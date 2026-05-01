1. Я собираюсь на Алтай впервые. Смогу увидеть «всё и сразу»?

Нам довелось познакомится с местными жителями, которые не видели здесь и половины. Давайте на примерах. Шавлинские озёра — одно из самых живописных

мест на Алтае. 7-10 дней. «Всё и сразу» — это невозможно.

Будем откровенны.

Маршрут «Краски, сказки» невероятно интересный и захватывающий. Постоянная смена локаций с возможностью дышать равномерно:)

Мы увидим Алтай разнообразным: от густых лесов до степей, от плоскогорий до ледяных вершин. Можно ли сказать — я видел Алтай? Да, несомненно!

Несмотря на то, что мы перемещаемся по Алтаю и исследуем этот край более 15 лет, на карте всё ещё остаются уголки, в которые нам только предстоит отправиться в добром будущем. Верим, всему своё время.

2. Могу ли я поехать один/одна?

Друг, с нами ты уже не один.

Таков наш девиз! Таковы наши ценности и наша главная цель.

При этом у тебя всегда будет личное пространство и возможность уединиться,

если это необходимо.

3. С кем я буду жить если поеду один/одна?

С участником группы своего пола.

4. Опишите портрет участников. Существуют ли возрастные ограничения?

Кто-то из вас резонно спросит, существует ли необходимость формирования группы

на маршрут по какому-либо принципу/критерию?

Знаете, мы за это искренне уважаем тематические авторские туры и туры, адаптированные под конкретную социальную группу людей. Это действительно классно. Такой подход понятен «на берегу», как и многообразие жизненных сценариев в целом.

Нам довелось проводить совместные путешествия с людьми абсолютно разного возраста.

Мы с восторгом наблюдали, как дамы солидного возраста смело гарцуют на лошадях

и в довесок ко всему совершают энергичный сплав по Катуни.

Мы даже встречали крохотного дитя в слинге, взбирающегося на Голубое озеро

Ледника Актру со своим родителем.

Так что речь совсем не об этом.

Мы заранее и детально обсуждаем маршрут и заочно знакомим вас с его предполагаемыми участниками. Мы всегда готовы предоставить вам дополнительную информацию о маршруте на случай, когда базовой информации оказалось недостаточно.

Мы всегда рады проговорить все тонкости и нюансы о предстоящем путешествии индивидуально. Наши предпочтения различаются и у нас разный ритм.

Это абсолютно нормально.

Однако, как и в любом другом туре, на наших маршрутах есть расписание, тайминг

и определенные требования к участникам (мы обсуждаем их заранее индивидуально).

Мы любим, когда команда, заряжаясь от всего происходящего по ходу маршрута, образует общий «вайб».

Это действительно важно для нас.

Нам предстоит передвигаться и жить вместе значительное количество дней.

5. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать?



5.1. ВНИМАНИЕ!!! Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается посетить Республику Алтай с мая по июль. Эта мера предосторожности не будет лишней и в другое время туристического летнего сезона.

Подробную консультацию об этапах и стоимости вакцинации можно получить у врача в клинике на ваш выбор. Однако, если вы так и не сделали прививку это не повод отказываться от поездки. Гид проинструктирует каждого участника группы в моменты, когда будет необходимо соблюдать меры безопасности и быть бдительными: носить герметичную закрытую одежду, пользоваться спреем, производить осмотр и т. д.

Многие страховые компании предлагают пункт страхования — от укуса клеща.

Оформляя медицинскую/туристическую страховку обязательно воспользуйтесь данной услугой.

Если вы по каким-либо причинам не смогли оформить страховку самостоятельно, пожалуйста, предупредите нас об этом заблаговременно. Мы с легкостью оформим для вас страховку.

5.2. Особых мер предосторожности нет. Наши маршруты максимально безопасны.

Если Вас что-то волнует, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать нас об этом.

На старте маршрута мы всегда проводим инструктаж и вперёд!

Опыт не имеет конечной точки и всё же — вы в надёжных руках.

6. Может ли поменяться план маршрута?



В наших путешествиях это большая редкость.

Накладка может произойти из-за погоды.

Однако, нет плана «А» у того, кто не имеет план «Б».

Алтай прекрасен в любую погоду!

7. Что брать с собой? (размер багажа, тип вещей и т. д.)



Мы отправим вам «Памятку путешественника» в период нашего знакомства.

В памятке нет ничего необычного, но имеющаяся в ней информация

может оказаться полезной.

8. Каким образом устроена организация питания?

На наших маршрутах, 3-х разовое питание. Не отказываем себе в полднике, перекусе, вечернем чае и т. д. (Всё включено в цену тура).

Тех, кто готовит пищу от души, мы точно не проедем. Там, где с вопросом кухни возникают сложности, а в большей степени проблемы с продовольствием (пр. — Чулышманская долина) налегке справляемся самостоятельно. Нашу кухню любят и запоминают, пусть и не скромно:) Используем только качественные продукты, овощи и зелень и т. д., также, с большим удовольствием применяем местную фермерскую продукцию.

