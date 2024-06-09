Возможно двух- и трехместное проживание.

База полностью арендована под группу, и посторонних во время нашего отдыха не будет. Это сделано для того, что бы сохранять целостность поля группы, комфорт и безопасное пространство.

У базы есть прямой выход к реке Катунь, что позволит вам купаться и загорать в любое время дня и ночи.

Шикарная площадка для утренних занятий и практик, своя кухня и барбекю.