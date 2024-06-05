Гейзерное озеро – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 8 экскурсий в категории «Гейзерное озеро» в Горно-Алтайске, цены от 5 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
61 отзыв
Ваш идеальный маршрут по Горному Алтаю: создайте незабываемое путешествие
Откройте для себя великолепие Горного Алтая с индивидуальной экскурсией, спланированной специально под ваши интересы и предпочтения
Начало: В Горно-Алтайске
Сегодня в 16:29
Завтра в 00:59
21 000 за всё до 4 чел.
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце Азии
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
9 отзывов
Путешествие в сердце Азии
Прокатиться по Чуйскому тракту и познакомиться с природой горного Алтая на групповой экскурсии
Начало: На улице Эркемена Палкина
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 400 за человека
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
16 отзывов
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
52 000 за всё до 6 чел.
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Чуйский тракт: путеводитель по величию Алтая
Исследуйте величественный Алтай, его сакральные места и дышащую историей природу в индивидуальной экскурсии
Начало: в Майминском или Чемальском районах
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 40 000 за всё до 6 чел.
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Путешествие по Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Почувствуйте душу Алтая на экскурсии с гидом-музыкантом: горловое пение, алтайские инструменты и захватывающие пейзажи
Начало: в Горно-Алтайске по договорённости
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Чуйский тракт из Горно-Алтайска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по Чуйскому тракту из Горно-Алтайска: погружение в красоту Алтая
Подарите себе незабываемые впечатления, путешествуя по Чуйскому тракту с уникальными природными достопримечательностями
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 07:00
34 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
    Прекрасная экскурсия, спасибо большое Олегу! Насыщенный маршрут, надо приготовиться много передвигаться на автомобиле, но все очень комфортабельно! Автору экскурсии желаю процветания, а
    читать дальше

    также поиска новый локаций, по минимуму от толп людей, чтобы была бы некая приватность, типа вот это шикарное поле - а на нем только вы! 🥰

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Путешествие в сердце Азии
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая.
    Шикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошаяШикарная поездка, гид умничка Нина Ивановна, знание потрясающие. Спасибо. День выдался к тому солнечный и группа подобралась добрая и хорошая
  • ￼￼тать￼￼￼яна
    30 мая 2024
    По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
    Супер экскурсия!!!! Только здесь понимаешь красоту природы!!! Спасибо большое за организацию!!!
  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
    читать дальше

    интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
    читать дальше

    Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!

    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет
  • К
    Константин
    15 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Спасибо Константину за организацию нашего путешествия! Вечером созвонились, обсудили детали, с учетом пожеланий нам предложили варианты на 1 и 2
    читать дальше

    дня. Сергей, наш гид, был очень внимательным, сопровождал в путешествии интересными рассказами, а также угостил на привале свежесваренным кофе) С собой увезли много ярких впечатлений и приятных воспоминаний!

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
    Великолепная индивидуальная экскурсия по Горному Алтаю с гидом Михаилом. В очень комфортных условиях посетили немало интересных мест на Алтае, включая
    читать дальше

    труднодоступные. Михаил - отличный знаток Горного Алтая, великолепный рассказчик, приятный собеседник на все возможные темы и профессиональный гид и водитель. Всем однозначно рекомендую поездку по Горному Алтаю в сопровождении данного гида!!!

  • И
    Инна
    10 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Реально идеальное путешествие! С гидом Дмитрием было очень комфортно, интересно и увлекательно. Всё продумано до мелочей. Огромное спасибо!!!
  • А
    Алексей
    8 мая 2024
    Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас с красотой Алтая. Хочу
    читать дальше

    отметить безопасное вождение по очень непредсказуемом Чуйском тракте, Николай профессионал! Все три дня пролетели в дружеской атмосфере, масса впечатлений и воспоминаний. Благодарим от души! А наши дети больше всего запомнили катание на лодке и на УАЗе)))

    Хотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил насХотим поблагодарить за организацию нашего путешествия и особенно Николая, за то что от души познакомил нас

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Гейзерное озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
  2. Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
  3. По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
  4. Путешествие в сердце Азии
  5. Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Гейзерное озеро" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 5 400 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «Гейзерное озеро», 147 ⭐ отзывов, цены от 5400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам