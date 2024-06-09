Женский ретрит-вдохновение. Алтай

Групповой тур в Горно-Алтайске

Женский ретрит-вдохновение

Откроем для себя потрясающее место силы, удивительное по своей энергетике, вибрациям и сказочной природе – Алтай! Исцеляющие йога-практики, комфортный отдых в уголках первозданной тайги, посещение деревни мастеров и художников Аскат – всё это ждет нас в рамках ретрита.

Вместе мы отправимся к леднику Актру, насладимся видами с горы Менжелик, ощутим мощь водной стихии, наблюдая за течением шумной Катуни.

Будем любоваться звездами, делиться намерениями и инсайтами, наполняться энергией сакральных мест в окружении единомышленниц.
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Ближайшие даты:
9
июн
22
июн
6
июл
20
июл
3
авг
17
авг

Что вас ожидает:

Прогулки по арт-деревне Аскат
Прогулки по арт-деревне Аскат
Познакомимся с работами знаменитых мастеров Алтая и пробудим в себе желание творить!
Единение с собой и со стихией
Единение с собой и со стихией
Нас ждут йога-практики в саду камней, у ледника Актру, на горе Менжелик, и мы сможем зарядиться энергией этих сакральных мест
Отдых в уголках первозданной природы
Отдых в уголках первозданной природы
Будем жить в окружении заповедной тайги, вслушиваться в шум Катуни, любоваться звездным небом

Программа тура по дням

1 день

Женский круг силы, очищение с шаманским бубном

14:00 — обед.

15:00-17:00 — знакомство, женский круг силы. Озвучивание и запуск намерения.

17:00-18:00 — виброакустическая сонастройка. Очищение у костра с шаманским Бубном. Диагностика состояния.

19:00-20:00 — ужин.

21:00 — закат, вступительная лекционная часть: Работа с речью. Налог на тело.

Женский круг силы, очищение с шаманским бубномЖенский круг силы, очищение с шаманским бубномЖенский круг силы, очищение с шаманским бубномЖенский круг силы, очищение с шаманским бубном
2 день

Серебряный источник, Аскат, арт-практика

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30 11:30 — завтрак.

11:30-14:00 — свободное время.

14:00-15:00 — обед.

15:00-17:00 — прогулка на смотровое плато, Серебряный источник. Сбор трав и цветов для плетения венка. Практика соединения с нисходящим и восходящим потоком.

17:00-18:00 — практика плетение венков, запуск по Катуни.

18:30-19:30 — лекционная часть. Мысли в голове. Практика 3-х вопросов.

19:30 -20:30 — ужин, чаепитие.

20:30-21:30 — практика индивидуальный подбор трав.

21:30 -23:30 — кино под открытым небом.

Серебряный источник, Аскат, арт-практикаСеребряный источник, Аскат, арт-практикаСеребряный источник, Аскат, арт-практика
3 день

Ороктойский мост, практика в Саду камней, Чемал

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30-11:30 — завтрак.

11:30-14:00 — свободное время.

14:00-15:00 — обед.

15:00-17:00 — прогулка в гору Манжелик. Практика точка присутствия. Сад времени.

17:00-18:00 — лекционная часть. Внимание. Часть 1. Практика Расстановка.

19:00 — ужин.

20:00 — практика лепка из глины.

Ороктойский мост, практика в Саду камней, ЧемалОроктойский мост, практика в Саду камней, ЧемалОроктойский мост, практика в Саду камней, Чемал
4 день

Гора Менжелик, усадьба Басаргиных, йога-практики

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30 11:30 — завтрак.

12:00 — выезд к Ороктойскому мосту. Сад Камней. Практика с Аурафоном.

14:30 — сад пионов. Медитация.

16:00 — Чемал. Покупки, магазины.

19:00-20:00 — ужин, чаепитие.

20:00-21:00 — лекционная часть. Внимание часть 2. Круги Внимания. Практика кругов.

Завершение практики с глиной. Раскрашивание.

Гора Менжелик, усадьба Басаргиных, йога-практикиГора Менжелик, усадьба Басаргиных, йога-практикиГора Менжелик, усадьба Басаргиных, йога-практики
5 день

Поездка к леднику Актру с посещением ретранслятора

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30 11:30 — завтрак.

11:30-14:00 — свободное время.

14:00-15:00 — обед.

