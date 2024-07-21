Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.
Описание тура
Уникальный маршрут по Горному Алтаю
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Горному Алтаю, где вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя удивительные места! В нашем туре вы:
- Покатитесь на катерах по живописному Телецкому озеру;
- Увидите знаменитый Чуйский тракт, признанный одной из десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic;
- Путешествуете вдоль реки Катунь, наслаждаясь ее великолепием;
- Пересечете горные перевалы и увидите слияния рек;
- Посетите святые источники и уникальные природные достопримечательности, такие как Алтайский Марс и Гейзеровое озеро.
Погружение в культуру и природу
Наши путешественники не только увидят живописные ландшафты, но и познакомятся с историей Алтая, что сделает ваше путешествие еще более насыщенным и увлекательным. Отдых в горах подарит вам незабываемые эмоции и возможность насладиться свежим воздухом.
Почему выбирают нас?
- Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!
- Нет скрытых платежей и дополнительных затрат за проживание (за исключением одноместного размещения).
- В тур включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и другие мероприятия по программе.
- Мы живем на Алтае и с радостью проведем для вас экскурсии, поделившись своими знаниями о регионе!
Важная информация
Наш маршрут не требует палаток и рюкзаков! Проживание в комфортабельных домиках с удобствами обеспечит вам комфорт во время отдыха. Тур подходит для людей без специальной физической подготовки. Рекомендуется для детей с 7 лет.
Группы формируются от 7 до 15 человек. Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться в зависимости от условий.
Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь к нам в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если вы завершаете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия, что добавляет приключений вашему путешествию!
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чуйский тракт
- Телецкое озеро
- Гейзеровое озеро
- Река Катунь
- Река Бия
- Река Чуя
- Река Чемал
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Водопад Чоодор
- Водопад Корбу
- Водопад Эстюбэ
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Стелы на границе республики Алтай
- Перевал Семинский
- Перевал Чике-Таман
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Марс-2
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Порог Ильгумень
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Тилан-Туу
- Экотропа «Третья речка»
- Гора Пикет село Сростки
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
- Тавдинские пещеры
- Зубы Дракона
Что включено
- Переезд Барнаул - Горный Алтай - Барнаул и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча в аэропорту и на автовокзале Барнаула, в аэропорту Горно-Алтайска. Обратный трансфер в аэропорт Горно-Алтайска, автовокзал Барнаула
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на базах Горного Алтая в домиках и номерах с индивидуальными удобствами (душ, туалет и раковина) Двух - или трехместное размещение на усмотрение организатора
- Завтраки и ужины (начиная с ужина первого дня и заканчивая завтраком заключительного дня тура)
- Посещение бани на группу 1 раз
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- "Личные расходы", "Обеды на маршруте. Заезжаем централизованно всей группой в кафе и столовые между экскурсиями. Средний чек 600-900 р. на человека", " Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута
- Автовокзал Барнаула
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что необходимо брать с собой в поездку (наша рекомендация):
- Обувь:
- Удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки) - настоятельно рекомендуются!!
- Сменная обувь - легкие кроссовки, кеды
- Сандалии
- Шерстяные носки
- Одежда:
- Легкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом (для защиты предплечий от солнечных ожогов)
- Шорты, несколько футболок, головной убор от солнца (кепка, панама, бандана), перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые)
- Штормовая одежда: влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобелье, теплый свитер, легкая утепленная куртка, теплая шапка - необходимо также иметь комплект запасного белья, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце
- Личное снаряжение:
- Сидушка (хоба)
- Телескопические палочки для ходьбы (по желанию, они не обязательны)
- Личная аптечка (индивидуальные лекарства)
- Аэрозоль от насекомых и клещей
- Солнцезащитные очки, солнцезащитный крем
- Документы: паспорт, медицинский полис