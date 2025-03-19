Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах

Восхититься снежной тайгой, погулять по берегу Телецкого озера и согреться травяным чаем
Насладимся алтайской зимой на все 100%! Мы промчимся по заснеженной тайге на снегоходе, увидим застывший во льдах водопад и попробуем ароматный травяной чай на растопленном снегу, наденем снегоступы и прогуляемся
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по берегу Телецкого озера.

Новички смогут впервые встать на горные лыжи или сноуборд, а опытные катальщики самостоятельно опробуют трассы горнолыжного комплекса «Телецкий».

Питание, жаркая банька и все активности уже включены в стоимость, а вам остаётся лишь одеться потеплее и отправиться в волшебное снежное путешествие.

Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Приключение на Алтае - в поисках впечатлений: катание на снегоходах и горнолыжных трассах
Ближайшие даты:
19
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Во время путешествия в команде находится гид-сопровождающий для корректировки времени на маршруте и во избежание форс-мажорных ситуаций.

Необходимые вещи.
Документы: паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.

Наличные деньги. Расходы на питание (если не включено): завтрак — 100-200 ₽, обед-ужин — 250-350 ₽.

Набор путешественника: медикаменты личные, зубная паста и щётка, полотенце, мыло, гель для душа, влажные салфетки, шампунь, в летний сезон — солнцезащитный крем и крем после загара.

Бытовые принадлежности: сушилка для обуви, средства гигиены.

Личные вещи: горнолыжная или тёплая одежда (зима), шапка, перчатки, носки тёплые, желательно 2 пары обуви, тёплая кофта с воротом. Лёгкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны. Комнатные тапочки, дождевик, головной убор от солнца, купальник (лето). Фотоаппарат.

Проживание. Размещение по 2-3 человека в номере с удобствами. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. За доплату возможно 1-местное размещение. Варианты проживания: «Горное озеро», «Кантри хаус» или аналогичные.

*Фото номеров взяты с сайта gornoe-ozero.com для примера

Питание. В программу включено трёхразовое питание, начиная с ужина в день старта по обед в день завершения, с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях по меню или в формате шведского стола. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в живописном месте, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино). Во время переездов из точки в точку обедаем и ужинаем в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и хорошая кухня. Предварительно согласуем предпочтения по блюдам, после сформированного заказа еду приготовят ко времени нашего приезда.

Транспорт. Передвигаемся на комфортабельных внедорожниках Land Rover Discovery 3. Трансфер из Новосибирска до Горно-Алтайска и обратно может осуществляться силами партнёров.

Уровень сложности. Средний. Будут радиальные выходы на локации и нагрузкой в среднем 8000-10 000 шагов в день. Умение стоять на доске и лыжах приветствуется, но специальная подготовка на маршруте не требуется. Подходит для детей и взрослых.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в село Артыбаш

Встретимся в Барнауле или Горно-Алтайске и поедем в Артыбаш рядом с Телецким озером. По пути сделаем остановку, чтобы всей группой посетить национальный музей Алтая. Вечером прибудем на турбазу, разместимся в номерах и отдохнём.

Переезд в село АртыбашПереезд в село АртыбашПереезд в село АртыбашПереезд в село Артыбаш
2 день

Прогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речке

После завтрака прогуляемся к горе Тилан-Туу и каскадному водопаду Третья речка. Не будем никуда торопиться — пойдём в спокойном темпе, наслаждаясь пейзажами и временем наедине с природой.

При желании и за доплату можем посетить Таёжный парк. Вечером поужинаем и разойдёмся по номерам.

Длительность экскурсии: 2 часа на автомобиле и 6 часов пешком.

Прогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речкеПрогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речкеПрогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речкеПрогулка к горе Тилан-Туу и Третьей речке
3 день

Телецкое озеро

Утром отправимся в село Яйлю через живописную тайгу. По пути будем слушать аудиогида и останавливаться на смотровых площадках. У берега живописного Телецкого озера проведём несколько часов, погуляем и поедим прямо у водоёма.

Телецкое озероТелецкое озеро
4 день

Катание на снегоходах и горнолыжном комплексе

Отправляемся в путешествие на снегоходах (2 часа). Затем пообедаем в кафе и поедем на горнолыжный комплекс, где проведём несколько часов. Опытным катальщикам оплачиваем ски-пасс и снаряжение, а новичкам — услуги инструктора (1 час), а снаряжение вам необходимо взять самостоятельно.

Вечером — ужин и отдых.

Катание на снегоходах и горнолыжном комплексеКатание на снегоходах и горнолыжном комплексеКатание на снегоходах и горнолыжном комплексе
5 день

Горнолыжный комплекс «Телецкий»

Утром поедем на горнолыжный курорт с 8 трассами разного уровня сложности. В стоимость уже входит аренда снаряжения и ски-пасс на полный день. Вечером вас ждёт банька. По желанию и за доплату можем арендовать банный чан во время бани (5000 ₽ за 2 часа на всех с возможностью продления).

Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»Горнолыжный комплекс «Телецкий»
6 день

Свободное время и отъезд

После завтрака у вас будет время, чтобы самостоятельно покататься на лыжах или сноуборде или прогуляться по окрестностям. В 16:00 отправимся в обратный путь, а по дороге обязательно заедем на рынок за сувенирами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (с ужина 1-го дня до обеда 6-го дня)
  • Все трансферы по маршруту
  • Баня
  • Аренда техники
  • Аренда снаряжения в 5-й день
  • Ски-пасс на 4 часа в 5-й день
  • Услуги инструктора на 1 час в 4-й день на выбранный вид активности (лыжи или сноуборд)
  • Фото - и видеосопровождение
  • Страховка
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Барнаул/Новосибирск/Горно-Алтайск и обратно в ваш город
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800-2300 ₽/ночь, в зависимости от месяца
  • Экологические сборы свыше 499 ₽ оплачиваются самостоятельно
  • Минимальное количество участников - 2
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барнаул (кафе «Облепиха», 212-й км Чуйского тракта) в 7:30/Горно-Алтайск (с. Майма, ул. Аэропорт, 1) в 10:00-11:00
Завершение: Горно-Алтайск/Барнаул/Новосибирск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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