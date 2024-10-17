Программа тура по дням
Добро пожаловать или кÿÿнзеп келигер
Встреча в Горно-Алтайске.
Место встречи – аэропорт, время встречи – 10:00.
Трансфер аэропорт – Манжерок (30 км).
Манжерок – это не только название села и фешенебельного горнолыжного комплекса, но и озера с реликтовым орехом чилим, причудливой формы, напоминающей чёртика.
Подъем на г. Синюха по гондольной канатной дороге (по желанию, за доп. плату).
Двигаясь над склоном горы, можно любоваться природой: волны гор, извивающаяся лента Катуни и озеро.
Прогуляйтесь по эко-тропам тематического парка “Хранитель Большого Алтая”, аналогов которому нет во всей России.
Парк, находящийся на вершине горы Малая Синюха, имеет 3 тропы общей протяженностью 5 км.
По пути вы встретите множество краснокнижных растений, а также арт-объекты, повествующие историю древнего Алтая: каменное изваяние Кезер таш и его боевые доспехи: щит, меч, шлем, лук и топшуур.
Трансфер Манжерок – Бирюзовая Катунь (20 км).
14:00 Размещение в этно-глэмпинге "Алтайское кочевье" – это место, где Вы сможете погрузиться в подлинную атмосферу кочевой культуры и аутентичности, сохранив при этом современный стиль жизни и комфорт.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков – бережное отношение к природе, осознанное потребление, сохранение традиций.
При этом создадим атмосферу современного и комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Трансфер этно-глэмпинг – Ая (45 км).
Захватывающий трио-круиз воздух – вода – земля с левого берега Катуни на правый.
Скоростной канатный спуск протяжённостью 1500 метров свободного скольжения.
Прогулка-полёт на зиплайне (за доп. плату) через границу Алтайского края и Республики Алтай.
Вас взбудоражит идея совершить полет над рекой Катунь, увидеть разноцветье лугов, поймать ощущение свободы и бескрайности.
С горы Емельянова грива вы сможете созерцать Бирюзовую Катунь и отроги хребтов так называемой Алтайской Тосканы.
Трансфер на катере по реке Катунь с. Дубровка – с. Ая.
Прогулка к скале “Чертов палец” – место, которое получило свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озеро Ая.
Трансфер с. Ая – Алтайское Кочевье (35 км).
Ужин.
Ритуал “Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания”, в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем, какие ожидания или трансформации ждут нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом кормления Огня в стиле алтайской традиции “чой-чой”.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” в районе Бирюзовой Катуни.
Пешком – 5 км, авто – 140 км. Питание – ужин.
Алтайский тропинг
Завтрак.
Версия “СОЛНЦЕ”:
Совершим поездку по Чемальскому тракту в урочище Че-Чкыш (90 км), где в древности алтайцы молились своим богам, просили о помощи, излечении от недугов и рождении детей.
Скальный каньон с водопадом и петроглифами – место с сильнейшей энергетикой.
В ходе экскурсии вы осмотрите ручей здоровья и водопад, найдете петроглифы на скалах и поднимитесь на обзорную площадку, откуда открывается фантастический вид на долину и красавицу Катунь.
Продолжим экскурсию к острову Патмос (30 км) – красивейшему месту Горного Алтая.
Единственный путь на остров – это подвесной мост, соединяющий скалы острова с берегом Катуни.
На острове восстановлен храм в честь Иоанна Богослова и келья святителя Макария Алтайского, за которой находится скала с ликом Божьей Матери.
Обязательно пройдите по извилистой “козьей тропке”, которая приведет на слияние рек и Чемальскую мини-ГЭС.
Головокружительные виды на воду и горы вдохновляют на фотосессии.
Трансфер Чемал – Барангол (50 км).
Фотостоп на левобережье Катуни “Зубы Дракона”.
Версия “ДОЖДЬ”:
Совершим экскурсию в музей-галерею Г. И. Чорос-Гуркина (50 км) в с. Анос (входной билет, за доп. плату).
