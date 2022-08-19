Добро пожаловать в волшебный Алтай!
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00.
Размещение в отеле.
Обед.
Отдых.
Вечером приглашаем на впечатляющее этновыступление.
Вас ждёт алтайское горловое пение и исполнение на музыкальных инструментах — топшуре, варгане и других.
Ужин в отеле.
Свободное время.
Экскурсия на Лебединый заказник.
Такое чудо можно увидеть только зимой. Насладитесь красотой природы местных озер и величественных птиц.
А далее вас ждет гастроэкскурсия.
Мы познакомим вас с теми, кто производит всё для нашего здоровья из натуральных продуктов — вытяжки и концентраты из лекарственных растений, питание, БАДы и лекарственные препараты.
Презентация удивит вкуснейшими угощениями – наливки из ягод, десерт из чаги, восхитят вареники из крапивного теста с печеным картофелем.
Ужин в отеле.
В этот день мы выезжаем на экскурсию, на целый день по пейзажному Горному Алтаю – "Многолик и чудесен Алтай".
В 9:00 выезжаем и знакомимся с удивительными местами – Зимний Камышлинский водопад, Голубые озера, остров Патмос на р. Катунь в с. Чемал – это самый популярный маршрут!
Здесь уже и горы начинают показывать свои красоты, и река Катунь не замерзает местами и слышно ее шумное бурное течение.
Остановимся на смотровых площадках, пройдем по подвесному мосту через р. Катунь и полюбуемся на интересные скалы – Зубы дракона.
Можно взять купальные принадлежности, самые смелые купаются на голубых озерах, там есть согревающая банька.
Местные говорят, что воды Голубых озер придают живительную силу и омолаживают.
Насыщенный день!
Обедать будем в теплом кафе.
Ужин в отеле.
Выезд с отеля в аэропорт примерно в 7:00.
Прощаемся с гостеприимным Алтаем.
Тур предусматривает проживание отеле “Золотые пески”.
|Варианты размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Семья с доп местом(2+1)
|Семья с доп. местом(2+2)
|Стоимость
|43 900 руб.
|54 500 руб.
|124 600 руб.
|161 600 руб.
Возможно подселение — под запрос.
Отель «Золотые Пески» расположен в селе Усть-Муны. Гости могут отдыхать в общем лаундже. На территории разбит сад и работают ресторан и бар.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и детская игровая площадка. Машину можно оставить на бесплатной частной парковке. Предусмотрен прокат лыжного снаряжения.
Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками.
Номера отеля укомплектованы постельным бельем и полотенцами.
Город Горно-Алтайск находится в 31 км, а поселок Чемал — в 37 км. Расстояние от гостиницы «Золотые Пески» до аэропорта Горно-Алтайск составляет 30 км.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.