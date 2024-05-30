1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
«Мы покажем вам самые живописные места Чемала, расскажем его легенды и заедем на пасеку с вкуснейшим алтайским мёдом»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина30 мая 2024Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
- ААнна16 мая 2024Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
- ННадежда13 мая 2024Прекрасное озеро, природа, водопады
- ТТатьяна12 мая 2024Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
- РРуслан5 мая 2024В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
- ААнна1 сентября 2022Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
- ООльга27 июля 2022Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
- ААлексей13 мая 2021Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мифы и легенды»
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