Дом, в котором находилась мастерская знаменитого алтайского живописца и этнографа, выпускника императорской Академии художеств в Санкт- Петербурге, ученика Шишкина.
Чорос-Гуркин является автором таких знаменитых картин, как “Хан Алтай”, “Озеро горных духов”, “Корона Катуни”, с репродукциями которых Вы сможете познакомиться в музее-галереи.
Поездка в с. Аскат (10 км) – “деревню мастеров”, имеющую репутацию самого богемного и атмосферного места на Алтае.
Поселившиеся в селе с 90-х годов маги, йоги, кришнаиты, буддисты, художники и ремесленники изготавливают на продажу шаманские бубны, глиняные окарины и волшебные палочки.
Достопримечательностью Аската уже много лет являются талантливый художник Таракай и семья самобытных творцов Головань.
Художники и мастера по глине, дереву, металлу выставляют свои работы на поляне мастеров, в галереи “Стрела Сартакпая”, сувенирной лавке “Бай Терек”, где можно купить необычные изделия народного искусства, диковинные музыкальные инструменты (бубны, флейты, трещотки, «поющие» чаши, глюкофоны), послушать рассказы о традициях и ремеслах.
Трансфер Аскат – Барангол (25 км).
По желанию: освежающий моторафтинг по Катуни (за доп. плату) с посещением Камышлинского водопада – двух каскадов на реке Камышла высотой 12 м.
Моторафтинг, как и любой рафтинг позволяет посмотреть на берега реки и горы с необычного ракурса, получить эмоциональный заряд катунских брызг.
Трансфер Барангол – Бирюзовая Катунь (30 км).
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению амулета из ракушек каури и бусин.
Амулеты – древнейшие украшения, созданные людьми.
Оберег, изготовленный из раковин каури, призван олицетворять неиссякаемый источник энергии, блага и достатка, даруют удачу, изобилие и плодородие.
Размещение: этно-глэмпинг “Алтайское кочевье” или подобные в районе Нижней Катуни.
Пешком – 5 км, авто – 200 км. Питание – завтрак, ужин.
Алтайский тропинг
Завтрак.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма Бирюзовая Катунь.
Мы пройдемся по эко- тропе карстового комплекса Тавдинских пещер, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот.
Мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов (1,5 часа, 2 км).
Продолжим прогулку до смотровой площадки по парку Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Эти самые волны выточили в скале древний грот Ихтиандра.
Алтайские сувениры и подарки на ярмарке в Аржан Суу и Бирюзовая Катунь.
Трансфер до этно-глэмпинге “Алтайское кочевье” (10 км).
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой по "алтайским джунглям", где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин.
“Вечерний чай по-алтайски”: Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников – час с талканом, так и собранный в окрестностях этно-глэмпинга травяной чай, а сопровождать чаепитие будет уже знакомый нам ритуал “Алтайская сказка на ночь”.
Размещение: юрточный этно-глэмпинг “Алтайское Кочевье” в районе Бирюзовой Катуни.
Пешком – 7 км, авто – 20 км. Питание – завтрак, ужин.
Легендарный Чуйский тракт
Ранний завтрак.
Автобусная экскурсия на целый день (за доп. плату) по знаменитому Чуйскому тракту (250 км).
Мы увидим легендарную дорогу из окна автобуса.
История тракта уходит вглубь веков. Когда-то это была тропа, по которой могли пройти только лошади и люди.
Именно эта дорога была ответвлением Великого шелкового пути.
Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП-10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем два перевала – Семинский (1717 м) и Чике-Таман.
Чике-Таман (1460 м) – живописный перевал с серпантинной дорогой, который известен с X века, в переводе с алтайского это место означает "Узкая ступня".
Поднимаясь наверх, Вы сможете насладиться впечатляющими изгибами серпантина, а преодолев его, на вершине со смотровой площадки открывается великолепная панорама гор.
По пути посетим знаменитые Ининские каменные стелы.
