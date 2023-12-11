Мы составили программу так, чтобы вы смогли насладиться красотами Алтая не только в группе, но и самостоятельно. На протяжении недели вас ждут потрясающие пейзажи, интересные истории и легенды, а ещё релакс в бане! Погуляем по Горно-Алтайскому ботаническому саду, исследуем наскальные рисунки в «Долине горных духов», и побываем в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь». Вы узнаете, как на Алтае изготавливают мёд и познакомитесь с шедеврами «деревни мастеров».

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);

Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.

Питание: по туру предусмотрено 2-разовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.

К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.