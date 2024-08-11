Мы узнаем все самые необыкновенные загадки Алтая и проведем десятки увлекательных экскурсий. Отдохнем от городов и скоплений людей, а также посидим у костра и узнаем много легенд и историй.

Группа от 7 до 15 человек Что вас ждет

Хотите впервые побывать на Алтае? Тогда этот тур для вас. За 5 дней вы познакомитесь с культурой Алтая, его реками, озёрами, местами силы и памятниками природы. За время нашего путешествия мы побываем на родине на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина, увидим тот самый Чуйский тракт, который входит в пятерку самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Будем путешествовать вдоль красавицы реки Катунь, проедем горные перевалы, увидим слияния рек и святые источники, Алтайский Марс, Гейзеровое озеро и многие другие достопримечательности. Организационные моменты• Маршрут проходит без палаток и рюкзаков, проживание — в домиках с удобствами.

Тур подходит для людей с любой физической подготовкой.