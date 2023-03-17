Проверим вместе? На санях, на лыжах, снегоходах и коньках — отправляемся заряжаться энергией и набираться впечатлений.
Сохраним идеальный баланс спорта, прогулок и истории: покатаемся по снежным склонам, побываем в инопланетной долине Кызыл-Чин, полюбуемся, как сливаются реки, увидим древние петроглифы и промчимся по Чуйскому тракту.
Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. На горнолыжном курорте «Манжерок» (Отель «Скала», ГЛК «Манжерок», или другие в радиусе курорта), турбазе «Динамо», в отеле «Расул» / «Зеленый колобок», 2-местные номера с удобствами, кроме турбазы «Динамо» (возможны отели и турбазы аналогичного уровня). С доплатой возможны отели: «Манжерок» 5*, «Priroda» на Семинском перевале, «Речные Земли» в п. Акташ. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.
Питание. В программу включены завтраки и 1 ужин.
Программа тура по дням
Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём знакомство с Алтаем в Национальном музее им. А. В. Анохина. Вы узнаете, как проходили раскопки курганов Ак-Алаха и полюбуетесь на горные пейзажи первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
По желанию, пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся на курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и реку Катунь.
Вечером заселимся в отель.
Зимние развлечения
После завтрака день в вашем распоряжении. На выбор: катание на горных лыжах, сноуборде или коньках, отдых в банном комплексе, развлечения в «Фанпарке», поездка на квадроциклах, болотоходах или снегоходах по горным хребтам.
Путешествие по Чуйскому тракту
Выселимся из отеля и отправимся в поездку по Чуйскому тракту — древнему торговому пути. По дороге преодолеем живописный Семинский перевал — один из самых высоких в районе. Вечером разместимся на турбазе.
По желанию можно отправиться на экскурсию на ратраке и подняться на вершину горы Сарлык; покататься на снегоходе или промчаться за ним на надувных санях.
Перевал Чике-Таман и Гейзерово озеро
После завтрака продолжим путь по Чуйскому тракту. По дороге остановимся, и вы увидите завораживающие горные перевалы Семинский и Чике-Таман. На месте слияния рек полюбуемся, как в небесного цвета Катунь впадают молочные воды Чуи.
Следующая точка маршрута — урочище Калбак-Таш. Прогуляемся к стоянкам древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Посетим Гейзерное озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.
Поздно вечером прибудем в туркомплекс в Акташе и поужинаем.
Инопланетная долина Кызыл-Чин
Сегодня отправляемся на другую планету — нас ждёт высадка на «алтайский Марс» в долине, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Посещение долины — при условии хорошей погоды, а экскурсия на «Марс-2» — по согласованию с участниками группы (за доплату).
В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине. По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске.
Возможно продление программы на 1-2 дня за доплату для поездки на Лебединое и Телецкое озера; путешествия по Чемальскому тракту с заездом на Голубые озёра и в село Чемал и посещением святого острова Патмос.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание: район ГЛК Манжерок - 2 ночи, район Семинского перевала - 1 ночь, пос. Акташ - 2 ночи
- Завтраки и 1 ужин
- Экскурсии и входные билеты в объекты по программе, кроме билета на канатную дорогу
- Услуги гида или гида-водителя
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Одноместное размещение - стоимость доплаты по запросу, подселения нет
- Обеды и не включенные в программу ужины
- Входной билет на канатную дорогу в «Манжероке» - 1200 руб. взрослый билет, 800 руб. детский билет
- Активности по выбору: катание на горных лыжах, экскурсии на снегоходах, прокат снаряжения и пр
- Продление тура
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Еще одно, никакого советского союза в плане размешения- туалеты на этаже, ложки, вилки на кассе.