Мы создали «Анкету вкусов».

Анкета позволит нам заблаговременно учесть ваши предпочтения в еде. Так что всегда вкусно и полезно — это про нас с вами.

• Обед.

На каждом маршруте, за исключением некоторых chill дней,

время обеда — это время движения в пути. В случае, когда мы приезжаем на базу отдыха ко времени обеда, мы питаемся на базе отдыха. Когда во время обеда мы находимся в пути, тогда останавливаемся и питаемся в кафе.

• Перекус.

Да, существует и такая форма.

В зависимости от маршрута, в обеденное время мы с вами можем оказаться вдали от цивилизации: Куркуре, Учар, Ак-Туру и т. д.

Но даже в таких условиях, перекус организованный нами, можно смело назвать добротным обедом. Поэтому никаких проблем.

Приятного аппетита!



9. Где будем жить?

Уют и самобытность, пожалуй, идеальная форма. Мы не рассматриваем проживание низкого уровня, чтобы сэкономить на вашем комфорте. Это исключено!

Но! Вы должны понимать — куда мы с вами поедем,

что есть местный комфорт, и что мы делаем для того,

чтобы каждый из вас почувствовал себя как дома!

На дистанции Алтай сильно переменчив в своей туристической инфраструктуре.

В условном центре туризма с этим вопросом всё в полном порядке, но когда вы будете отдаляться от него вглубь, действительно, интересных предложений — станет гораздо меньше. И дело совсем не в цене. На Алтае можно устроиться идеально за невысокую стоимость и сильно разочароваться, т. к. это явно того не стоило, особенно в сезон. конечно же, красота природы вылечит все наши расстройства. И, всё же…

Мы вдохновлялись идеей поиска самобытного уюта среди множества

различных предложений на Алтае.

На наших маршрутах весь жилищный фонд забронирован до старта сезона.

Мы не сторонники схемы— «Создаём множество туров, сперва смотрим что продаётся, потом бронируем жильё». К сожалению, таким образом, поступает немалое количество организаторов туров,оставляя тем самым для своего гостя «То, что осталось».

Алтай—крайне популярный туристический регион. И уже в марте,

Вы скорее всего не сможете забронировать действительно добротное и комфортное жильё — на июнь, июль, половину августа. Домочадцы мест в которых мы останавливаемся — наши Друзья! Этим всё сказано. Мы развиваемся и крепко верим в наше общее дело. Здесь мы чувствуем себя как дома! У нас уютно, опрятно и душевно!

Мы не выбираем базы отдыха, гостевые дома, бунгало, кемпинги и т. д., где количество номерного фонда превышает отметку — 20+человек. Не рассматриваем жильё находящееся в гуще «туристического кипиша».

Про баню.

Друзья, очень сложно объяснить некоторые вещи тем, кто не был на Алтае. И даже тем, кто был, подчас — это понимание даётся крайне нелегко. Если Вы хотите, чтобы в Вашем туре всегда был номер с душем, то—ок. Однако, есть одно—но. Путешествовать Вы будете исключительно по «цивилизации», в стиле — «наша машина едет по Чуйскому тракту, туда и обратно». Я искренне уверен и считаю, что тем самым — мы ограничиваем себя в самом важном! Давайте на примере. Долина реки Чулышман. Здесь, две деревни и катастрофическая нехватка электроэнергии. Отсюда следует,что использование бойлера, как и прочих нагревательных элементов — исключено. Добросовестные гиды, обещающие высокий уровень комфорта Вас туда не повезут, ну если только одним глазком. Или же так. Да,есть в долине базы с душем, но Вы будете вынуждены жить при постоянно грохочущем генераторе. И поздним вечером — обязательно,

ведь всем необходимо успеть помыться. Что на счёт солнечных батарей?

Бывает и такое, но! Дождь был, облачно — нет горячей воды.

Простите, а баня? А баня 1-2раза за тур, дальше доплатите.

Ну, бред же, просто бред.

Мы не ограничиваем себя в жизни, и лично я, обожаю Чулышманскую долину!

Одно из моих любимых мест на Алтае! После знакомства и Вы влюбляетесь в это сокровище, каждый первый! Посему,так! Мы всегда ходим в баню. Каждый день.

Попариться тебе или помыться, выбирай сам. И все от этого кайфуют, а когда появляется душ, там где«цивилизация», наш путешественник начинает спрашивать — а что, сегодня бани не будет? То то же… Потому что в этом и есть счастье, радость жизни алтайской.

И никаких ограничений, 1-2раза за тур… просто так устроен быт.

И никаких тебе генераторов сводящих с ума всё живое.

И никаких баз, построенных в городе баз возле шумных трасс…

И не нужно этого бояться, Вашему гиду довелось учить мыться в бане людей, кому за 20-30-35. И нет необходимости ходить в баню вместе, нет. Иди один/одна. Помойся, возвращайся свежим и бодрым!

Вот и всё. Это может пугать вначале, но невероятно радует в завершении.

Мы молоды, свежи и бодры. Нам—Баню!