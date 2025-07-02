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Индивидуальная до 4 чел.

Великая долина Катуни в Горно-Алтайске: экскурсия-трансформер Погрузитесь в мир природных красот и культурных традиций Чемальского района с индивидуальной экскурсией, полной ярких впечатлений Начало: Может быть в удобной для вас точке