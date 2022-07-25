В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим.
Обычно тур начинается с аэропорта Горно-Алтайск в 11:00.
Мы всех встречаем там и отправляемся на Телецкое озеро.
Дорога от Горно-Алтайска займет с остановками примерно 4 часа.
Мы уже начнем влюбляться в Горный Алтай. Живописные смотровые площадки, родники не проедем. Обязательно остановимся на блинчиках – очень вкусное угощение с взбитыми сливками и местной ягодой.
По приезду размещаемся в отеле. Обычно мы встречаемся с гостями вечерком у костра и обсуждаем будущее путешествие. И, конечно, знакомимся.
Завтрак и в первой половине дня катание на катере по озеру.
Экскурсия «Пять чудес Золотого озера».
Алтын-Кёль в переводе с тюрского – Золотое озеро. Даже на фоне фантастических красот Алтая место это уникальное. Как исключительная природная ценность, Телецкое озеро присутствует в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обрывы и крутые скалы с богатырями-кедрами на вершинах ‒ типичный рельеф береговой линии дивного озера. Здесь немало живописнейших каньонов и бухт. Останавливаемся у водопадов, гуляем, фотографируемся.
Горное озеро Телецкое не только порадует своими пейзажами, но и зарядит особой энергией.
Телецкое озеро – сакральное место для местных жителей и популярное место для туристов. Считается, что это младший брат Байкала, и на нем нужно обязательно побывать. После прогулки на катере есть свободная вторая половина дня. Можно покататься на лошадках, погулять по окрестностям. Если будут желающие, то можно организовать доп. экскурсию на исчезающие источники, в тайгу. Очень интересное место! (примерно 1000 руб. с чел).
Завтракаем и с вещами отправляемся в с. Манжерок. По дороге заедем на интересную этно-экскурсию.
Челканцы ‒ малый народ Алтая, расскажут о своих традициях и обычаях.
Встреча на берегу р. Бия, поведуют много легенд, загадаем желания и пройдя по узкой шаманской тропе, окажемся в Этно-комплексе.
Разожжем костер, по желанию можно поиграть в национальные легкие игры. В настоящем аиле хозяйка расскажет о быте и обычаях коренных народов.
Обед на свежем воздухе всегда вкусен: угощения необычные, например, вареники с черемшой, салат из папоротника, морс из свежих ягод.
Далее продолжим свой путь до с. Манжерок. Примерно в дороге 3 часа.
Размещаемся, отдых. Свободное время.
Этот день очень насыщенный! После завтрака отправляемся знакомиться с окрестностями с. Чемал, где нас ждет знакомство с уникальным островом Патмос (действующий храм на острове р. Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику. А затем вдоль Катуни прогулка по козьей тропе к Чемальской ГЭС.
Виды, конечно же, очень пейзажные открываются на долину р. Катунь.
Знакомство с Долиной духов обычно очень нравится нашим гостям.
Ороктойский мост ‒ самое узкое место на Катуни.
По приезду поздний ужин в кафе отеля (не включен в стоимость).
После завтрака отправляемся по уникальному Чуйскому тракту.
Проехать по этой красивейшей дороге России – все равно, что пересечь всю Россию.
Меняются природные зоны и климат, горные цепи удивляют своим разнообразием. Это классное путешествие не оставит никого равнодушным.
Пребывание в настоящем глубоком Горном Алтае ‒ прямое знакомство с этим уникальным и благодатным краем. Минуя два горных перевала Семинский и Чике-Таманский, останавливаясь на слиянии быстрых рек, мы доезжаем до кульминации дня ‒ Гейзерного озера.
Это озеро считаемся одним из уникальных озер России и занимает третью позицию. Это небольшое термальное озеро, которое называют Потайным, Серебряным или Голубым с удивительно красивым бирюзовым цветом воды и дном из ярко-голубого ила и песка.
На дне этого горного водоема бьют термальные источники, ежеминутно меняя картину дна и вынося из-под земли красивейший ярко-голубой ил.
Конечно, доедем и полюбоваться белоснежными вершинами Северо-Чуйского хребта.
Экскурсия на целый день, в кафе по пути перекусим (не включено в стоимость, средний чек ‒ 350 руб).
Возвращение в отель поздно вечером.
Завтракаем.
Сегодня день легкого знакомства. Прокатимся на канатной дороге до г. Синюха – священной горы, являющейся с древности покровительницей женщин и семьи.
Канатная дорога, протяженностью 2516 м соединяет нижнюю станцию и вершину горы, откуда открывается удивительный вид на окрестности и реку Катунь.
Время подъема на высоту 1020 м в экскурсионном режиме составляет 12-15 минут.
Наверху есть, что посмотреть – услуги профессиональных фотографов, смотровая площадка, зона отдыха, кафе, комплекс «Легенда Алтая», музей «Алтай Аил», площадка для старта парапланеристов, трасса для даунхилла, терренкур на вершину г. Малая Синюха, смотровой бинокль.
Далее проедем до Тавдинских пещер и Камышлинского водопада.
Чтобы попасть на Камышлинский водопад, нужно на моторафтах проехать по р. Катунь. Это очень эмоциональная и безопасная прогулка. А на территории водопада прыгают кролики, есть сувенирные лавки.
После экскурсии в свободное время можно заказать прогулки на лошадках или просто посидеть у реки. Прощальный пикник обязательно устроим у костра (по желанию группу, не включен в стоимость).
Прощаемся с нашими гостями. Организуем трансфер по согласованию с менеджером.
Тур предусматривает размещение в туре в двух отелях: Туркомплекс на Телецком озере и в районе Чемала или Манжерок. Отель зависит от даты заезда. Номера комфортные, со всем необходимым.
Стоимость тура в зависимости от типа размещения, руб. /чел:
|Стоимость тура
|Размещение в двух отелях
|двухместное размещение
|41 000
|одноместное размещение
|53 500
|дополнительное место
|36 000
На этот маршрут нужны удобные одежда и обувь.
Средства от солнца, купальные принадлежности и солнцезащитные препараты.
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска. Из других городов возможен индивидуальный трансфер.
Групповой из Горно-Алтайска - 1 500 руб. (за человека), индивидуально 4 000 руб. (машина максимум 3 человека), индивидуально - 8 000 р за автомобиль (до 6 мест).
До Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового до Бийска нет.
Барнаул индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека).
До Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедуры, прогуляться по тропе здоровья.
Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
В этом туре включены завтраки, в первый день – гастроужин (очень вкусный и сытный!).
Когда мы на маршруте, то заезжаем в проверенное кафе, где средний чек – примерно 300-400 руб.
На курорте Белокуриха большой выбор кафе, гости сами выбирают, где им поужинать.
Когда будем путешествовать по глубокому Горному Алтаю, остановки будут в кафе, и вечером наши гости устраивают совместный пикник: уха, шурпа, шашлык. . как договорятся. .
Разжигаем костер на берегу реки и на природе очень вкусно ужинаем!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.