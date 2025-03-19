Насладимся алтайской зимой на все 100%! Мы промчимся по заснеженной тайге на снегоходе, увидим застывший во льдах водопад и попробуем ароматный травяной чай на растопленном снегу, наденем снегоступы и прогуляемся

по берегу Телецкого озера. Новички смогут впервые встать на горные лыжи или сноуборд, а опытные катальщики самостоятельно опробуют трассы горнолыжного комплекса «Телецкий». Питание, жаркая банька и все активности уже включены в стоимость, а вам остаётся лишь одеться потеплее и отправиться в волшебное снежное путешествие.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.

Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.