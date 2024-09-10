1 день

Телецкий тракт, этномузей

Сегодняшний день посвящен встрече участников и знакомству с Алтаем.

Встреча в г. Горно-Алтайске. По согласованию возможна встреча участников в Барнауле, Томске и Новосибирске.

Вы проедете по одной из самых красивых дорог Горного Алтая — Телецкому тракту. По дороге к месту нашего отдыха узнаете много интересных фактов про Горный Алтай и Телецкое озеро. Ближе познакомитесь друг с другом и с нами.

А понять культуру, традиции и быт алтайцев — коренного малочисленного народа — вам помогут в этномузее. Здесь же вас угостят сытным национальным обедом. Ведь если не узнать местной кухни, сложно до конца понять душу народа.

По прибытии заселитесь на одну из самых комфортных баз отдыха на Телецком озере, которая расположена практически на самом берегу, а вечером мы пригласим вас отведать наше фирменное барбекю.

В программе: