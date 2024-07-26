11 дней
Алтай и Бурятия. Концерт «Балет на Байкале»
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Необыкновенное сочетание хореографии – классической и современной, прекрасной музыки и природы великого озера – моря в роли естественных декораций захватят вас целиком в этот вечер»
Завтра в 10:00
139 500₽ за человека
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
«Проводником на этом пути будет автор ретритов, мастер медитаций, художник, музыкант и травница»
17 авг в 12:00
7 сен в 12:00
85 000₽ за человека
4 дня
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой пол...
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарат26 июля 2024Над организаций тура можно ещё поработать. Не хватало обедов. И трансфер до аэропорта тоже отсутствует.
- ООльга23 июля 2024Организацию Большая Страна благодарю за ответственный подход и внимание к отдыхающим. Были постоянно на связи и ответили на все вопросы относительно тура.
- ММаргарита9 июля 2024Организация как всегда на высоте!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Музыкальные»
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