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происхождение названий, ни как переводятся, ничего. Несмотря на то, что я постоянно спрашивала о посещаемых местах и просила рассказать побольше. Все что мы услышали - множество рандомных историй из личной жизни, с экскурсией не связанных.

Когда же я задавала вопросы хоть как-то связанные с экскурсией, было три сценария - либо ничего, либо «ну это я вам попозже расскажу» (ничего попозже рассказано не было), либо, как в случае с церковью на острове: «как называется не помню, когда установили не знаю».

Все-таки экскурсия берется чтобы узнать новую информацию, а покататься на машине по округе мы и сами могли бы.

Не советую, особенно если вы на Алтае в первый раз как я.