Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт

Путешествие по Алтаю: легендарный Чуйский тракт, незамерзающие озёра и зубы дракона. Уникальные места и захватывающие истории ждут вас
Участники экскурсии смогут увидеть лучшие места Алтая, проехав по знаменитому Чуйскому тракту. В программе - посещение Айского моста, памятника В. Шишкову и села Усть-Сема. Туристы насладятся видами голубых озёр, зубов
читать дальше

дракона и плато Толгоек. Также запланированы остановки на пасеке в Чемале и острове Патмос. В завершение - смотровая площадка Козьей тропы, откуда открывается вид на слияние Чемала и Катуни. Комфортабельный микроавтобус обеспечит удобство путешествия

3.5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Легендарный Чуйский тракт
  • 📸 Фотогеничные локации
  • 🏞 Голубые озёра Катуни
  • 🐝 Посещение пасеки
  • ⛪ Остров Патмос
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Красота Алтая: Чемальский район и Чуйский тракт
Ближайшие даты:
18
мар20
мар22
мар25
мар27
мар29
мар1
апр
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Айский мост
  • Памятник В. Шишкову
  • Село Усть-Сема
  • Голубые глаза Катуни
  • Зубы дракона
  • Пасека в Чемале
  • Остров Патмос
  • Смотровая площадка Козьей тропы
  • Плато Толгоек

Описание экскурсии

  • Айский мост — пешеходный мост по трассе Чуйского тракта, который соединяет Алтайский край и Республику Алтай.
  • Памятник В. Шишкову — памятник писателю на Чуйском тракте.
  • Село Усть-Сема — именно здесь снимали фильм Шукшина «Живёт такой парень».
  • «Голубые глаза Катуни» — небольшие озёра, на дне которых бьют родники. Озёра появляются в конце августа при малом уровне воды в Катуни и видны всю зиму до второй декады апреля.
  • Зубы дракона — эта горная гряда расположена прямо посреди реки Катунь. Скалы имеют необычное строение — словно не природа, а человек постарался придать им такой вид.
  • Пасека в Чемале — самая душевная пасека на Алтае! Будет интересно, вкусно и полезно.
  • Остров Патмос и храм Иоанна Богослова — особенное место: сосновый бор, скалистый берег, под скальной стеной — небольшой песчаный пляж.
  • Смотровая площадка Козьей тропы — отсюда видно не только место слияния Чемала и Катуни, но и противоположный берег Катуни. А также «Ворота Сартакпая» — так называют очень узкое место на Катуни, по обоим берегам которой возвышаются обрывистые скалистые берега.
  • Плато Толгоек — вообще, это не плато, а высокая дилювиальная терраса. Но этот факт не отменяет красоту, которая откроется перед вами с высоты псевдоплато.

Организационные детали

  • Прогулку для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Прогулка проходит на комфортабельном микроавтобусе с выходом у значимых мест.
  • В автобусе нет детских кресел.
Остались вопросы?

во вторник, четверг и субботу в 09:00

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ч. Гуркина
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Г
16 фев 2025
Экскурсия не понравилась. Машина была приятная, вел гид хорошо, маршрут составлен вроде тоже нормально. Но гид не рассказал буквально ничего. Ни что за места мы посещаем, ни историю мест, ни
читать дальше

происхождение названий, ни как переводятся, ничего. Несмотря на то, что я постоянно спрашивала о посещаемых местах и просила рассказать побольше. Все что мы услышали - множество рандомных историй из личной жизни, с экскурсией не связанных.
Когда же я задавала вопросы хоть как-то связанные с экскурсией, было три сценария - либо ничего, либо «ну это я вам попозже расскажу» (ничего попозже рассказано не было), либо, как в случае с церковью на острове: «как называется не помню, когда установили не знаю».
Все-таки экскурсия берется чтобы узнать новую информацию, а покататься на машине по округе мы и сами могли бы.
Не советую, особенно если вы на Алтае в первый раз как я.

Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Добрый день! Благодарим за то, что поделились своими впечатлениями.
Сожалеем, что вам не удалось в полной мере насладиться поездкой. Мы ценим
читать дальше

каждого туриста и стараемся, чтобы отдых принёс вам только положительные эмоции. Мы обязательно разберемся, почему часть информации оказалась для вас недоступной.
Желаем чудесных новых впечатлений в путешествиях!

Татьяна
2 янв 2025
От души советую гида Наталью и Александра! Заранее списались о деталях (из-за перелета на полчаса позже экскурсии, нас подождали), после выслали актуальную информацию о данной экскурсии (дали рекомендации о других
читать дальше

экскурсиях - не их (что говорит о человечности, за это отдельное спасибо)!
Локации не ограничены по времени (в пределах разумного), фотографируйтесь, ходите по тропинкам (Наталья и Александр расскажут, где лучше получаются фото)
На протяжении всего путешествия рассказы с фотосопровождением вас не заставят быть равнодушными в этих краях!). Эмоций через край! Всем рекомендосьён!

От души советую гида Наталью и Александра! Заранее списались о деталях (из-за перелета на полчаса позжеОт души советую гида Наталью и Александра! Заранее списались о деталях (из-за перелета на полчаса позжеОт души советую гида Наталью и Александра! Заранее списались о деталях (из-за перелета на полчаса позже

Похожие экскурсии из Горно-Алтайска

Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
Чуйский тракт. Лучшее за 2 дня
От Глаз Катуни до Марса - познать красоту, силу, историю и культуру Алтая
Начало: В Майминском или Чемальском районах
19 мар в 08:00
20 мар в 08:00
от 40 000 ₽ за человека
Ожерелье Алтая - Чуйский тракт
На машине
13 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Ожерелье Алтая: путешествие по Чуйскому тракту
Исследуйте уникальные красоты Алтая, открывая секреты Чуйского тракта в индивидуальной экскурсии
Начало: Горный Алтай
18 мар в 08:00
20 мар в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Два дня с инопланетным Алтаем: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по Чуйскому тракту
Путешествие на 2 дня по Алтаю: Чуйский тракт, Гейзеровое озеро и марсианские горы. Узнайте о природе, истории и легендах этого удивительного края
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или отель по тракту
22 мар в 08:00
28 мар в 08:00
52 000 ₽ за всё до 6 чел.