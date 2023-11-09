Далее туристы отправятся в уникальное место – Тархатинский мегалитический комплекс, созданный в древности, посреди Чуйской степи и используемый в качестве обсерватории.
А также в пути по Чуйскому тракту увидят огромное количество природных и рукотворных достопримечательностей всего за 5 дней!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Чуйский тракт
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Групповой трансфер до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом и другими членами группы.
Комплексный завтрак в ресторане эко-отеля.
Ознакомление с техникой безопасности.
Выезд на маршрут по Чуйскому тракту – одной из красивейших дорог мира, где пейзаж меняется практически за каждым поворотом.
Первой остановкой будет самый высокий перевал на Чуйском тракте – Семинский.
По которому будет проведена небольшая экскурсия.
Далее переезд до кафе, где будет организован обед.
Следующая остановка – вершина серпантинного перевала Чике-Таман.
Где гостям предстоит прогулка до обзорной площадки с видом на старый Чуйский тракт.
После экскурсии – переезд до эко-комплекса Кочевник.
Размещение.
Ужин в кафе э/к "Кочевник".
Алтайский Марс. Гейзерное озеро
Завтрак в кафе Кочевник.
Выезд до села Чаган-Узун, где группа пересаживается на автомобили повышенной проходимости УАЗ и отправляется в путешествие по марсианским просторам.
Доехав на УАЗиках до пешей тропы – дальнейшая экскурсия проводится в пешем формате.
Маршрут по которому будет проходить экскурсия будет отличаться в зависимости от погодных условий и физ. подготовки участников группы.
Обед в марсианском кафе.
Изучив тайны Марса – группа отправляется покорять лунные пейзажи.
Прогулявшись по лунным пейзажам возвращаемся к автобусу и отправляемся к яркому объекту “Гейзерному” озеру – уникальный водный объект дно которого покрыто голубой глиной и из под дна периодически вырывается воздух который поднимает глину со дна, и она принимает причудливые формы на поверхности.
По окончании экскурсии возвращение в Кочевник.
Ужин.
Вечерние посиделки у костра с чаепитием для желающих.
Экскурсия на перевал Кату-Ярык
Завтрак в кафе Кочевника.
Выезд на автомобиле повышенной проходимости по Улаганскому тракту.
Первой остановкой по маршруту будет узкий проход в скальном массиве – Красные ворота, называемые так, потому что породы скал содержат минералы красного оттенка.
Этот день станет вообще насыщенным.
В программе дня, помимо Красных ворот, озеро Киделю.
В водах которого отражается окружающий мир, Улаганский перевал высотой 2080 метров, Пазырыкские курганы, окутанные древней историей, их возраст более 6 тысячелетий.
И конечно кульминацией дня станет незабываемый вид долины реки Чулышман с вершины перевала Кату-Ярык.
Обед будет организован в виде ланч-боксов, которые можно съесть в беседке с видом на долину реки Чулышман.
После обеда – возвращение в эко-комплекс Кочевник, а по дороге, в селе Улаган, запланировано посещение музея пазырыкской культуры.
Ужин в кафе эко-комплекса Кочевник.
Посиделки у костра для желающих.
Чибитские водопады. Тархатинский мегалитический комплекс
Завтрак в кафе Кочевника.
В первой половине дня экскурсия на Чибитские (Уларские) водопады, доехав до мостика через реку Чуя, туристы отправляются на пешую прогулку до первого водопада, в зависимости от погоды и желания группы возможна прогулка до второго водопада (решение принимает гид).
Вернувшись к автобусу туристы отправляются по Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
Первой остановкой на пути станет остановка на обед в казахской юрте.
Обед будет проведен в казахском стиле с блюдами казахской кухни.
После обеда экскурсия на Тархатинский мегалитический комплекс – древнее сооружение посреди Чуйской степи, служившее, по мнению ученых, обсерваторией.
Камни комплекса ориентированы по сторонам света, на некоторых из них нанесены петроглифы разных эпох.
После экскурсии по комплексу группа отправляется в с. Жана-Аул в музей казахской культуры, в котором туристам расскажут о быте, истории и культуре казахов, проживающих на территории Кош-Агачского района Республики Алтай.
Возвращение в эко-комплекс Кочевник.
Ужин.
Отъезд
Завтрак в кафе Кочевника.
Выселение из номеров.
