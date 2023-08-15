Найдено 3 тура в категории « Восхождения » в Горно-Алтайске, цены от 75 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Авторский тур 10 дней 1 отзыв Восхождение на Белуху Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск «Восхождение на Белуху, высочайшую вершину Алтая и Сибири, является одним из самых необычных видов активного отдыха» 180 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 8 дней 1 отзыв Восхождение на Актру. Алтай Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск «Восхождение на вершину “Купол Трех озер”, 3 556 м, по маршруту 1Б, категории сложности, либо на перевал Учитель, 3100, в зависимости от подготовки группы и метеоусловий» от 75 000 ₽ за человека 🚶 Пешая Авторский тур 13 дней Восхождение на Белуху через Делоне Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул «Технически траверс несложен, но требует хорошей физической формы и опыта участия в восхождениях по гребневым маршрутам» 125 000 ₽ за человека Все туры Горно-Алтайска Последние отзывы на туры Е Егор Восхождение на Белуху Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Восхождения»

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