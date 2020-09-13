1 отзыв оставили туристы

Гора из алтайских легенд
Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность 🏛️ Турочака и излюбленное место активных путешественников. Я встречу вас в селе и отвезу к точке начала нашего совместного путешествия — дружеского трекинга без излишней информационной нагрузки. По пути вы послушаете пару старинных легенд о горе и ее названии, познакомитесь с богатой флорой и фауной Салопа, узнаете о ее главных вершинах и, возможно, встретите водопады, бьющие из горы ⛰️ во влажное лето. А главное — сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытных проводников, которые знают здесь каждый камень.
Сказочные панорамы
С горы вы откроете великолепный вид на Турочак и окрестности, долины рек Лебедь и Бия, луга с разнотравьем и пышные таежные леса. Увидите восточную окраину района на границе с Абаканом. А в качестве приятного бонуса к трекингу я сделаю фото-видеосъёмку с квадрокоптера, на которой постараюсь запечатлеть самые волнующие моменты похода.
Особенности маршрута
Безопасность
Ощущения на вершине экстремальные, но при соблюдении техники безопасности, о которой мы расскажем на месте, маршрут безопасен. В самых узких местах ширина тропы около полутора метров, что позволяет успешно пройти самые узкие места тропы. На маршруте есть клещи и змеи.
Условия проведения экскурсии
Экскурсия невозможна в дождливую погоду и в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха. При больших порывах ветра фото-видеосъёмка с квадрокоптера невозможна, в этом случае делаю скидку на экскурсию ⛳ 50%.