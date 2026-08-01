Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

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«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека

Откройте для себя красоту Алтая: водопад, пещеры и пасека в «Бирюзовой Катуни». Впечатления и открытия ждут вас
Алтай в миниатюре: горные вершины, хвойные леса и пороги реки Катунь.

На экскурсии посетите Тавдинскую пещеру, где хранятся легенды старообрядцев, и насладитесь медом на горной пасеке. Завершите путешествие треккингом или поездкой на лодке к Камышлинскому водопаду. Это уникальная возможность увидеть Алтай с новой стороны и получить незабываемые впечатления
4.9
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌲 Уникальная природа Алтая
  • 🍯 Дегустация горного меда
  • 🚤 Поездка на моторной лодке
  • 🏞️ Тавдинская пещера и легенды
  • 🌊 Камышлинский водопад

Лучшее время для посещения

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мар
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В это время доступны все активности, включая поездку на лодке. В октябре и апреле также можно насладиться красотой Алтая, но стоит учитывать прохладную погоду. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но без лодочной прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека
«Бирюзовая Катунь»: водопад, пещеры и горная пасека

Что можно увидеть

  • Тавдинская пещера
  • Камышлинский водопад

Описание экскурсии

Легенды алтайских пещер

Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере. Проникнув сюда, вы осмотрите сказочные гроты, узнаете о находках археологов. А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах. Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор.

Дегустация горного меда на пасеке

Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке. Здесь вы узнаете любопытные факты из жизни пчёл, продегустируете местный мед, а по желанию даже опробуете сеансы апитерапии. В магазинчике пасеки можно пополнить запасы травяных алтайских чаев, купить пыльцу, мед в сотах, мази для тела на основе меда и другие эко-продукты.

На лодке — к Камышлинскому водопаду

А вот и Камышлинский водопад, притаившийся среди высоких гор. Мы совершим к нему приятный треккинг через хвойный лес и подвесной мост — вы пройдете над грохочущим потоком Катуни, любуясь речными порогами, водоворотами и скалами. А если захотите, путь до Камышлинского мы проделаем на моторной лодке — эта идея придется по вкусу охотникам за драйвом и впечатлениями!

Организационные детали

  • Путь к водопаду на лодке доступен только в тёплое время года, пешком — круглый год
  • Дополнительно оплачивается (по желанию): прогулка на моторной лодке — 1400 ₽/взр. (туда-обратно), экскурсия в пещеру — 350 ₽ взр. (есть бесплатные прогулки по гротам)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Горно-Алтайске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1845 туристов
Провожу экскурсии с 2019 года. Считаю, что я духовный проводник. По этому же принципу создала команду в 2025 году из коренного населения. Наш фокус на традициях алтайского народа, которые мы подаём
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через личные истории и живые примеры. И на природе, которую мы раскрываем через мировоззрение местных жителей и древние легенды. Наш принцип «Алтай — не музейный экспонат, а живой организм». Наши экскурсии всегда диалог: мы импровизируем под настроение группы, учим путешественников быть осознанными гостями на этой земле. Делаем акцент на глубине погружения. Наши маршруты строятся вокруг смыслов, а не достопримечательностей. Мы не просто проводим экскурсии, а создаем ситуации, когда Алтай открывается гостям как что-то личное и важное. После наших встреч люди часто говорят, что начали понимать Алтай совсем по-другому, и в этом наша главная гордость.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Дата посещения: 31 июл 2026
Экскурсия отличная! Гид Аяна рассказала об Алтае, алтайцах и их обрядах, охотно отвечала на на все наши вопросы. Посетили все запланированные достопримечательности. Организация отличная, вождение автомобиля безопасное. Спасибо огромное Аяна за её доброжелательность, внимательность, хорошее настроение. Мы остались очень довольны поездкой.
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И
Нас на экскурсию сопровождала гид Айана, она просто великолепна! Интересный рассказ, места выбраны идеально, сама экскурсия заняла 6 часов и была очень увлекательна! Очень рекомендую покататься на лодочке очень живописный маршрут, занимает около 40 минут! Спасибо огромное нашей Айане за такую прекрасную экскурсию! Она настоящий профессионал своего дела!
Нас на экскурсию сопровождала гид Айана, она просто великолепна! Интересный рассказ, места выбраны идеально, сама экскурсия
Нас на экскурсию сопровождала гид Айана, она просто великолепна! Интересный рассказ, места выбраны идеально, сама экскурсия
Нас на экскурсию сопровождала гид Айана, она просто великолепна! Интересный рассказ, места выбраны идеально, сама экскурсия
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А
Заказывали экскурсию Бирюзовая Катунь с посещением Талдинских пещер, парка Рериха, Камышлинского водопада и пасеки. Нас сопровождал гид Олег.

