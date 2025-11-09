Вы почувствуете вкус свободы, вернетесь обновленным и заряженным на свершения, с ясным взглядом
Программа тура по дням
Врата в дикий мир. ТК "Таежник" - с. Курай - лагерь "Тюте"
После сытного завтрака в уютном «Таежнике» мы отправимся по легендарному Чуйскому тракту. Эта дорога — как машина времени, уносящая вас из мира асфальта в мир бескрайних степей и величественных хребтов.
Вы почувствуете, как с каждым километром меняется пейзаж за окном, а на душе становится спокойнее и просторнее.
Вечером — первая ночь в палатках в базовом лагере Тюте, треск костра, баня, смывающая дорожную пыль и городскую усталость, и неторопливые разговоры с вашей новой командой.
Трансфер: 350 км на авто
Конный переход до стоянки Актру
Сегодня вы почувствуете себя настоящим путешественником.
После инструктажа и обучения искусству вьючения лошадей вы отправитесь в путь по бескрайней Курайской степи.
Вы освоитесь с ритмом движения вашего коня, почувствуете тепло его спины и научитесь с ним понимать друг друга с полуслова.
Постепенно набирая высоту, мы достигнем подножия гигантов — альплагеря Актру.
Первая ночь в сердце высокогорья, под аккомпанемент горной реки, подарит вам ощущение настоящего покоя и гармонии.
Конный переход: ~15 км
Свидание с вечными льдами Актру
Это день цифрового детокса и встречи с мощью стихии.
Оставив лошадей в лагере, мы отправимся навстречу вековому льду.
Пеший переход к языку ледника Большой Актру — это погружение в другую реальность. Вы услышите оглушительную тишину, нарушаемую лишь треском льда, и почувствуете его холодное дыхание.
По решению гида, при благоприятной погоде самые выносливые могут совершить восхождение к Голубому озеру — невероятно яркому сапфиру, затерянному среди скал.
Этот день навсегда изменит ваше восприятие масштабов и красоты мира.
Пеший переход: ~10-12 км
Конный переход до озера Джангыскель
День, когда дорога лечит.
После активного дня в горах нас ждет длинный, но спокойный конный переход. Тропа будет мягко спускаться из царства льда и скал в просторы степи, ведя нас в таинственное урочище Ештык-Кель.
Ритмичное покачивание в седле, бескрайние горизонты и пение цикад станут лучшей медитацией. Вы почувствуете, как из головы уходят тревоги и ненужные мысли, освобождая место для чего-то настоящего и важного.
Конный переход: ~30 км
У зеркальных озер Каракол
День, который подчиняется только солнцу и ветру.
Мы не спеша сворачиваем лагерь, наслаждаясь утренней прохладой, и отправляемся в путь. Нас ждут бирюзовые озера Каракол, отражающие небо и облака как идеально отполированное зеркало.
Далее тропа проведет нас через Мажойский перевал, откуда откроется вид, от которого захватывает дух, и хочется молча смотреть вдаль.
Спуск к реке Каракабак — это погружение в умиротворяющую симфонию природы: мощный шум воды, смолистый запах хвои и парящие в вышине орлы.
Конный переход: ~18 км
Дневка. Радиальный выход к озерам Карабак
День вызова и высшей награды.
Пеший подъем по тропе вдоль реки к нижнему Каракабакскому озеру (2300 м) — это испытание, которое вы с гордостью преодолеете. Его бирюзовая вода, меняющая цвет в лучах солнца, — это зрелище, ради которого стоит идти.
Вы можете остаться здесь, медитируя на его берегу, или, как самые упорные, продолжить путь к среднему и верхнему озерам, к самому языку ледника.
Преодолев себя, вы почувствуете прилив сил и гордости, который даст вам новую веру в свои безграничные возможности.
Пеший радиальный выход: ~8 км, набор высоты ~500 м
Легендарный переход к истокам Шавлы
День настоящего достигатора.
Это самый длинный конный переход, но вы к нему готовы и полны сил.
Мы будем углубляться в дикие, нетронутые долины рек Карасу и Шабага, следуя к заветной цели — месту слияния Правой и Левой Шавлы.
Вы — первооткрыватель, следующий по пути древних исследователей.
К вечеру, разбив лагерь на берегу могучей Шавлы, вы поймете, что достигли самого сердца Алтая, куда долетает лишь эхо цивилизации.
Конный переход: ~30 км, 7-8 часов.
Встреча со Сказкой у Шавлинских озер
Пик эмоций и кульминация путешествия.
Через ароматную тайгу мы поднимемся к Нижнему Шавлинскому озеру — настоящей жемчужине Алтая. И вот оно, вознаграждение за все трудности: перед вами, как в гигантском зеркале, отражаются три величественные вершины — Сказка, Мечта и Красавица.
Это зрелище, которое заставляет сердце биться чаще и навсегда остается в памяти.
Подъем к Верхнему озеру откроет панораму на ледяную «подкову» Шавлинских ледников. А вечерняя баня (опционально) смоет всю усталость, оставив лишь чувство легкой, счастливой эйфории.
