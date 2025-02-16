Участники экскурсии смогут увидеть лучшие места Алтая, проехав по знаменитому Чуйскому тракту. В программе - посещение Айского моста, памятника В. Шишкову и села Усть-Сема. Туристы насладятся видами голубых озёр, зубов
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Легендарный Чуйский тракт
- 📸 Фотогеничные локации
- 🏞 Голубые озёра Катуни
- 🐝 Посещение пасеки
- ⛪ Остров Патмос
Что можно увидеть
- Айский мост
- Памятник В. Шишкову
- Село Усть-Сема
- Голубые глаза Катуни
- Зубы дракона
- Пасека в Чемале
- Остров Патмос
- Смотровая площадка Козьей тропы
- Плато Толгоек
Описание экскурсии
- Айский мост — пешеходный мост по трассе Чуйского тракта, который соединяет Алтайский край и Республику Алтай.
- Памятник В. Шишкову — памятник писателю на Чуйском тракте.
- Село Усть-Сема — именно здесь снимали фильм Шукшина «Живёт такой парень».
- «Голубые глаза Катуни» — небольшие озёра, на дне которых бьют родники. Озёра появляются в конце августа при малом уровне воды в Катуни и видны всю зиму до второй декады апреля.
- Зубы дракона — эта горная гряда расположена прямо посреди реки Катунь. Скалы имеют необычное строение — словно не природа, а человек постарался придать им такой вид.
- Пасека в Чемале — самая душевная пасека на Алтае! Будет интересно, вкусно и полезно.
- Остров Патмос и храм Иоанна Богослова — особенное место: сосновый бор, скалистый берег, под скальной стеной — небольшой песчаный пляж.
- Смотровая площадка Козьей тропы — отсюда видно не только место слияния Чемала и Катуни, но и противоположный берег Катуни. А также «Ворота Сартакпая» — так называют очень узкое место на Катуни, по обоим берегам которой возвышаются обрывистые скалистые берега.
- Плато Толгоек — вообще, это не плато, а высокая дилювиальная терраса. Но этот факт не отменяет красоту, которая откроется перед вами с высоты псевдоплато.
Организационные детали
- Прогулку для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Прогулка проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест.
- В автобусе нет детских кресел.
во вторник, четверг и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ч. Гуркина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Горно-Алтайске
Провела экскурсии для 297 туристов
Здравствуйте! Мы дружная команда коренных жителей Горного Алтая. С радостью станем вашими проводниками по нашему далёкому загадочному региону. Встретим вас с душой и алтайским гостеприимством!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
16 фев 2025
Экскурсия не понравилась. Машина была приятная, вел гид хорошо, маршрут составлен вроде тоже нормально. Но гид не рассказал буквально ничего. Ни что за места мы посещаем, ни историю мест, ни
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за то, что поделились своими впечатлениями.
Сожалеем, что вам не удалось в полной мере насладиться поездкой. Мы ценим
Сожалеем, что вам не удалось в полной мере насладиться поездкой. Мы ценим
Татьяна
2 янв 2025
От души советую гида Наталью и Александра! Заранее списались о деталях (из-за перелета на полчаса позже экскурсии, нас подождали), после выслали актуальную информацию о данной экскурсии (дали рекомендации о других
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