мар
Описание тура
Организационные детали
Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.
Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.
Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.
Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.
Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.
Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. За доплату возможно 1-местное размещение. Варианты проживания: «Горное озеро», «Кантри хаус» или аналогичные.
*Фото номеров взяты с сайта gornoe-ozero.com для примера
Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино). Во время переездов из точки в точку обедаем и ужинаем в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и хорошая кухня. Предварительно согласуем предпочтения по блюдам, после сформированного заказа еду приготовят ко времени нашего приезда.
Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.
Уровень сложности. Средний. Будут радиальные выходы на локации и нагрузкой в среднем 8000-10 000 шагов в день. Умение стоять на доске и лыжах приветствуется, но специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для детей и взрослых.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Программа тура по дням
Переезд в село Артыбаш
Встретимся в Барнауле или Горно-Алтайске и поедем в Артыбаш рядом с Телецким озером. По пути сделаем остановку, чтобы всей группой посетить национальный музей Алтая. Вечером прибудем на турбазу, разместимся в номерах и отдохнём.
Прогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речке
После завтрака прогуляемся к горе Тилан-Туу и каскадному водопаду Третья речка. Не будем никуда торопиться — пойдём в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами и временем наедине с природой.
При желании и за доплату можем посетить Таёжный парк. Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.
Длительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.
Телецкое озеро
Утром отправимся в село Яйлю через живописную тайгу. По пути будем слушать аудиогида и останавливаться на смотровых площадках. У берега живописного Телецкого озера проведём несколько часов, погуляем и поедим прямо у водоёма.
Катание на снегоходах и горнолыжном комплексе
Отправляемся в путешествие на снегоходах (2 часа). Затем пообедаем в кафе и поедем на горнолыжный комплекс, где проведём несколько часов. Опытным катальщикам оплачиваем ски-пасс и снаряжение, а новичкам — услуги инструктора (1 час), а снаряжение вам необходимо взять самостоятельно.
Вечером — ужин и отдых.
Горнолыжный комплекс «Телецкий»
Утром поедем на горнолыжный курорт с 8 трассами разного уровня сложности. В стоимость уже входит аренда снаряжения и ски-пасс на полный день. Вечером вас ждёт банька. По желанию и за доплату можем арендовать банный чан во время бани (5000 ₽ за 2 часа на всех с возможностью продления).
Свободное время и отъезд
После завтрака у вас будет время, чтобы самостоятельно покататься на лыжах или сноуборде или прогуляться по окрестностям. В 16:00 отправимся в обратный путь, а по дороге обязательно заедем на рынок за сувенирами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 6-го дня)
- Все трансферы по маршруту
- Баня
- Аренда техники
- Аренда снаряжения в 5-й день
- Ски-пасс на 4 часа в 5-й день
- Услуги инструктора на 1 час в 4-й день на выбранный вид активности (лыжи или сноуборд)
- Фото - и видеосопровождение
- Страховка
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
- Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
- Экологические сборы свыше 499 ₽ оплачиваются самостоятельно
- Минимальное количество участников - 2