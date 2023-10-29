Что вас ждетЦелую неделю мы будем находиться в самых красивых в волшебных местах Алтая. Чистейшие озёра, снежные шапки гор, каньоны рек, грозные перевалы, хвойные леса и наша группа, которая станет семьей в этом путешествии.

Вы увидите Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира. Побываете у Телецкого озера, уникального и чистейшего, посмотрите на реку Чулышман, которая течет в огромном каньоне среди заповедных мест, и заглянете в десятки, сотни потаенных уголков Горного Алтая.

Организационные моменты• Экскурсия проходит на комфортном автобусе, в группах от 7 до 15 человек, проживание — в домиках с удобствами.