Описание тура
НАШ ХИТЯРА, без всяких!
Уместить наше яркое приключение в небольшое количество дней — та ещё задача.
Прожить данное нам время на Алтае, чтобы завязать собственный узелок любви?
Без всякого сомнения!
Всем сердцем люблю этот маршрут — ёмкий, но крайне интересный!
Говорят, что и жизни не хватит пройти весь Алтай.
Горжусь, что мы смогли собрать на одной карте множество любимых нами мест.
«Мир под ногами» — меняемся мы, меняются пейзажи!
Буду искренне рад знакомству с каждым из Вас, Алексей
P.S. Познакомились с программой и остались вопросы? Не стесняйтесь, напишите мне.
Программа тура по дням
Алтай, Дьакши! «День бесконечной красоты!»
Дьакши, Друг!
Поприветствуем друг друга на Алтае!
Мы отправляемся навстречу добрым и удивительным приключениям! Поболтаем по дороге. Знаю, что будет сложно собирать в головах какие бы то ни было мысли, ведь всё увиденное нами — способно очаровать сердца всех живых на планете Земля!:) И так…
— Чуйский тракт. Крайне сложная задача рассказать о Чуйском тракте ёмко. С кем бы вы не отправились на Алтай, Чуйский тракт миновать не выйдет. Приедете на Алтай, и как говорится, сами всё увидите! Мы лишь добавим, общая протяженность Чуйского тракта на маршруте Майские коротышки, равна — 426 км. Пообедаем в местном ресторанчике авторской кухни.
Наша цель: Курайская степь (о ней мы расскажем чуть позже).
Кого встретим, что увидим и зачем:
— Зубров. Зубровый питомник на Алтае — это сложная работа большого количества людей, как представителей науки, так и местных энтузиастов — хозяйственников, по сохранению и восстановлению популяции исчезающего биологического вида. Уникальное место. Могучий зверь! Классно, что сегодня у нас есть возможность познакомиться с зубром лично.
— Маралов. Марал, в восточной Сибири изюбрь — по мнению некоторых зоологов - особый вид оленя, по другим — разновидность благородного оленя.
— Семинский (перевал). Не самый высокий, но самый протяженный перевал Горного Алтая. Настоящий Алтай начинается за Семинским перевалом — скажет, наш местный друг. Пусть, мы и не согласны с этим полностью, но все же, что-то в этом есть. Размашистый и богатый кедровый лес. Воздух здесь — так и хочется пить!
— Чике-Таман (перевал). Каждому из нас необходимо двигаться вперед к новым возможностям и горизонтам. Архитектура перевала не лишний раз доказывает о способности человека действовать с природой сообща. Суровый ландшафт. Титанический труд. Монументальное совместное творение.
— Бирюзовая Катунь. Мы уже наблюдали за водами Катуни в начале нашего пути. Однако, близ Урочища Кур-Кечу, воды Катуни вбирают в себя воды Большого Ильгуменя, Большого и Малого Яломана. Потрясающее место. Здесь масштабы происходящего вызывают «отвал бошки», не иначе.
— Катунские террасы. Когда ледниковые озера опорожнялись и уровень воды спадал, слой принесенного материала становился поверхностью долины и успокоившаяся река начинала прорезать в ней русло. Так появлялась самая первая ступенька. Примерно через 10 тысяч лет история с прорывом морены повторялась. Частенько, люди в этом месте проявляют истинные эмоции — слезы, смех… Вдохновляет!
— Мост Цаплина (Ининский). Старый подвесной Ининский мост — это одна из страниц в истории Чуйского тракта. Мост Цаплина является первым в мире двухцепным мостом подобной конструкции. Место притяжения многих туристов, мы не станем исключением.
— Слияние рек Чуи и Катуни. Сцена, на которой разворачивается действие — слияния двух рек Алтая Чуи и Катуни, просто грандиозна! Прямо перед глазами — небывалый простор долины Катуни, которая зигзагом выходит прямо на зрителя. Слева приходит Чуя, которая несет на встречу Катуни мутные воды с ледников. Сталкиваясь, два потока идут сначала рука об руку, а после постепенно перемешиваются. Дух захватывает!
— Гейзерное озеро. Есть ли на озере точка с которой бы не работал объектив фотокамеры? И всё же, стоит увидеть озеро воочию. Завораживающий рисунок природы.
Не хочется растягивать рассказ о первом дне. Кажется, что всё не уместить.
