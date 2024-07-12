Все вещи перемещаются на автомобиле, поэтому поездка налегке. Но мы не рекомендуем брать много вещей. Рекомендуем: для женщин до 10 кг, для мужчин до 12 кг. Вес рюкзака-сумки складывается из личной одежды.

Проживание. Будем жить в комфортабельных гостевых домах или на базах отдыха по маршруту, 2-местное размещение с удобствами. 2 раза вы сможете попариться в бане.

Питание. В программу входят завтраки и ужины, а также перекусы на экскурсиях. Обеды оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Связь и Интернет. Связь отсутствует в некоторых точках маршрута.