Авто (от Барнаула): 620 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.

Вечером вас ждут ужин и ночевка в палаточном лагере на берегу реки Чуя.

Эти умиротворенные пейзажи помогут переключиться с городской суеты на отдых.

Кедровые леса, подернутые дымкой величественные горы и разноцветные луговые травы, на которых пасутся коровы и лошади, никого не оставят равнодушным.

На протяжении всего пути вы будете видеть из окон потрясающие виды, быстро сменяющие друг друга.

Выезжаем на автобусе к реке Чуя, минуя Семинский перевал (высшую точку Чуйского тракта, высота 1717 метров), перевал Чике-Таман (высота 1460 метров), многочисленные серпантины, подъемы и спуски.

Встреча с другими участниками тура, знакомство с инструктором.

День начнется с инструктажа по технике управления плавсредством, технике безопасности и правилах поведения на воде.

После этого спускаем рафт на воду, и проходим первый порог – «Сумеречный», 3 категории сложности.

Прохождение этого водного препятствия возможно без предварительного осмотра, однако, несмотря на свою относительную простоту, этот порог позволяет прочувствовать, какой мощной и непредсказуемой может быть горная река.

Второй порог – «Буревестник» (4 к.с.), он состоит из двух ступеней, общая протяженность которых — 300 метров.

С этого порога начинается трасса рафтинг-соревнований «Чуя — Ралли».

На первой ступени находятся огромные камни, а второй примечателен большим валом, протекая через который, река будто пульсирует.

Этот порог требует подготовки — его нужно осмотреть, обсудить, как будем проходить его, еще раз проговорить правила поведения на рафте.

Успех прохождения водных препятствий напрямую зависит от слаженной работы участников сплава.

Далее Вас ждет небольшой отдых во время прохождения спокойных участков с небольшими шиверами и перекатами, а также небольшого порога «Ярбалыкский».

Кульминация программы второго дня тура — порог «Бегемот», которому присвоена 5 категория сложности. Начинается он с моста через Чую.

Препятствие состоит из косого слива, бочки на повороте и коварного острого камня в форме акульего плавника, который делит Чую на две части.

Далее высаживаемся на правом берегу реки, разводим костер и разбиваем палаточный лагерь.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, 3-4 часа.