От Алтая до Монголии
Горы, покрытые ярко-розовыми цветами, чистые озёра, каскады горных рек, становящиеся весной особенно бурными и мощными, марсианские пейзажи — всю эту красоту вы увидите и прочувствуете во время путешествия! Маршрут построен таким образом, чтобы мы смогли посетить максимальное количество мест, где цветет маральник, а также неизвестные большинству туристов пейзажи.
Бонусом к впечатлениям станут космические фотографии непостижимых красот Алтая, цветущих деревьев и полей.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало путешествия. Самое вкусное мороженое, озеро Манжерок и гора Малая Синюха
9:00 Мы с радостью встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска (возможно прибытие в Бийск/Барнаул/Новосибирск, поможем с трансфером в Горно-Алтайск).
Знакомимся и начинаем наше путешествие.
Первым делом после долгого перелета нужно вкусно покушать, поэтому едем в кафе!
Далее начинаем наше первое знакомство с Горным Алтаем.
Начнем мы с интереснейшей экскурсии в национальном музеи имени Анохина А. В, где вас ждёт полное погружение в быт и культуру местного населения.
Далее поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться потрясающим панорамным видом на Горно-Алтайск.
А после подъема отведаем самое вкусное мороженое,являющееся визитной карточкой Горно-Алтайска. Мороженое изготовлено по технологиям СССР, которые фантастическим образом сохранились у одного из технологов.
Следующая наша остановка — озеро Манжерок и гора Малая Синюха. Все желающие смогут подняться на самую вершину горы на канатной дороге, и насладиться прекрасным видом на алтайские горы, окрестности Республики Алтай и реку Катунь.
После насыщенного дня заселяемся в гостиницу.
Вечером устроим весёлый приветственный ужин в честь начала нашего путешествия, будем знакомиться с гидами и другими участниками тура.
Красоты Чемала
Нас ждет фантастическое путешествие на весь день.
Мы посетим необыкновенный по красоте остров Патмос. Крутые скалистые берега острова омываются водами стремительной Катуни, которая в этом месте сливается с рекой Чемал. Попасть на остров можно только по подвесному мосту. На острове расположен действующий монастырь Иоанна Богослова.
В деревне мастеров Аскат нас ждёт экскурсия в культурно-выставочном центре «Стрела Сартакпая» и сеанс музыкальной терапии. Сыграем на этнических музыкальных инструментах и даже создадим музыкальную группу.
Далее мы отправимся на Ороктойский мост. Посетим по дороге ущелье Горных Духов, где древние алтайцы молились своим Богам, прося их о помощи, излечении от недугов и о рождении детей. Это место пронизано сильнейшей энергетикой.
А также водопад Че-Чкыш и смотровая площадка, с которой открывается восхитительный вид на реку Катунь.
В ходе экскурсии останавливаемся, гуляем и фотографируем окрестности в ярко-розовой дымке алтайских рододендронов, в народе названных маральником.
Чуйский тракт
Сегодня мы покидаем нашу базу, и отправляемся в увлекательное путешествие по Чуйскому тракту.
Ближайшие три дня нас ждут крутые перевалы, бирюзовые озера, недосягаемые ледники, степи, горные массивы, тайные места и, конечно же, та самая алтайская сакура.
Мы проедем по одной из самых красивых дорог мира по версии National Geographic. По пути будем останавливаться в самых красивых локациях, совершать небольшие прогулки, много фотографироваться.
Проедем два горных перевала — Чике-Таман и Семинский. И сразу очутимся в буйстве цветущего маральника. Только представьте: целые горы, покрытые фиолетово-розовым ковром от основания до макушки.
В это время Алтай выглядит как в сказке, такую красоту могла сотворить только природа. Мы будем обязательно останавливаться и фотографировать эту красоту.
Далее мы совершим волшебное путешествие по Каракольской долине, поднимемся к сакральному озеру Ару-кем, если позволит погода, где вы сможете почувствовать полное уединение с природой.
Также сегодня нашему взору откроется живописный ландшафт в месте слияния двух крупных рек Горного Алтая — Чуи и Катуни. Все здесь поражает масштабом и величием, чувствуется особенная «теплая» энергетика.
Чуйский тракт — это изюминка Алтая, а во время цветения маральника это настоящий изюм!
Вечернее заселение в гостиницу в Акташе, ужин и душевные посиделки у костра.
Кату-Ярык и Улаганские озера
Вкусно позавтракаем и отправимся наслаждаться потрясающими видовыми пейзажами.
Нас ждёт прогулка на играющее красками Гейзерное озеро, которое спрятано в лесу. Много легенд связано с этим местом, и зимой вода тут не замерзает.
После недолгой прогулки вокруг озера отправляемся в сторону самого красивого перевала Алтая – Кату-Ярык. Дорога будет пролегать между высоких скал с ярко-выраженным красноватым оттенком через «Красные Ворота» и выходит на Улаганское плато, которое располагается на высоте 1500-2000 м.
Вдоль дороги расположено множество красивых горных озер, в которых живописно отражаются вершины Курайского и Айгулакского хребта. У каждого озера своя неповторимая красота и каждое прекрасно по своему.
Делаем остановку на самом высоком, встречающемся на нашем пути Улаганском перевале (высота 2100 м), снимаем красивые фотографии на фоне и едем дальше.
