Восхождение на Актру. Алтай

Восхождение на Актру

Программа по дням
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Ответы на вопросы
Актру – Мекка сибирского альпинизма. Потрясающее по своей красоте ущелье горного узла Биш-Иирду. Именно здесь, на Северо-Чуйском хребте Горного Алтая, начал свою работу в 1938 г. один из первых альплагерей Советского Союза.

Благодаря хорошо организованной инфраструктуре и великолепной природе ущелье Актру стало центром притяжения альпинистов со всей России.

Поэтому на один из самых доступных четырехтысячников России ежегодно поднимаются сотни туристов, решивших открыть для себя альпинизм.
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Восхождение на Актру. Алтай
Ближайшие даты:
1
июл

Что вас ожидает:

Навыки альпинизма
Навыки альпинизма
У нас будут технические ледовые занятия на леднике
Штурм горных вершин
Штурм горных вершин
Совершим восхождения на Купол Трех озер и Актру
Живописные горы Северо-Чуйского хребта
Живописные горы Северо-Чуйского хребта
Покорим доступный, комфортный и красивый горный район Алтая

Программа тура по дням

1 день

Переезд в альплагерь

Переезд Горно-Алтайск (Бийск) – пос. Курай на заказном трансфере.

Заброска от Курая до альплагеря "Актру" на транспорте повышенной проходимости.

Ночевка в домиках в альплагере.

Переезд в альплагерьПереезд в альплагерьПереезд в альплагерь
2 день

Акклиматизационный выход, занятия

Выход до ледника Малый Актру, ледово-снежные занятия, обучение передвижению в связках, хождению в кошках, работе с ледорубом.

Возвращение в лагерь, ночевка в домиках.

Акклиматизационный выход, занятияАкклиматизационный выход, занятияАкклиматизационный выход, занятия
3 день

Восхождение на «Купол Трех озер»

Восхождение на вершину “Купол Трех озер”, 3 556 м, по маршруту 1Б, категории сложности, либо на перевал Учитель, 3100, в зависимости от подготовки группы и метеоусловий.

Возвращаемся на ночевку в альплагерь.

Восхождение на «Купол Трех озер»Восхождение на «Купол Трех озер»Восхождение на «Купол Трех озер»
4 день

Переход в Штурмовой лагерь

Переход около 10 км с рюкзаками до штурмового лагеря на Голубом озере, находящегося в зоне ледников.

Устройство лагеря, ночевка в палатках.

Переход в Штурмовой лагерьПереход в Штурмовой лагерьПереход в Штурмовой лагерь
5 день

День отдыха

День отдыха в лагере на Голубом озере + занятия (повторение технических приёмов).

При желании и не в ущерб восхождению на Актру, можно сходить на вершину Юбилейную, у подножия которой находится штурмовой лагерь, по маршруту 1Б категории сложности.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
6 день

Штурм вершины

Восхождение на Актру по маршруту 2А, 2Б либо 3А категории трудности (в зависимости от подготовки и пожелания группы).

Штурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершины
7 день

Запасной день на случай непогоды

Запасной день, вечером спуск в альплагерь, ночевка в домиках.

Запасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогодыЗапасной день на случай непогоды
8 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Переезд альплагерь Актру – пос. Курай.

Возвращение в Бийск (Горно-Алтайск).

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает проживание в домиках в альплагере "Актру" (4 ночи) и в палатке на маршруте.

Варианты проживания

Альплагерь «Актру»

4 ночи

Проживание в домиках в альплагере "Актру".

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из Горно-Алтайска (Бийска) до альплагеря "Актру" и обратно
  • Проживание в домиках в альплагере "Актру" (4 ночи по программе)
  • Аренда альпинистского снаряжения
  • Аренда бивачного снаряжения (палатка, горелка, посуда для готовки)
  • Обеды и ужины в столовой в альплагеря "Актру"
  • Продукты питания для приготовления пищи в лагере на Голубом озере
  • Групповая аптечка
  • Работа гида
  • Спутниковая связь и GPS-навигация
  • Страховка от несчастного случая
  • Фирменный сертификат о восхождении
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска (Бийска)
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера
  • Питание и проживание в альплагере Актру (не по программе)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь:
    • горные ботинки с жесткой подошвой (желательно с рантом под кошки);
    • трекинговые ботинки;
    • легкие тапочки (для лагеря);
    • Снаряжение походное:
    • рюкзак экспедиционный (для мужчин 80-90 литров, для девушек 50-70 литров);
    • накидка на рюкзак (на случай дождя);
    • снегозащитные бахилы;
    • спальный мешок (температура комфорта: -20 °C);
    • 2 пенополиуретановых коврика (на двух ковриках спать теплее);
    • хоба (пенополиуретановая сидушка);
    • палки треккинговые (с насадками, чтобы не проваливались в снег);
    • фонарь налобный на светодиодах (обязательно вставить новые батарейки);
    • спички, зажигалка (в герметичной упаковке);
    • емкость для воды (термос, гидратор, бутылка 0.5-1 литра);
  • Одежда:
    • ветрозащитная куртка (Мембрана: gore tex или аналог);
    • ветрозащитные брюки (Мембрана: gore tex или аналог);
    • пуховка с капюшоном (Пух или синтетика. Можно заменить жилеткой);
    • утепленные штаны (Softshell, windblock, windstopper);
    • утепленная кофта (Softshell, windblock, windstopper);
    • теплое термобелье;
    • 2 пары варежек (Polartec, флис);
    • ветрозащитные краги;
    • шапка (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
    • балаклава (Softshell, windblock, windstopper, рolartec, флис, хб);
    • термотрусы;
    • 2 пары термоносков (термоноски быстрее сохнут чем обычные);
    • легкие брюки;
    • 2 майки/футболки;
    • 2 комплекта нижнего белья;
    • 2 пары х/б носков;
  • Личные вещи:
    • кружка, тарелка, ложка (пластик или нержавейка);
    • складной нож;
    • солнцезащитные очки (ВАЖНО! С UV фильтром. Уровень защиты ≥ 3);
    • крем, помада от загара (С фактором защиты не менее 50);
    • щетка, паста, полотенце (из быстросохнущих материалов);
    • банные принадлежности (если пойдете в баню в альплагере «Актру»;
    • пластырь для профилактики мозолей (ширина 2-3 см);
    • аптечка + витамины (от «любимых болезней»);
    • туалетная бумага (1 рулон);
  • Документы:
    • паспорт РФ;
    • полис ОМС;
    • страховка от НС (страховка включена);
    • наличные деньги на личные расходы и непредвиденные обстоятельства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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