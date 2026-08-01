Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

На экскурсии посетите Тавдинскую пещеру, где хранятся легенды старообрядцев, и насладитесь медом на горной пасеке. Завершите путешествие треккингом или поездкой на лодке к Камышлинскому водопаду. Это уникальная возможность увидеть Алтай с новой стороны и получить незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Уникальная природа Алтая
- 🍯 Дегустация горного меда
- 🚤 Поездка на моторной лодке
- 🏞️ Тавдинская пещера и легенды
- 🌊 Камышлинский водопад
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Тавдинская пещера
- Камышлинский водопад
Описание экскурсии
Легенды алтайских пещер
Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере. Проникнув сюда, вы осмотрите сказочные гроты, узнаете о находках археологов. А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах. Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор.
Дегустация горного меда на пасеке
Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке. Здесь вы узнаете любопытные факты из жизни пчёл, продегустируете местный мед, а по желанию даже опробуете сеансы апитерапии. В магазинчике пасеки можно пополнить запасы травяных алтайских чаев, купить пыльцу, мед в сотах, мази для тела на основе меда и другие эко-продукты.
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На лодке — к Камышлинскому водопаду
А вот и Камышлинский водопад, притаившийся среди высоких гор. Мы совершим к нему приятный треккинг через хвойный лес и подвесной мост — вы пройдете над грохочущим потоком Катуни, любуясь речными порогами, водоворотами и скалами. А если захотите, путь до Камышлинского мы проделаем на моторной лодке — эта идея придется по вкусу охотникам за драйвом и впечатлениями!
Организационные детали
- Путь к водопаду на лодке доступен только в тёплое время года, пешком — круглый год
- Дополнительно оплачивается (по желанию): прогулка на моторной лодке — 1400 ₽/взр. (туда-обратно), экскурсия в пещеру — 350 ₽ взр. (есть бесплатные прогулки по гротам)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Поездки с Олегом это про комфорт в части передвижения, организации и коммуникации.
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