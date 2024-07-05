Вы увидите знаменитое Гейзерное озеро, раскрашенное в бирюзовые оттенки, искупаетесь в нерукотворном бассейне в скале, погуляете по Марсу и Луне, посетите остров Патмос и полюбуетесь окрестностями Чуйского тракта.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут не требует от участников какой-либо специальной подготовки, необходима физическая форма, позволяющая пешие переходы по горам (без рюкзаков), от туристов требуется строгое соблюдение правил техники безопасности и команд инструктора;
Сплав по р. Катунь осуществляется на 8-местных рафтах, дети до 12 лет на маршрут не допускаются
Проживание. В 2- или 3-местных номерах с удобствами на территории баз отдыха и аилов. За дополнительную плату возможно размещение в номерах с удобствами внутри.
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.
Программа тура по дням
Достопримечательности Чемала и конная прогулка
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска или на автовокзале. Доедем до базы отдыха, где разместимся в номерах. После этого отправимся в село Чемал на экскурсию. Посетим остров Патмос, на котором расположен действующий храм Иоанна Богослова. Пройдёмся по «козьей тропе» вдоль гор и окажемся у Чемальской ГЭС, построенной в 1935 году.
Далее вас ждёт конная прогулка вдоль левого берега Катуни. По горной тропе проедем верхом сквозь тайгу, полюбуемся скалами, а у одной из них сделаем остановку, чтобы искупаться в нерукотворном бассейне.
По возвращении на базу отдыха поужинаем.
Путешествие по Чуйскому тракту
Отправляемся наслаждаться пейзажами знаменитого Чуйского тракта. Эта дорога входит в топ самых живописных маршрутов по версии «National Geographic». Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-таман и доберёмся до новой базы отдыха в Онгудайском районе. Разместимся и поужинаем.
Курайская и Чуйская степи, сплав по Катуни, урочище Калбак-Таш и Гейзерное озеро
После завтрака продолжим наш маршрут по Чуйскому тракту. Увидим Курайскую и Чуйскую степи, одни из самых высокогорных в мире. Здесь полюбуемся Северо-Чуйским хребтом.
Сегодня вас ждёт сплав по участку Средней Катуни. Познаем всю прелесть могучей реки и просто зарядимся положительной энергией. Под руководством инструктора активность будет безопасной и увлекательной.
Далее заглянем в урочище Калбак-Таш, где исследуем петроглифы. Доберёмся до села Акташ, разместимся в гостинице, а после отправимся на экскурсию к Гейзерному озеру. Цветовая палитра водоёма просто волшебная: озеро имеет бирюзовый зелёный оттенок благодаря преломлению света.
Ледник Актру, треккинг по ущелью
Позавтракав, выезжаем к леднику Актру. Он питается снегом и льдом, который накапливается на вершинах гор в течение зимы. Летом снег и лёд тают, образуя потоки воды, которые стекают вниз по склонам гор. Вдоль одноимённой реки поднимемся до альплагеря на внедорожнике. Далее нас ждёт пешая прогулка по ущелью Актру на высоте 2150 метров над уровнем моря.
Насладившись свежим воздухом и горными пейзажами, вернёмся в гостиницу.
Космические пейзажи: алтайские Марс
Сегодня отправляемся исследовать достопримечательности Улаганского и Кош-Агачского районов. Окажемся на знаменитом Алтайском Марсе, в долинах рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун. В зависимости от освещения и времени суток, цвет гор может меняться от нежно-розового до тёмно-красного. За дополнительную плату вы также сможете посетить местную Луну. Фотоконтент обеспечен!
Свободный день
Неспешно позавтракав, вы сможете распорядиться этим днём как захотите. Отдохнёте в гостинице, порелаксируете на берегу озера Ая или отправитесь на дополнительную экскурсию (оплачивается отдельно).
Окончание тура
До 10:00 покинем гостиницу. Вы самостоятельно сможете добраться до аэропорта. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 200 ₽
|Дети до 14 лет
|54 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Баня
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Остальное питание
- Трансфер до аэропорта
- Доплата за размещение в номерах с удобствами - 9200 руб. за весь тур
- Поездка на алтайскую Луну и Марс-2
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 54 500 руб