Актру - Каракабак - Шавло. Конный поход с хайкингом к сердцу Алтая

Актру - Каракабак - Шавло
Это 12-дневная экспедиция за гранью привычной реальности. Здесь вы отключитесь от цифрового шума, чтобы услышать биение собственного сердца.

Вы почувствуете вкус свободы, вернетесь обновленным и заряженным на свершения, с ясным взглядом
на свои цели. Ваша безопасность — наш фундамент. Маршрут откатан нами десятки раз. С вами будут только самые опытные гиды, конюхи и спокойные, обученные лошади. Вы в надежных руках и можете полностью довериться процессу.

Питание: все дни нас ждет сытная и вкусная походная еда: горячие завтраки и ужины, которые гид готовит на костре, и питательные обеды-перекусы, чтобы не тратить время в пути и наслаждаться видами.

Актру - Каракабак - Шавло. Конный поход с хайкингом к сердцу Алтая


Ближайшие даты:
28
июн

Программа тура по дням

1 день

Врата в дикий мир. ТК "Таежник" - с. Курай - лагерь "Тюте"

После сытного завтрака в уютном «Таежнике» мы отправимся по легендарному Чуйскому тракту. Эта дорога — как машина времени, уносящая вас из мира асфальта в мир бескрайних степей и величественных хребтов.

Вы почувствуете, как с каждым километром меняется пейзаж за окном, а на душе становится спокойнее и просторнее.

Вечером — первая ночь в палатках в базовом лагере Тюте, треск костра, баня, смывающая дорожную пыль и городскую усталость, и неторопливые разговоры с вашей новой командой.

Трансфер: 350 км на авто

Врата в дикий мир. ТК "Таежник" - с. Курай - лагерь "Тюте"
2 день

Конный переход до стоянки Актру

Сегодня вы почувствуете себя настоящим путешественником.

После инструктажа и обучения искусству вьючения лошадей вы отправитесь в путь по бескрайней Курайской степи.

Вы освоитесь с ритмом движения вашего коня, почувствуете тепло его спины и научитесь с ним понимать друг друга с полуслова.

Постепенно набирая высоту, мы достигнем подножия гигантов — альплагеря Актру.

Первая ночь в сердце высокогорья, под аккомпанемент горной реки, подарит вам ощущение настоящего покоя и гармонии.

Конный переход: ~15 км

Конный переход до стоянки Актру
3 день

Свидание с вечными льдами Актру

Это день цифрового детокса и встречи с мощью стихии.

Оставив лошадей в лагере, мы отправимся навстречу вековому льду.

Пеший переход к языку ледника Большой Актру — это погружение в другую реальность. Вы услышите оглушительную тишину, нарушаемую лишь треском льда, и почувствуете его холодное дыхание.

По решению гида, при благоприятной погоде самые выносливые могут совершить восхождение к Голубому озеру — невероятно яркому сапфиру, затерянному среди скал.

Этот день навсегда изменит ваше восприятие масштабов и красоты мира.

Пеший переход: ~10-12 км

Свидание с вечными льдами Актру
4 день

Конный переход до озера Джангыскель

День, когда дорога лечит.

После активного дня в горах нас ждет длинный, но спокойный конный переход. Тропа будет мягко спускаться из царства льда и скал в просторы степи, ведя нас в таинственное урочище Ештык-Кель.

Ритмичное покачивание в седле, бескрайние горизонты и пение цикад станут лучшей медитацией. Вы почувствуете, как из головы уходят тревоги и ненужные мысли, освобождая место для чего-то настоящего и важного.

Конный переход: ~30 км

5 день

У зеркальных озер Каракол

День, который подчиняется только солнцу и ветру.

Мы не спеша сворачиваем лагерь, наслаждаясь утренней прохладой, и отправляемся в путь. Нас ждут бирюзовые озера Каракол, отражающие небо и облака как идеально отполированное зеркало.

Далее тропа проведет нас через Мажойский перевал, откуда откроется вид, от которого захватывает дух, и хочется молча смотреть вдаль.

Спуск к реке Каракабак — это погружение в умиротворяющую симфонию природы: мощный шум воды, смолистый запах хвои и парящие в вышине орлы.

Конный переход: ~18 км

6 день

Дневка. Радиальный выход к озерам Карабак

День вызова и высшей награды.

Пеший подъем по тропе вдоль реки к нижнему Каракабакскому озеру (2300 м) — это испытание, которое вы с гордостью преодолеете. Его бирюзовая вода, меняющая цвет в лучах солнца, — это зрелище, ради которого стоит идти.

Вы можете остаться здесь, медитируя на его берегу, или, как самые упорные, продолжить путь к среднему и верхнему озерам, к самому языку ледника.

Преодолев себя, вы почувствуете прилив сил и гордости, который даст вам новую веру в свои безграничные возможности.

Пеший радиальный выход: ~8 км, набор высоты ~500 м

Дневка. Радиальный выход к озерам Карабак
7 день

Легендарный переход к истокам Шавлы

День настоящего достигатора.

Это самый длинный конный переход, но вы к нему готовы и полны сил.

Мы будем углубляться в дикие, нетронутые долины рек Карасу и Шабага, следуя к заветной цели — месту слияния Правой и Левой Шавлы.

Вы — первооткрыватель, следующий по пути древних исследователей.

