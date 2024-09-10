Мы насладимся красотой исполинов-гор, бурных рек и водопадов, увидим Телецкое озеро с высоты птичьего полета, почувствуем себя внутри 3D-картинки, глядя с яра на красавицу-Бию, пройдем живописной тропой до острова Любви и загадаем желания, сидя на волшебном камне. А еще обязательно попробуем национальные блюда и знаменитый алтайский мед. Вау-впечатления гарантированы!
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Телецкий тракт, этномузей
Сегодняшний день посвящен встрече участников и знакомству с Алтаем.
Встреча в г. Горно-Алтайске. По согласованию возможна встреча участников в Барнауле, Томске и Новосибирске.
Вы проедете по одной из самых красивых дорог Горного Алтая — Телецкому тракту. По дороге к месту нашего отдыха узнаете много интересных фактов про Горный Алтай и Телецкое озеро. Ближе познакомитесь друг с другом и с нами.
А понять культуру, традиции и быт алтайцев — коренного малочисленного народа — вам помогут в этномузее. Здесь же вас угостят сытным национальным обедом. Ведь если не узнать местной кухни, сложно до конца понять душу народа.
По прибытии заселитесь на одну из самых комфортных баз отдыха на Телецком озере, которая расположена практически на самом берегу, а вечером мы пригласим вас отведать наше фирменное барбекю.
В программе:
- завтрак в дороге;
- этномузей в п. Кебезень;
- национальный алтайский обед;
- заселение на базу отдыха;
- ужин с фирменным шашлыком;
- вечерние посиделки и развлечения.
Треккинг к водопадам по экотропе, фотосессия
Сегодняшний день будет посвящен красоте.
После завтрака вы прогуляетесь по невероятно живописной экотропе, рядом будет ласково журчать горная речка, а в конце тропы вас ждет милый каскадный водопадик.
К нему можно будет прикоснуться, напиться чистейшей горной воды.
После обеда воплощением красоты будете вы сами, ведь мы приготовили подарок для милых дам — экспресс-фотосессию в бесподобных летящих платьях! А мужчины смогут присоединиться.
Если останется свободное время, силы и желание, организуем дополнительные активности по вашему желанию (не включено в стоимость).
В программе:
- завтрак;
- треккинг по экотропе к каскадным водопадам р. Ойрок;
- обед в кафе;
- экспресс-фотосессия (для девушек — в красивых платьях) в подарок;
- дополнительные активности на выбор (катание на лошадях, квадроциклах, сплав по Бие, посещение спа-центра);
- ужин в кафе или на базе.
Кордон Яйлю, водопад Эстюба
Сегодняшний день будет самым насыщенным в нашей программе и оставит незабываемый след в вашем сердце, потому что вы побываете на территории настоящего заповедника.
На катере вы промчитесь по Телецкому озеру и отправитесь на кордон Яйлю — центральную усадьбу Алтайского природного биосферного заповедника с прекрасными фруктовыми садами.
Уникальный климат позволяет выращивать здесь фрукты и ягоды, многие из которых совершенно не свойственны для Сибири.
Вы побываете на местной метеостанции, где наблюдают за водным режимом младшего брата Байкала и увидите памятник, посвященный первому пароходу на Телецком озере.
Затем здесь же, в поселке, вас ждет обед в настоящей алтайской семье.
По пути обратно мы заглянем на водопад Эстюба, состоящий из нескольких каскадов высотой 3-5 метров. Вода с грохотом разбивается о камни и скалы, образуя мириады радужных брызг.
В программе:
- завтрак;
- экскурсия на катерах к водопадам и в заповедник Яйлю;
- обед в Яйлю;
- возвращение на базу;
- свободное время, отдых;
- ужин в кафе или на базе;
- вечерние посиделки и развлечения.
Подъем по канатной дороге на гору Кокуя, смотровая горы Тилан-Туу, дегустация алтайского меда
Сегодняшний день мы посвятим осмотру самых топовых достопримечательностей Телецкого озера. Вы увидите Телецкое озеро и исток Бии с высоты птичьего полета с двух ракурсов — с восточного и западного берега.
Вы подниметесь на гору Кокуя по канатной дороге на высоту 1386 метров, а позже подниметесь до смотровой площадки горы Тилан-Туу и полюбуетесь на озеро с противоположной стороны.
Затем вы прогуляетесь до Святого источника Макария Невского и напьетесь целебной воды, которая богата серебром.
После этого загадаете свое заветное желание многовековому Батюшке-кедру. Оно обязательно исполнится, проверено на себе.
Также в этот день заглянете на настоящую пасеку, где попробуете ароматный алтайский мед и услышите историю о том, как живут трудолюбивые пчелы. Вы даже не могли себе представить, насколько интересна и трудна их жизнь.
