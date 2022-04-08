Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха

Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок

Индивидуальная
В путешествии вы прикоснетесь к неолитической загадке каменных лабиринтов, познакомитесь с легендами пещер и отыщете следы первобытных людей.

Попьете травяной чай с ароматным алтайским медом на берегу Манжерокского озера.

И конечно, оцените впечатляющие панорамы с вершин на долину Катуни и окружающие ее горные ландшафты.
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
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Что вас ожидает

Парк лабиринтов и гора Дракон

Начнем с посещения спиралевидных каменных лабиринтов эпохи неолита, куда многие приезжают для проведения различных духовных практик. Ощутить особую энергетику древнего места силы сможете и вы. А затем отправимся на г. Дракон — со стороны вы увидите, что это имя она получила не зря: очертания напоминают голову, хребет и длинный хвост мифологического существа. С вершины вам откроются головокружительные виды на долину Катуни и близлежащие горы. В качестве альтернативы я предложу более простое восхождение на г. Верхний Притор.

Тавдинские пещеры

Далее вас ждет прогулка по известному карстовому массиву Горного Алтая, где вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах г. Мохнатухи (863 м.). Исследуя образование, вы услышите легенды о его происхождении, а также историю местных археологических и геологических исследований.

Пикник на озере и подъем на г. Малая Синюха

Далее я отвезу вас к еще одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски «Доинголу». Прогуляемся по его берегу, попьем чай из алтайских трав с мёдом из личной пасеки, а после поднимемся по канатной дороге на вершину г. Малой Синюхи (1020 м.), с которой вам откроются завораживающие виды окрестностей.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер на комфортном полноприводном микроавтобусе из села Манжерок. За дополнительную плату я могу встретить вас в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт (цена трансфера от 1000 руб.).
  • Отдельно оплачиваются билеты в Парк лабиринтов — 150 руб. /человека, в Тавдинские пещеры — 250 руб. /человека, а также подъём по канатной дороге на вершину Малой Синюхи — 500 руб. /человека

Подготовка к поездке

  • Рекомендую взять с собой легкий перекус в дорогу, я беру газовую плитку, туристический столик и стулья для пикника на берегу Манжерокского озера
  • Позаботьтесь об одежде по сезону. Длительных прогулок, где нужна спец. обувь и скандинавские палки для ходьбы, не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Манжерок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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