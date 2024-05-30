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экскурсовод. Человек, который может легко подстроиться под наши запросы и немного изменить маршрут экскурсии. Например, сегодня, по нашей просьбе, мы побывали в Дубровке и прокатились на тарзанке! Ну, и конечно насладились прекрасными видами бирюзовой Катуни и водопада. Побывали на горной пасеке и услышали много рассказов и легенд об этом прекрасном крае. Спасибо огромное! Обязательно вернемся сюда ещё!