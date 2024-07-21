Приглашаем вас в путешествие по Горному Алтаю, за время которого вы успеете познакомиться с этим удивительным краем, его историей. Вас ждет незабываемый отдых в горах: мы прокатимся на катерах по Телецкому озеру, увидим Чуйский тракт, слияния рек и святые источники, проедем горные перевалы и доберемся до настоящего Алтайского Марса.

Описание тура

Уникальный маршрут по Горному Алтаю

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Горному Алтаю, где вы сможете насладиться красотой природы и открыть для себя удивительные места! В нашем туре вы:

Покатитесь на катерах по живописному Телецкому озеру;

Увидите знаменитый Чуйский тракт, признанный одной из десяти самых красивых дорог мира по версии National Geographic;

Путешествуете вдоль реки Катунь, наслаждаясь ее великолепием;

Пересечете горные перевалы и увидите слияния рек;

Посетите святые источники и уникальные природные достопримечательности, такие как Алтайский Марс и Гейзеровое озеро.

Погружение в культуру и природу

Наши путешественники не только увидят живописные ландшафты, но и познакомятся с историей Алтая, что сделает ваше путешествие еще более насыщенным и увлекательным. Отдых в горах подарит вам незабываемые эмоции и возможность насладиться свежим воздухом.

Почему выбирают нас?

Все наши туры гарантированы, отмен не бывает!

Нет скрытых платежей и дополнительных затрат за проживание (за исключением одноместного размещения).

В тур включены все расходы: входы на экскурсии, катера, паромы, баню и другие мероприятия по программе.

Мы живем на Алтае и с радостью проведем для вас экскурсии, поделившись своими знаниями о регионе!

Важная информация

Наш маршрут не требует палаток и рюкзаков! Проживание в комфортабельных домиках с удобствами обеспечит вам комфорт во время отдыха. Тур подходит для людей без специальной физической подготовки. Рекомендуется для детей с 7 лет.

Группы формируются от 7 до 15 человек. Обратите внимание, что порядок посещения экскурсий может меняться в зависимости от условий.

Старт и финиш маршрута проходят в Барнауле. Если вы присоединяетесь к нам в Горно-Алтайске, вы пропустите стелы Республики Алтай. Если вы завершаете маршрут в Горно-Алтайске, вы не увидите родину В. М. Шукшина. Дорога на маршруте местами не имеет асфальтового покрытия, что добавляет приключений вашему путешествию!