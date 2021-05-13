Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека

Изучить заповедный уголок Алтая, проплыть на лодке по порогам Катуни и услышать легенды края

5
1 отзыв
Алтай в миниатюре — именно так можно назвать особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь», куда мы отправимся.

Здесь вас встретят горные вершины, хвойные леса, пастбища и, конечно, пороги главной алтайской реки.

Вы отведаете мед на пасеке, отыщете следы старообрядцев в Тавдинской пещере.

А после на моторной лодке подберетесь в волшебному Камышлинскому водопаду.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека

Что вас ожидает

Легенды алтайских пещер

Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере. Проникнув сюда, вы осмотрите сказочные гроты, узнаете о находках археологов. А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах. Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор.

Дегустация горного меда на пасеке

Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке. Здесь вы узнаете любопытные факты из жизни пчёл, продегустируете местный мед, а по желанию даже опробуете сеансы апитерапии. В магазинчике пасеки можно пополнить запасы травяных алтайских чаев, купить пыльцу, мед в сотах, мази для тела на основе меда и другие эко-продукты.

На лодке — к Камышлинскому водопаду

А вот и Камышлинский водопад, притаившийся среди высоких гор. Мы совершим к нему приятный треккинг через хвойный лес и подвесной мост — вы пройдете над грохочущим потоком Катуни, любуясь речными порогами, водоворотами и скалами. А если захотите, путь до Камышлинского мы проделаем на моторной лодке — эта идея придется по вкусу охотникам за драйвом и впечатлениями.

Организационные детали

  • Посещение посеки и путь к водопаду на лодке доступны только в теплое время года
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): прогулка на моторной лодке — 450 руб. , сеансы апитерапии, а также продукция на пасеке
  • Экскурсия проходит на автомобиле Mitsubishi Outlander
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Профессиональный гид-экскурсовод с аттестацией по региону Алтай. Считаю сой край местом духовных ценностей и влюбляю в него путешественников. Этническая культура, почитание сакральных мест, вера в духов и традиций местных народов — мои экскурсии откроют для вас самые колоритные грани Алтая.
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1 реальный отзыв

А
13 мая 2021
Были на экскурсии с сыном (8 лет), очень всё понравилось. Мы попросили немного изменить программу, так как на о. Патмос мы уже были, Ирина сразу же согласилась и мы съездили на мараловедческий комплекс. Очень удобно составлена программа - после посещения пещер, спокойный визит на горную пасеку, затем поездка на лодке на водопад и опять же спокойный визит на мараловедческое хозяйство. В итоге целый день занят и под конец с ног не валились))

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Ирина проводит ещё 5 экскурсий

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