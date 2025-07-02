Отправьтесь в незабываемое рафтинг-приключение по бурным водам Катуни, самой популярной реки для сплавов в России. Все необходимое снаряжение предоставляется. Подготовьтесь к водному приключению и наслаждайтесь каждым моментом!
Описание экскурсииПриглашаем вас на незабываемое рафтинг-приключение по бурным водам Катуни, самой популярной реки для сплавов в России! Вас ждут яркие эмоции и адреналин, покорение стремнин под руководством опытных инструкторов. Маршрут начинается с эко-отеля "Таежник", с авто-переезда до Бирюзовой Катуни. Затем вы отправитесь на сплав с преодолением Манжерокской шиверы и Манжерокского порога (2 к. с.) до памятника В. Я. Шишкову, после чего вас ждет переезд обратно до эко-отеля "Таежник". Все необходимое снаряжение предоставляется. Подготовьтесь к водному приключению и наслаждайтесь каждым моментом! Ждем вас на нашем рафтинг-туре! Важная информация:
- Маршрут: эко-отель "Таежник" – Бирюзовая Катунь – памятник В. Я. Шишкову – эко-отеля "Таежник".
- Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км.
- Продолжительность: 2-3 часа.
По средам в 8:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бирюзовая катунь
- Памятник Шишкову
- Манжерокский порог (2 к. с.)
- Манжерокская шивера
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги инструктора по сплаву
- Аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эко-отель «Таежник»
Завершение: Республика Алтай, Майминский район, туркомплекс «Таежник», 468 км Чуйского тракта
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 8:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Маршрут: эко-отель "Таежник" - Бирюзовая Катунь - памятник В. Я. Шишкову - эко-отель "Таежник"
- Способ передвижения: авто - 20 км, рафтинг - 20 км
- Продолжительность: 2-3 часа
- Необходимо надеть на себя: купальник/купальные плавки, сверху надеваете одежду, в который вы поедете на сплав (ее же вы наденете после сплава)
- На ногах должны быть легкие кроссовки, в которых вы будете на сплаве. Не нужные вещи остаются в автобусе. В рафт ничего с собой брать не нужно
- Взять с собой: сменную обувь и сухое нижние белье, полотенце, пакет для мокрых вещей
- Если отель находится по пути следования маршрута, водитель и гид сможет встретить и доставить в Ваш отель
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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