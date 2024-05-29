Ю Юлия По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру читать дальше интересную, комфортную поездку и красивые локации. Рассказывал много интересного, но в то же время не перегружал скучной теорией. Опасения, что поездка будет сложной, не подтвердились, было легко и весело, благодаря Максиму. Благодарность и самые наилучшие пожелания! Все прошло отлично! С самого начала легкий и конструктивный диалог с организатором и потом с гидом. Спасибо гиду Максиму за

К Ксения По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру Поездка прошла прекрасно, автомобиль был очень комфортный. Николай был вежлив и ненавязчив, по пути рассказывал интересные факты и истории об Алтае. Однозначно рекомендую!

Е Елена Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Благодарю Ирину за интереснейшее путешествие по Алтаю. Человек, глубоко влюбленный в свой край, сумел влюбить и нас в него. Все было максимально интересно и полезно!!!

Ю ЮЛИЯ По Чуйскому тракту - к Гейзерному озеру читать дальше Мы проехали по красивейшему Чуйскому тракту от Горно-Алтайска до Гейзерного озера, по пути преодолев два перевала - Семинский и Чике-Таман. Побывали на месте слияния Чуи и Катуни, а также Катуни и Большого Ильгуменя. Увидели наскальные рисунки и водопад Девичьи слезы. Изюминка данного путешествия - Гейзерное озеро, это просто восторг!!! Экскурсия была организована и проведена великолепно, комфортно и с душой, огромное спасибо Николаю и Владимиру. Искренне рекомендую!!! Потрясающая экскурсия!!! День, наполненный интереснейшими рассказами и невероятной красотой природы. Идеальный вариант для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Алтая.

А Александра Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая читать дальше по Чемалу был построен грамотно, пунктуальна и доброжелательна. Если Вы хотите проникнуться не только новыми впечатлениями, но и пообщаться с нестандартно мыслящим человеком - однозначно рекомендую! Ирина - очень интересная и многогранная личность! Готова поделиться своими знаниями о культуре Алтая, тонких материях и великих людях. Маршрут

А Андрей Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая Чудесный маршрут по Чемалу, кравейщая Катунь, очаровательные места. Наша гид Ириша,просто молодец. С ней комфортно,знает традиции и обычаи алтайцев. Знает историю родного края. Просто молодец!!!

В Виктор Трансфер + экскурсия: с корабля на бал, в прекрасный Горный Алтай Несмотря на неприятную погоду(мороз, снег, слякоть) Дмитрию удалось очень здорово организовать экскурсию! Особенно понравился музей!

О Оксана Камышлинский водопад и зубровый питомник Добрый день! Экскурсию нам проводил Олег (по согласованию заранее). Олег очень интеллигентный и тактичный экскурсовод. Очень приятный в общении. Очень комфортный микроавтобус. Нам все понравилось. Спасибо большое!

Н Наталья Камышлинский водопад и зубровый питомник Были на экскурсии с Олегом,прекрасный водитель и хороший рассказчик! Учел все наши пожелания по изменению маршрута,предложил с учетом погоды более удачный вариант. Все пять участников поездки,включая ребенка, остались очень довольны. Готовы рекомендовать этого гида без всяких сомнений!