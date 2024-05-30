Откройте для себя мифы и легенды Горно-Алтайска с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Горно-Алтайске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чемал - легенды и реальность
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
7 отзывов
Чемал - легенды и реальность: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Погрузитесь в атмосферу Чемала, где природа и легенды сплетаются в единое целое. Откройте для себя живописные места и уникальные истории этого края
Начало: У отеля «Игман»
«Мы покажем вам самые живописные места Чемала, расскажем его легенды и заедем на пасеку с вкуснейшим алтайским мёдом»
Расписание: в среду и субботу в 08:00
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
3 500 за человека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
«Бирюзовая Катунь»: путешествие к водопаду, пещерам и горной пасеке
Погрузитесь в мир природных чудес и традиций Алтая с экскурсией «Бирюзовая Катунь». Откройте для себя водопады, пещеры и уникальный мед
«А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 12 200 за всё до 4 чел.
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
38 отзывов
Телецкое озеро: увлекательная экскурсия с водной прогулкой
Отправьтесь в однодневное путешествие по заповедным местам Горного Алтая. Телецкое озеро и водопады ждут вас
Начало: Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Расписание: См. календарь
11 июня в 07:00
18 июня в 07:00
6 700 за человека
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
Завтра в 14:30
10 июня в 08:30
36 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элина
    30 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и уместно рассказывает, отвечает на
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    все вопросы. Осталось прекрасное послевкусие и чувство удовлетворения. А какие легенды о реках. . Песня) Маршрут составлен очень компетентно и интересно. Организация четкая, отлаженная и в тоже время без излишней директивности, соблюден прекрасный баланс. Благодарю! Исключительно рекомендую Наталью и данную экскурсию.

    Прекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно иПрекрасный человек и знающий местность гид и водитель Наталья! спокойно и уравновешенно водит машину, интересно и
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Отличная экскурсия! Все на очень высоком уровне! Чистота идеальная в автобусе, в подарок - вода. Профессиональное вождение и знание местности. Очень интересная состоялась поездка по Чемальскому тракту- так много удалось посмотреть в дневной Экскурсии! Масса положительных эмоций! Благодарю Наталью 🙏🌹
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    Прекрасное озеро, природа, водопады
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Чемал - легенды и реальность
    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили максимальное число известных локаций
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    с потрясающими пейзажами. Экскурсовод Наталья отлично владеет материалом, очень внимательна и предупредительна. Путешествие прошло с максимальным комфортом и оставило массу положительных эмоций и море впечатлений.

    Очень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетилиОчень интересная, познавательная и захватывающая экскурсия. Отлично продуман маршрут и все детали. За 12 часов посетили
  • Р
    Руслан
    5 мая 2024
    Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
    В целом всё отлично кроме дороги к озеру и обратно, очень душно, неудобно и долго
  • А
    Анна
    1 сентября 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Ирина, спасибо большое на экскурсию! Это было восхитительное погружение в Алтай: его историю, шаманские традиции, музыку, природу, нравы. Информация была
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    структурированная и доступна. Наш 10ти летний сын все запомнил:). В памяти осталось сладостное послевкусие от этого дня, а в сердце любовь к Алтаю:)

  • О
    Ольга
    27 июля 2022
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Сегодня прошла наша вторая экскурсия с этим замечательным гидом! Как я уже писала, Ирина очень эрудированный и знающий своё дело
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    экскурсовод. Человек, который может легко подстроиться под наши запросы и немного изменить маршрут экскурсии. Например, сегодня, по нашей просьбе, мы побывали в Дубровке и прокатились на тарзанке! Ну, и конечно насладились прекрасными видами бирюзовой Катуни и водопада. Побывали на горной пасеке и услышали много рассказов и легенд об этом прекрасном крае. Спасибо огромное! Обязательно вернемся сюда ещё!

  • А
    Алексей
    13 мая 2021
    «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
    Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос
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    мы уже были, Ирина сразу же согласилась и мы съездили на мараловедческий комплекс. Очень удобно составлена программа - после посещения пещер, спокойный визит на горную пасеку, затем поездка на лодке на водопад и опять же спокойный визит на мараловедческое хозяйство. В итоге целый день занят и под конец с ног не валились))

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Чемал - легенды и реальность
  2. «Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
  3. Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера с прогулкой на теплоходе
  4. Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 36 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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