Авторские туры от местных гидов Горно-Алтайска

Найдено 4 тура в категории «Авторские» в Горно-Алтайске, цены от 55 555 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Почувствуй Алтай: 4 стихии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555 за человека
По следам алтайских кочевников
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222 за человека
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 87 000 за человека
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
85 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Осенний Алтай. Экскурсионный тур
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Осенний Алтай. Экскурсионный тур
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно
  • И
    Ирина
    3 октября 2023
    По следам алтайских кочевников
    Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно
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    вернемся. Отличный глемпинг- тихий и уютный. В юрте жить очень необычно, но в то же время комфортно. Нам попался самый лучший гид- Артём. Огромное спасибо, это был незабываемый отпуск.

    Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемсяТур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно вернемся
  • И
    Игорь
    5 сентября 2023
    По следам алтайских кочевников
    Очень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тура - проникаешься культурой алтайцев.
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    Гиды работают профессионально и с заботой. Понравилось разнообразие программы: есть и активные дни и расслабленные. Прекрасный выбор для знакомства с Алтаем. Не всегда удачны были ланч боксы в поездках по наполнению, но это не повлияло на общее впечатление.

    Очень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тураОчень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тура
  • В
    Виктория
    13 августа 2023
    Почувствуй Алтай: 4 стихии
    Была с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬ многого активностей от подъёма
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    на скалы до сплава. Стоит отметить ещё и зиплайн, лошадок, и много всего другого. Интересные рассказы гида (у нас это была прекрасная Оля) на давали заскучать во время дороги от объекта к объекту. Машины комфортные, в них не укачивает (пишу как человек, которого очень укачивает) В самом "поселении", которое находится на природе вдали от своих конкурентов, дорог и всего остального, есть много чего интересного: невероятно красивый пейзаж, позволяющий реально окунуться в атмосферу Алтая и природы, а также костюмы. Есть Казахский (см. фото) и Алтайский национальные костюмы (бесплатно!). Отдельным пунктом надо обозначить еду. ОНА ОЧЕНЬ ВКУСНАЯ!!! Натуральные продукты в сочетании с мастерством поваров - невероятное сочетание. Шведский стол накрыт по расписанию (иногда время меняется в зависимости от программ туров, гиды сообщают), а в случаях отсутствия во время трапезы - выдаётся поек. Рекомендации тем кто выбирает этот тур - погода может меняться со скоростью света, так что рекомендуемая одежда от организаторов тура действительно пригодилась (дождевик реально надо купить!) Вобщем, очень круто, рекомендую ~

    Была с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬБыла с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬ
  • Н
    Наталья
    12 августа 2023
    Почувствуй Алтай: 4 стихии
    Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.
    Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажейПотрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей
  • И
    Ирина
    25 июля 2023
    Почувствуй Алтай: 4 стихии
    Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку. Так сложилось, что нашей в группе было всего 4 человека, практически индивидуальный
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    тур для нашей семьи. Путешествовали на супер-комфортабельном Hyundai H-1. Отдельный респект нашему гиду-водителю-стюарду Артему! Все суперпрофессионально! Знаток Алтая, вежливый, внимательный, точный. Иногда он нам рассказывал вещи, в которые с трудом верилось. Каждый раз проверяли в Интернете, и он оказывался прав👍 4 ночи размещение в этно-глэмпинге «Алтайское кочевье». Прекрасное место! Тишина, покой, перезарядка полная! Кузнечики, стрекозы, птички. Утром к двери юрты приходила сорока, заглядывала😀 Ближайший населенный пункт Бирюзовая Катунь в 6 км. До пасеки пешком 10 минут. Перед началом поездки волновали вопросы: как с горячей водой? Как удалось встроить в юрту санузел? Тепло ли в юрте? Как будут кормить? Отвечаю прежде всего сама себе. Юрты скомпонованы по 3 - слева-справа жилые, с размещением по 2-3 человека, в центре 2 санузла, вход в каждый из своей юрты. Воды в водонагревателе всегда хватало на 2 человека. Есть электрообогреватель, но лично мы не пользовались - юрта отлично прогревается и держит тепло👍 Питание отличное, много и вкусно👍👍👍 Пару ночей постояльцев было мало - было организовано порционное питание. Стало больше постояльцев - организовали шведский стол. Выбор небольшой, но все очень вкусно и душевно!!! Есть кафе, напитки-мороженое можно купить. И раз в неделю концерт горлового пения👍👍🤣 Все предусмотренные туром активности состоялись👍 Виа Феррара - настоящее испытание для неподготовленных, но все возможно, мы справились! Зато потом такой восторг - мы смогли, мы сильные и смелые! Зиплайн - полет над Катунью просто восторг! Неоднозначное впечатление осталось от поездки на Каракольские озера🤷‍♂️ Сами озера - красота, шикарные виды, снимки, дух захватывает! Но дорога в горы и обратно на ГАЗ-66 по камням, по ручьям, в колее, без связи, 3 часа в одну сторону - утомительна, местами опасно. Отдельным бонусом у нас была поездка на лошадях к Чертову пальцу. Самое большее удовольствие получили от рафтинга! Шиверы, пороги, все вместе, «сушим весла», не перевернулись, справились - адреналин! Однозначно рекомендую👍

    Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузкуКак городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку
  • Ж
    Жанна
    27 июня 2023
    По следам алтайских кочевников
    Для меня, в этом туре все совпало - и люди, и место. Глемпинг - замечательнейшее место! Красиво, безлюдно и с
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    удобствами. Гиды замечательные! Ориентированы на туристов и позитивные! С ребятами в группе тоже повезло. Все адекватные и на позитиве! Вылазки по туристическим местам понравились. Алтай красив в любую погоду и в любом месте! А музыка и песни коренных народов прекрасно "ложатся" на виды за окном - очень атмосферно! Мне не всегда хочется возвращаться в место, где я уже была, но сюда я бы вернулась. Только экскурсионку уже другую выбрала бы, чтобы новые места посмотреть.

  • С
    Сергей
    19 сентября 2022
    Осенний Алтай. Экскурсионный тур
    Очень классный тур! Для тех кто хочет познакомиться с Алтаем.

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Авторские»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
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  4. Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
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  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Авторские" можно забронировать 4 тура от 55 555 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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