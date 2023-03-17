И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай

Высадиться на «Марс», увидеть петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Лучше Алтая — только зимний Алтай с белоснежными перевалами, запорошенными лесами и незамерзающими лазурными озёрами.

Проверим вместе? На санях, на лыжах, снегоходах и коньках — отправляемся заряжаться энергией и набираться впечатлений.

Сохраним идеальный баланс спорта, прогулок и истории: покатаемся по снежным склонам, побываем в инопланетной долине Кызыл-Чин, полюбуемся, как сливаются реки, увидим древние петроглифы и промчимся по Чуйскому тракту.
5
1 отзыв
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
И уносит меня, и уносит меня в звенящий снежный Алтай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Проживание. На горнолыжном курорте «Манжерок» (Отель «Скала», ГЛК «Манжерок», или другие в радиусе курорта), турбазе «Динамо», в отеле «Расул» / «Зеленый колобок», 2-местные номера с удобствами, кроме турбазы «Динамо» (возможны отели и турбазы аналогичного уровня). С доплатой возможны отели: «Манжерок» 5*, «Priroda» на Семинском перевале, «Речные Земли» в п. Акташ. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении.

Питание. В программу включены завтраки и 1 ужин.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём знакомство с Алтаем в Национальном музее им. А. В. Анохина. Вы узнаете, как проходили раскопки курганов Ак-Алаха и полюбуетесь на горные пейзажи первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

По желанию, пообедаем в ресторане национальной кухни и отправимся на курорт «Манжерок» на берегу живописного озера. По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда откроется завораживающий вид на заснеженные хребты и реку Катунь.

Вечером заселимся в отель.

Национальный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую СинюхуНациональный музей ИМ.А.В. Анохина и канатка на Малую Синюху
2 день

Зимние развлечения

После завтрака день в вашем распоряжении. На выбор: катание на горных лыжах, сноуборде или коньках, отдых в банном комплексе, развлечения в «Фанпарке», поездка на квадроциклах, болотоходах или снегоходах по горным хребтам.

Зимние развлеченияЗимние развлеченияЗимние развлеченияЗимние развлечения
3 день

Путешествие по Чуйскому тракту

Выселимся из отеля и отправимся в поездку по Чуйскому тракту — древнему торговому пути. По дороге преодолеем живописный Семинский перевал — один из самых высоких в районе. Вечером разместимся на турбазе.

По желанию можно отправиться на экскурсию на ратраке и подняться на вершину горы Сарлык; покататься на снегоходе или промчаться за ним на надувных санях.

Путешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому трактуПутешествие по Чуйскому тракту
4 день

Перевал Чике-Таман и Гейзерово озеро

После завтрака продолжим путь по Чуйскому тракту. По дороге остановимся, и вы увидите завораживающие горные перевалы Семинский и Чике-Таман. На месте слияния рек полюбуемся, как в небесного цвета Катунь впадают молочные воды Чуи.

Следующая точка маршрута — урочище Калбак-Таш. Прогуляемся к стоянкам древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.

Посетим Гейзерное озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры.

Поздно вечером прибудем в туркомплекс в Акташе и поужинаем.

Перевал Чике-Таман и Гейзерово озероПеревал Чике-Таман и Гейзерово озероПеревал Чике-Таман и Гейзерово озероПеревал Чике-Таман и Гейзерово озероПеревал Чике-Таман и Гейзерово озероПеревал Чике-Таман и Гейзерово озеро
5 день

Инопланетная долина Кызыл-Чин

Сегодня отправляемся на другую планету — нас ждёт высадка на «алтайский Марс» в долине, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Посещение долины — при условии хорошей погоды, а экскурсия на «Марс-2» — по согласованию с участниками группы (за доплату).

В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине. По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске.

Возможно продление программы на 1-2 дня за доплату для поездки на Лебединое и Телецкое озера; путешествия по Чемальскому тракту с заездом на Голубые озёра и в село Чемал и посещением святого острова Патмос.

Инопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-Чин

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание: район ГЛК Манжерок - 2 ночи, район Семинского перевала - 1 ночь, пос. Акташ - 2 ночи
  • Завтраки и 1 ужин
  • Экскурсии и входные билеты в объекты по программе, кроме билета на канатную дорогу
  • Услуги гида или гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Одноместное размещение - стоимость доплаты по запросу, подселения нет
  • Обеды и не включенные в программу ужины
  • Входной билет на канатную дорогу в «Манжероке» - 1200 руб. взрослый билет, 800 руб. детский билет
  • Активности по выбору: катание на горных лыжах, экскурсии на снегоходах, прокат снаряжения и пр
  • Продление тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Горно-Алтайск, 19:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Margarita
17 мар 2023
Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве!
Еще одно, никакого советского союза в плане размешения- туалеты на этаже, ложки, вилки на кассе.
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. т. д.
Тур классный, это просто потрясающее время или нам просто повезло с погодой и гидом, а возможно дУхи Алтая позволили все увидеть! Я бы скорей назвала этот тут Энергетический ретрит с красотами Алтая!
Гид наш -это человек энциклопедия и находка для нас! С таким упоением и полным погружением в тур и нас редко встретишь! Спасибо огромное Алексею и спасибо Наталии за такого гида!
С небольшими организационными вопросами все решилось достаточно быстро что порадовало! Здорово что можно было ипровизировать по ходу и гибкость временная и программная особый плюс этой программы или этого гида!
В Актоше нашли супер кафе, отметили на яндекс карты. Вкусно накормили, место не входило в программу но единственное оказалось приемлемым.
Если кто захочет баню, заказывайте в Эко отеле Природе (лично видела баню), в Актоше не стоит (на март сезон, летом говорят есть еще места), разочарование некое по самой бане (сухая, без купели, грязная и не совсем безопасная) и ее организации.
Можно отметить «градусную» радость при объяснениях хозяйки как работает баня - как местное гостеприиство!
Огромное спасибо Сергею (Эко отель Природа) за супер поездки на снегоходах! Сам отель на 5! Белки бегают, шишки кругом! Лесные красоты и запахи кедрача и сосен это не передать!
Грузди в Белокурихе (кафе Баваренок) это что то не земное, кто любит грибы поймете что такое хрустящие грузди!
Никогда не ела их со сметаной но их подавали со сметаной и луком! Девчонки там душевные!
Манжерок отель не могу сказать что какое то экзотическое место, но номер 97 в котедже очень даже с видом на сосны. Питание вполне хорошо- завтраки!
Плюс рыночек рядом с местными разносолами и сувенирами!
Попробуйте Латте с кедровыми орешками - на этом рыночке или наверху на ГЛК. Это вкусно очень. Если где то будете брать в другом месте спрашивайте если они их дробят! С дробленными не вкусно!
Про природу Алтая писать даже не стоит, это надо видеть! Ни одна фотка, а их я сделала тысячи не передает все краски!
И да наш совет! Берите с собой друзей по тактм же интересам и глинтвейн!
На всем протежении тура а это почти 1500 км мы находили где его сварить! Это тоже один из больших плюсов (в смысле отсутвтвие лакшари сервиса и наличие кухонь в гостиницах).

Летела на Алтай первый раз! Критерии Основные это перезагруз, эмоции, выдохнуть, отвлечься и удивиться в позитиве!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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