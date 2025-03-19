Активный и красивый Алтай: Мультинские озёра, снегоходы, коньки, сноуборд и лыжи

Промчаться в санях по снежной тайге, попариться в баньке у костра и изучить знаковые места края
Собрали достопримечательности и главные зимние радости в одном туре. Вы увидите Чуйский тракт, гору «Шаманка», степи и озёра.

Будете кататься на коньках по природному катку в окружении горных хребтов и покорять
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снежные склоны Семинского перевала, ездить в санях по сибирской тайге за быстрым снегоходом и проводить вечера у согревающего огня.

А ещё заглянем в музей Николая Рериха, попаримся в баньке и узнаем, что общего у Мультинских озёр и Байкала.

Во время вашего катания на лыжах или сноуборде будем вести фото- и видеосъёмку для самого эффектного контента в соцсетях.

Активный и красивый Алтай: Мультинские озёра, снегоходы, коньки, сноуборд и лыжи
Активный и красивый Алтай: Мультинские озёра, снегоходы, коньки, сноуборд и лыжи
Активный и красивый Алтай: Мультинские озёра, снегоходы, коньки, сноуборд и лыжи

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами в туркомплексе «Мульта» или аналогичном. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото номеров взяты с сайта altay-multa.ru для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений.

Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).

Во время переездов из точки в точку обедаем и ужинаем в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и хорошая кухня. Предварительно согласуем предпочтения по блюдам, после сформированного заказа еду приготовят ко времени нашего приезда.

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Радиальные выходы на локации с легким хайкингом и нагрузкой в среднем 6000-9000 шагов в день. Специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для любого возраста и любой физической подготовки.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Мульта

Встретимся и поедем в Мульту. По пути сделаем несколько остановок, чтобы отдохнуть и размяться, и посетим гору Шаманка. Преодолеем перевалы Семинский, Ябоганский и Громотуха, впечатляющие неприступной красотой. Пересечём Катандинскую и Уймонскую степи и к вечеру доберёмся до туркомплекса.

Длительность экскурсии на автомобиле зависит от города старта. Пешком пройдём 7 км.

Переезд в село МультаПереезд в село МультаПереезд в село МультаПереезд в село Мульта
2 день

Прогулки по селу и ужин под звёздами

Позавтракаем и отправимся гулять по окрестностям села. Заглянем в музей Николая Рериха: полюбуемся его работами и узнаем больше о жизни художника на Алтае. Вечером соберёмся у костра под звёздным небом, поужинаем и отдохнём.

Длительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.

Прогулки по селу и ужин под звёздамиПрогулки по селу и ужин под звёздамиПрогулки по селу и ужин под звёздамиПрогулки по селу и ужин под звёздами
3 день

Мультинские озёра

Хорошенько закутаемся, сядем в сани за снегоходом и поедем по зимней тайге к Мультинским озёрам. Во льду застывшей воды можно увидеть пузырьки воздуха — почти как на Байкале!

Будем не просто любоваться водоёмом: наденем коньки и прокатимся по живописному природному катку. Пообедаем на свежем воздухе, согреемся горячим чаем и вернёмся на базу. Вечером вас будут ждать банька и вкусный ужин.

Длительность экскурсии: 1 час на автомобиле, 1 час пешком и 4 часа на снегоходе.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
4 день

День отдыха

Сегодня никаких экскурсий и активностей. Вы сможете отдохнуть, не спеша прогуляться по окрестностям, побыть наедине с природой и вдоволь нафотографироваться. Также устроим банный день: попаримся с веником и насладимся чаем на травах.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
5 день

Катание на лыжах и сноуборде

Утром поедем на Семинский перевал или курорт Манжерок (в зависимости от погодных условий), где вы сможете покататься на лыжах или сноуборде.

Опытные катальщики сразу отправятся на склоны, а новичков ждёт занятие с инструктором (за доплату), который поможет выбрать снаряжение и обучит правильному спуску. После урока вы сможете покататься самостоятельно. А мы снимем ваш отдых на фото и видео.

На горнолыжном курорте проведём 3-4 часа, а затем отправимся в обратный путь.

Катание на лыжах и сноубордеКатание на лыжах и сноубордеКатание на лыжах и сноубордеКатание на лыжах и сноуборде

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 5-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Баня
  • Прокат снаряжения и ски-пасс
  • Аренда техники
  • Фото - и видеосопровождение
  • Страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Услуги инструктора
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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