Некоторые интересные достопримечательности и локации Чуйского тракта мы изучим на обратном пути, а сегодня — возьмем всё, что находится от нас по правую руку.
Истинное счастье оказаться здесь и наблюдать за фундаментальным творением природы собственными глазами. Да что там глазами — чувствовать сердцем, созидать душой.
Кажется, что о Чуйском тракте известно всей Вселенной. Здесь на некоторых участках дороги с интересом наблюдаешь, как в моменте, команду объединяет инстинктивное желание всем помолчать. Мы включаем опыт и в это время отрубаем музыку, даже фоновую. Этого никто не замечает — там, так и не старайтесь запомнить этот секрет — здесь. Это не работает. Невозможно передать словами. Благодатна возможность это почувствовать.
Заселимся на уютную базу отдыха близ Курайской степи, аккуратно спрятанную от бешеного туристического потока. Места здесь теплые: хвойный лес, берег маленькой горной речушки и вид на бесконечный Северо-Чуйский хребет с множеством заснеженных вершин. Просто сказка! Будем ужинать. Если ты устал после перелёта или тебя разморило после ужина с мыслями утроить chill — набирайся сил. Ты увидишь это удивительное место с множеством захватывающих ракурсов на следующий день.
P.S. Заветные местечки? Обязательно! Здесь об этом ни слова, подглядывают:)
На Марсе классно
Проснулись, улыбнулись, позавтракали. Нам хорошо и никого вокруг. Знаете в чем крутяк? Спланируем легонький денёк. Не будем никуда спешить, не станем кого-то побеждать:)
Илон, сейчас наш выход! Отправляемся в Марсианскую долину.
Марсианские пейзажи, Радужные горы Алтая, Красные каньоны, Марс 1, Марс 2, Луна как только не называют туристы это достопримечательное место.
Кызыл-Чин — скажут местные жители.
Наша цель — поглазеть на дно гигантского озера (древнего океана Тетис), что находилось здесь миллионы лет назад. Нил Армстронг, передаёт: у каждого из вас будут кадры реальной высадки на Луне.
Стоит ли здесь побывать? Однозначно. Без описания. Попытка повторить сказанные кем-то ранее слова не имеет смысла. Гуляем, удивляемся, фотографируемся.
На Марсе классно!
Без обеда, не красна беседа. Хапни гор! (ничем не занимайся и выдыхай).
Легенда гласит, что давным давно путешествовала по золотым землям Алтая Монгольская принцесса. И вот, однажды, оказалась принцесса со своей свитой на просторах бескрайней степи. Пришёл морозный ветер. Не имея возможности укрыться и не найдя веток чтобы разжечь костер, начали они замерзать. Степь не пощадила ни принцессу, ни ее подданных. С последним выдохом, когда душа уже покидала её тело, принцесса успела вскрикнуть Хуу-рай, что в переводе с Монгольского означает гиблое, холодное место. Для нас Курайская степь — одно из самых удивительных мест Алтая. Вечером мы увидим просторы Курайской степи с необычайно симпатичного ракурса.
Примем решение поужинать до или после. Мчим встречать закат на смотровую площадку Курайской степи. Панорама здесь — дно глубокой межгорной котловины!
Ледники тают, а мы наблюдаем рождение рек: Кызылташ, Тете, Чуя, Актру — все, как на ладони.
Слева: Курайский хребет.
Справа: Северо-Чуйский хребет: Маашей-баши — 4173 м., Актру — 4044,4 м., Куркурек — 3982 м., Карагем-баши — 3962 м. — лишь малая часть заснеженных вершин хребта.
Нескончаемая даль. Дикость невероятная! Фотки на главную Rolling Stones. Устроим самый здоровый ужин и встретим необычайно спокойный сон.
Будет гитара, костёр, песня про май… Раз не спится:)
P.S. Будут, обязательно!
«Мама, мы - альпинисты!» Ак-туру
Важно! Нам не понадобятся: кошки, ледорубы, страховочные обвязки, каски, карабины и т. д. и т. п:)
Нам нужно проснуться, позавтракать и отправиться на встречу удивительному!
Хапнем гор сполна!
Выглядите шикарно! Свежесть, молодость, бодрость.
«С нашей базы нас заберут вездеходы Уазы» — звучит как строчка из песни.
С ней и поедем.
