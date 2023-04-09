Музей космонавтики ИМ.Г.С. Титова

Экскурсия в музей космонавтики ИМ.Г.С. Титова в Горно-Алтайске

Описание
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Музей космонавтики ИМ.Г.С. Титова
Музей космонавтики ИМ.Г.С. Титова
Музей космонавтики ИМ.Г.С. Титова
Ближайшие даты:
12
апр

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт от Горно-Алтайска до с. Полколвниково
  • Мемориальный музей им. Г. С. Титова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальный историко-культурный объект, повествующий об истории развития космонавтики, о легендарном полете второго космонавта планеты Земля Германа Степановича Титова, а также о жизни, деятельности и творчестве его отца.
В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, макеты космической техники, продукты питания космонавтов, космический скафандр «Сокол-К» и другие. На территории музея установлен учебно-тренировочный самолет Л-29 и спускаемый аппарат космического корабля «Союз – ТМА -21».
Обзорная экскурсия по экспозициям музейного комплекса: «Алтай и космос» и «От родника к звездам» знакомит посетителей со всеми этапами развития космонавтики, начиная с легенд о первых полетах человека, на основе картин С. П. Титова, до легендарного суточного полета в космос Г. С. Титова.
По желанию можно посетить детский музей космонавтики и поучаствовать в мастер-классе, а также посмотреть экспозицию в очках виртуальной реальности (дополнительная плата).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Горно-Алтайск - с. Полковниково и обратно
  • Экскурсионные услуги
  • Входные билеты в музей им. Г. С. Титова
Что не входит
  • Входные билеты в детский музей космонавтики
  • Мастер-классы
  • Передвижной планетарий
  • Экспозиция в очках виртуальной реальности
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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