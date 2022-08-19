Рождество в Горном Алтае

Предлагаем провести рождественские праздники в красивом месте

5
3 отзыва
Предлагаем провести рождественские праздники в красивом месте и весело! В туре подобрали самые интересные экскурсии и комфортное размещение.

Сочетание зимних пейзажей, вкусной еды, насыщенной программы — всё это наполнит вас самыми яркими впечатлениями и эмоциями!
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Рождество в Горном Алтае
Ближайшие даты:
4
янв

Что вас ожидает 🤩

Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим незамерзающее озеро, где зимуют прекрасные птицы
Этновыступление
Этновыступление
Послушаем алтайское горловое пение и исполнение на народных музыкальных инструментах
Горный Алтай
Горный Алтай
Нас ждет знакомство с удивительными местами — зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос!

Программа тура по дням

1 день

Заезд гостей и вечерний этноконцерт

Добро пожаловать в волшебный Алтай!

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.

Размещение в отеле.

Обед.

Отдых.

Вечером приглашаем на впечатляющее этновыступление.

Вас ждёт алтайское горловое пение и исполнение на музыкальных инструментах — топшуре, варгане и других.

Ужин в отеле.

Свободное время.

Заезд гостей и вечерний этноконцертЗаезд гостей и вечерний этноконцертЗаезд гостей и вечерний этноконцертЗаезд гостей и вечерний этноконцерт
2 день

Лебединое озеро и гастроэкскурсия

Экскурсия на Лебединый заказник.

Такое чудо можно увидеть только зимой. Насладитесь красотой природы местных озер и величественных птиц.

А далее вас ждет гастроэкскурсия.

Мы познакомим вас с теми, кто производит всё для нашего здоровья из натуральных продуктов — вытяжки и концентраты из лекарственных растений, питание, БАДы и лекарственные препараты.

Презентация удивит вкуснейшими угощениями – наливки из ягод, десерт из чаги, восхитят вареники из крапивного теста с печеным картофелем.

Ужин в отеле.

Лебединое озеро и гастроэкскурсияЛебединое озеро и гастроэкскурсияЛебединое озеро и гастроэкскурсияЛебединое озеро и гастроэкскурсия
3 день

Знакомство с пейзажным горным Алтаем

В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай".

В 9:00 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – Зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р. Катунь в с. Чемал – это самый популярный маршрут!

Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение.

Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р. Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона.

Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька.

Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают.

Насыщенный день!

Обедать будем в теплом кафе.

Ужин в отеле.

Знакомство с пейзажным горным АлтаемЗнакомство с пейзажным горным АлтаемЗнакомство с пейзажным горным АлтаемЗнакомство с пейзажным горным Алтаем
4 день

Отъезд

Выезд с отеля в аэропорт примерно в 7:00.

Прощаемся с гостеприимным Алтаем.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание отеле “Золотые пески”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияМесто в двухместном номереОдноместное размещениеСемья с доп местом(2+1) Семья с доп. местом(2+2)
Стоимость 43 900 руб. 54 500 руб. 124 600 руб. 161 600 руб.

Возможно подселение — под запрос.

Варианты проживания

Отель «Золотые пески»

3 ночи

Отель «Золотые Пески» расположен в селе Усть-Муны. Гости могут отдыхать в общем лаундже. На территории разбит сад и работают ресторан и бар.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. Машину можно оставить на бесплатной частной парковке. Предусмотрен прокат лыжного снаряжения.

Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками.

Номера отеля укомплектованы постельным бельем и полотенцами.

Город Горно-Алтайск находится в 31 км, а поселок Чемал — в 37 км. Расстояние от гостиницы «Золотые Пески» до аэропорта Горно-Алтайск составляет 30 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – все включено
  • Размещение в отеле "Золотые пески" (3 ночи)
  • Экскурсии по программе
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Питание и развлечения вне программы
  • Входная плата на объекты по программе(примерно 1 000 руб. /чел)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 авг 2022
В Алтайском крае мы были впервые, поняли что не ошиблись с выбором. В следующем году планируем опять поехать в Белокуриху.
Программа тура была очень насыщенной и интересной. Каждый день был переполнен эмоциями, причём только позитивными.
Дети остались довольны, все горы и тропы были ими покорены.
К организации тура претензий нет: трансфер был организован, питание в кафе "Пицца" было не самым удачным, но, видимо, соответствовало оплаченным деньгам.
В целом, большое спасибо за эмоции, впечатлений хватит на целый год.
В
16 авг 2022
Выражаю огромную благодарность туроператору «Большая страна» с помощью вас Алтай стал еще краше, профессиональный подход ко всем вопросам, деталям и мелочам, учитывая пожелания каждого гостя. На Алтае я была в первый раз, но влюбилась в него навсегда. В вашей команде отличные гиды, любящие свое дело. Рекомендую всем посетить Алтай с туроператором «Большая страна»чтобы ваша поездка запомнилась еще ярче!
Т
16 авг 2022
Тур организован качественно, отличные гиды, опытные водители,много интересной информации! Спасибо

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