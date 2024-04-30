1 день

Начало путешествия. Самое вкусное мороженое, озеро Манжерок и гора Малая Синюха

9:00 Мы с радостью встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска (возможно прибытие в Бийск/Барнаул/Новосибирск, поможем с трансфером в Горно-Алтайск).

Знакомимся и начинаем наше путешествие.

Первым делом после долгого перелета нужно вкусно покушать, поэтому едем в кафе!

Далее начинаем наше первое знакомство с Горным Алтаем.

Начнем мы с интереснейшей экскурсии в национальном музеи имени Анохина А. В, где вас ждёт полное погружение в быт и культуру местного населения.

Далее поднимемся на смотровую площадку, чтобы насладиться потрясающим панорамным видом на Горно-Алтайск.

А после подъема отведаем самое вкусное мороженое,являющееся визитной карточкой Горно-Алтайска. Мороженое изготовлено по технологиям СССР, которые фантастическим образом сохранились у одного из технологов.

Следующая наша остановка — озеро Манжерок и гора Малая Синюха. Все желающие смогут подняться на самую вершину горы на канатной дороге, и насладиться прекрасным видом на алтайские горы, окрестности Республики Алтай и реку Катунь.

После насыщенного дня заселяемся в гостиницу.

Вечером устроим весёлый приветственный ужин в честь начала нашего путешествия, будем знакомиться с гидами и другими участниками тура.