Переезд до ур. Калбак-Таш, где для путешественников будет проведена экскурсия по петроглифическому комплексу.
Следующей остановкой на пути станет место слияния рек Чуя и Катунь, где предполагается остановка на фотостоп.
Также возможны остановки в других местах, по ситуации, решение по остановкам принимается гидом.
Обед в придорожном кафе.
Переезд до эко-отеля "Таежник".
Ужин в ресторане, окончание программы.
Если Вы не выезжаете в города Барнаул или Новосибирск в день окончания тура, подберите себе вариант размещения, и мы Вас туда доставим (база отдыха или гостиница от с. Манжерок до города Горно-Алтайск, размещение не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание в эко-комплексе "Кочевник" (двухместные номера с удобствами).
Стоимость тура:
- 61 000 руб. /чел. при двухместном размещении в номере, если едете один, возможно подселение;
- 59 000 руб. /чел. при трехместном размещении в номере (по одной заявке);
- 71 000 руб. /чел. одноместное размещение в номере (только вы в номере).
Варианты проживания
Эко-комплекс «Кочевник»
Туристический комплекс Кочевник, расположенный неподалеку от поселка Чибит на берегу Чуи, идеально сочетает два этих качества: удобные комфортные дома и нетронутая природа Мажойского ущелья. В полной мере отвечает заявленному слову «ЭКО» – экологически чистые дома, да и все постройки размещены для минимально нанесения вреда природе.
Стандартный благоустроенный номер.
В номере: две 1,5-спальные кровати (или двуспальная), полный санузел, полотенца, бесплатный Wi-Fi,.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Трехразовое питание, в кафе
- Перевозки, согласно программе тура в автобусе тур. класса
- Оплата проживания туркомплекс “Кочевник”
- Экскурсия на перевал Кату-Ярык, на Марс и Луну на автомобиле повышенной проходимсоти
- Работа гида
- Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
- Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
- Доставка до эко-отеля "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
- Страховка от клеща 400 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
- Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
- Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
- Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
- Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
- Средства личной гигиены.
- Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
- Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
- Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Требования к подготовке участников тура
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Входит ли доставка в стоимость тура?
При приобретении билетов на самолет в Горно-Алтайск – выбирайте рейсы с прибытием в первой половине дня, желательно на утро, либо накануне дня начала тура.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Если выбираете рейсы в Барнаул – прилетайте накануне и мы организуем Вам места в транспорте накануне дня начала тура.
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку)
В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.
Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500-2000 руб. в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли приехать на своем авто?
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Про Алтай. Ощутили всей семьёй, что это действительно место силы, где начинаешь дышать полной грудью, очищается голова и светлеет душа. Короче, как в известной песне - Горы-храм, так оно и есть.
Проехали через места в разных природных зонах, понравилось везде - и в горах, и в лесах, и в степи.
В очередной раз убедились - насколько богата и прекрасна природа нашей дорогой Родины, хочется любить её ещё больше! А на Алтай ездить почаще:)
Тур у нас отличался продуманностью и отлаженностью.
Базировка в "Кочевнике", в красивейшем месте, в долине между гор, на берегу Чуи.
В самом "Кочевнике" заложены уровни комфорта на любой вкус (для туриста).
Мы жили в номерах, где было всё необходимое, в номере были душ/туалет с тёплым полом, чайник, телевизор, бесплатный вай-фай (кстати, он покрывает территорию всей базы вплоть до берега реки, интернет достаточно поворотливый).
Корпус новый.
Столовая - просторная, чистая, без насекомых. Кормили замечательно, еда подошла ребенку (без жирного, жареного).
На берегу есть беседки для шашлыков, а можно просто попользоваться самодельным очагом из булыжников, благо их на берегу полно и можно сложить очаг на свой вкус.
Ходили в русскую баню. Всем понравилась банька, даже сыну 6 лет (он в первый раз был в парилке):)
Маршруты хорошо продуманы, всё по интересным местам.
На обед останавливались по расписанию, к ужину на базу всегда прибывали вовремя. В этом большая заслуга нашего замечательного гида Оксаны и не менее замечательного водителя Владимира. Всё у них получалось чётко и весело. Одно удовольствие было с ними ездить.
Гид Оксана заслуживает отдельной похвалы за свой профессионализм, отличное знание природы, истории и обычаев Алтая, за душевность, готовность идти навстречу нашим пожеланиям и всегда весёлое настроение.