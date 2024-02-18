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Авторский тур
5 дней
Почувствуй Алтай: 4 стихии
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 55 555₽ за человека
Авторский тур
6 дней
По следам алтайских кочевников
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 62 222₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Осенний Алтай. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
Завтра в 10:00
22 июня в 10:00
85 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
- ИИрина3 октября 2023Тур идеально подходит тем кто ещё не был на Алтае. Нам показали и рассказали про все основные достопримечательности. Ещё обязательно
- ИИгорь5 сентября 2023Очень крутой тур. Он с погружением в жизнь алтайский кочевников: юрты, кухня, музыка, быт, программа тура - проникаешься культурой алтайцев.
- ВВиктория13 августа 2023Была с подружками на туре 4 стихии. Очень понравилось!! Активный отдых, включающий в себя ну ОЧЕНЬ многого активностей от подъёма
- ННаталья12 августа 2023Потрясающий тур «4 стихии Алтая». За несколько дней погружаешься в эту невероятную атмосферу самобытности, потрясающих пейзажей.
- ИИрина25 июля 2023Как городской житель, Позиционирую этот тур как полную перезагрузку. Так сложилось, что нашей в группе было всего 4 человека, практически индивидуальный
- ЖЖанна27 июня 2023Для меня, в этом туре все совпало - и люди, и место. Глемпинг - замечательнейшее место! Красиво, безлюдно и с
- ССергей19 сентября 2022Очень классный тур! Для тех кто хочет познакомиться с Алтаем.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Авторские»
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