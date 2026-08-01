Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

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на пасеку. Там нам провели экскурсию, рассказали про Алтайский мед, показали как он собирается и про его производные, дали погладить пчел пока они пиши на водопое, ну и в конце возможность купить медовых сувениров. Вид с этой пасеки на природу прекрасный.



Заехали на смотровую сделать несколько фоток с хорошим видом.



В Талдинских пещерах экскурсия собирается групповая, здесь Олег нас не сопровождал. Вцелом интересно, хорошо рассказывала гид Софья, но в части времени пройти удастся не так много за 1ч 20 мин, т к группа подстраивается под скорость всех посетителей.



Далее зашли в парк Рериха. Буквально через дорогу от пещер. Стоит посетить.



На водопад по совету Олега выбрали такой путь: на моторафтинге заброс к водопаду с обзорной экскурсией к прогу … Нас вез рулевой Игорь, попрыгали по волнам Катуни, прошли порог. Окатило на пороге водой, но было очень весело и захватывающе. Без фанатизма, все безопасно. Виды с воды по особенному красивые. Стоило того.



На водопаде было не очень много людей. Пофоткались, посмотрели виды и совершили прогулку до пешеходного моста базы Царской охоты по тропе. Тропа простая, много пешеходов с детьми.



Ранее не видели маралов, поэтому Олег предложил за рамками экскурсии заехать в зоопарк Карым. В итоге моралов увидели, но больше всего впечатлили львы и барс. Попали на кормление льва, видели его максимально вблизи. Очень красивый.



Изначально планировали посетить только наиболее популярные туристические локации. Но Олег посоветовал нам предварительно посетить национальный музей в Горно-Алтайске, чтобы получить «базу». Т к дальнейшие экскурсии становятся еще интереснее. Последователи его совету и не пожалели. Уже на другой день Олег организовал экскурсию. Музей действительно хороший и современный, экскурсовод интересно рассказывает, объясняет и отвечает на вопросы туристов. Удалось увидеть мумию принцессы Укок.



По итогу только положительные впечатления. Всецело рекомендую.