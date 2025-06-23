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В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд

Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Путешествие-перевоплощение в кочевника в мини-группе до 7 человек: будем жить в настоящих юртах, проводить ритуалы и посещать сакральные места Алтая.

Увидим слияние Катуни и Чуи, сплавимся на рафтах по бурной воде,
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примерим традиционные костюмы и примем участие в кулинарном мастер-классе.

Заедем в гости к алтайцам, узнаем об обычаях и продегустируем блюда национальной кухни: хурут, конфеты из талкана, травяной чай, боорсоки, арак. Проедем километры Чуйского тракта и полюбуемся панорамами с перевалов.

Для полной перезагрузки желающие смогут пройти терапию на пасеке — восстанавливающий сон под жужжание пчёл и аромат мёда.

5
2 отзыва
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд

Описание тура

Организационные детали

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион — местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты.

Рекомендуемые рейсы из Москвы в Горно-Алтайск: SU 1524/1525, S7 2629/2630.

Компания оставляет за собой право изменять программу, не меняя объёма предоставляемых услуг. Продолжительность её отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.), могут быть исключены из программы, исходя из реальной обстановки на маршруте.

Питание. Включены завтраки и ужины. Попробуем блюда алтайских кочевников: хурут (сушёный сыр), конфеты из талкана (ячменной муки), арак (крепкий алкогольный напиток), травяной чай и боорсоки (пончики с мёдом). Ужин 3-го дня представляет собой гастровечеринку с кулинарным мастер-классом. Дополнительно оплачиваются обеды.

Транспорт. Минивэн Hyundai Н1 до 7 человек.

Дети. От 12 лет.

Уровень сложности. Лёгкий, несложные прогулки. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевал

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска в 10:00. После чего нас ждёт переезд в Манжерок (30 км). Здесь желающие смогут подняться по канатной дороге на гору Синюха (за доплату). Прогуляемся по экотропам тематического парка «Хранитель Большого Алтая», аналогов которому нет в России. Узнаем о краснокнижных растениях и истории края.

Затем отправимся в Акташ (320 км). Прокатимся по Чуйскому тракту, который когда-то был всего лишь тропой и ответвлением Великого шёлкового пути. Преодолеем перевал Чике-Таман (1460 метров над уровнем моря).

Поздно вечером заселимся на турбазу в Улаганском районе.

Манжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевалМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевалМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевалМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевалМанжерок, экотропа, Чуйский тракт и перевал
2 день

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костра

Позавтракав, отправляемся гулять по Алтайскому Марсу, он же Кызыл-Чин. Увидим красные каньоны и сделаем яркие фото. Полюбуемся ледниками Северо-Чуйского хребта и посетим Гейзерное озеро. Вторая локация похожа на портал в другой мир, не замерзает даже зимой и переливается зелёно-голубыми оттенками.

К ужину вернёмся на турбазу. Все желающие смогут принять участие в ритуале у костра с обрядом кормлением Огня в стиле алтайской традиции «чой-чой».

Пройдём за день 15 км. Проедем — 170 км.

Алтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костраАлтайский Марс, Гейзерное озеро и ритуал у костра
3 день

Сакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустацией

После раннего завтрака выезжаем из номеров и отправляемся по Чуйскому тракту к туристическому комплексу «Бирюзовая Катунь». Проедем Семинский перевал (1717 м) и остановимся для фото и созерцания в сакральном месте, где сливаются две реки.

Разместимся в этническом глэмпинге в настоящих юртах и почувствуем себя кочевниками! При этом сохраним комфорт. Оставшееся путешествие будем жить здесь среди алтайских гор, погружаясь в аутентичную атмосферу и узнавая традиции. Сегодня ещё успеем прогуляться к памятнику Рериха и Тавдинским пещерам, полюбоваться Катунью и поучаствовать в гастрономической вечеринке. Для нас будет проведён мастер-класс с дегустацией местных блюд. Попробуем курут, боорсаки и чай с талканом.

Пройдём за день 7 км. Проедем — 320 км.

Сакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустациейСакральные места, Тавдинские пещеры и кулинарный мастер-класс с дегустацией
4 день

Этническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечер

Пора примерить наряды алтайцев, узнать ещё больше о жизни кочевников, их традициях и обрядах — отправляемся на этническую программу. Затем увидим пограничный Айский мост между Республикой Алтай и Алтайским краем. Здесь совершим ритуал очищения. Прогуляемся к скале «Чёртов палец» и поднимемся по тропе на обзорную точку. Желающие смогут прокатиться на зиплайне (за доплату).

После ужина в глэмпинге нас ждёт этническая музыкальная программа. Послушаем горловое пение, звучание комуса и топшуура. Познакомимся с национальными эпосом и балладами.

Пройдём за день 7 км. Проедем — 105 км.

Этническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечерЭтническая программа, ритуал очищения, «Чёртов палец» и музыкальный вечер
5 день

Рафтинг, ярмарка, программа на выбор и ритуал на шырдаке

Сегодня в первой половине дня отправимся на рафтинг по Катуни. Сплочённой командой с брызгами и адреналином пройдём участок бурной воды, наслаждаясь живописными берегами. Увидим Камышлинский водопад и скалы из кварцитов, известняка, кристаллических сланцев и порфиритов.

После обеда посетим ярмарку, где желающие смогут приобрести алтайские сувениры. Далее программа на выбор:
1) Прогулка по экотропе в окрестностях глэмпинга.
2) Посещение пасеки, где можно продегустировать мёд и расслабиться с закрытыми глазами под монотонное жужжание пчёл и сладкие ароматы.
3) Отдых в бане с ритуалом и сеансом парения (за доплату).
4) Посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса (за доплату).
5) Прогулка с собакой.

Вечером проведём заключительный ритуал, сидя на ширдаке и наслаждаясь чаем с талканом.

В день пройдём не более 7 км. Проедем — 140 км.

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6 день

Отъезд

После завтрака выселяемся из юрт и отправляемся в Горно-Алтайск. Выезд ориентировочно в 07:00-08:00 утра. Проводим вас до аэропорта/автовокзала.

ОтъездОтъездОтъезд

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Переезды на комфортабельном минивэне
  • Завтраки и ужины
  • Кулинарный мастер-класс с дегустацией
  • Посещение всех локаций по программе
  • Рафтинг по Катуни
  • Фольклорная программа с горловым пением
  • Страхование (в том числе от укуса клеща)
  • Работа гида
  • Обратите внимание, после заявки необходимо оплатить организатору напрямую 30% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Полная оплата тура производится напрямую организатору за 15 дней до заезда
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу (76 666 - 87 777 руб.)
  • Размещение 3-го человека в номере - по запросу (46 666 - 57 777 руб.)
  • Обеды
  • Входной билет на пляж - 850-950 руб
  • Канатная дорога - от 1200 руб
  • Баня - от 1500 руб
  • Зиплайн
  • Посещение Большой Тавдинской пещеры
  • Обратите внимание, стоимость тура указана за 2-местное размещение с человека и зависит от сезона. Цена 56 666 руб. актуальна на тур с 5-го июня. В другие даты составляет от 62 222 до 67 777 руб. Перед бронированием просьба уточнять у организатора стоимость на конкретную дату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
Завершение: Горно-Алтайск, после 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 15 туристов
Работаю в туризме с 2018 года. За плечами опыт работы в зарубежных странах гидом-экскурсоводом, сейчас занимаюсь организацией туров по Алтаю. Наша команда — опытные гиды и менеджеры, которые всегда готовы прийти на помощь. Также все наши экскурсоводы прошли государственную аттестацию и имеют подтверждающие документы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Тур очень классный! Возможно, нашу компанию, бывавшую на Алтае впервые, удивить красивыми видами довольно просто, но в любом случае, мы остались довольны. Удобный минивэн с кондиционером, молодой приятный гид Артём,
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потрясающая природа, до которой не доберешься на общественном транспорте. Узнали много нового про алтайские обычаи, попробовали национальную еду, послушали горловое пение вживую (это вообще невероятное мероприятие) и всё это небольшой уютной компанией (нас было 2 компании по 2 человека). Жили в очень уютных местах: в аилах "Зелёный колобок" в Акташе и в юртах "Алтайское кочевье" рядом с "Бирюзовой катунью". От "Алтайского кочевья" остались в полном восторге: мы знали, что юрты с удобствами, но не думали, что они настолько современные и крутые. Тур стоит своих денег и я уверенно его рекомендую. Спасибо за то, что показали и влюбили в Алтай, я непременно вернусь сюда снова!

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А
Тур превзошёл все наши ожидания. Алтай поразил великолепными панорамами гор, рекой Катунь с бурлящими порогами, прекрасными видами Чуйского тракта, самобытной культурой, многовековой историей. Проживание в высококомфортабельных юртах в этно-глэмпинге Алтайское
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кочевье в окружении таинственных гор, под звёздным небом, в тишине природы оставило неизгладимое впечатление.
Тур включает активный отдых (моторафтинг, конную прогулку, пешиий поход по Тропе предков, экстремальное восхождение в горы на квадроциклах), достопримечательности, историю и культуру алтайского народа.
Особая благодарность нашему гиду Артёму, который влюбил нашу группу в Алтай, поразил глубокими знаниями, высоким профессионализмом, организаторскими способностями, умением создавать тёплую, душевную атмосферу в группе.
Мы также благодарны персоналу этно-глэмпинга за внимательное отношение и профессионализм.
Кроме этого, благодаря этому туру мы познакомились с замечательными людьми из Владивостока и Санкт-Петербурга.

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