К вечеру, разбив лагерь на берегу могучей Шавлы, вы поймете, что достигли самого сердца Алтая, куда долетает лишь эхо цивилизации.

Конный переход: ~30 км, 7-8 часов.

Легендарный переход к истокам Шавлы
8 день

Встреча со Сказкой у Шавлинских озер

Пик эмоций и кульминация путешествия.

Через ароматную тайгу мы поднимемся к Нижнему Шавлинскому озеру — настоящей жемчужине Алтая. И вот оно, вознаграждение за все трудности: перед вами, как в гигантском зеркале, отражаются три величественные вершины — Сказка, Мечта и Красавица.

Это зрелище, которое заставляет сердце биться чаще и навсегда остается в памяти.

Подъем к Верхнему озеру откроет панораму на ледяную «подкову» Шавлинских ледников. А вечерняя баня (опционально) смоет всю усталость, оставив лишь чувство легкой, счастливой эйфории.

Пеший переход: ~8-10 км, набор высоты ~400 м

Встреча со Сказкой у Шавлинских озер
9 день

Вершина Обзорная - взгляд на пройденный путь

Момент истины и осознания.

Небольшой пеший выход на гору Обзорная (2500 м). С ее вершины вы увидите всю панораму вашего невероятного пути: извилистые речные долины, цепочку озер и бескрайние хребты.

Это момент тихой гордости и осознания: «Я это сделал. Я смог».

Вы по-новому взглянете на свои жизненные «вершины» и поймете, что все они достижимы, стоит только захотеть.

Пеший радиальный выход: ~6 км, 3-4 часа

Вершина Обзорная - взгляд на пройденный путь
10 день

Обратная дорога - прощание с сердцем гор

Последний рывок уверенного всадника. Мы отправляемся в обратный путь.

Теперь вы — опытный наездник, который наслаждается каждым моментом в седле, впитывая и сохраняя в памяти величественные пейзажи высокогорья.

Ночь в знакомой и уютной долине реки Каракабак будет наполнена спокойными разговорами у костра под итоги путешествия и тихую грусть от скорого расставания с горами.

Конный переход: ~30 км, 7-8 часов

Обратная дорога - прощание с сердцем гор
11 день

Возвращение к истокам

Завершающий переход.

Последний конный день по уже знакомым, но от этого не менее прекрасным местам: через Мажойский перевал, мимо озера Кара-Кол.

Возвращение на базовую стоянку «Тюте» будет похоже на возвращение домой.

Вечерняя баня станет финальным аккордом, смывающим следы похода и готовящим вас к возвращению в мир людей — обновленным и заряженным.

Конный переход: ~35 км, 6-7 часов

Возвращение к истокам
12 день

Возвращение в реальность - другим человеком

Новый вызов — жизнь после гор. Завтрак и трансфер в «Таежник».

Дорога обратно — время для осмысления и тишины. Вы везете с собой не просто фотографии и сувениры, а перезагруженное сознание, ясный взгляд на жизнь и жгучее желание творить и созидать.

Цивилизация больше не будет прежней, потому что изменились вы. Теперь вы знаете, что такое настоящая свобода, и эта сила останется с вами навсегда.

Трансфер: 350 км на авто

Внимание! Организационная информация!

Время указанно местное, разница с Москвой +4!

Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30 или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов.

Отправление в Барнаул в 22:30 либо на рейсовом автобусе, либо на микроавтобусе, в зависимости от наличия микроавтобуса.

Возможен выезд в Барнаул и Новосибирск на следующий день ориентировочно в 11:00.

Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доплату.

Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доплату.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

11 ночей
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Оплата тур. стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
  • Баня, два раза, согласно программы тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания, начиная с завтрака в день заезда, заканчивая ужином в день окончания тура
  • Аренда группового и личного снаряжения (палатки, тент, костровое оборудование, плащ ОЗК, спальник, коврик, арчимаки, драйбеги, аптечка)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Доставка до т/к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
  • Баня на Шавлинском озере
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск / село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках и драйбегах;
  • походная обувь в пешем туре обувь должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки с толстой подошвой. Обувь должна иметь высокий уровень водоотталкивающих свойств. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы). Можно иметь сапоги, если у них хороший протектор, берцы;
  • удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся;
  • комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике;
  • теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис);
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей;
  • носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро;
  • купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным;
  • индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
  • небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.;
  • фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде;
  • личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
  • палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.

Возьми с собой вещи из списка и твой отдых на Алтае станет максимально комфортным.

И не забудь хорошее настроение!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе).

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону

Стоимость трансфера от жд вокзала 1600 руб\чел в одну сторону
Стоимость индивидуальной машины от 8000,00 в зависимости от количества человек, если больше четырех машина стоит количество мест* цену места старта

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактный номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечать на вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.

При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.

Какие есть особенности в туре?
  • Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
  • Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов либо хороший уровень физической подготовки.
  • В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой.".
  • На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
  • На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
  • Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.
  • На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
  • График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий для обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
  • В некоторые из заездов возможно изменение стартовой точки маршрута на урочище Белый бом.
  • Размещение по одному в палатке не предполагается.
  • Ограничения по весу участников - до 120 кг, ограничения по возрасту – от 14 до 64 лет.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

