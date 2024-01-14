Туры на 11 дней из Горно-Алтайска

Найдено 7 туров в категории «11-дневные туры» в Горно-Алтайске, цены от 64 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К подножью Белухи Ороктойской тропой
🚶 Пешая
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
К подножью Белухи Ороктойской тропой
Начало: г. Горно-Алтайск
19 июня в 10:00
28 июня в 10:00
64 600 за человека
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
22 июля в 10:00
12 авг в 10:00
110 000 за человека
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000 за человека
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Озёра Монголии и Чуйский тракт: индивидуальный автотур
Начните путешествие в Горно-Алтайске, проезжая по живописному Чуйскому тракту до Монголии. Полюбуйтесь горными вершинами, степями и пустынями, отдыхая на озёрах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 09:00
3 авг в 09:00
16 авг в 09:00
160 000 за человека
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
18 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
    Путешествие было отличным. Из плюсов - хорошая программа, интересные локации, очень комфортное размещение, достаточно хорошая еда. Что улучшить - обратный трансфер нереально
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    длинный. Мы были в дороге с 8 утра до 1-30 ночи (более 17 часов) и водитель тоже был в дороге, но за рулем, и он был ОДИН. Это было очень небезопасно, учитывая и продолжительность пути и зимние переезды (гололедица, снег, темное время суток, пробки, серпантин) Предложение по улучшению - разбить обратный трансфер на два дня. Например 11 день дорога до Чемала (+ экскурсии по дороге) 12 день выезд в конечные точки (Нсб, Горно-Алтайск и Барнаул) уже без остановок на экскурсии По гиду - знаний много, но они не глубокие. В текущем исполнении роль гида и организаторская (размещение, питание, трансферы) и информативная (рассказы о событиях, рассказы об объектах на пути). С первой ролью справляется отлично, со второй не очень. При уточняющих вопросах «засыпается». Отлично работает с детьми 💪

    Путешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличнымПутешествие было отличным
  • Я
    Яна
    11 января 2024
    Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно и красиво. Все гостевые
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    дома были чистыми и уютными. Сама организация праздника Ноаого Года прошла отлично, единственное пожелание, что бы создали всех людей из одной группы за единым столом. Так же есть пожелание поменять местами программу: с начала поехать в Горный Алтай, а потом уже в Республику Алтай и завершить тур озером и «Глаза Катуни». Обязательно приеду еще летом в тур. Всем организаторам большое спасибо.

    Тур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересноТур очень понравился! Великолепный гид- Ева, очень отзывчивая и добрая) все экскурсии понравились, все очень интересно
  • Е
    Елена
    17 декабря 2023
    К подножью Белухи Ороктойской тропой
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂 Прекрасная организация путешествия. Отдельно хочу поблагодарить Анну и маленькую Лизу за теплые посиделки вечерами, за вкусные завтраки и ужины.
    В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂В аэропорту меня встретили и дальше я забыла обо всех проблемах 🙂
  • Т
    Татьяна
    15 октября 2023
    К подножью Белухи Ороктойской тропой
    Программа насыщенная и интересная, питание в эко-отеле очень хорошее, номера тоже хорошие. Спасибо за прекрасные туры!:)
  • Б
    Борис
    18 сентября 2023
    Тальменное - Мульта. Конный тур
    Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею.
    Организация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду СергеюОрганизация тура на высоком уровне. Огромное спасибо нашему гиду Сергею
  • Н
    Надежда
    3 сентября 2023
    Тальменное - Мульта. Конный тур
    Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной группы из Пермского края.
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    за пять дней мы познакомились с уникальными природными, историческими объектами. Радует сервис проживания и питания. Повезло с гидом. Интеллигентный, эрудированный, терпеливый и внимательный, Алексей любит свой край и передал это чувство всем участникам нашей поездки.

    Добрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастнойДобрый день, хочется сказать слова глубокой признательности за хорошо организованный тур на Алтай для смешанной возрастной
  • В
    Виктор
    31 августа 2023
    Тальменное - Мульта. Конный тур
    Организация была на высоте. Всё рассчитано по времени и все наши пересадки были оперативные. Питание было на высоте, хотел похудеть во время активного тура, но не получилось 😁
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2023
    Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
    Большинство локаций must see включено в тур! Плато Укок впечатляет. НО! Большая проблема с перекусами и ужинами/завтраками. Ещё не хватило
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    радикальных прогулок. Вас привозят к месту ночевки в 16 часов и делай что хочешь…, а хочется не просто ехать целый день и потом идти в номер, а активности, которой нет.

  • А
    Анастасия
    25 июля 2022
    К подножью Белухи Ороктойской тропой
    Правильно назвать "От подножия Белухи Ороктойской тропой". Сначала мы были объединены в большую группу, шли на Кучерлинское озеро и через перевал
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    на Аккем (подножие Белухи), нас было 20 человек + 2 инстуктора + 2 коневода с лошадьми. Потом, с Аккема пошли по Ороктойской тропе уже небольшой группой 5 человек + инструктор + сопровождающий + коневод с лошадьми. Но, не суть, в какую сторону идти… красота - сказочная!!! Организация похода и работа инструкторов на 5+!!! Важным оказались четыре момента: 1. Достаточно сложный маршрут для "офисников с ленцой". Мы дополнительно оплатили лошадь, чтобы облегчить рюкзаки с личными вещами с 10-12 до 5-6кг, но, все-равно плелись в конце группы, придерживаясь правила "тихо, спокойно, медленно". 2. Погода меняется кардинально, а идти надо, поэтому суперважно иметь: а)хорошие дождевики, б)тонкие быстросохнущие штаны и в)удобные, ношенные (не новые) треккинговые ботинки. Даже сырые на современный синтетический носок они обеспечивают комфорт и безопасность. После перехода, если дождь, приятно было бы одеть сухие сапоги. 3. Рюкзаки, спальный мешок и палатку - можно взять в прокат. Но, б/у инвентарь, понятное дело, имеет свои нюансы, то молния заедает, то колышков не хватает. Поэтому если не свое, то очень тщательно выбираем! 4. Палки очень оказалось помогают (тоже можно взять в прокате). Они снимают нагрузку с коленей при спуске и с мышц на подъеме, дают еще 2 точки опоры. Вернувшись в Москву, только понимаешь, какую силу дает активность в купе с Алтайским воздухом и водой!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «11-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
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  2. Плато Укок, долина реки Чулышман и Телецкое озеро. Off-road путешествие по местам силы Алтая
  3. Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
  4. Алтай без границ. Тур на 12 дней
  5. Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "11-дневные туры" можно забронировать 7 авторских туров от 64 600 до 160 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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