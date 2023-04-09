Уникальный историко-культурный объект, повествующий об истории развития космонавтики, о легендарном полете второго космонавта планеты Земля Германа Степановича Титова, а также о жизни, деятельности и творчестве его отца.

В залах музея экспонируются личные вещи космонавта, макеты космической техники, продукты питания космонавтов, космический скафандр «Сокол-К» и другие. На территории музея установлен учебно-тренировочный самолет Л-29 и спускаемый аппарат космического корабля «Союз – ТМА -21».

Обзорная экскурсия по экспозициям музейного комплекса: «Алтай и космос» и «От родника к звездам» знакомит посетителей со всеми этапами развития космонавтики, начиная с легенд о первых полетах человека, на основе картин С. П. Титова, до легендарного суточного полета в космос Г. С. Титова.

По желанию можно посетить детский музей космонавтики и поучаствовать в мастер-классе, а также посмотреть экспозицию в очках виртуальной реальности (дополнительная плата).