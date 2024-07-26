Музыкальные – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «Музыкальные» в Горно-Алтайске, цены от 46 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Алтай и Бурятия. Концерт «Балет на Байкале»
3 отзыва
11 дней
Алтай и Бурятия. Концерт «Балет на Байкале»
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Необыкновенное сочетание хореографии – классической и современной, прекрасной музыки и природы великого озера – моря в роли естественных декораций захватят вас целиком в этот вечер»
Завтра в 10:00
139 500 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
На машине
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
«Проводником на этом пути будет автор ретритов, мастер медитаций, художник, музыкант и травница»
17 авг в 12:00
7 сен в 12:00
85 000 за человека
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
На автобусе
На катере
4 дня
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой пол...
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
46 000 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Музыкальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Алтай и Бурятия. Концерт «Балет на Байкале»
  2. Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
  3. Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Остров Патмос
  4. Гейзерное озеро
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Тавдинские пещеры
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Музыкальные" можно забронировать 3 тура от 46 000 до 139 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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