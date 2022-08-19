3 день

Знакомство с пейзажным горным Алтаем

В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай".

В 9:00 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – Зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р. Катунь в с. Чемал – это самый популярный маршрут!

Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение.

Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р. Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона.

Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька.

Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают.

Насыщенный день!

Обедать будем в теплом кафе.

Ужин в отеле.