Через 2 часа захватывающего подъема в гору, минуя проездом легендарную «Перевалку», окажемся у подножия Ледника Ак-Туру (Большой-Малый Актру).
Пожалуй, эту местность, как и сам путь, не описать словами.
Здесь Природа — хозяйка Вселенной, а все мысли только о ней.
Наш общий пеший путь в обе стороны займет около 8 часов.
Будем останавливаться и отдыхать. Делать множество крутейших фоток.
Дорога здесь завораживает. Мы пройдем вдоль берега реки Большая Актру
и выйдем к главному леднику одноименной горы, где река берет своё начало.
Устроим основной привал на Голубом озере с видом на вершину горы Актру.
Здесь же и пообедаем.
Больше никаких слов. Мы каждый раз наблюдаем образы вдохновленных людей возвращающихся с горы. Приходит понимание, что подобные эмоции и есть основополагающее в нашей скромной миссии.
Сходим в баню, поужинаем и будет отдыхать…
Улаганское нагорье. Кату-Ярык. Чулышман
Мы просыпаемся и нам нравится здесь быть! Мы завтракаем и нам нравится здесь жить!
Сегодня, мы пообещаем Алтаю, что обязательно вернёмся на просторы Курайской степи, после чего отправимся на встречу новым горизонтам. Хапнем гор! Больших и бесконечных.
О нет, это не вишенка на торт, это огромный тортище для всей нашей банды! Этим днём, нас ждет одно из самых красивейших мест Горного Алтая.
— Кату-Ярык (перевал). Красавец гигант! Здесь грандиозность панорамы сносит крышу, по-другому и не скажешь. Находясь на скалистом обрыве, с высоты птичьего полета поглазеем на масштаб долины реки Чулышман. Начнём спуск с перевала по извилистому серпантину. Really Tough, только чуть медленнее и осторожнее.
Что увидим по пути?
— Красные ворота. Нет, это не триумфальная арка в стиле барокко, это узкий скалистый проход в системе эффузивных горных пород. Местные жители верят, что именно это место является входом на священные земли Улаганского плато. Пройдемся пешком. Поприветствуем эту удивительную часть Алтая и попросим доброго пути.
— Улаганское нагорье Местные жители советуют в этих местах вести разговоры с самим собой. Как ни странно, здесь душа действительно требует этого. Всё это здесь и сплошная красота вокруг. Проверено неоднократно. Разговаривая с самим собой, возникает вероятность очутиться на…
— Киделю (озеро), что чудесным образом питает воды Чулышмана. Стеной на фоне озера расположились заснеженные вершины Курайского хребта. Желанная пища для всех фото охотников мира!
— Уч-кёль (каскад трёх озёр), Проезжая вдоль реки Чибитка, минуя Улаган, следуя курсом до деревни Балыктуюль, мимо заповедника Ак Чолушпа и до Урочища Калтреле встретимся с невероятнейшей живописной дорогой, что останется в памяти навечно.
— Пазырыкские курганы. Следы древности, как и напоминание о жизни людей в V-Iv вв. до н. э., само по себе вызывает неподдельный наблюдательный интерес.
— Чулышман река, Долина реки Чулышман — самый глубокий каньон Алтая. Здесь друидский лес. Скальник устремляющийся в небеса. Водопады, стоянки, разрезы. Уникальная местность! Многие опытные путешественники и знатоки Алтая называют долину Чулышмана любимой точкой на карте Республики.
Наша цель — деревня Коо. По приезду мы заселимся на лучшую базу отдыха в квадрате нашего дальнейшего пребывания. Уютная поляна с нежной травой по которой так и хочется бегать босиком. Вокруг никого, лишь скромный шум небольшого горного ручья.
По-хозяйски поужинаем. Шикарно проведенный день требует полного погружения. Ну, что же, отрубаем связь с внешним миром окончательно. Перед нами — дорогой Кайчи, в его руках топшуур, в его устах сказ. Это пение завораживает по-настоящему.
Кто-то называет это концертом, мы считаем это сеансом очищения.
И точно знаем, что словами это действо не передать, а глазами не услышать.
Наш сон будет магическим и интересным. Ночь приятно спокойной и доброй.
Куркуре. Каменные грибы. Чулышман
Утро начинается с завтрака на свежем воздухе.
Развиваем наше погружение и выходим на лодочную переправу через реку Чулышман.