На пасеке вы сможете купить натуральный мед и другие продукты пчеловодства в подарок себе и близким.
В программе:
- завтрак;
- подъем по канатной дороге на гору Кокуя;
- пасека Шишкиных, где живут «правильные» пчелы;
- обед в кафе;
- прогулка на смотровую площадку горы Тилан-Туу;
- Серебряный источник Св. Макария Невского;
- Батюшка-кедр, исполняющий заветное желание;
- ужин в кафе или на базе;
- вечерние посиделки и развлечения.
Треккинг до вершины горы Тугая. Окончание программы
Очень жаль, но пора прощаться! Завтракаем, сдаем номера и отправляемся в сторону г. Горно-Алтайска.
Конечно же, в этот день мы никак не можем оставить вас без впечатлений!
В Горно-Алтайске вас ждет треккинг до вершины горы Тугая, откуда со смотровой площадки открывается вид на весь город.
После этого заедем в магазин алтайских сыров, они здесь невероятно свежие и вкусные, готовятся по ГОСТу со времен СССР.
В программе:
- завтрак;
- выселение;
- выезд в столицу Республики Алтай — г. Горно-Алтайск;
- треккинг на обзорную площадку горы Тугая;
- обед в дороге;
- магазин алтайских сыров;
- завершение тура в г. Горно-Алтайск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на берегу Телецкого озера.
Комфортные 2-3-местные номера с санузлом и душем. Имеется зона отдыха и кухня.
Варианты проживания
Гостевой дом на берегу Телецкого озера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание:4 завтрака2 национальных обеда1 ужин с шампанским (приветственное барбекю)
- 4 завтрака
- 2 национальных обеда
- 1 ужин с шампанским (приветственное барбекю)
- Проживание в супер-комфортной гостинице (в двух- или трехместных номерах с удобствами)
- Трансфер по всему маршруту
- Все экскурсии по программе
- Все входные билеты и экосборы
- Заброска на катерах в заповедник Яйлю
- Мастер-класс по приготовлению алтайских конфет чокчок
- Работа гида
- Экспресс-фотосессия в красивых платьях для девушек
- Фото и видеоматериалы
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Питание в дороге, 2 обеда и 3 ужина
- Сувениры и прочие личные расходы
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Просим не брать в поездку лишних вещей. Вот примерный список того, что вам может понадобиться:
- непромокаемая куртка / ветровка;
- теплая одежда (теплые штаны и кофта);
- небольшой рюкзак / сумка (для прогулок);
- несколько футболок;
- штаны, шорты;
- удобная обувь без каблука;
- сланцы для бани, кемпинга;
- несколько пар носков;
- купальные костюмы;
- головной убор (платок, кепка, панама);
- дождевик;
- полотенце;
- фонарик (карманный / налобный);
- хоба;
- личные медикаменты, если вы их принимаете;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- репеллент (от клещей);
- зарядные устройства для гаджетов;
- влажные салфетки, средства личной гигиены;
- наличные деньги (на личные расходы, сувениры и питание).
- Очень хочу поехать отдыхать, но не с кем. Боюсь ехать в одиночку. Что делать?
Поверьте нашему богатому опыту — вы не будете себя чувствовать одиноко. Уже в дороге мы знакомимся, общаемся, играем в игры и даже иногда поем. Доехав до места размещения, все уже чувствуют себя комфортно и достаточно раскованно.
А еще путешествовать в одиночку бывает даже полезно — ведь вы свободны в плане принятия решений и открыты новым впечатлениям и знакомствам!
- Говорят, что на Алтае нет комфортных гостиниц. Где мы будем жить?
На Алтае есть разные варианты проживания — от кемпингов до гостиниц 5*. Во всех наших путешествиях комфорт в приоритете.
В этом путешествии вы будете проживать в комфортном гостевом доме. Номера двух- или трехместные, с санузлом и душем. Имеется зона отдыха и барбекю.
- Еду один / одна. С кем я буду жить?
Мы всегда учитываем интересы и пожелания путешественников при расселении. Стараемся заселять вместе людей, близких по возрасту и интересам. Возможно одноместное расселение за доплату (по предварительной договоренности).
- Хочу присоединиться к группе, но я вегетарианец (или не употребляю в пищу конкретные продукты). Не останусь ли я голодным?
Нет и еще раз нет! При бронировании места просто скажите о своих особенностях питания. Все будет учтено!
- Возможно ли поехать с маленьким ребенком?
Мы берем в путешествия детей старше 6 лет при условии, что ребенок хорошо переносит поездки на дальние расстояния.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.