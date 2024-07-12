Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Авторский тур в Горно-Алтайске

Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север

Отправляемся туда, где почти не ловит связь, где проехать сможет лишь высокопроходимая машина и где можно наконец-то забыть о заботах и делах, вдали от цивилизации, городского шума и толп туристов.

За 10 дней успеем сплавиться по Катуни и увидеть ледниковые озёра, попытаемся разгадать древние петроглифы и полюбуемся потухшим вулканом, побываем в священных и пройдёмся по «алтайскому Марсу».

Пейзажи будут меняться стремительно — за одно путешествие вы побываете на живописном пляже и вдохнёте ароматы альпийских лугов, походите по леднику и через кедровую тайгу доберётесь до высокогорной тундры.
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Ближайшие даты:
12
июл
22
июл
1
авг
11
авг
31
авг
21
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет81 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей. Рекомендуем: для женщин до 10 кг, для мужчин до 12 кг. Вес рюкзака-сумки складывается из личной одежды.

Что взять с собой:

  • фонарик (можно самый простой)
  • головной убор от солнца
  • крем для защиты от солнца
  • дождевик (можно самый простой)
  • документы (паспорт, мед. полис)
  • 3 комплекта одежды:
    Первый: для дороги. В ней вы будете путешествовать в транспорте, выходить на короткие экскурсии. Этот же комплект сухой одежды для турбазы пригодится, если в пути был дождь
    Второй: для радиальных выходов: В ней вы пойдете к водопаду, к Каменным грибам и пр.
    Здесь потребуются
    — удобные кроссовки с хорошим протектором (не новые, чтобы не натирали)
    — шорты или штаны для активной ходьбы
    Третий: одежда для ночного отдыха. На Алтае климат резко континентальный и смена погоды 4 раза в день это нормально. Пусть с собой будут теплые вещи «чтобы не пригодились»:
    — теплые носки и теплая кофта
    — шапка и легкая куртка (желательно не продуваемую)
  • Рекомендуем прихватить для повышения комфорта футболки, купальник, солнцезащитные очки
  • индивидуальные лекарственные средства (стандартная аптечка у нас всегда с собой)
  • средства личной гигиены и банные принадлежности
  • фотоаппарат, подзарядки и отличное настроение!

Проживание. Будем жить в комфортабельных гостевых домах или на базах отдыха по маршруту, 2-местное размещение с удобствами. 2 раза вы сможете попариться в бане.

Питание. В программу входят завтраки и ужины, а также перекусы на экскурсиях. Обеды оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Связь отсутствует в некоторых точках маршрута.

Программа тура по дням

1 день

Урочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по Катуни

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в путешествие по Чемальскому тракту. Побываем на смотровой площадке на вершине горы в урочище Че-Чкыш и полюбуемся долиной Катуни и открывающимися пейзажами.

На острове Патмос побываем в храме святого Макария — действующем женском ските. Сюда со всей страны стекаются паломники.

После обеда продолжим день экстремально — сплавимся по Катуни с преодолением двух порогов.

Затем доберёмся до турбазы, поужинаем и разойдёмся по номерам.

Урочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по КатуниУрочище Че-Чкыш, храм святого Макария и сплав по Катуни
2 день

Каракольские озёра

Позавтракаем, разместимся во внедорожнике и поедем на Каракольские озёра. Перед вами возникнут 7 лазурных водоёмов, живописно разбросанных на склоне хребта Иолго. Вода здесь удивительно чистая и ледяная, в ней не водится рыба и не растут растения.

Прокатимся по всем озёрам, наблюдая, как вокруг будут меняться климатические зоны: от кедровой тайги и альпийских лугов до высокогорной тундры!

Погуляем у озёр, подкрепимся и поедем на турбазу.

Каракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёраКаракольские озёра
3 день

Семинский перевал и село Мульта

Утром отправимся в село Мульта. По пути преодолеем Семинский перевал высотой 1719 метров, а ещё увидим невероятные пейзажи из окна автомобиля.

Если повезёт, в сёлах Усть-Кокса и Мульта застанем местных шаманов за обрядом камлания — вызова духов.

