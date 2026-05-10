Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
В путешествии вы прикоснётесь к неолитической загадке каменных лабиринтов, познакомитесь с легендами пещер и отыщете следы первобытных людей. Попьёте травяной чай с ароматным алтайским мёдом на берегу Манжерокского озера.
И конечно, оцените впечатляющие панорамы с вершин на долину Катуни и окружающие её горные ландшафты.
Вы посетите обширный некрополь в долине нижней Катуни. Узнаете о раскопках археологов и найденных артефактах. Летом в сухую погоду на полноприводном внедорожнике заедем на гору Чёртов палец. С неё открывается красивая панорама на 180 градусов. Я расскажу, из-за чего эта гора получила своё название.
Парк лабиринтов, гора Верхний притор
Начнём с посещения спиралевидных каменных лабиринтов эпохи неолита, куда приезжают для проведения духовных практик. Затем отправимся на гору Верхний притор, откуда открываются виды на долину Катуни. В качестве альтернативы я предложу более простое восхождение. Заедем по горному серпантину на смотровую у пасеки.
Тавдинские пещеры
Вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах горы Мохнатухи (863 м). Услышите легенды о её происхождении, а также историю местных археологических и геологических исследований.
Подъём на гору Малая Синюха* Далее я отвезу вас к ещё одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски Доинголу. Прогуляемся по его берегу, попьём чай из алтайских трав с мёдом с личной пасеки, а после поднимемся по канатной дороге на вершину Малой Синюхи (1020 м), с которой вам откроются завораживающие виды окрестностей.
Организационные детали
Мы поедем на полноприводном микроавтобусе
Дополнительно оплачиваются билеты: в Чёртов палец — 500 ₽ за автомобиль, пешком бесплатно, в Тавдинские пещеры — 500 ₽ за чел.; подъём по канатной дороге на вершину Малой Синюхи — 2000 ₽ за взрослого, 1500 ₽ за ребёнка
Могу встретить вас в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт — от 2000 ₽
По желанию мы можем прокатиться на моторной лодке по Катуни до Камышлинского водопада или до порогов — 1600 ₽ за чел.
Подготовка к поездке
Рекомендую взять с собой лёгкий перекус в дорогу
Позаботьтесь об одежде по сезону. Длительных прогулок, где нужна спец. обувь и скандинавские палки для ходьбы, не предвидится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Манжерок либо я могу Вас забрать из Горно Алтайска от 1500 р
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1651 туриста
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, ту читать дальшеуменьшить
самую, про которую пела Эдита Пьеха. С 2015 года своим увлечением и любовью к Алтаю я делюсь с путешественниками. А теперь и вместе с командой показываю и рассказываю то, что считаю важным и интересным. Владею двумя комфортными, полноприводными микроавтобусами MMC Delica. На них мы с гостями заезжаем туда, куда многие лишь мечтают попасть. Живу я недалеко от аэропорта, поэтому могу встретить вас не только в отеле, но и сразу по прибытию в Горно-Алтайск.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Спасибо огромное Вячеславу за прекрасный познавательный день, наполненный замечательными видами и красотами Горного Алтая. Вячеслав учел все наши пожелания и предпочтения, рекомендовал наиболее выигрышные места для чудесных фото. По дороге читать дальшеуменьшить
познакомил с бытом и традициями местных жителей. Экскурсия проходила на супер авто)))), которое вызывало неподдельный интерес у окружающих. Нам повезло с погодой и мы смогли подняться на гору Чертов палец, это непередаваемый восторг от красивейших видов. Потом пили чай с медом - угощение от Вячеслава) Спасибо огромное!
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А
Александра
Экскурсия с Вячеславом лучшее что может подарить Алтай. Весело, содержательно индивидуально и не дорого, если сравнивать с турфирмами. Очень рада что познакомилась с таким хорошим человеком. Купили вторую экскурсию у Славы на Телецкое озеро
Скучать не придется! Вячеслав- прекрасный рассказчик, знает много историй и обладает большим объемом исторических знаний и полезной информации. У него продумано все до мелочей: в машине подборка песен про Алтай, с собой большой термос с чаем и медом для туристов. Было нтересно, познавательно, красиво!
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А
Алёна
С Вячеславом было замечательно. Узнали кучу интересных фактов, посетили огромное количество красивых мест. Супер водитель и приятный человек. Нам повезло с погодой, было солнечно. С большим удовольствием выпили чай с медом и шикарным видом. Однозначно рекомендую поездить на экскурсии с Вячеславом. Жаль что можно оценить только по 5 бальной шкале, я бы поставила все 10.
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А
Алексей
Вячеславу большое спасибо за замечательную экскурсию. перевыполнили план почти на 200%. супер!
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