Водопад Куркуре, наша цель! Один из самых мощных падунов на Алтае. Каждый раз мокрый спорт:)
На 5-ый день путешествия нас можно смело назвать — Dream team! Так что весело, пешком.
Вернемся на базу, пообедаем, немного переведем дух и оправимся в ущелье Карусу.
Здесь находится Урочище Аккурум. Дом Каменных грибов. (Уникальные образования природного происхождения, возникшие под воздействием ветров, эрозии и схода ледников. С каждым годом столбы разрушаются всё сильнее. Мы обязаны увидеть эту работу природы своими глазами пока ещё имеется такая возможность). Однажды, одна бабушка, близ деревни Коо, сказала мне: солдатики — они нас охраняют и долину нашу — а это действительно образ, подумал я. На базу отправимся на конях, мысли наши, а тропки у коней свои…
Приготовьте себя. Начинается банная церемония. Попаримся, попьем травяного чая, поедим медка. Ввиду всех традиций. Высший разряд. Нереальное продолжение вечера.
Устроим ужин на костре, по законам после бани. Наш сон в эту ночь будет особенным.
Мыс Кырсай. Телецкое озеро
Мы не станем куда бы то ни было торопиться.
Проснемся, позавтракаем и отправимся на Мыс Кырсай, южный берег Телецкого озера.
С югом озера Алтын Кёль связывают немало приключенческих легенд, к нему просто стоит прикоснуться. Будет Алтай улыбаться солнечными лучами, так и искупаемся.
Костер, уха и небольшой сюрприз от местного жителя! День природы, долгожданного похода и счастье!
Вернемся в наш райский уголок.
Приготовьте себя. Начинается банная церемония.
Попаримся, попьем травяного чая, поедим медка.
Искупаемся в горной речушке у баньки.
Ввиду всех традиций. Высший разряд.
Нереальное продолжение вечера.
Устроим здоровый ужин, по законам «после бани».
Наш сон в эту ночь будет особенным.
Каракольская долина. Дача ВВ. Алтайский быт
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся штурмовать перевал Кату-Ярык.
Знаю, что крайне сложно расставаться с этими местами, но горы зовут нас!
И снова, Чуйский тракт.
Мы обещали, что изучим на обратном пути некоторые интересные достопримечательности и локации Чуйского тракта, возьмем всё, что находится от нас по правую руку. Будем останавливаться, чтобы дышать, фотографироваться, смеяться и просто радоваться жизни!
Наша цель: Дача ВВ.
Мы посетим одно очень интересное местечко.
Говорят, здесь находится логово одного небезызвестного нам дедушки. Логово видно издалека, дедушку мы лично не встречали, но места тут, конечно, потрясающие.
Здесь речка Урсул отдаст свои воды величественной Катуни. Завораживает!
Будем фотографироваться, болтать, созерцать воды…
На пути к слиянию рек Катуни и Урсула, увидим: Петроглифы, водопад Ширлак…
По дороге на базу поднимемся на смотровую Каракольской долины.
Нас ждёт, пожалуй, самая аутентичная база отдыха на Алтае. Конспирация 100%.
Вечер проведем в состоянии всеобщего культурного вайба и комфортного чила.
Поужинаем, поболтаем. А коли возникнет желание, то сходим в баню. Искупаемся в
Ару-кем, Уч-Энмек
Примем тенденцию спокойного и размеренного отдыха в оставшейся части нашего путешествия, добавим и ещё одну вылазку на природу. Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на озеро
— Ару-кем в переводе с алтайского — «чистое озеро».
(Озеро, расположенное на территории Каракольского природного парка
«Уч-Энмек». Озеро периодически зарыбляется форелью, карасём.
Возможно, образовалось в какой-то расщелине, выемке. Из озера не вытекает никаких ни ручьёв, ни рек. Считается, что озеро питается родниками. Каждый год уровень воды одинаков).
Очень спокойное место с удивительно богатой на растительность природой. Устроим на озере обед-пикник.
По дороге мы будем проезжать село Кулада, где посетим Куладинский историко-краеведческий музей.
Экспозиционный комплекс состоит из двух частей: выставок, расположенных в здании музея, и площадки под открытым небом, где реконструированы алтайские национальные жилища (аилы) и размещены каменные изваяния тюркского времени.
Нужно заметить, что Каракольскую долину, наряду с Улаганскими землями, а также просторами плоскогорья Укок — алтайцы, считают особенными по ряду многих причин.
Познавательно и интересно.