Все они стоят неподвижно уже тысячи лет, а их лица загадочно обращены на север, словно оберегают чей-то покой.
Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы.
Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, “идут” рука об руку вместе.
В очертаньях горы, высящейся над слиянием рек, можно увидеть голову богатыря и его лошади.
Посещаем урочище Калбак-Таш, где сможем не только увидеть, но и соприкоснуться с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на правом берегу уже знакомой нам реки Чуи.
Обед – ланч-бокс.
Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом “Слушаем тишину” в “секретном” энергетическом месте.
Трансфер Калбак-Таш – Бирюзовая Катунь (250 км).
Возвращение – после 21:00 часов.
Поздний ужин.
Пешком – 5 км, авто – 500 км. Питание – завтрак, обед (ланч-бокс), ужин.
Ретрит-день по-алтайски
Завтрак.
Свободное время.
По желанию:
- пляжный отдых на озере Бирюзовая Катунь (за доп. плату);
- баня на Алтае как традиция: посещение банного комплекса, рассказ о церемонии приема оздоровительных процедур, банные ритуалы, сеанс парения (за доп. плату);
- посещение Большой Тавдинской пещеры карстового комплекса, насчитывающих более 200 гротов, галерей, природных шахт и естественных пустот (за доп. плату);
- прогулка на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Впечатление дня – восстанавливающий сон на ульях. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного;
- медитативный релакс на пруду, прогулка с собакой по “алтайским джунглям”, где тишина и щебетание птиц, запах луговой травы и бесконечное созерцание горных пейзажей, впечатляющие виды на Катунь и долину речки Талдушка.
Ужин в стиле гастро-тревел-пати: вы сможете поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе.
Дегустация местных блюд (курут – в переводе с тюркского “сухой” – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов).
Пешком – 3 км, авто – 5 км. Питание – завтрак, ужин.
До свидания или JAКШЫ БОЛЗЫН, Алтай
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (45 км).
Вылет в 10:50 утра (билет приобретается самостоятельно, не входит в стоимость тура).
Здравствуй или сайн байна, Бурятия!
15:50 Прилет в Улан-Удэ. встреча.
Трансфер на главное событие “Байкальского танцевального фестиваля 2024” — “Балет на Байкале. Бурятия” (175 км).
Это событие из тех, которые лучше посетить хотя бы раз, чем прочитать и просмотреть множество фото и видео репортажей и отзывов.
Необыкновенное сочетание хореографии – классической и современной, прекрасной музыки и природы великого озера – моря в роли естественных декораций захватят вас целиком в этот вечер.
Коротко о том, как это было в 2023 году, можно посмотреть по ссылке.
По окончании – трансфер в благоустроенный глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин, который расположен в живописном месте в 10-12 минут пешей прогулки до Байкала.
В каждом номере есть большое панорамное окно – вы сможете любоваться видами, не вставая с кровати.
Дома специально спроектированы так, чтобы вы могли полностью погрузиться в природу.
Каждый квадратный метр номера обустроен для удобного ежедневного использования.
Название комплекса "Тотем" – как символ защиты, оберега, которые природа Бурятии дает всем путникам и гостям нашей республики.
Здесь вам гарантируют уют, заботу и безопасность, и каждый сотрудник – хранитель этих главных ценностей.
Размещение: глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин. Пешком – 4+ км, авто – 270 км. Питание – завтрак.
Забайкальский национальный парк
Завтрак.
Трансфер в Забайкальский национальный парк.
Сегодня нас ждут настоящие приключения – поездка по грунтовой дороге, морская прогулка по заливу, кормление чаек, купание в открытых купелях с термальной водой.
На въезде в Забайкальский национальный парк заглянем в визит-центр “Парк дикой природы”, интерактивная экспозиция которого поможет подготовиться ко встрече с заповедной территорией.
А еще сможем выбрать в сувенирной лавке подарки для себя и своих близких, чтобы сохранить теплые воспоминания о поездке на Байкал.
