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на Аккем (подножие Белухи), нас было 20 человек + 2 инстуктора + 2 коневода с лошадьми. Потом, с Аккема пошли по Ороктойской тропе уже небольшой группой 5 человек + инструктор + сопровождающий + коневод с лошадьми. Но, не суть, в какую сторону идти… красота - сказочная!!! Организация похода и работа инструкторов на 5+!!! Важным оказались четыре момента: 1. Достаточно сложный маршрут для "офисников с ленцой". Мы дополнительно оплатили лошадь, чтобы облегчить рюкзаки с личными вещами с 10-12 до 5-6кг, но, все-равно плелись в конце группы, придерживаясь правила "тихо, спокойно, медленно". 2. Погода меняется кардинально, а идти надо, поэтому суперважно иметь: а)хорошие дождевики, б)тонкие быстросохнущие штаны и в)удобные, ношенные (не новые) треккинговые ботинки. Даже сырые на современный синтетический носок они обеспечивают комфорт и безопасность. После перехода, если дождь, приятно было бы одеть сухие сапоги. 3. Рюкзаки, спальный мешок и палатку - можно взять в прокат. Но, б/у инвентарь, понятное дело, имеет свои нюансы, то молния заедает, то колышков не хватает. Поэтому если не свое, то очень тщательно выбираем! 4. Палки очень оказалось помогают (тоже можно взять в прокате). Они снимают нагрузку с коленей при спуске и с мышц на подъеме, дают еще 2 точки опоры. Вернувшись в Москву, только понимаешь, какую силу дает активность в купе с Алтайским воздухом и водой!