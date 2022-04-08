Что вас ожидает

Парк лабиринтов и гора Дракон

Начнем с посещения спиралевидных каменных лабиринтов эпохи неолита, куда многие приезжают для проведения различных духовных практик. Ощутить особую энергетику древнего места силы сможете и вы. А затем отправимся на г. Дракон — со стороны вы увидите, что это имя она получила не зря: очертания напоминают голову, хребет и длинный хвост мифологического существа. С вершины вам откроются головокружительные виды на долину Катуни и близлежащие горы. В качестве альтернативы я предложу более простое восхождение на г. Верхний Притор.

Тавдинские пещеры

Далее вас ждет прогулка по известному карстовому массиву Горного Алтая, где вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах г. Мохнатухи (863 м.). Исследуя образование, вы услышите легенды о его происхождении, а также историю местных археологических и геологических исследований.

Пикник на озере и подъем на г. Малая Синюха

Далее я отвезу вас к еще одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски «Доинголу». Прогуляемся по его берегу, попьем чай из алтайских трав с мёдом из личной пасеки, а после поднимемся по канатной дороге на вершину г. Малой Синюхи (1020 м.), с которой вам откроются завораживающие виды окрестностей.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

В стоимость включен трансфер на комфортном полноприводном микроавтобусе из села Манжерок. За дополнительную плату я могу встретить вас в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт (цена трансфера от 1000 руб.).

Отдельно оплачиваются билеты в Парк лабиринтов — 150 руб. /человека, в Тавдинские пещеры — 250 руб. /человека, а также подъём по канатной дороге на вершину Малой Синюхи — 500 руб. /человека

Подготовка к поездке