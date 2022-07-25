1 день

Встреча, путь к Телецкому озеру

В этот день мы встречаем наших гостей, организуем трансфер тем, кому он необходим.

Обычно тур начинается с аэропорта Горно-Алтайск в 11:00.

Мы всех встречаем там и отправляемся на Телецкое озеро.

Дорога от Горно-Алтайска займет с остановками примерно 4 часа.

Мы уже начнем влюбляться в Горный Алтай. Живописные смотровые площадки, родники не проедем. Обязательно остановимся на блинчиках – очень вкусное угощение с взбитыми сливками и местной ягодой.

По приезду размещаемся в отеле. Обычно мы встречаемся с гостями вечерком у костра и обсуждаем будущее путешествие. И, конечно, знакомимся.