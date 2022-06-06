Рождество на Алтае. Зимняя сказка

Приглашаем в рождественское автопутешествие по Алтаю. Окунись в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами

5
3 отзыва
Приглашаем в рождественское автопутешествие по Алтаю. Окунись в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами!
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Рождество на Алтае. Зимняя сказка
Ближайшие даты:
05
янв

Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Познакомимся с красивейшей дорогой России, увидим горные перевалы и слияние стремительных рек
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим визитную карточку Акташского района, которая не замерзает даже в самые лютые морозы
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Посетим уникальное место под названием Красные горы, прозванное Марсом за свой ландшафт
Ущелье Актру
Ущелье Актру
Побываем в самом сердце высоких снежных гор
Сырный мастер-класс
Сырный мастер-класс
Попробуем создать свой собственный кусочек сыра и забрать его на память

Программа тура по дням

1 день
г. Горно-Алтайск – с.Акташ

Сбор группы 5 января в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск (с. Майма).

Мы можем забрать вас из Горно-Алтайска в 11:00.

Погрузим вещи и отправимся в наше путешествие на Горный Алтай. 

В дороге проведем 7-8 часов.

По пути сделаем остановки на завтрак и обед.

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.

С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.

По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.

Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.

А ближе к поселку Акташ посетим замерзший водопад Ширлак (Девичьи слезы) с высотой падения воды, в нашем случае льда более 15-ти метров.

Вечером, по приезду, разместимся в уютной сельской гостинице с горячим душем и туалетом.

После чего доедем до знаменитой достопримечательности – визитной карточки Акташского района – Гейзерного озера, которое не замерзает даже в самые лютые морозы.

Зимой озеро выглядит еще более таинственно, чем летом.

Перед сном прогуляемся по поселку, дойдем до супермаркета, что бы вы смогли купить для себя что-то необходимое.

Протяженность пути 350 км авто.

2 день
с. Акташ – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – п. Кош-Агач

Еще до рассвета выдвинемся в путь.

Сделаем остановку в очень живописной локации на берегу озера Киделю.

На фоне озера открывается панорама снежного хребта.

Преодолев Улаганский перевал, продолжим движение вдоль красивых озер Узункель и Балыктукель.

При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган.

Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.

С перевала открывается эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз.

В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на живописный водопад в висячей долине.

После чего доедем до следующего пункта на нашем пути п. Кош-Агач, где заночуем в комфортных номерах местной гостиницы.

Протяженность пути 300 км авто, 2 км пешком.

3 день
п. Кош-Агач – Марс – Актру

Опять ранний подъём, чтобы увидеть все красоты Алтая – надо вставать рано!

Дальше отправимся в уникальное место под название Красные горы.

Туристы прозвали его Марс.

И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности.

Часть склонов будет под снегом, но от этого будет не менее живописно.

Фотографии здесь получаются наиболее колоритные.

Дальше едем до поселка Курай на нашем микроавтобусе.

Здесь пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру.

Только сама дорога до ущелья, это целое приключение.

В ущелье разместимся в уютных 2- и 3-х местных номерах.

Виды из окна превосходят все ожидания.

Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор.

Вечером по желанию поиграем в настольные игры и поделимся впечатлениями.

Протяженность пути 160 км авто, 4 км пешком.

4 день
Ущелье Актру

Этот день посвятим прогулке по окрестным горным тропам, любуясь каменными громадинами, покрытыми снегом.

Вечером идём в горную баню!

Кушать мы здесь будем в кафе на территории базы.

Питание оплачиваются дополнительно.

Протяженность пути 40 км авто, 30 км вездеход, до 8 км пешком.

5 день
Ущелье Актру — Курай — д. Камлак

Рано утром на внедорожном транспорте спускаемся в п. Курай, где садимся в наш микроавтобус, переезд до деревни Камлак займет у нас примерно 6 часов.

Разместимся в аутентичных избушках с теплым туалетом и умывальником в Эко-отеле «Деревня-Берендеевка» – очень атмосферное место, здесь есть, что посмотреть.

Неспешно погулять по лесу из лиственницы, подышать чистейшим воздухом, находясь в гармонии с природой и самим собой.

Вечером при желании можно заказать баню.

Там же мы посетим уникальное место – местную сыроварню.

Поучаствуем в мастер-классе по изготовлению сыра.

Каждый участник попробует создать свой собственный кусочек сыра и забрать его на память.

Что может быть лучше, чем в сырно-медовом крае испытать себя в роли сыродела.

Питание происходит в местном кафе.

Ужин и баня оплачивается дополнительно.

Протяженность пути 30 км вездеход, 320 км авто.

6 день
д. Камлак — г. Горно-Алтайск (с. Майма)

10 января после завтрака мы отправимся в путь около 8:30 утра, чтобы до самолета успеть заехать на сувенирный рынок в п. Манжерок.

Дорога до г. Горно-Алтайска займет примерно 2 часа.

Советуем приобретать билеты домой после 11:45 утра, 10 января.

Проживание

Тур предусматривает проживание в сельской гостинице и базах отдыха – размещение 2-х,3-х и 4-х местное.

Одно- и двухместное размещение за дополнительную плату при наличии свободных номеров.

Примерный перечень мест размещения: Расул, Алтай-Актру горный центр, Деревня Берендеевка или Зообаза.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
  • Трансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратно
  • Трансфер на вездеходе на Марс и обратно
  • Проживание в сельской гостинице и базах отдыха (размещение 2-х,3-х и 4-х местное. Одно и двухместное размещение за дополнительную плату при наличии свободных номеров)
  • Завтрак в Деревне Берендеевка
  • Сопровождение гидом и экскурсионная программа
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • Баня в Актру
  • Мастер-класс по изготовлению сыра
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе (примерно 300-600р за прием пищи)
  • Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
- Рюкзак 20-30 л

Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые утепленные (альтернатива, рыбацкие теплые легкие сапоги ЭВА)
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик)
- Шапка утепленая, теплый бафф
- Нательное белье
- Комплект термобелья
- Кофта утепленная (флисовая)
- Носки треккинговые (1 пара, синтетические)
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные

Что взять еще:
- Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос (1 литр)
- Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:
- Паспорт
- Полис страхования (не обязательно)
- Деньги на кафе и сувениры

Дополнительно (не обязательно):
- Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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