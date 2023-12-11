Узнать, где живут «горные духи», увидеть слияние Чуи и Катуни и погулять по Патмосу
На протяжении недели вас ждут потрясающие пейзажи, интересные истории и легенды, а ещё релакс в бане! Погуляем по Горно-Алтайскому ботаническому саду, исследуем наскальные рисунки в «Долине горных духов», и побываем в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь». Вы узнаете, как на Алтае изготавливают мёд и познакомитесь с шедеврами «деревни мастеров».
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 100 ₽
Описание
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт и документ, подтверждающий покупку тура (ваучер или путёвка);
Комплект удобной одежды для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку, тёплый свитер, две пары удобной обуви, лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц, защиту от солнца (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены.
Питание: по туру предусмотрено 2-разовое питание. Вегетарианцев или людей с пищевой аллергией просим заранее (при бронировании тура) предупредить о предпочтениях в еде.К пункту отправления автобуса Вы должны явиться за 30 минут до отъезда (время отъезда указано в ваучере, путёвке). Время в билетах указывается местное (опережает московское на 4 часа)! При посадке в автобус необходимо предъявить ваучер, после чего будут выданы посадочные талоны с указанием мест. Посадку в автобус и координацию в пути осуществляет сопровождающий. В пути предусмотрено две короткие остановки для отдыха. Не опаздывайте к месту отправления автобуса, он отправляется по расписанию. Иногородним туристам при покупке билетов на поезд/самолёт необходимо учитывать, что запас времени до отъезда на отдых должен быть не менее 3 часов (на случай опоздания). Это же касается приобретения обратных билетов.
Программа тура по дням
Прогулка по Ботаническому саду села Камлак
Встречаемся в посёлке Усть-Сема и отправляемся в село Камлак, где заселимся в гостиницу. После небольшого отдыха направимся в Горно-Алтайский ботанический сад. Там собрана огромная коллекция растений из разных природно-климатических зон Алтая и других регионов России и мира. Вы сможете пройтись по экотропе вдоль реки Семы, насладиться моментом в беседках и изучить экспозиции.
Остров Патмос и урочище Че-Чкыш
В этот день первым делом отправимся в село Чемал. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году. Зайдём на подвесной мост и увидим скалы «Зубы дракона».
После этого доберёмся до урочища Че-Чкыш, где находится «Долина горных духов». Здесь можно увидеть петроглифы и полюбоваться Катунью со смотровой площадки. Виды открываются просто великолепные.
Камышлинский водопад и село Аскат
Программа сегодняшнего дня варьируется в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий. Мы сможем посетить живописный Камышлинский водопад. Зимой предлагаем отдать предпочтение уникальным Голубым озёрам, которые также именуют «глазами Катуни». В холода они не покрываются льдом.
Затем посетим Аскат — местечко, получившее звание «деревни мастеров». Здесь живут очень творческие люди. За дополнительную плату у вас будет возможность посетить местные галереи «Каури» и «Стрела Сартакпая», музей-усадьбу семьи Головань или центр «Лукоморье». Они откроют вам мир алтайских ремёсел. Самое время закупаться сувенирами!
Завершим насыщенный день походом в баню. Попаримся с берёзовыми вениками и скрабами, изготовленными самостоятельно из натуральных продуктов.
Добро пожаловать в «Бирюзовую Катунь»
В последний день путешествия посетим комплекс экстремального и природного туризма «Бирюзовая Катунь». На его территории находятся Тавдинские пещеры, через которые проходит маршрут «Долина гротов». Также вы сможете зайти в Парк деревянных скульптур и полюбоваться творениями мастеров разных стран.
Заглянем на семейную пасеку «Мёдом в ухо» и узнаем особенности работы с пчёлами и целебных свойствах продуктов пчеловодства.
Красоты Чуйского тракта
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман, увидим слияние рек Чуи и Катуни, а ещё понаблюдаем, как одна климатическая зона сменяется другой.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам составить программу дня самостоятельно. Вы сможете отправиться на конную прогулку, на экскурсию в с. Дьектиек, чтобы увидеть маралов, пятнистых оленей и осликов (все экскурсии оплачиваются отдельно). Желающие могут просто отдохнуть в отеле.
Окончание тура
Наше путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт Горно-Алтайска или до Усть-Семы. До новых алтайских встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска / п. Усть-Сема, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Усть-Сема, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.