1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Гора из алтайских легенд

Распахнутый халат, Царь-гора, Святогор… как только ни называют Салоп, природную достопримечательность 🏛️ Турочака и излюбленное место активных путешественников. Я встречу вас в селе и отвезу к точке начала нашего совместного путешествия — дружеского трекинга без излишней информационной нагрузки. По пути вы послушаете пару старинных легенд о горе и ее названии, познакомитесь с богатой флорой и фауной Салопа, узнаете о ее главных вершинах и, возможно, встретите водопады, бьющие из горы ⛰️ во влажное лето. А главное — сможете чувствовать себя в безопасности в компании опытных проводников, которые знают здесь каждый камень.

Сказочные панорамы

С горы вы откроете великолепный вид на Турочак и окрестности, долины рек Лебедь и Бия, луга с разнотравьем и пышные таежные леса. Увидите восточную окраину района на границе с Абаканом. А в качестве приятного бонуса к трекингу я сделаю фото-видеосъёмку с квадрокоптера, на которой постараюсь запечатлеть самые волнующие моменты похода.

Кому подходит экскурсия

Маршрут некатегорийный, рассчитан на активных, спортивных и смелых туристов с уровнем физической подготовки не ниже среднего. По нагрузке трекинг по хребту Салоп сопоставим с походом к водопаду Учар, к Нижнему Куехтонарскому озеру, к голубому озеру ледника Актру.

Не рекомендую маршрут людям с паническим страхом высоты и страдающим от головокружения.

Организационные детали

Особенности маршрута

Место проведения — в 2 км от Турочака, до него вам нужно будет добраться самостоятельно. Ближайший крупный город 🏙️ — Горно-Алтайск, дорога до села займет примерно три часа.

Протяжённость маршрута туда-обратно 12-15 км, из них 7 км по вершине хребта, слева и справа повсеместны обрывы. Набор высоты 700 метров.

Сезон — с мая по октябрь

Безопасность

Ощущения на вершине экстремальные, но при соблюдении техники безопасности, о которой мы расскажем на месте, маршрут безопасен. В самых узких местах ширина тропы около полутора метров, что позволяет успешно пройти самые узкие места тропы. На маршруте есть клещи и змеи.

Условия проведения экскурсии

Экскурсия невозможна в дождливую погоду и в период действия штормового предупреждения МЧС. Небольшие летние дождики не помеха. При больших порывах ветра фото-видеосъёмка с квадрокоптера невозможна, в этом случае делаю скидку на экскурсию ⛳ 50%.