Мы посетим самый большой залив Байкала – Баргузинский – с величественными видами на горный хребет полуострова Святой Нос.
И самый теплый и красивый – Чивыркуйский, по которому прокатимся с ветерком на катере.
А перед этим поднимемся на смотровую площадку в Монахово, чтобы полюбоваться заливом с высоты птичьего полета.
На катере нас ждет захватывающее развлечение – кормление байкальских чаек.
Обед в рыбацком поселке.
К ужину возвращаемся в наш уютный глэмпинг.
Отдыхаем, наслаждаемся природой, делимся впечатлениями друг с другом.
Размещение: глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин. Пешком – 3 км, по воде – 40 км, авто – 90 км., в т. ч. 74 км. грунтовой дороги по территории Нац. Парка. Питание – завтрак, обед.
Свободный день
Завтрак.
Сегодня свободный день.
Вы можете посвятить его одному из самых роскошных занятий нашего динамичного времени – ничегонеделанию.
Остановиться, замедлиться – что сегодня может быть дороже этой возможности?
Неспешно прогуляться по лесной тропинке, вдыхая густой смолистый воздух, окунуться в чистейшие прохладные воды, полежать на золотистом песке, следить за набегающими волнами, мысленно рисовать сказочные образы из проплывающих облаков, созерцать и общаться с Байкалом один на один – верные рецепты наполнения внутренней энергией и гармонизации.
А если все же захочется чего-то большего, предлагаем возможности на выбор: однодневная морская прогулка на Ольхон (за доп. плату).
Преодолев на катере по Байкалу из пос. Турка около 60 км, прибываем в местность Узуры — пологую падь, выходящую на северо-восточный берег острова.
Вы посетите самые красивые места Ольхона – знаменитый мыс Хобой смотровую площадку “Шунтэ левый” или “Скала любви”, мыс Сагаан Хушуун (с бурятского “белый выступ, мыс”), скульптуру Даши Намдакова "Хранитель Байкала".
С далеких времен люди верили, что эти места имеют особую силу, исполняют желания.
Отсюда открываются головокружительные виды на великое сибирское море.
Обед-пикник на острове.
По возвращении с Ольхона – трансфер в глэмпинг.
Авто – 240 км., по воде 120 км., пешком 5+
Экскурсия с посиделками за чаем в уютном “Кружевном домике Дабаевны” (за доп. плату) в п. Усть-Баргузин.
Хозяйка поведает вам занятные истории о богатом собрании кружевных и текстильных вещиц, душевно угостит собственной выпечкой под чашку-другую ароматного чая на местных травах;
Услуги банного комплекса (за доп. плату) на территории глэмпинга с парной, банными чанами, местом отдыха, костровой зоной, летним бассейном и фито- баром.
Чаны – это одна из главных фишек комплекса.
В качестве полезной добавки в чан кладут травяной сбор из местных растений.
А особую атмосферу создает открытое небо и прохладный воздух, наполненный запахами леса и трав;
мастер-класс по изготовлению самого известного бурятского блюда – бууз (за доп. плату).
Размещение: глэмпинг “Тотем” в п. Усть-Баргузин. Пешком – 1+ км. Питание – завтрак.
Этнокомплекс «Степной кочевник». Прогулка по Улан-Удэ
Завтрак.
Прощаемся с Байкалом и выезжаем в Ацагатскую долину (315 км.).
В этнокомплексе “Степной кочевник” познакомимся с истинными носителями бурятских традиций — представителями рода Гучид.
Вас ждут обряд встречи, занимательные интерактивные экскурсии в войлочных юртах и старинном бурятском доме, увлекательная игра “Шагай наадан” и круговой танец “Ёхор”, фотографирование с красавцами бактрианами — двугорбыми верблюдами.
По желанию: катание на коне, стрельба из бурятского лука, фотографирование в национальных нарядах (за доп. плату).
Традиционный обед в кафе “Степной кочевник”.
Знаменитые буузы обязательно будут!
Трансфер в Улан-Удэ (55 км).