Вкусно поужинаем, вспомним все самые яркие моменты нашего путешествия.
Звезды на небе в этой части Алтая, словно яблоки на деревьях, не сложно дотянуться рукой. Тишина. Сон.
Завтра наступит 9-ый день..
Маршрут «Краски. Сказки» - пройден
Завтракаем и отправляемся в путь.
Вы и сами все понимаете. Здесь, как правило, у каждого свой дзен.
Аэропорт. Искренность эмоций выдают слова.
Добрые и теплые слова о том, что останется с нами навсегда.
Маршрут «Краски. Сказки» пройден!
Мы всегда говорим друг другу до новых встреч.
И давайте обнимемся…
Ответы на вопросы
Что включено
- ТРАНСФЕР. ⠀Гараж: Lexus GX 470, Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado. Едем спокойно и надежно
- РАБОТА ТУР ЛИДЕРОВ. ⠀Мы не рассказываем об Алтае словами из Википедии. Любим, ценим и уважаем местную культуру и быт. У нас много Друзей. Наши гости - наши Друзья! Наша задача сделать так, чтобы вам было интересно, без каких либо забот. Мы уверенно справляемся с этим
- КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ. ⠀Уют, комфорт и самобытность вдали от массового скопления туристов - это то, за что мы топим! Мы не останавливаемся на базах 20+ человек. Не рассматриваем жилье низкого уровня. Выбираем лучшие условия по соотношению цена/качество учитывая наше место нахождения
- ТРАПЕЗА. ⠀Вам не придётся думать о еде. Готовим с удовольствием там, куда не добралась цивилизация. Уха, солянка, паста с морепродуктами, картошечка с груздями, гриль: мясо, овощи, свежие салаты, фрукты, каши и т.д. По пути следования (как правило обед) питаемся в проверенных временем кафе и на авторских кухнях в местах дислокации
- АКТИВНОСТИ ТУРА. ⠀Все входные билеты на экскурсии, концерты, мастер-классы, оплата услуг активных развлечений, а также сборы за посещение местных достопримечательностей - полностью наша забота. ⠀
- ПОМОЩЬ. ⠀Помощь в выборе подходящих авиа рейсов. (ниже варианты) ⠀Помощь в выборе отеля / гостевого дома если планируете приехать за сутки (или более) до начала тура, или же задержаться после тура. ⠀Помощь в выборе сувенирной, локальной продукции по соотношению цена/качество. ⠀Отправка груза транспортной компанией (по договоренности) до места вашего проживания в случае приобретения значительного объема (мед, пантовые настойки, кедровые орехи и т. д.)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обед (5-6 раз за тур)
- Личные траты на сувенирную продукцию (локальные продукты) и т. п
- Медицинская/туристическая страховка. (Требования к гостю п. 5.1.)
О чём нужно знать до поездки
Друзья, после того, как Вы свяжемся с нами, Вам будет вручена вся необходимая информация. Вы получите Памятки: Вопросы-ответы, Путешественника.
Первая памятка содержит большое количество ответов на самые интересующие вопросы. Вторая — список всех необходимых вещей для поездки.
Вопросы в чате, лично — приветствуются!
Так, мы сможем понять друг друга на все 100! Пишите…
Пожелания к путешественнику
1. Я собираюсь на Алтай впервые. Смогу увидеть «всё и сразу»?
Нам довелось познакомится с местными жителями, которые не видели здесь и половины. Давайте на примерах. Шавлинские озёра — одно из самых живописных
мест на Алтае. 7-10 дней. «Всё и сразу» — это невозможно.
Будем откровенны.
Маршрут «Краски, сказки» невероятно интересный и захватывающий. Постоянная смена локаций с возможностью дышать равномерно:)
Мы увидим Алтай разнообразным: от густых лесов до степей, от плоскогорий до ледяных вершин. Можно ли сказать — я видел Алтай? Да, несомненно!
Несмотря на то, что мы перемещаемся по Алтаю и исследуем этот край более 15 лет, на карте всё ещё остаются уголки, в которые нам только предстоит отправиться в добром будущем. Верим, всему своё время.
2. Могу ли я поехать один/одна?
Друг, с нами ты уже не один.
Таков наш девиз! Таковы наши ценности и наша главная цель.
При этом у тебя всегда будет личное пространство и возможность уединиться,
если это необходимо.
3. С кем я буду жить если поеду один/одна?
С участником группы своего пола.
4. Опишите портрет участников. Существуют ли возрастные ограничения?
Кто-то из вас резонно спросит, существует ли необходимость формирования группы
на маршрут по какому-либо принципу/критерию?
Знаете, мы за это искренне уважаем тематические авторские туры и туры, адаптированные под конкретную социальную группу людей. Это действительно классно. Такой подход понятен «на берегу», как и многообразие жизненных сценариев в целом.
Нам довелось проводить совместные путешествия с людьми абсолютно разного возраста.
Мы с восторгом наблюдали, как дамы солидного возраста смело гарцуют на лошадях
и в довесок ко всему совершают энергичный сплав по Катуни.
Мы даже встречали крохотного дитя в слинге, взбирающегося на Голубое озеро
Ледника Актру со своим родителем.
Так что речь совсем не об этом.
Мы заранее и детально обсуждаем маршрут и заочно знакомим вас с его предполагаемыми участниками. Мы всегда готовы предоставить вам дополнительную информацию о маршруте на случай, когда базовой информации оказалось недостаточно.
Мы всегда рады проговорить все тонкости и нюансы о предстоящем путешествии индивидуально. Наши предпочтения различаются и у нас разный ритм.
Это абсолютно нормально.
Однако, как и в любом другом туре, на наших маршрутах есть расписание, тайминг
и определенные требования к участникам (мы обсуждаем их заранее индивидуально).
Мы любим, когда команда, заряжаясь от всего происходящего по ходу маршрута, образует общий «вайб».
Это действительно важно для нас.
Нам предстоит передвигаться и жить вместе значительное количество дней.
5. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?
5.1. ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается посетить Республику Алтай с мая по июль. Эта мера предосторожности не будет лишней и в другое время туристического летнего сезона.
Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор. Однако, если вы так и не сделали прививку это не повод отказываться от поездки. Гид проинструктирует каждого участника группы в моменты, когда будет необходимо соблюдать меры безопасности и быть бдительными: носить герметичную закрытую одежду, пользоваться спреем, производить осмотр и т. д.
Многие страховые компании предлагают пункт страхования — от укуса клеща.
Оформляя медицинскую/туристическую страховку обязательно воспользуйтесь данной услугой.
Если вы по каким-либо причинам не смогли оформить страховку самостоятельно, пожалуйста, предупредите нас об этом заблаговременно. Мы с легкостью оформим для вас страховку.
5.2. Особых мер предосторожности нет. Наши маршруты максимально безопасны.
Если Вас что-то волнует, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать нас об этом.
На старте маршрута мы всегда проводим инструктаж и вперёд!
Опыт не имеет конечной точки и всё же — вы в надёжных руках.
6. Может ли поменяться план маршрута?
В наших путешествиях это большая редкость.
Накладка может произойти из-за погоды.
Однако, нет плана «А» у того, кто не имеет план «Б».
Алтай прекрасен в любую погоду!
7. Что брать с собой? (размер багажа, тип вещей и т. д.)
Мы отправим вам «Памятку путешественника» в период нашего знакомства.
В памятке нет ничего необычного, но имеющаяся в ней информация
может оказаться полезной.
8. Каким образом устроена организация питания?
На наших маршрутах, 3-х разовое питание. Не отказываем себе в полднике, перекусе, вечернем чае и т. д. (Всё включено в цену тура).
Тех, кто готовит пищу от души, мы точно не проедем. Там, где с вопросом кухни возникают сложности, а в большей степени проблемы с продовольствием (пр. — Чулышманская долина) налегке справляемся самостоятельно. Нашу кухню любят и запоминают, пусть и не скромно:) Используем только качественные продукты, овощи и зелень и т. д., также, с большим удовольствием применяем местную фермерскую продукцию.
Мы создали «Анкету вкусов».
Анкета позволит нам заблаговременно учесть ваши предпочтения в еде. Так что всегда вкусно и полезно — это про нас с вами.
• Обед.
На каждом маршруте, за исключением некоторых chill дней,
время обеда — это время движения в пути. В случае, когда мы приезжаем на базу отдыха ко времени обеда, мы питаемся на базе отдыха. Когда во время обеда мы находимся в пути, тогда останавливаемся и питаемся в кафе.
• Перекус.
Да, существует и такая форма.
В зависимости от маршрута, в обеденное время мы с вами можем оказаться вдали от цивилизации: Куркуре, Учар, Ак-Туру и т. д.
