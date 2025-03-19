Собрали достопримечательности и главные зимние радости в одном туре. Вы увидите Чуйский тракт, гору «Шаманка», степи и озёра.Будете кататься на коньках по природному катку в окружении горных хребтов и покорять

снежные склоны Семинского перевала, ездить в санях по сибирской тайге за быстрым снегоходом и проводить вечера у согревающего огня. А ещё заглянем в музей Николая Рериха, попаримся в баньке и узнаем, что общего у Мультинских озёр и Байкала. Во время вашего катания на лыжах или сноуборде будем вести фото- и видеосъёмку для самого эффектного контента в соцсетях.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.

Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.