Заселяемся в гостиницу Бурятия, 3* или аналогичную.
В Улан-Удэ отправляемся на прогулку по историческому центру столицы Бурятии, региона, где соединились буддийская культура, старорусские традиции, история Чингисхана, тибетские реликвии, мощь духа древних шаманов.
Недаром его называют столицей Русской Азии.
Завершим день на одной из самых высоких точек города, где расположен буддийский центр Ринпоче Багша и откуда открывается панорама Улан-Удэ и долина Селенги в окружении горных хребтов, покрытых тайгой.
Вы можете прогуляться по Тропе долгой жизни, ударить в Большой буддистский колокол Четырех Печатей, прочесть мудрые изречения настоятеля Еше Лодой Ринпоче, зажечь свечу-зуула, посетить площадку для медитаций, освободиться от суеты и напрасных волнений.
Размещение: гостиница “Бурятия”, 3* в Улан-Удэ. Пешком – 6+ км, авто – 370 км. Питание – завтрак, обед.
Иволгинский дацан и буддийские традиции
Завтрак.
Трансфер в Иволгинский дацан (30 км).
Это самый крупный буддийский монастырский комплекс в России — “Гандан Даши Чойнхорлин”.
Он расположен в живописной долине у подножия хребта Хамар-Дабан и является одной из главных точек притяжения туристов и паломников в Бурятии.
Экскурсию начнем со священного круга — гороо, вращая молитвенные барабаны — хурдэ, что позволит настроиться на спокойный лад и накопить необходимые добродетели для входа в храмы.
Вы сможете попасть на встречу с живой легендой – находящимся в состоянии “сомати” священным Хамбо-ламой Итигэловым.
По мнению тибетских монахов, в состояние “сомати” человек способен войти, будучи полностью освобожденным от негативной психической энергии.
В гости к староверам.
Трансфер в Тарбагатайский район (45 км).
Остаток дня посвятим той настоящей глубинной культуре допетровской Руси, которая еще сохранилась в старообрядческих селах Забайкалья.
И пусть вас не смущает столь резкая смена тематики.
Ведь Бурятия – это земля, по-матерински объединившая самые разные культуры и традиции.
Дорога пролегает вдоль живописных горных хребтов, песчаных распадков, заливных лугов.
По пути остановимся у горы “Омулёвая” или “Спящий Лев”.
Поднявшиеся на нее будут вознаграждены захватывающей панорамой на долину реки Селенги.
Вам будет сложно удержаться от фотосессии.
Именно в этих краях сохранился практически в неприкосновенной целостности традиционный уклад жизни настоящей русской деревни и ее жителей – “семейских”.
Их многоголосное пение входит в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО).
Вы услышите и увидите, как жили-были, наряжались сами и украшали свои дома в допетровской Руси, посетите Древлеправославный храм, узнаете о быте, хозяйственном укладе старообрядцев, отобедаете блюдами традиционной сибирской кухни.
Остаток дня можете посвятить неспешным прогулкам по городу, чтобы еще раз почувствовать его.
Или погрузиться в пучину покупок нужных, а иногда и просто милых местных вещиц на память, каждая из них — кусочек культуры, с которой вы познакомились в этом путешествии.
Не забудьте взять с собой ароматные и вкусные сувениры для себя и своих близких, они помогут запомнить и поделиться впечатлениями об уникальном характере Бурятии.
Приобретая сувениры, вы не только сохраняете воспоминания о путешествии, но и поддержите местных ремесленников и предпринимателей.
Пусть каждый приобретенный предмет напомнит вам о приключениях и людях, которых вы встретили.
Размещение: гостиница Бурятия, 3* в г. Улан-Удэ. Пешком – 4+ км, авто – 170 км. Питание – завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак.
07:30 Трансфер в аэропорт “Байкал”.
Вот и пришло время прощаться.
Надеемся, что путешествие по Алтаю, Байкалу и Бурятии стало временем волшебства, временем, наполненным удивительными встречами и невероятными переживаниями и что каждый из вас нашел в этом путешествии нечто особенное, что оставит в вашем сердце след на долгие годы.