Поездки с Олегом это про комфорт в части передвижения, организации и коммуникации.

Сперва заехали
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на пасеку. Там нам провели экскурсию, рассказали про Алтайский мед, показали как он собирается и про его производные, дали погладить пчел пока они пиши на водопое, ну и в конце возможность купить медовых сувениров. Вид с этой пасеки на природу прекрасный.

Заехали на смотровую сделать несколько фоток с хорошим видом.

В Талдинских пещерах экскурсия собирается групповая, здесь Олег нас не сопровождал. Вцелом интересно, хорошо рассказывала гид Софья, но в части времени пройти удастся не так много за 1ч 20 мин, т к группа подстраивается под скорость всех посетителей.

Далее зашли в парк Рериха. Буквально через дорогу от пещер. Стоит посетить.

На водопад по совету Олега выбрали такой путь: на моторафтинге заброс к водопаду с обзорной экскурсией к прогу … Нас вез рулевой Игорь, попрыгали по волнам Катуни, прошли порог. Окатило на пороге водой, но было очень весело и захватывающе. Без фанатизма, все безопасно. Виды с воды по особенному красивые. Стоило того.

На водопаде было не очень много людей. Пофоткались, посмотрели виды и совершили прогулку до пешеходного моста базы Царской охоты по тропе. Тропа простая, много пешеходов с детьми.

Ранее не видели маралов, поэтому Олег предложил за рамками экскурсии заехать в зоопарк Карым. В итоге моралов увидели, но больше всего впечатлили львы и барс. Попали на кормление льва, видели его максимально вблизи. Очень красивый.

Изначально планировали посетить только наиболее популярные туристические локации. Но Олег посоветовал нам предварительно посетить национальный музей в Горно-Алтайске, чтобы получить «базу». Т к дальнейшие экскурсии становятся еще интереснее. Последователи его совету и не пожалели. Уже на другой день Олег организовал экскурсию. Музей действительно хороший и современный, экскурсовод интересно рассказывает, объясняет и отвечает на вопросы туристов. Удалось увидеть мумию принцессы Укок.

По итогу только положительные впечатления. Всецело рекомендую.

Заказывали экскурсию Бирюзовая Катунь с посещением Талдинских пещер, парка Рериха, Камышлинского водопада и пасеки. Нас сопровождал гид Олег.
Заказывали экскурсию Бирюзовая Катунь с посещением Талдинских пещер, парка Рериха, Камышлинского водопада и пасеки. Нас сопровождал гид Олег.
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Д
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа отличная, всё так, как заявлено в описании. Хотим поблагодарить Марию за такой день! Она
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невероятно "поймала нашу волну", очень интересно рассказывала занимательную информацию, сдабривая ее легендами Алтая, с готовностью отвечала на все наши вопросы, даже помогала с выбором сувениров)) А после сопровождала нас на моторафтинге, искренне поддерживая особо боявшихся🙃 Всё было очень душевно) Мария ориентировалась на наши интересы, желания, это был индивидуальный подход, что очень приятно!

Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
Ездили на данную экскурсию 8 мая 2026 г. с экскурсоводом Марией. Очень рекомендуем эту экскурсию, программа
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Светлана
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
Благодарим Радмилу за чудесную экскурсию! Всë было чëтко, информативно, любезно. Радмила помогла увидеть Алтай с лучшей стороны.
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Ирина
Лучший гид республики Алтай!!! Все было замечательно!
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