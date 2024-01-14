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Авторский тур
11 дней
К подножью Белухи Ороктойской тропой
Начало: г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
28 июня в 10:00
64 600₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
3 авг в 09:00
16 авг в 09:00
160 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
18 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна14 января 2024Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
- ЯЯна11 января 2024Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
- ЕЕлена17 декабря 2023В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
- ТТатьяна15 октября 2023Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)
- ББорис18 сентября 2023Тальменное - Мульта. Конный турОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.
- ННадежда3 сентября 2023Тальменное - Мульта. Конный турДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной группы из Пермского края.
- ВВиктор31 августа 2023Тальменное - Мульта. Конный турОрганизация была на высоте. Всё рассчитано по времени и все наши пересадки были оперативные. Питание было на высоте, хотел похудеть во время активного тура, но не получилось 😁
- ТТатьяна26 августа 2023Большинство локаций must see включено в тур! Плато Укок впечатляет. НО! Большая проблема с перекусами и ужинами/завтраками. Ещё не хватило
- ААнастасия25 июля 2022Правильно назвать "От подножия Белухи Ороктойской тропой". Сначала мы были объединены в большую группу, шли на Кучерлинское озеро и через перевал
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «11-дневные туры»
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- К подножью Белухи Ороктойской тропой
- Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
- Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
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