Авто – 15 км. Питание – завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в этно-глэмпинге в районе Бирюзовой Катуни на Алтае, в гостинице в г. Улан-Удэ и в глэмпинге в п. Усть-Баргузин на Байкале.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
2-местное
|1-местное
|3-й в номере (доп. место)
|139 500
|188 000
|137 100
Варианты проживания
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье»
Этно-глэмпинг «Алтайское Кочевье» расположен в Алтайском районе Алтайского края, на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Размещение в юртах, в номере: две односпальные или одна двуспальная кровати, санузел и душ. Wi-Fi доступен на территории. Это концептуальное размещение на Алтае, где турист сможет испытать на себе и «примерить» роль кочевника, обрести новый опыт. Эмоции, испытанные при подобных экспериментах, остаются надолго в памяти и оставляют сильные впечатления. Трехместное размещение – евро-раскладушка.
Гостиница «Бурятия» 3
Самая большая в городе, расположена в самом его центре. Размещение в двухместных номерах категории «стандарт». Из окон открываются панорамные виды. В свободное время вы сможете самостоятельно прогуляться, осмотреть достопримечательности, заглянуть в многочисленные магазинчики, перекусить в разнообразных ресторанах, кафе или столовых. В 2-3 минутах ходьбы находятся остановки общественного транспорта – при желании можно легко уехать в любую точку города. «Бурятия» проводит политику экологически ответственного ведения бизнеса.
Глэмпинг «Тотем»
Глэмпинг "Тотем" расположен в п. Усть-Баргузин, одном из старейших поселений на Байкале. Размещение в уютных домах (номера категории стандарт) с потрясающим видом на зелень и сосны. В номере ортопедический матрас размера king size и двуспальный диван, небольшой холодильник, чайная станция с электрочайником и приветственным набором для чаепития. В санузле унитаз и раковина, душ – в отдельно стоящем корпусе. На террасе два кресла для вечерних посиделок.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд по программе на комфортабельном автобусе
- 2-3-х местное размещение в гостиницах: стандартные номера с удобствами
- Питание:1 день - ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед ужин5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак7 день - завтрак, обед8 день - завтрак9 день - завтрак, обед10 день - завтрак, обед11 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак, обед ужин
- 5 день - завтрак, ужин
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- 9 день - завтрак, обед
- 10 день - завтрак, обед
- 11 день - завтрак
- Авторские этно-кулинарные события
- Другие экскурсии и активности согласно программе
- Входные билеты на концерт «Балет на Байкале»
- Страхование (в том числе от укуса клеща)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно из г. Улан-Удэ
- Авиабилет из Горно-Алтайска до Улан-Удэ рейс KV 218 от 4 500 руб. на человека
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты на пляж (850-950 руб. /чел.)
- Билет на канатную дорогу - от 1200 руб
- Моторафтинг (1000 руб. на чел.)
- Баня (от 1500 руб. на чел.)
- Дополнительные трансферы и экскурсии (от 500 руб.)
- Сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для вашего комфортного путешествия рекомендуем взять с собой удобную одежду для отдыха, непродуваемую и непромокаемую куртку с капюшоном, теплый свитер, две пары удобной обуви (в т. ч. для посещения Ольхона - закрытые с нескользкой подошвой), лёгкие тапочки (сланцы), купальные принадлежности, солнцезащитные средства (крем, очки, головной убор), предметы личной гигиены, индивидуальные медикаменты. Для сплава: кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли клещи?
Для вашей безопасности и спокойствия просим принять во внимание: несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтай и Бурятия – местности, где встречаются клещи.
Рекомендуем соблюдать меры противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели, спреи), в лесу и степи с травянистым покровом не сходить с проложенных троп, соблюдать рекомендации сопровождающих и организаторов тура по экипировке, оформить специальную страховку, которая позволит покрыть медицинские расходы на случай укуса.