Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Горно-Алтайску

Найдено 4 экскурсии в категории «Зимние» в Горно-Алтайске, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
30 отзывов
Путешествие в Чемал: уникальные места и легенды Алтая
Погрузитесь в мир алтайских легенд и неповторимых пейзажей в удивительном путешествии в Чемал, Горно-Алтайск
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт или отель по пути на эк...
«Зимой в Чемальском районе очень комфортно, в урочище снега не бывает, поэтому прогулка доставит удовольствие в любое время года»
25 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Чуйскому тракту к Гейзерному озеру. Ожидают захватывающие виды и мистическая атмосфера Алтая
«В летнее время заглянем к Чуйскому оленному камню с наскальными рисунками и водопаду, зимой на его месте увидим живописный ледяной каскад»
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
Ваш рейс прилетает утром, а чек-ин в отеле - только в 15:00? Проведите это время активно и интересно с экскурсией по Горному Алтаю
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска
«Если дело обстоит зимой, то следующая точка — Голубые озёра, или «Глаза Катуни»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
15 900 за всё до 6 чел.
Камышлинский водопад и зубровый питомник
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Камышлинский водопад и зубровый питомник: уникальное приключение
Погрузитесь в мир природных чудес Горно-Алтайска: восхитительный трекинг к водопаду и встреча с могучими зубрами
«Вы рассмотрите могучих животных в естественной среде обитания, а зимой, когда зубры живут в загоне, сможете даже покормить их из рук»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
от 10 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за
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    интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания!

  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!
    Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об АлтаеПоездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!
  • Ю
    ЮЛИЯ
    17 мая 2024
    По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.
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    Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!!

    Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочетПотрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут
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    по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую!

  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
    Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!
  • В
    Виктор
    13 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
    Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!
  • О
    Оксана
    28 февраля 2024
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    6 декабря 2023
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Были на экскурсии с Олегом,прекрасный водитель и хороший рассказчик! Учел все наши пожелания по изменению маршрута,предложил с учетом погоды более удачный вариант. Все пять участников поездки,включая ребенка, остались очень довольны. Готовы рекомендовать этого гида без всяких сомнений!
  • М
    Мария
    29 ноября 2023
    Камышлинский водопад и зубровый питомник
    Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались по времени, при этом
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    Ирина видит, что интересно и предлагает варианты, куда еще заехать и что посмотреть. Дополнительно получили рекомендации, что можем посмотреть самостоятельно и потом съездили сами на такси.

    Заказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривалисьЗаказали экскурсию, согласовали маршрут, посмотрели окрестности, послушали историю края, легенды про достопримечательности. Все четко, как договаривались

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
  2. По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру
  3. Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай
  4. Камышлинский водопад и зубровый питомник
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Петроглифы
  4. Долина Катуни
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Гейзерное озеро
  9. Чемальская ГЭС
  10. Урочище Че-Чкыш
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Зимние" можно забронировать 4 экскурсии от 10 800 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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