Сплав по реке Чуя

В среде водников Чуя считается одной из сложнейших для прохождения рек Республики Алтай

5
3 отзыва
В среде водников Чуя считается одной из сложнейших для прохождения рек Республики Алтай.

Чуя имеет быстрое течение и резкие повороты, изобилует сложными порогами, ее берега скалисты, а дно усеяно камнями.

Чуя знаменита еще и тем, что здесь впервые в России был испытан рафт — большая надувная лодка для сплавов по рекам. Кроме того, на этой реке проводятся рафтинг-соревнования «Чуя — ралли».
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Сплав по реке Чуя
Ближайшие даты:
30
июн
20
июл
09
авг

Что вас ожидает 🤩

Красоты р. Чуя
Красоты р. Чуя
Сплавимся по живописной реке и насладимся пейзажами вокруг
Адреналин Алтайского сплава
Адреналин Алтайского сплава
Пройдем пороги различной степени сложности
Алтайская перезагрузка
Алтайская перезагрузка
Отдохнем от городской суеты и перезарядимся

Программа тура по дням

1 день
Трансфер до c. Чибит

Встреча с другими участниками тура, знакомство с инструктором.

Выезжаем на автобусе к реке Чуя, минуя Семинский перевал (высшую точку Чуйского тракта, высота 1717 метров), перевал Чике-Таман (высота 1460 метров), многочисленные серпантины, подъемы и спуски.

На протяжении всего пути вы будете видеть из окон потрясающие виды, быстро сменяющие друг друга.

Кедровые леса, подернутые дымкой величественные горы и разноцветные луговые травы, на которых пасутся коровы и лошади, никого не оставят равнодушным.

Эти умиротворенные пейзажи помогут переключиться с городской суеты на отдых.

Вечером вас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере на берегу реки Чуя.

Питание включено: завтрак.

Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.

2 день
т/б «Кочевник» – порог «Буревестник» – порог «Бегемот»

День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.

После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.

Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.

Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.

С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».

На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.

Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.

Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.

Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».

Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности. Начинается он с моста через Чую.

Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.

Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, 3-4 часа.

3 день
Пороги «Классический», «Слаломный», «Иодринский»

Сегодня проходим порог «Классический» (3 к.с.) и более сложный «Слаломный» (4 к.с.).

Это относительно спокойные, но довольно длинные пороги.

Они изобилуют массивными каменными глыбами, между которыми будет маневрировать наше судно.

Затем мы пройдем пороги «Обманный», «Веер» и «Городовой», каждый из которых имеет собственный характер и свои неповторимые особенности.

Наконец, в конце маршрута третьего дня проходим порог «Иодринский» и устраиваемся на ночлег на берегу реки.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 35 км, 4-5 часов.

4 день
Порог «Турбинный» – порог «Горизонт» – устье реки Чуя

Сегодня мы пройдем самые сложные пороги – «Турбинный» (5 к.с.) и «Горизонт» (5 к.с.).

Эти препятствия потребуют от Вас полной включенности и сосредоточенности, и точно оставят сильные впечатления.

«Турбинный» – короткий порог с одним сливом, который разделен надвое громадным камнем.

Но не спешите расслабляться, пройдя его — уже через 300 метров, в узком каньоне с высокими отвесными скалами, находится порог «Горизонт» с огромными глыбами камней и большой бочкой справа от них.

За ними следуют отбойные валы, которые вместе со скалами образуют еще одну бочку.

Далее река резко поворачивает влево, и течение ударяется в скалистый правый берег.

После этого мы пройдем длинный участок с шиверами 3 категории сложности, и наконец попадем в устье Чуи, где она впадает в Катунь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 20 км, 4-5 часов.

5 день
Устье реки Чуя – Бийск – Барнаул – Новосибирск

После завтрака выезжаем на автобусе в Бийск, Барнаул и Новосибирск.

В пути запланирована остановка на сувенирном рынке.

Питание включено: завтрак, обед.

Авто (до Барнаула): 550 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 8-9 часов.

Проживание

Проживание в двухместных и трехместных палатках. 

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Внутри маршрутные переезды по программе
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Питание с ужина в день заезда по обед в день отъезда
  • Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник, коврик под спальник (каремат)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа-или ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками; Неопреновую обувь не выдаем;
  • на маршруте выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем, запрашивайте заранее). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.

Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

Группа, выходящая в рафтинг тур по рекам Алтая, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • аспирин (1 уп.);
  • цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы в Новосибирске и Барнауле вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа заезжает за туристами прибывшими в Горно-Алтайск и едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Как организовано питание на маршруте?

Питание на маршруте включено в стоимость тура: с ужина в день заезда по обед в день отъезда. В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами. Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра. Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?

В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС.

Возможности зарядить гаджеты и телефоне не будет, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.

Кто будет нас сопровождать на маршруте?

На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.

Бывают ли ситуации когда, рафт переворачивается в пороге и как защитить свои вещи в такой ситуации?

Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.

Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.

Как забронировать тур иностранному туристу?

При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 июля 2021
Все супер! Тур соответствовал описанию
А
27 июля 2021
Мы ходили на рафтах в июне 2021 года по реке Чуя. Нам понравилось! Дорога туда и обратно Алтай- Новосибирск далась нам тяжеловато (12 часов в автомобиле). Инструктор наш Артем старался нас проводить по максимально интересным местам реки. По оборудованию единственный недостаток был -это тоненькие пенки-коврики. Совет будущим клиентам брать с собой свои как дополнение. Палатки целые хорошие, спальниками не пользовались. Гидрокостюмы чистые, с небольшими дефектами (на четверочку по состоянию).
А
15 июня 2022
Тур: замечательные места с возможностью сходить в горы в свободное время на первой базе. Домики комфортные, рядом с рекой. Во время тура была страховка и по маршруту сопровождение газелей. Особый респект инструкторам: Артёму и Мише и страховочному катамарану.

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до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Автотрип в мини-группе: исколесить Алтай
Увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
26 июня
3 июля
10 июля
17 июля
45 000 за 1 человека
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