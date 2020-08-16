Реки Республики Алтай — идеальное место для активных туров на воде. Рафтинг по рекам Чуя и Катунь оставит незабываемое впечатление от активного отдыха в горной стране. Такие разные по своему характеру реки, как Чуя и Катунь, навсегда оставят неизгладимое впечатление на туристов, которые отправятся в водный тур по ним.
Категория сплава определяется как четвертая из 6 возможных.
Путешествие по древнейшему пути Сибири — Чуйскому тракту.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в палатках. Инструктаж, подготовка к походу.
Протяженность: на авто — 300 км.
Начало водной части маршрута.
Инструктаж по технике безопасности на воде, правила пользования водным снаряжением.
Во время сплава по реке Чуя с группой идут машины сопровождения для перевозки основного груза, таким образом, все пороги проходятся не гружёными лодками.
В этот день туристы становятся настоящими «покорителями Белой воды».
Первый небольшой переход, во время которого туристы вспомнят технику управления рафтом.
В этот же день туристам предстоит преодолеть первое водное препятствие порог «Буревестник» ( IV к.с.) и порог «Ербалыкский».
Порог пятой категории сложность «Бегемот»: узкие сливы, глубокие «бочки», большая скорость потока, протяженностью 800 м, две ступени. Предварительный просмотр порога, обеспечение страховки.
Обед.
На заминку пороги «Классический» ( III к.с.) и «Слаломный» ( IV к.с.), которые следуют друг за другом и на протяжении 5 км не дают расслабиться ни на секунду, представляя собой огромное количество камней и бочек.
Ночевка на берегу Чуи на территории турбазы «Белый Бом».
Баня.
Протяженность: рафт — 30 км.
Экскурсия к петроглифам Калбак-Таш (Ялбак-Таш).
Калбак-Таш – самая знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.).
Протяженность: рафт —30 км.
Кульминацией дня станут пороги «Турбинный» ( V к.с.) и «Горизонт» ( V к.с.).
Порог «Турбинный» находятся в месте сужения реки, и представляет собой водопадный участок реки.
Порог «Горизонт» — это каскад сливов с очень сильным навалом на скалу.
Завершая сплав, группа выходит в устье реки Чуя, которая впадает в одну их самых красивых и крупных рек Алтая — Катунь.
Далее – сплав по спокойному участку реки Катунь до «Лагуны».
Протяженность: рафт — 41 км.
В этот день туристы становятся настоящими «покорителями Белой воды».
Первая проба сил — порог «Ильгуменский» (IV к.с.) протяженностью 500 м и валами высотой до 4 м.
Далее порог «Кадринский прорыв» (IV к.с.) — 6 км больших волн, «бочек» и огромный водоворот «Поганка»; а также порог «Шабаш» (IV-V к.с.), протяженность 700 м — один из самых опасных на Средней Катуни.
Протяженность: рафт — 46 км.
С самого утра начнутся шиверы и бочки порогов «Каянча» (I-II к.с.), подготавливая команду к новому испытанию — порогу «Большой Аюлинский» (III к.с.).
Пешеходная экскурсия к древним наскальным рисункам — петроглифам.
Протяженность: рафт — 41 км.
В завершающий день сплава туристов ждут новые препятствия — пороги «Тельдек-Пень» I и II (III к.с.), что в переводе с алтайского — «поднявшиеся горы». Это пороги каньонного типа, при ширине Катуни 20 м, с хаотичным нагромождением струй, воронками и «грибами».
Далее долина река заметно расширяется, препятствия упрощаются: пороги «Бийка» (II к.с.), «Еландинский» (III-IV к.с.).
Переезд до турбазы «Таежник».
Баня.
Протяженность: рафт — 18 км, авто — 90 км.
Выезд, согласно выбранному варианту доставки.
Выезд возможен и на 8-й день утром. Проживание в палатках на территории Таёжника после тура одну ночь — бесплатно. Завтрак на 8-й день не включен.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно вести вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
2. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
3. Термобелье или хб футболка под гидрокостюм.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Комплект одежды для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
6. Теплый свитер.
7. Теплая куртка.
8. Теплая шапочка.
9. Кепка или панама.
10. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
11. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
12. Купальный костюм.
13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
14. Маленький фонарик (налобный).
15. Индивидуальная аптечка, если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах. Основную аптечку берет с собой инструктор.
16. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, а также запасной аккумулятор к нему либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочется запечатлеть будет много, а подзарядиться негде.
17. Сидение туристическое (хоба).
18. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств).
Рекомендуется иметь собственный спальный мешок, рассчитанный на температуру до -5 градусов. При отсутствии, спальный мешок выдается.
Требование к набору личных вещей: ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку); фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
Маршрут сложный, характеризуется III-IV к.с., для участия в нем туристы должны иметь опыт сплава по рекам Катунь и Чуя.
Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.
На маршруте работают 2-4 инструктора.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Доставка в стоимость тура не входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно.
Чтобы успеть к началу тура, необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск – Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти, не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала – 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал – Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 – 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск – 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра.
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет, если ему будет по пути. Еесли нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе.
Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины не отправляются на маршрут, не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час).
В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс. Ваши контактные данные передаются водителю другой машины, и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться, и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 – 11:00 на следующий день. Время в пути 3 – 4 часа.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1 300 руб./чел. – из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1 100 руб./чел. – от ж/д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера – от 7 000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, не звонком, на телефон 8-909-519-53-37), чтобы мы Вас могли своевременно встречать.
О том, какой автомобиль будет Вас встречать, мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: включайте свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Стоимость – 250 рублей в одну сторону на 1 человека из а/п Горно-Алтайска. Завтрак в день вылета в стоимость тура не включен. Также возможен трансфер от отеля в Горно-Алтайске. В этом случае ОЖИДАНИЕ ВОДИТЕЛЕМ НЕ ДОЛЬШЕ 5 МИН. от указанного времени встречи.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой, расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пища готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условиях обслуживания туристов на маршруте.
Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),