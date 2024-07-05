Маршрут не требует от участников какой-либо специальной подготовки, необходима физическая форма, позволяющая пешие переходы по горам (без рюкзаков), от туристов требуется строгое соблюдение правил техники безопасности и команд инструктора;

Сплав по р. Катунь осуществляется на 8-местных рафтах, дети до 12 лет на маршрут не допускаются

Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на территории баз отдыха и аилов. За дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами внутри.

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.