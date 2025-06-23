Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде,
Описание тура
Организационные детали
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.
Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.
Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.
Питание. Включены завтраки и ужины. Попробуем блюда алтайских кочевников: хурут (сушёный сыр), конфеты из талкана (ячменной муки), арак (крепкий алкогольный напиток), травяной чай и боорсоки (пончики с мёдом). Ужин 3-го дня представляет собой гастровечеринку с кулинарным мастер-классом. Дополнительно оплачиваются обеды.
Транспорт. Минивэн Hyundai Н1 до 7 человек.
Дети. От 12 лет.
Уровень сложности. Лёгкий, несложные прогулки. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевал
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00. После чего нас ждёт переезд в Манжерок (30 км). Здесь желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха (за доплату). Прогуляемся по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет в России. Узнаем о краснокнижных растениях и истории края.
Затем отправимся в Акташ (320 км). Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути. Преодолеем перевал Чике-Таман (1460 метров над уровнем моря).
Поздно вечером заселимся на турбазу в Улаганском районе.
Алтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костра
Позавтракав, отправляемся гулять по Алтайскому Марсу, он же Кызыл-Чин. Увидим красные каньоны и сделаем яркие фото. Полюбуемся ледниками Северо-Чуйского хребта и посетим Гейзерное озеро. Вторая локация похожа на портал в другой мир, не замерзает даже зимой и переливается зелёно-голубыми оттенками.
К ужину вернёмся на турбазу. Все желающие смогут принять участие в ритуале у костра с обрядом кормлением Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».
Пройдём за день 15 км. Проедем — 170 км.
Сакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустацией
После раннего завтрака выезжаем из номеров и отправляемся по Чуйскому тракту к туристическому комплексу «Бирюзовая Катунь». Проедем Семинский перевал (1717 м) и остановимся для фото и созерцания в сакральном месте, где сливаются две реки.
Разместимся в этническом глэмпинге в настоящих юртах и почувствуем себя кочевниками! При этом сохраним комфорт. Оставшееся путешествие будем жить здесь среди алтайских гор, погружаясь в аутентичную атмосферу и узнавая традиции. Сегодня ещё успеем прогуляться к памятнику Рериха и Тавдинским пещерам, полюбоваться Катунью и поучаствовать в гастрономической вечеринке. Для нас будет проведён мастер-класс с дегустацией местных блюд. Попробуем курут, боорсаки и чай с талканом.
Пройдём за день 7 км. Проедем — 320 км.
Этническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечер
Пора примерить наряды алтайцев, узнать ещё больше о жизни кочевников, их традициях и обрядах — отправляемся на этническую программу. Затем увидим пограничный Айский мост между Республикой Алтай и Алтайским краем. Здесь совершим ритуал очищения. Прогуляемся к скале «Чёртов палец» и поднимемся по тропе на обзорную точку. Желающие смогут прокатиться на зиплайне (за доплату).
После ужина в глэмпинге нас ждёт этническая музыкальная программа. Послушаем горловое пение, звучание комуса и топшуура. Познакомимся с национальными эпосом и балладами.
Пройдём за день 7 км. Проедем — 105 км.
Рафтинг, ярмарка, программа на выбор и ритуал на шырдаке
Сегодня в первой половине дня отправимся на рафтинг по Катуни. Сплочённой командой с брызгами и адреналином пройдём участок бурной воды, наслаждаясь живописными берегами. Увидим Камышлинский водопад и скалы из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов.
После обеда посетим ярмарку, где желающие смогут приобрести алтайские сувениры. Далее программа на выбор:
1) Прогулка по экотропе в окрестностях глэмпинга.
2) Посещение пасеки, где можно продегустировать мёд и расслабиться с закрытыми глазами под монотонное жужжание пчёл и сладкие ароматы.
3) Отдых в бане с ритуалом и сеансом парения (за доплату).
4) Посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса (за доплату).
5) Прогулка с собакой.
Вечером проведём заключительный ритуал, сидя на ширдаке и наслаждаясь чаем с талканом.
В день пройдём не более 7 км. Проедем — 140 км.
Отъезд
После завтрака выселяемся из юрт и отправляемся в Горно-Алтайск. Выезд ориентировочно в 07:00-08:00 утра. Проводим вас до аэропорта/автовокзала.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Переезды на комфортабельном минивэне
- Завтраки и ужины
- Кулинарный мастер-класс с дегустацией
- Посещение всех локаций по программе
- Рафтинг по Катуни
- Фольклорная программа с горловым пением
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Работа гида
- Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда
Что не входит в цену
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- 1-местное размещение - по запросу (76 666 - 87 777 руб.)
- Размещение 3-го человека в номере - по запросу (46 666 - 57 777 руб.)
- Обеды
- Входной билет на пляж - 850-950 руб
- Канатная дорога - от 1200 руб
- Баня - от 1500 руб
- Зиплайн
- Посещение Большой Тавдинской пещеры
- Обратите внимание, стоимость тура указана за 2-местное размещение с человека и зависит от сезона. Цена 56 666 руб. актуальна на тур с 5-го июня. В другие даты составляет от 62 222 до 67 777 руб. Перед бронированием просьба уточнять у организатора стоимость на конкретную дату