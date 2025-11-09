Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.



Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.



Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе).



Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано



Доставка из Барнаула:



Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.



Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.



Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.



Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону

Стоимость трансфера от жд вокзала 1600 руб\чел в одну сторону

Стоимость индивидуальной машины от 8000,00 в зависимости от количества человек, если больше четырех машина стоит количество мест* цену места старта



Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактный номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.



Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.



Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!



ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечать на вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.



При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.