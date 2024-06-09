Женский ретрит-вдохновение
Вместе мы отправимся к леднику Актру, насладимся видами с горы Менжелик, ощутим мощь водной стихии, наблюдая за течением шумной Катуни.
Будем любоваться звездами, делиться намерениями и инсайтами, наполняться энергией сакральных мест в окружении единомышленниц.
июн
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июл
июл
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Женский круг силы, очищение с шаманским бубном
14:00 — обед.
15:00-17:00 — знакомство, женский круг силы. Озвучивание и запуск намерения.
17:00-18:00 — виброакустическая сонастройка. Очищение у костра с шаманским Бубном. Диагностика состояния.
19:00-20:00 — ужин.
21:00 — закат, вступительная лекционная часть: Работа с речью. Налог на тело.
Серебряный источник, Аскат, арт-практика
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30 11:30 — завтрак.
11:30-14:00 — свободное время.
14:00-15:00 — обед.
15:00-17:00 — прогулка на смотровое плато, Серебряный источник. Сбор трав и цветов для плетения венка. Практика соединения с нисходящим и восходящим потоком.
17:00-18:00 — практика плетение венков, запуск по Катуни.
18:30-19:30 — лекционная часть. Мысли в голове. Практика 3-х вопросов.
19:30 -20:30 — ужин, чаепитие.
20:30-21:30 — практика индивидуальный подбор трав.
21:30 -23:30 — кино под открытым небом.
Ороктойский мост, практика в Саду камней, Чемал
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30-11:30 — завтрак.
11:30-14:00 — свободное время.
14:00-15:00 — обед.
15:00-17:00 — прогулка в гору Манжелик. Практика точка присутствия. Сад времени.
17:00-18:00 — лекционная часть. Внимание. Часть 1. Практика Расстановка.
19:00 — ужин.
20:00 — практика лепка из глины.
Гора Менжелик, усадьба Басаргиных, йога-практики
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30 11:30 — завтрак.
12:00 — выезд к Ороктойскому мосту. Сад Камней. Практика с Аурафоном.
14:30 — сад пионов. Медитация.
16:00 — Чемал. Покупки, магазины.
19:00-20:00 — ужин, чаепитие.
20:00-21:00 — лекционная часть. Внимание часть 2. Круги Внимания. Практика кругов.
Завершение практики с глиной. Раскрашивание.
Поездка к леднику Актру с посещением ретранслятора
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30 11:30 — завтрак.
11:30-14:00 — свободное время.
14:00-15:00 — обед.
15:00-16:30 — арт практика «Внутренний Космос».
16:30-17:30 — лекционная часть. Треугольник: Сила, ответственность, контроль.
19:00 — ужин, чаепитие.
21:00 — по желанию Баня.
21:30-23:30 — кино под открытым небом.
Практики у ледника Актру, Чуйский тракт
Ранний выезд.
Посетим: Чуйский траки, слияние Чуи и Катуни, Гейзерное озеро, Марс.
Лекционная часть — потенциал и его реализация. Практика возврат потенциала.
День отдыха
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30-11:30 — завтрак.
11:30-14:00 — свободное время.
14:00-15:00 — обед.
16:00 — лекционная часть: Путь и результат. Задачи.
19:00 — ужин.
20:00 — кино.
Завершающий круг, интеграция прожитого
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30-11:30 — завтрак.
11:30-14:00 — свободное время.
14:00-15:00 — обед.
15:00 16:00 — лекционная часть. Деньги. Отношения. Реализация.
16:00-17:00 — практика «Волшебный платок».
19:00 — ужин.
22:00 — интуитивные танцы и барбекю.
Окончание программы
9:00-10:00 — зарядка, пранаямы, утренние практики: Сборка поля, очищение от пси-полевых кислот, гармонизация энергоцентров. Звуковая настройка с Аурафоном. Медитация.
10:30 11:30 — завтрак.
11:30 — завершающий круг.
Проживание
Тур предусматривает проживание на частной базе в селе Аскат.
Варианты проживания
Сосновая пристань
Возможно двух- и трехместное проживание.
База полностью арендована под группу, и посторонних во время нашего отдыха не будет. Это сделано для того, что бы сохранять целостность поля группы, комфорт и безопасное пространство.
У базы есть прямой выход к реке Катунь, что позволит вам купаться и загорать в любое время дня и ночи.
Шикарная площадка для утренних занятий и практик, своя кухня и барбекю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Уютное проживание на частной базе (двух- и трехместное размещение)
- Вкуснейшие авторские завтраки и обеды, перетекающие в ужины
- Все практики, мероприятия, арт-материалы, поездки и приключения по программе
- Транспорт и услуги проводника
- Музыкальные вечера
- Что не входит
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из аэропорта до базы отдыха (2500 руб)
- Вход на гейзерное озеро и марс (1000 руб)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
- Какие йога-практики будут в программе тура?
Инструменты и практики:
- активация тела;
- дыхательные практики;
- работа с вниманием: три круга внимания;
- корректное обучение медитации;
- сборка поля;
- возвращение потенциала;
- чувствование через тело;
- внутренний компас;
- интуитивные танцы;
- арт-практика;
- звуковые сессии с уникальным инструментом Аурафоном;
- работа с речью;
- взаимодействие с шаманским бубном.
- Билеты включены в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Кому подойдет этот тур?
Ретрит и практики посвящаются тем, кто желает:
- Обрести опору и быть в балансе. Почувствуете опору внутри, а не снаружи. Ваш ориентир — ваши чувства.
- Развить интуитивное чувствование. Интуиция — это универсальный женский помощник. Знание, которое находится внутри вас и не требует энергетических затрат на принятие решения и обдумывание.
- Быть проявленной. Полноценно и целостно проявляться в этом мире.
- Проживать Суть. Суть — это концентрат вашего проявления, центр вашей Вселенной. Если ваш центр смещён, жизнь начинает выстраиваться криво.
- Реализовывать потенциал. Потенциал — это ваши возможности. Больше потенциала, больше возможностей. Более качественное проживание жизни.
- Управлять вниманием. Использовать внимание для умения управлять жизнью и направлять его на вас.
«Вы являетесь причиной всего про-Исходящего, всё остальное — следствие, проявленное во вне!»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.