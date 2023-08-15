Восхождения в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Восхождения» в Горно-Алтайске, цены от 75 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Белуху
Авторский тур
10 дней
1 отзыв
Восхождение на Белуху
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Восхождение на Белуху, высочайшую вершину Алтая и Сибири, является одним из самых необычных видов активного отдыха»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
180 000 за человека
Восхождение на Актру. Алтай
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Восхождение на Актру. Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Восхождение на вершину “Купол Трех озер”, 3 556 м, по маршруту 1Б, категории сложности, либо на перевал Учитель, 3100, в зависимости от подготовки группы и метеоусловий»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 75 000 за человека
Восхождение на Белуху через Делоне
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Восхождение на Белуху через Делоне
Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул
«Технически траверс несложен, но требует хорошей физической формы и опыта участия в восхождениях по гребневым маршрутам»
23 июня в 10:00
14 июля в 10:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Егор
    15 августа 2023
    Восхождение на Белуху
    Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Восхождения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Восхождение на Белуху
  2. Восхождение на Актру. Алтай
  3. Восхождение на Белуху через Делоне
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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