1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
«Зимой в Чемальском районе очень комфортно, в урочище снега не бывает, поэтому прогулка доставит удовольствие в любое время года»
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
«В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«Если дело обстоит зимой, то следующая точка — Голубые озёра, или «Глаза Катуни»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 мая 2024Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
- ККсения28 мая 2024Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена19 мая 2024Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
- ЮЮЛИЯ17 мая 2024Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
- ААлександра14 мая 2024Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
- ААндрей25 апреля 2024Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!
- ВВиктор13 апреля 2024Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
- ООксана28 февраля 2024Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
- ННаталья6 декабря 2023Были на экскурсии с Олегом,прекрасный водитель и хороший рассказчик! Учел все наши пожелания по изменению маршрута,предложил с учетом погоды более удачный вариант. Все пять участников поездки,включая ребенка, остались очень довольны. Готовы рекомендовать этого гида без всяких сомнений!
- ММария29 ноября 2023Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Зимние»
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