Пеший переход: ~8-10 км, набор высоты ~400 м
Вершина Обзорная - взгляд на пройденный путь
Момент истины и осознания.
Небольшой пеший выход на гору Обзорная (2500 м). С ее вершины вы увидите всю панораму вашего невероятного пути: извилистые речные долины, цепочку озер и бескрайние хребты.
Это момент тихой гордости и осознания: «Я это сделал. Я смог».
Вы по-новому взглянете на свои жизненные «вершины» и поймете, что все они достижимы, стоит только захотеть.
Пеший радиальный выход: ~6 км, 3-4 часа
Обратная дорога - прощание с сердцем гор
Последний рывок уверенного всадника. Мы отправляемся в обратный путь.
Теперь вы — опытный наездник, который наслаждается каждым моментом в седле, впитывая и сохраняя в памяти величественные пейзажи высокогорья.
Ночь в знакомой и уютной долине реки Каракабак будет наполнена спокойными разговорами у костра под итоги путешествия и тихую грусть от скорого расставания с горами.
Конный переход: ~30 км, 7-8 часов
Возвращение к истокам
Завершающий переход.
Последний конный день по уже знакомым, но от этого не менее прекрасным местам: через Мажойский перевал, мимо озера Кара-Кол.
Возвращение на базовую стоянку «Тюте» будет похоже на возвращение домой.
Вечерняя баня станет финальным аккордом, смывающим следы похода и готовящим вас к возвращению в мир людей — обновленным и заряженным.
Конный переход: ~35 км, 6-7 часов
Возвращение в реальность - другим человеком
Новый вызов — жизнь после гор. Завтрак и трансфер в «Таежник».
Дорога обратно — время для осмысления и тишины. Вы везете с собой не просто фотографии и сувениры, а перезагруженное сознание, ясный взгляд на жизнь и жгучее желание творить и созидать.
Цивилизация больше не будет прежней, потому что изменились вы. Теперь вы знаете, что такое настоящая свобода, и эта сила останется с вами навсегда.
Трансфер: 350 км на авто
Внимание! Организационная информация!
Время указанно местное, разница с Москвой +4!
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30 или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов.
Отправление в Барнаул в 22:30 либо на рейсовом автобусе, либо на микроавтобусе, в зависимости от наличия микроавтобуса.
Возможен выезд в Барнаул и Новосибирск на следующий день ориентировочно в 11:00.
Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доплату.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Ночевка в палатке бесплатно, завтрак по меню, за доплату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозки, согласно программы тура
- Оплата тур. стоянок (оплата места под палатки в оборудованных тур. кемпингах)
- Баня, два раза, согласно программы тура
- Аренда лошадей
- Оплата работы инструкторов, конюхов
- Оплата рекреационных сборов
- Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
- Оплата трехразового питания, начиная с завтрака в день заезда, заканчивая ужином в день окончания тура
- Аренда группового и личного снаряжения (палатки, тент, костровое оборудование, плащ ОЗК, спальник, коврик, арчимаки, драйбеги, аптечка)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
- Доставка до т/к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
- Баня на Шавлинском озере
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак, объемом 30-35 литров, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках и драйбегах;
- походная обувь в пешем туре обувь должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки с толстой подошвой. Обувь должна иметь высокий уровень водоотталкивающих свойств. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы). Можно иметь сапоги, если у них хороший протектор, берцы;
- удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся;
- комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка;
- комплект одежды для ночевок - термобелье или что-то подобное для сна в спальнике;
- теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис);
- теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
- теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
- кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей;
- носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных;
- непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро;
- купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде;
- туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду;
- солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты;
- маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным;
- индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои;
- небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.;
- фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде;
- личная посуда (тарелка, ложка, кружка);
- палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
Возьми с собой вещи из списка и твой отдых на Алтае станет максимально комфортным.
И не забудь хорошее настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как добраться?
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала. При бронировании тура обязательно сообщите какой вариант доставки для вас предпочтителен, менеджер поможет организовать трансфер (место в сборных машинах, рейсовом или туристическом автобусе).
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник (Важно! билеты необходимо приобретать от с. Манжерок до Барнаула/Новосибирска, тем кто приобретает билеты от с. Манжерок звонят сотрудники автовокзала и уточняют, где их забирать. Тем кто приобретает билеты от автостанции с. Чемал никто не звонит, их билеты автоматически аннулируются при отсутствии на посадке).
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость трансфера из аэропорта 2100 руб\чел в одну сторону
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактный номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечать на вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.
При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.
Какие есть особенности в туре?
- Групповой трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в ПОДАРОК!
- Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт конных походов либо хороший уровень физической подготовки.
- В качестве личного снаряжения в походе необходимо иметь вещи, перечисленные в разделе "Что взять с собой.".
- На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
- На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
- Дети до 14 лет на маршрут не допускаются.
- На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
- График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий для обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
- В некоторые из заездов возможно изменение стартовой точки маршрута на урочище Белый бом.
- Размещение по одному в палатке не предполагается.
- Ограничения по весу участников - до 120 кг, ограничения по возрасту – от 14 до 64 лет.