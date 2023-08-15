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Авторский тур
10 дней
Восхождение на Белуху
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Восхождение на Белуху, высочайшую вершину Алтая и Сибири, является одним из самых необычных видов активного отдыха»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
180 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Актру. Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Восхождение на вершину “Купол Трех озер”, 3 556 м, по маршруту 1Б, категории сложности, либо на перевал Учитель, 3100, в зависимости от подготовки группы и метеоусловий»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 75 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Восхождение на Белуху через Делоне
Начало: Россия, Алтайский край, Барнаул
«Технически траверс несложен, но требует хорошей физической формы и опыта участия в восхождениях по гребневым маршрутам»
23 июня в 10:00
14 июля в 10:00
125 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕгор15 августа 2023Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Восхождения»
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Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Восхождения" можно забронировать 3 тура от 75 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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