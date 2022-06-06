Сбор группы 5 января в 11:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск (с. Майма).

Мы можем забрать вас из Горно-Алтайска в 11:00.

Погрузим вещи и отправимся в наше путешествие на Горный Алтай.

В дороге проведем 7-8 часов.

По пути сделаем остановки на завтрак и обед.

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.

С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.

По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.

Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.

А ближе к поселку Акташ посетим замерзший водопад Ширлак (Девичьи слезы) с высотой падения воды, в нашем случае льда более 15-ти метров.

Вечером, по приезду, разместимся в уютной сельской гостинице с горячим душем и туалетом.

После чего доедем до знаменитой достопримечательности – визитной карточки Акташского района – Гейзерного озера, которое не замерзает даже в самые лютые морозы.

Зимой озеро выглядит еще более таинственно, чем летом.

Перед сном прогуляемся по поселку, дойдем до супермаркета, что бы вы смогли купить для себя что-то необходимое.

Протяженность пути 350 км авто.