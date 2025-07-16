1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для треккинга по хребту Салопа - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, комфортная для пеших прогулок, а природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Май и октябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в октябре уже возможны дожди. В остальное время года маршрут менее доступен из-за погодных условий, но для опытных туристов, готовых к вызовам, это может стать интересным приключением.

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по хребту Салоп - символу села Турочак и жемчужине Алтая.Вас ожидает не только треккинг по маршруту, окруженному величественными пейзажами, но и знакомство с местными легендами,

флорой и фауной. Ваш проводник - опытный гид, который обеспечит безопасность и комфорт во время всего пути. Поднимитесь на вершину, чтобы насладиться панорамными видами на Турочак, долины рек и таежные леса. Экскурсия подходит для активных туристов с хорошей физической подготовкой, желающих испытать себя и получить незабываемые впечатления. По завершении вашего приключения вы получите мини-видео с квадрокоптера, чтобы сохранить эти моменты на долгие годы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора из алтайских легенд

Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность Турочака и излюбленное место активных путешественников. Я встречу вас в селе и отвезу к точке начала нашего совместного путешествия — дружеского треккинга без излишней информационной нагрузки. По пути вы послушаете пару старинных легенд о горе и ее названии, познакомитесь с богатой флорой и фауной Салопа, узнаете о ее главных вершинах и, возможно, встретите водопады, бьющие из горы во влажное лето. А главное — сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытных проводников, которые знают здесь каждый камень.

Сказочные панорамы

С горы вы откроете великолепный вид на Турочак и окрестности, долины рек Лебедь и Бия, луга с разнотравьем и пышные таежные леса. Увидите восточную окраину района на границе с Абаканом.

Кому подходит экскурсия

Маршрут некатегорийный, рассчитан на активных, спортивных и смелых туристов с уровнем физической подготовки не ниже среднего. По нагрузке треккинг по хребту Салоп сопоставим с походом к водопаду Учар, к Нижнему Куехтонарскому озеру, к голубому озеру ледника Актру.

Не рекомендую маршрут людям с паническим страхом высоты и страдающим от головокружения.

Организационные детали

Особенности маршрута

Место проведения — в 2 км от Турочака, до него вам нужно будет добраться самостоятельно . Ближайший крупный город — Горно-Алтайск. Расстояние от города до места начала экскурсии — около 150 км, дорога до села займет примерно три часа. Вы можете воспользоваться услугами такси — около 5000 рублей за поездку в одну сторону.

. Ближайший крупный город — Горно-Алтайск. Расстояние от города до места начала экскурсии — около 150 км, дорога до села займет примерно три часа. Вы можете воспользоваться услугами такси — около 5000 рублей за поездку в одну сторону. Протяжённость маршрута туда-обратно 12-15 км, из них 7 км по вершине хребта, слева и справа повсеместны обрывы. Набор высоты 700 метров.

Сезон — с мая по октябрь

Безопасность

Ощущения на вершине экстремальные, но при соблюдении техники безопасности, о которой мы расскажем на месте, маршрут безопасен. В самых узких местах ширина тропы около полутора метров, что позволяет успешно пройти самые узкие места тропы. На маршруте есть клещи и змеи.

Условия проведения экскурсии

Экскурсия невозможна в дождливую погоду и в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха.