Путешествие-перевоплощение в кочевника в мини-группе до 7 человек: будем жить в настоящих юртах, проводить ритуалы и посещать сакральные места Алтая.Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде,

примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарном мастер-классе. Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем километры Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов. Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.