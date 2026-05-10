В путешествии вы прикоснётесь к неолитической загадке каменных лабиринтов, познакомитесь с легендами пещер и отыщете следы первобытных людей. Попьёте травяной чай с ароматным алтайским мёдом на берегу Манжерокского озера. И конечно, оцените впечатляющие панорамы с вершин на долину Катуни и окружающие её горные ландшафты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чултуков лог

Вы посетите обширный некрополь в долине нижней Катуни. Узнаете о раскопках археологов и найденных артефактах. Летом в сухую погоду на полноприводном внедорожнике заедем на гору Чёртов палец. С неё открывается красивая панорама на 180 градусов. Я расскажу, из-за чего эта гора получила своё название.

Парк лабиринтов, гора Верхний притор

Начнём с посещения спиралевидных каменных лабиринтов эпохи неолита, куда приезжают для проведения духовных практик. Затем отправимся на гору Верхний притор, откуда открываются виды на долину Катуни. В качестве альтернативы я предложу более простое восхождение. Заедем по горному серпантину на смотровую у пасеки.

Тавдинские пещеры

Вы посетите одну из самых популярных пещер, образованных в скалах горы Мохнатухи (863 м). Услышите легенды о её происхождении, а также историю местных археологических и геологических исследований.

Подъём на гору Малая Синюха*

Далее я отвезу вас к ещё одному памятнику природы — Манжерокскому озеру, по-алтайски Доинголу. Прогуляемся по его берегу, попьём чай из алтайских трав с мёдом с личной пасеки, а после поднимемся по канатной дороге на вершину Малой Синюхи (1020 м), с которой вам откроются завораживающие виды окрестностей.

Организационные детали

Мы поедем на полноприводном микроавтобусе

Дополнительно оплачиваются билеты: в Чёртов палец — 500 ₽ за автомобиль, пешком бесплатно, в Тавдинские пещеры — 500 ₽ за чел.; подъём по канатной дороге на вершину Малой Синюхи — 2000 ₽ за взрослого, 1500 ₽ за ребёнка

Могу встретить вас в любой точке Горно-Алтайска или заехать за вами в аэропорт — от 2000 ₽

По желанию мы можем прокатиться на моторной лодке по Катуни до Камышлинского водопада или до порогов — 1600 ₽ за чел.

Подготовка к поездке