Через несколько километров мы подъезжаем к воротам Чулышмана — перевалу Кату-Ярык. Перевал представляет собой головокружительный серпантин длиною 3,5 км, перепад высот около 600 м.
С перевала во всём великолепии открываются виды на долину реки Чулышман. Величественная река, бегущая по глубокому каньону, водопад на противоположной стороне, падающий с высоты сотни метров, серпантин, спускающийся с перевала, вся эта красота и мощь природы заставляет почувствовать себя очень маленьким в этом большом и прекрасном мире.
Вечером возвращаемся на нашу базу в Акташ.
Марсианские пейзажи
Сегодня отправляемся вновь по Чуйскому тракту, только теперь в обратном направлении. На обратном пути Чуйский тракт будет выглядеть совершенно по-иному.
Но перед этим нас ждет прогулка по фантастическим марсианским пейзажам.
Вы словно окажетесь на другой планете. Эти горы миллионы лет скрывались под толщей воды, являясь частью реликтового Чуйского озера, но теперь мы можем их наблюдать. Они состоят из сотни геологических пластов, окрашенных в пёстрые цвета, от желтого, зелёного, до красного и бордового.
По пути на Алтайский Марс насладимся чудесной панорамой Северо-Чуйского хребта и ледников, которые возвышаются более чем на 4000 метров.
Обед устроим в юрточном комплексе. Специально под нашу группу приготовят очень вкусные национальные блюда и алтайские сладости.
А уже двигаясь по Чуйскому тракту, заедем в село Хабаровка, чтобы посмотреть на слияние Урсула и Катуни — восхитительное зрелище. Изучим старинные начертания — петроглифы в музее под открытым небом.
Также будем останавливаться в сувенирных лавках на Семинском перевале, чтобы вы могли увезти с собой что-то в подарок для своих родных и близких. Там будет много интересных подделок, монгольских товаров, алтайских трав и ароматных чайных сборов.
Вечером возвращаемся на нашу базу возле Горно-Алтайска.
Отдых после насыщенной программы.
Активный день. Сплав
Наше увлекательное знакомство с Алтаем продолжается.
В первой половине дня отправляемся на сплав по главной водной артерии Алтая, мощной и очень красивой горной реке – Катуни. Мы увидим необыкновенные величественные виды Алтая. Сплав по Катуни подойдет всем, не требуется особой физической подготовки и выносливости. Маршрут очень красивый и безопасный, а май отличный месяц для сплава.
Обедаем в кафе и выдвигаемся дальше. Будем исследовать Тавдинские пещеры, прогуляемся до Камышлинского водопада, желающие могут прогуляться на лошадях по живописному папоротниковому лесу и берегу бирюзовой Катуни, полетать на параплане (только при надлежащих погодных условиях).
А вечером устроим веселый праздничный ужин в честь завершения нашего фантастического путешествия. Будем много общаться, делиться своими впечатлениями об Алтае и просто прекрасно проводить время.
Дорога домой
Заключительный день программы.
После завтрака отправляемся в аэропорт. Сегодня нас ждёт дорога домой.
Но мы не прощаемся! Потому что после такого путешествия каждый станет друг другу больше, чем просто попутчиком.
Приготовьтесь, сегодня вас ждёт много обнимашек и теплых слов благодарности! До новых встреч!
Проживание
Во время путешествия мы будем останавливаться в гостиницах и на турбазах с лучшими условиями проживания по нашему маршруту. Двухместное размещение, удобства в номере.
Вас ждут 4 ночи в гостинице в районе Горно-Алтайска на берегу Катуни и 2 ночи в Акташе.
Варианты проживания
Путь к себе
Вы будете жить в уютной мини-гостинице, возле Катуни, в стороне от городского шума и суеты. На территории гостиницы будет только наша группа — полное ощущение отдыха в собственном загородном доме.
Номера с одной двуспальной или двумя раздельными кроватями, индивидуальный санузел с душевой, безлимитная горячая вода и тепло в прохладные горные ночи. А также у вас будет кухня и терраса, чтобы вы могли насладиться горячим чаем в прекрасный вечер.
Недалеко от гостиницы находится Катунь, на берегу которой мы будем сидеть у костра под алтайскими звездами.
Альтаир
Вы будете жить в уютном коттедже с видом на Алтайские горы, в котором есть все необходимое для комфортного проживания: холодная и горячая вода, туалет с душем, отопление, кухонная зона, Wi-Fi, терраса с уличной мебелью, мангальная зона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Проживание на 6 ночей с комфортом, размещение по 2 человека
- Завтраки, ужины (кроме питания в кафе/ресторанах)
- Экскурсии по программе
- Сопровождение опытного гида на всем пути
- Баня по программе
- Входные билеты
- Помощь в выборе авиабилетов
- Что не входит
- Билеты из вашего города к месту начала тура и от места окончания
- Трансфер до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды (все, что в кафе во время длительных экскурсий)
- Доп. экскурсии, доп. расходы, сувениры
- Входные билеты на кресельный подъемник в Манжероке
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Могу ли я поехать один/одна?
В наши туры можно поехать одному! Мы можем обеспечить одноместное размещение за доп. плату, либо же подберем вам прекрасную пару на время путешествия.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.