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тур для нашей семьи. Путешествовали на супер-комфортабельном Hyundai H-1. Отдельный респект нашему гиду-водителю-стюарду Артему! Все суперпрофессионально! Знаток Алтая, вежливый, внимательный, точный. Иногда он нам рассказывал вещи, в которые с трудом верилось. Каждый раз проверяли в Интернете, и он оказывался прав👍 4 ночи размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье». Прекрасное место! Тишина, покой, перезарядка полная! Кузнечики, стрекозы, птички. Утром к двери юрты приходила сорока, заглядывала😀 Ближайший населенный пункт Бирюзовая Катунь в 6 км. До пасеки пешком 10 минут. Перед началом поездки волновали вопросы: как с горячей водой? Как удалось встроить в юрту санузел? Тепло ли в юрте? Как будут кормить? Отвечаю прежде всего сама себе. Юрты скомпонованы по 3 - слева-справа жилые, с размещением по 2-3 человека, в центре 2 санузла, вход в каждый из своей юрты. Воды в водонагревателе всегда хватало на 2 человека. Есть электрообогреватель, но лично мы не пользовались - юрта отлично прогревается и держит тепло👍 Питание отличное, много и вкусно👍👍👍 Пару ночей постояльцев было мало - было организовано порционное питание. Стало больше постояльцев - организовали шведский стол. Выбор небольшой, но все очень вкусно и душевно!!! Есть кафе, напитки-мороженое можно купить. И раз в неделю концерт горлового пения👍👍🤣 Все предусмотренные туром активности состоялись👍 Виа Феррара - настоящее испытание для неподготовленных, но все возможно, мы справились! Зато потом такой восторг - мы смогли, мы сильные и смелые! Зиплайн - полет над Катунью просто восторг! Неоднозначное впечатление осталось от поездки на Каракольские озера🤷‍♂️ Сами озера - красота, шикарные виды, снимки, дух захватывает! Но дорога в горы и обратно на ГАЗ-66 по камням, по ручьям, в колее, без связи, 3 часа в одну сторону - утомительна, местами опасно. Отдельным бонусом у нас была поездка на лошадях к Чертову пальцу. Самое большее удовольствие получили от рафтинга! Шиверы, пороги, все вместе, «сушим весла», не перевернулись, справились - адреналин! Однозначно рекомендую👍