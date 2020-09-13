1 отзыв оставили туристы

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Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая

Пройти по сопкам скального массива, поразиться панорамам и получить видео с квадрокоптера на память

5
1 отзыв
Dmitriy
Dmitriy – Гид из Горно-Алтайска
Очертания горы ⛰️ Салоп, визитной карточки села Турочак, будто неспроста похожи на мифическое существо и идеально дополняют представление об Алтае, как о месте волшебной красоты.

Вы пройдете по проверенному маршруту с опытным сопровождающим и откроете впечатляющие ракурсы на окрестности, а через несколько дней получите мини-видео, снятое с квадрокоптера.
Задать вопросОбычно отвечает за 34 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая

Что вас ожидает

Гора из алтайских легенд
Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность 🏛️ Турочака и излюбленное место активных путешественников. Я встречу вас в селе и отвезу к точке начала нашего совместного путешествия — дружеского трекинга без излишней информационной нагрузки. По пути вы послушаете пару старинных легенд о горе и ее названии, познакомитесь с богатой флорой и фауной Салопа, узнаете о ее главных вершинах и, возможно, встретите водопады, бьющие из горы ⛰️ во влажное лето. А главное — сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытных проводников, которые знают здесь каждый камень.

Сказочные панорамы
С горы вы откроете великолепный вид на Турочак и окрестности, долины рек Лебедь и Бия, луга с разнотравьем и пышные таежные леса. Увидите восточную окраину района на границе с Абаканом. А в качестве приятного бонуса к трекингу я сделаю фото-видеосъёмку с квадрокоптера, на которой постараюсь запечатлеть самые волнующие моменты похода.

Кому подходит экскурсия

  • Маршрут некатегорийный, рассчитан на активных, спортивных и смелых туристов с уровнем физической подготовки не ниже среднего. По нагрузке трекинг по хребту Салоп сопоставим с походом к водопаду Учар, к Нижнему Куехтонарскому озеру, к голубому озеру ледника Актру.
  • Не рекомендую маршрут людям с паническим страхом высоты и страдающим от головокружения.

Организационные детали

Особенности маршрута

  • Место проведения — в 2 км от Турочака, до него вам нужно будет добраться самостоятельно. Ближайший крупный город 🏙️ — Горно-Алтайск, дорога до села займет примерно три часа.
  • Протяжённость маршрута туда-обратно 12-15 км, из них 7 км по вершине хребта, слева и справа повсеместны обрывы. Набор высоты 700 метров.
  • Сезон — с мая по октябрь

Безопасность

Ощущения на вершине экстремальные, но при соблюдении техники безопасности, о которой мы расскажем на месте, маршрут безопасен. В самых узких местах ширина тропы около полутора метров, что позволяет успешно пройти самые узкие места тропы. На маршруте есть клещи и змеи.

Условия проведения экскурсии

Экскурсия невозможна в дождливую погоду и в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха. При больших порывах ветра фото-видеосъёмка с квадрокоптера невозможна, в этом случае делаю скидку на экскурсию ⛳ 50%.

Начало и место завершения
🚩 в селе Турочак
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая
Трекинг в селе Турочак: хребет Салопа, «спящий дракон» Алтая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitriy
Dmitriy
Приветствую путешественников! Меня зовут Дмитрий, я гид, фотограф, водитель микроавтобуса, пилот квадрокоптера. Организую и провожу экскурсионные туры по республике Алтай и Монголии. Работаю вместе с дочерью. Мы всегда рады гостям и с удовольствием показываем лучшие места и природные памятники региона. Обратите внимание: экскурсии начинаются в селе Турочак.
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1 отзыв оставили туристы

13 сентября 2020
Хороший трек в очень удивительное место в сопровождение знающего увлеченно человека! Рекомендую всем кто не любит сидеть дома☺