Но даже в таких условиях, перекус организованный нами, можно смело назвать добротным обедом. Поэтому никаких проблем.
Приятного аппетита!
9. Где будем жить?
Уют и самобытность, пожалуй, идеальная форма. Мы не рассматриваем проживание низкого уровня, чтобы сэкономить на вашем комфорте. Это исключено!
Но! Вы должны понимать — куда мы с вами поедем,
что есть местный комфорт, и что мы делаем для того,
чтобы каждый из вас почувствовал себя как дома!
На дистанции Алтай сильно переменчив в своей туристической инфраструктуре.
В условном центре туризма с этим вопросом всё в полном порядке, но когда вы будете отдаляться от него вглубь, действительно, интересных предложений — станет гораздо меньше. И дело совсем не в цене. На Алтае можно устроиться идеально за невысокую стоимость и сильно разочароваться, т. к. это явно того не стоило, особенно в сезон. конечно же, красота природы вылечит все наши расстройства. И, всё же…
Мы вдохновлялись идеей поиска самобытного уюта среди множества
различных предложений на Алтае.
На наших маршрутах весь жилищный фонд забронирован до старта сезона.
Мы не сторонники схемы— «Создаём множество туров, сперва смотрим что продаётся, потом бронируем жильё». К сожалению, таким образом, поступает немалое количество организаторов туров,оставляя тем самым для своего гостя «То, что осталось».
Алтай—крайне популярный туристический регион. И уже в марте,
Вы скорее всего не сможете забронировать действительно добротное и комфортное жильё — на июнь, июль, половину августа. Домочадцы мест в которых мы останавливаемся — наши Друзья! Этим всё сказано. Мы развиваемся и крепко верим в наше общее дело. Здесь мы чувствуем себя как дома! У нас уютно, опрятно и душевно!
Мы не выбираем базы отдыха, гостевые дома, бунгало, кемпинги и т. д., где количество номерного фонда превышает отметку — 20+человек. Не рассматриваем жильё находящееся в гуще «туристического кипиша».
Про баню.
Друзья, очень сложно объяснить некоторые вещи тем, кто не был на Алтае. И даже тем, кто был, подчас — это понимание даётся крайне нелегко. Если Вы хотите, чтобы в Вашем туре всегда был номер с душем, то—ок. Однако, есть одно—но. Путешествовать Вы будете исключительно по «цивилизации», в стиле — «наша машина едет по Чуйскому тракту, туда и обратно». Я искренне уверен и считаю, что тем самым — мы ограничиваем себя в самом важном! Давайте на примере. Долина реки Чулышман. Здесь, две деревни и катастрофическая нехватка электроэнергии. Отсюда следует,что использование бойлера, как и прочих нагревательных элементов — исключено. Добросовестные гиды, обещающие высокий уровень комфорта Вас туда не повезут, ну если только одним глазком. Или же так. Да,есть в долине базы с душем, но Вы будете вынуждены жить при постоянно грохочущем генераторе. И поздним вечером — обязательно,
ведь всем необходимо успеть помыться. Что на счёт солнечных батарей?
Бывает и такое, но! Дождь был, облачно — нет горячей воды.
Простите, а баня? А баня 1-2раза за тур, дальше доплатите.
Ну, бред же, просто бред.
Мы не ограничиваем себя в жизни, и лично я, обожаю Чулышманскую долину!
Одно из моих любимых мест на Алтае! После знакомства и Вы влюбляетесь в это сокровище, каждый первый! Посему,так! Мы всегда ходим в баню. Каждый день.
Попариться тебе или помыться, выбирай сам. И все от этого кайфуют, а когда появляется душ, там где«цивилизация», наш путешественник начинает спрашивать — а что, сегодня бани не будет? То то же… Потому что в этом и есть счастье, радость жизни алтайской.
И никаких ограничений, 1-2раза за тур… просто так устроен быт.
И никаких тебе генераторов сводящих с ума всё живое.
И никаких баз, построенных в городе баз возле шумных трасс…
И не нужно этого бояться, Вашему гиду довелось учить мыться в бане людей, кому за 20-30-35. И нет необходимости ходить в баню вместе, нет. Иди один/одна. Помойся, возвращайся свежим и бодрым!
Вот и всё. Это может пугать вначале, но невероятно радует в завершении.
Мы молоды, свежи и бодры. Нам—Баню!