15:00-16:30 — арт практика «Внутренний Космос».

16:30-17:30 — лекционная часть. Треугольник: Сила, ответственность, контроль.

19:00 — ужин, чаепитие.

21:00 — по желанию Баня.

21:30-23:30 — кино под открытым небом.

Поездка к леднику Актру с посещением ретранслятораПоездка к леднику Актру с посещением ретранслятораПоездка к леднику Актру с посещением ретранслятора
6 день

Практики у ледника Актру, Чуйский тракт

Ранний выезд.

Посетим: Чуйский траки, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озеро, Марс.

Лекционная часть — потенциал и его реализация. Практика возврат потенциала.

Практики у ледника Актру, Чуйский трактПрактики у ледника Актру, Чуйский трактПрактики у ледника Актру, Чуйский тракт
7 день

День отдыха

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30-11:30 — завтрак.

11:30-14:00 — свободное время.

14:00-15:00 — обед.

16:00 — лекционная часть: Путь и результат. Задачи.

19:00 — ужин.

20:00 — кино.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
8 день

Завершающий круг, интеграция прожитого

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30-11:30 — завтрак.

11:30-14:00 — свободное время.

14:00-15:00 — обед.

15:00 16:00 — лекционная часть. Деньги. Отношения. Реализация.

16:00-17:00 — практика «Волшебный платок».

19:00 — ужин.

22:00 — интуитивные танцы и барбекю.

Завершающий круг, интеграция прожитогоЗавершающий круг, интеграция прожитогоЗавершающий круг, интеграция прожитого
9 день

Окончание программы

9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.

10:30 11:30 — завтрак.

11:30 — завершающий круг.

Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на частной базе в селе Аскат.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Сосновая пристань

8 ночей

Возможно двух- и трехместное проживание.

База полностью арендована под группу, и посторонних во время нашего отдыха не будет. Это сделано для того, что бы сохранять целостность поля группы, комфорт и безопасное пространство.

У базы есть прямой выход к реке Катунь, что позволит вам купаться и загорать в любое время дня и ночи.

Шикарная площадка для утренних занятий и практик, своя кухня и барбекю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Уютное проживание на частной базе (двух- и трехместное размещение)
  • Вкуснейшие авторские завтраки и обеды, перетекающие в ужины
  • Все практики, мероприятия, арт-материалы, поездки и приключения по программе
  • Транспорт и услуги проводника
  • Музыкальные вечера
Что не входит
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из аэропорта до базы отдыха (2500 руб)
  • Вход на гейзерное озеро и марс (1000 руб)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Какие йога-практики будут в программе тура?

Инструменты и практики:

  • активация тела;
  • дыхательные практики;
  • работа с вниманием: три круга внимания;
  • корректное обучение медитации;
  • сборка поля;
  • возвращение потенциала;
  • чувствование через тело;
  • внутренний компас;
  • интуитивные танцы;
  • арт-практика;
  • звуковые сессии с уникальным инструментом Аурафоном;
  • работа с речью;
  • взаимодействие с шаманским бубном.
Билеты включены в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Кому подойдет этот тур?

Ретрит и практики посвящаются тем, кто желает:

  1. Обрести опору и быть в балансе. Почувствуете опору внутри, а не снаружи. Ваш ориентир — ваши чувства.
  2. Развить интуитивное чувствование. Интуиция — это универсальный женский помощник. Знание, которое находится внутри вас и не требует энергетических затрат на принятие решения и обдумывание.
  3. Быть проявленной. Полноценно и целостно проявляться в этом мире.
  4. Проживать Суть. Суть — это концентрат вашего проявления, центр вашей Вселенной. Если ваш центр смещён, жизнь начинает выстраиваться криво.
  5. Реализовывать потенциал. Потенциал — это ваши возможности. Больше потенциала, больше возможностей. Более качественное проживание жизни.
  6. Управлять вниманием. Использовать внимание для умения управлять жизнью и направлять его на вас.

«Вы являетесь причиной всего про-Исходящего, всё остальное — следствие, проявленное во вне!»

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтай на майские
Авторский тур
5 дней
Алтай на майские
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
1 мая
7 мая
68 000 за человека
Зимний Алтай
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай
г. Горно-Алтайск
2 янв
77 000 за человека
Зимний Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Конный тур
Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
28 дек
4 янв
22 фев
6 мар
47 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