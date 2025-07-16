1 отзыв оставили туристы

Треккинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Откройте для себя мифическую красоту Алтая, пройдите по хребту Салоп и получите уникальные воспоминания и видео
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по хребту Салоп - символу села Турочак и жемчужине Алтая.
Вас ожидает не только треккинг по маршруту, окруженному величественными пейзажами, но и знакомство с местными легендами, читать дальшеуменьшить
флорой и фауной. Ваш проводник - опытный гид, который обеспечит безопасность и комфорт во время всего пути. Поднимитесь на вершину, чтобы насладиться панорамными видами на Турочак, долины рек и таежные леса.
Экскурсия подходит для активных туристов с хорошей физической подготовкой, желающих испытать себя и получить незабываемые впечатления.
По завершении вашего приключения вы получите мини-видео с квадрокоптера, чтобы сохранить эти моменты на долгие годы
Лучшее время для треккинга по хребту Салопа - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее стабильная, комфортная для пеших прогулок, а природа раскрывает свою красоту во всей полноте. Май и октябрь также подходят для путешествия, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в октябре уже возможны дожди. В остальное время года маршрут менее доступен из-за погодных условий, но для опытных туристов, готовых к вызовам, это может стать интересным приключением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гора Салоп
Долины рек Лебедь и Бия
Луга с разнотравьем
Таежные леса
Описание экскурсии
Гора из алтайских легенд
Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность Турочака и излюбленное место активных путешественников. Я встречу вас в селе и отвезу к точке начала нашего совместного путешествия — дружеского треккинга без излишней информационной нагрузки. По пути вы послушаете пару старинных легенд о горе и ее названии, познакомитесь с богатой флорой и фауной Салопа, узнаете о ее главных вершинах и, возможно, встретите водопады, бьющие из горы во влажное лето. А главное — сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытных проводников, которые знают здесь каждый камень.
Сказочные панорамы
С горы вы откроете великолепный вид на Турочак и окрестности, долины рек Лебедь и Бия, луга с разнотравьем и пышные таежные леса. Увидите восточную окраину района на границе с Абаканом.
Кому подходит экскурсия
Маршрут некатегорийный, рассчитан на активных, спортивных и смелых туристов с уровнем физической подготовки не ниже среднего. По нагрузке треккинг по хребту Салоп сопоставим с походом к водопаду Учар, к Нижнему Куехтонарскому озеру, к голубому озеру ледника Актру.
Не рекомендую маршрут людям с паническим страхом высоты и страдающим от головокружения.
Организационные детали
Особенности маршрута
Место проведения — в 2 км от Турочака, до него вам нужно будет добраться самостоятельно. Ближайший крупный город — Горно-Алтайск. Расстояние от города до места начала экскурсии — около 150 км, дорога до села займет примерно три часа. Вы можете воспользоваться услугами такси — около 5000 рублей за поездку в одну сторону.
Протяжённость маршрута туда-обратно 12-15 км, из них 7 км по вершине хребта, слева и справа повсеместны обрывы. Набор высоты 700 метров.
Сезон — с мая по октябрь
Безопасность
Ощущения на вершине экстремальные, но при соблюдении техники безопасности, о которой мы расскажем на месте, маршрут безопасен. В самых узких местах ширина тропы около полутора метров, что позволяет успешно пройти самые узкие места тропы. На маршруте есть клещи и змеи.
Условия проведения экскурсии
Экскурсия невозможна в дождливую погоду и в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Турочак
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 52 туристов
Приветствую путешественников!
Меня зовут Дмитрий, я гид, фотограф, водитель микроавтобуса.
Организую и провожу многодневные экскурсионные туры по республике Алтай и Монголии.
Экскурсию по хребту Салоп провожу я лично или кто то из моих читать дальшеуменьшить
помощников, кто очень хорошо знает маршрут.
Мы всегда рады гостям и с удовольствием показываем лучшие места и природные памятники региона.
Обратите внимание: экскурсии начинаются в селе Турочак, это примерно 140 километров от Горно-Алтайска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Дата посещения: 16 июл 2025
Сегодня совершили треккинг на гору Солоп. Все очень понравилось. Вернулись уставшие, так как это не совсем легкая прогулка. Но впечатлений масса. Специальные приспособления значительно облегчают путь. Без них большинство бы не смогли добраться до вершины. Виды потрясающие. Я бы очень советовала подняться на вершину. Спасибо Саше за кофе и чай на костре. Силы прбавились для следующего рывка к красотам!!!
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В
Виктория
Великолепное приключение! Трекинг проходит в приятной атмосфере по оборудованному маршруту (хоть и требующий средней физической подготовки), виды во время восхождения и на вершине поражают своей красотой, шикарная природа впечатляет даже в читать дальшеуменьшить
апреле. О лучшем проводнике нельзя и мечтать: поддерживает приятную беседу, всё рассказывает и показывает, обеспечивает безопасность на всем пути, а также угощает вкусным чаем с местными травами, приготовленным на костре) Однозначно рекомендую данный мини-тур! Вы останетесь под большим впечатлением!
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Т
Татьяна
Говорить о подъёме на гору Салоп я могу только в превосходных тонах. Сложилось все! Погода благоприятствовала, в начале нашего восхождения было тепло, но пасмурно и солнце не мешало нам подниматься, читать дальшеуменьшить
а когда мы уже поднялись на хребет, они выглянуло из-за облаков и поприветствовало нас. Под’ем здорово облегчался благодаря специальным приспособлениям (веревкам, ступенькам, перилам), сделанным замечательным местным альпинистом и подвижником Владимиром Белинским. И самое главное - у нас был чудесный проводник Костя, который оказался истинным фанатом Алтая, он очень грамотно и профессионально провёл нас по горе, рассказал много интересного про местные красоты и просто влюбил всех нас в этот замечательный край!
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Наталья
Экскурсия превзошла все мои ожидания! Дмитрий как экскурсовод и как человек-невероятно общительный, заботливый в своим «подопечным», очень открытый и эрудированный рассказчик. Съемки на квадрокоптер - это то, чего, пока не читать дальшеуменьшить
попробуешь, не поймёшь, что не хватает) благодаря ему, воспоминания остались великолепные. Вы не пожалеете, если пойдёте на эту гору. С неё открывается просто фантастический вид! И даже для местных-эта гора стала настоящим открытием. Рекомендую и гида и экскурсию от всей души
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И
Ирина
Были семьей с двумя детьми 8 и 13 лет и с бабушкой и дедом, все в восторге! Старшее поколение дошли до 1/2 вершины, маршрут оборудован, очень живописен! Хоть и нет читать дальшеуменьшить
категории, но для человека неподготовленного может быть немного трудно, хотя оно того стоит! Мы по своим обстоятельствам не дошли до пика, решила обязательно вернуться и покорить! Организатора рекомендую, темп согласно наших пожеланий, надежно, приятная беседа с интересными фактами!
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Олег
Хороший трек в очень удивительное место в сопровождение знающего увлеченно человека! Рекомендую всем кто не любит сидеть дома☺
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Входит в следующие категории Горно-Алтайска
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