1 день

Добро пожаловать или кÿÿнзеп келигер

Встреча в Горно-Алтайске.

Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.

Трансфер аэропорт – Манжерок (30 км).

Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.

Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).

Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.

Прогуляйтесь по эко-тропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет во всей России.

Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.

По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.

Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (20 км).

14:00 Размещение в этно-глэмпинге "Алтайское кочевье" – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.

Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.

При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.

Трансфер этно-глэмпинг – Ая (45 км).

Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый.

Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.

Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.

Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.

С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.

Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка – с. Ая.

Прогулка к скале “Чертов палец” – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.

Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.

Трансфер с. Ая – Алтайское Кочевье (35 км).

Ужин.

Ритуал “Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания”, в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции “чой-чой”.

Размещение: юрточный этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” в районе Бирюзовой Катуни.

Пешком – 5 км, авто – 140 км. Питание – ужин.