Семинский перевал и село МультаСеминский перевал и село МультаСеминский перевал и село Мульта
4 день

Красная гора и озёра-кратеры

Позавтракаем и поедем в сторону села Усть-Коксы, а там прокатимся по бездорожью в районе Катунского хребта. Высокопроходимый автомобиль забросит нас к озерам Красной горы — потухшего вулкана. Погуляем по эко-тропе между водоёмов — бывших кратеров.

Перекусим на природе и вернёмся на турбазу.

Красная гора и озёра-кратерыКрасная гора и озёра-кратерыКрасная гора и озёра-кратеры
5 день

Мультинские озёра

После завтрака вновь займём места во внедорожнике и отправимся к Нижнему Мультинскому озеру. Оттуда пешком через густой лес пойдём к Среднему Мультинскому озеру. Будем вдыхать хвойные ароматы, слушать шум водопадов, а ещё отдохнём на живописном пляже и увидим курумник — большие скопления камней.

Выезд займёт около 8-10 часов. На базу вернёмся вечером, желающие смогут попариться в баньке.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
6 день

Перевал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и Катуни

По живописному Чуйскому тракту поедем к селу Акташ. По пути увидим петроглифы (наскальные рисунки) и археологические памятники.

Преодолеем перевал Чике-Таман высотой 1460 метров и сделаем эффектные снимки на его высшей точке. Затем поедем в урочище Калбак-Таш — самый большой на Алтае комплекс петроглифов. Рассмотрим древние рисунки, некоторые из которых до сих по не расшифрованы учёными.

Следующая локация — национальный парк Чуй-Оозы. Вы увидите слияние Чуи и Катуни, для местных это место считается священным. Если останется время, прогуляемся к водопаду Ширлак.

Перевал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и КатуниПеревал Чике-Таман, урочище Калбан-Таш и слияние Чуи и Катуни
7 день

Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»

Сегодня — день инопланетных пейзажей. Начнём с Гейзерового озера и полюбуемся причудливыми узорами на поверхности водоёмов. Проедем по Курайской степи и окажемся на «алтайском Марсе». Скалы здесь окрашены в красный, оранжевый и жёлтый цвета. Вдоволь нафотографируемся и вернёмся в Акташ.

Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»Гейзеровое озеро и «алтайский Марс»
8 день

Поход к леднику

Начнём день с экскурсии в долину реки Актру. Наша цель — ледник. Пойдём к нему пешком, любуясь вершинами Северо-Чуйского хребта и вдыхая свежий воздух. Пройдём через альпинистский лагерь, а затем доберёмся до ледника и высокогорного озера.

К вечеру вернёмся на базу отдыха и насладимся ужином из блюд алтайской кухни.

В зависимости от погодных условий и подготовленности группы возможна замена на поход на Акташский ретранслятор.

Поход к ледникуПоход к ледникуПоход к леднику
9 день

Долина Чулышман

С перевала Кату-Ярык спустимся в долину Чулышман. Здесь не ловит сотовая связь, и обычный автомобиль сюда не доберётся — передвигаться будем на внедорожнике. Вдали от цивилизации будем наслаждаться дикой природой. Побываем в широком каньоне реки Чулышман и увидим Каменные грибы в урочище Аккурум — скальные образования со шляпками из валунов.

Полюбуемся водопадом Куркуре или каскадным водопадом Учар, а на ночь останемся на базе отдыха в долину Чулышман.

Долина ЧулышманДолина ЧулышманДолина ЧулышманДолина Чулышман
10 день

Катание по Телецкому озеру на пароме и отъезд

Переедем в село Кырсай, где пересядем на паром и прогуляемся по Телецкому озеру до самого северного порта в Артыбаше. Оттуда поедем в аэропорт Горно-Алтайска.

Катание по Телецкому озеру на пароме и отъездКатание по Телецкому озеру на пароме и отъездКатание по Телецкому озеру на пароме и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • 2-разовое питание (завтраки, ужины и перекусы)
  • Услуги инструктора-водителя
  • Проживание в домиках на базах отдыха и гостевых домах
  • Посещение бани 2 раза
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Посещение рекреационных зон и национальных парков
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды
  • Входные билеты в музеи и дополнительные экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыТуры на 10 днейПетроглифыПопулярные местаОстров ПатмосПрирода и пейзажиУрочище Че-ЧкышТелецкое озероМногодневные походы

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