Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Что вас ожидает

Легенды алтайских пещер

Сначала путь из Горно-Алтайска приведет нас к Тавдинской пещере. Проникнув сюда, вы осмотрите сказочные гроты, узнаете о находках археологов. А я расскажу местные легенды о кладах и скрытниках — обитавших в пещере старообрядцах. Затем мы прогуляемся к затопляемой пещере, чтобы полюбоваться соседством Катуни и могучих гор.

Дегустация горного меда на пасеке

Проехав по горному серпантину среди альпийских пейзажей, мы окажемся на медовой пасеке. Здесь вы узнаете любопытные факты из жизни пчёл, продегустируете местный мед, а по желанию даже опробуете сеансы апитерапии. В магазинчике пасеки можно пополнить запасы травяных алтайских чаев, купить пыльцу, мед в сотах, мази для тела на основе меда и другие эко-продукты.

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На лодке — к Камышлинскому водопаду

А вот и Камышлинский водопад, притаившийся среди высоких гор. Мы совершим к нему приятный треккинг через хвойный лес и подвесной мост — вы пройдете над грохочущим потоком Катуни, любуясь речными порогами, водоворотами и скалами. А если захотите, путь до Камышлинского мы проделаем на моторной лодке — эта идея придется по вкусу охотникам за драйвом и впечатлениями.

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