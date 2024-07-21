Алтай с комфортом

Уникальный тур по Алтаю: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Приглашаем вас в путешествие по Горному Алтаю, за время которого вы успеете познакомиться с этим удивительным краем, его историей.

Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.
5
1 отзыв
Алтай с комфортом
Алтай с комфортом
Алтай с комфортом
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание тура

Уникальный маршрут по Горному Алтаю

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Горному Алтаю, где вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя удивительные места! В нашем туре вы:

  • Покатитесь на катерах по живописному Телецкому озеру;
  • Увидите знаменитый Чуйский тракт, признанный одной из десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic;
  • Путешествуете вдоль реки Катунь, наслаждаясь ее великолепием;
  • Пересечете горные перевалы и увидите слияния рек;
  • Посетите святые источники и уникальные природные достопримечательности, такие как Алтайский Марс и Гейзеровое озеро.

Погружение в культуру и природу

Наши путешественники не только увидят живописные ландшафты, но и познакомятся с историей Алтая, что сделает ваше путешествие еще более насыщенным и увлекательным. Отдых в горах подарит вам незабываемые эмоции и возможность насладиться свежим воздухом.

Почему выбирают нас?

  • Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
  • Нет скрытых платежей и дополнительных затрат за проживание (за исключением одноместного размещения).
  • В тур включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и другие мероприятия по программе.
  • Мы живем на Алтае и с радостью проведем для вас экскурсии, поделившись своими знаниями о регионе!

Важная информация

Наш маршрут не требует палаток и рюкзаков! Проживание в комфортабельных домиках с удобствами обеспечит вам комфорт во время отдыха. Тур подходит для людей без специальной физической подготовки. Рекомендуется для детей с 7 лет.

Группы формируются от 7 до 15 человек. Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться в зависимости от условий.

Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь к нам в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если вы завершаете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия, что добавляет приключений вашему путешествию!

Согласно расписанию в календаре

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Телецкое озеро
  • Гейзеровое озеро
  • Река Катунь
  • Река Бия
  • Река Чуя
  • Река Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Водопад Чоодор
  • Водопад Корбу
  • Водопад Эстюбэ
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевал Семинский
  • Перевал Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Марс-2
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Тилан-Туу
  • Экотропа «Третья речка»
  • Гора Пикет село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
  • Тавдинские пещеры
  • Зубы Дракона
Что включено
  • Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными удобствами (душ, туалет и раковина) Двух - или трехместное размещение на усмотрение организатора
  • Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
  • Посещение бани на группу 1 раз
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • "Личные расходы", "Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека", " Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
  • Автовокзал Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
  • Обувь:
  • Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
  • Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
  • Сандалии
  • Шерстяные носки
  • Одежда:
  • Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
  • Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
  • Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
  • Личное снаряжение:
  • Сидушка (хоба)
  • Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
  • Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
  • Аэрозоль от насекомых и клещей
  • Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
  • Документы: паспорт, медицинский полис
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Л
21 июл 2024
Вчера вернулись из тура "Алтай с комфортом". Отличная и хорошо организованная программа тура! Посетили много красивых мест! Проехали и прошли большие расстояния, но это было неутомительно и нескучно! Спасибо прекрасной
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команде! Видно, как нам старались создать комфорт в условиях слаборазвитой инфраструктуры самого региона. Наш гид Инна необыкновенно позитивный человек, разносторонняя личность, с ней было легко и интересно❤️!!! Водитель Дмитрий просто суперпрофессионал, а как он жарит шашлыки👍!!! Еще раз спасибо! Удачи и успеха!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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