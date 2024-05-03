Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём путешествие с Чуйского тракта — древнего торгового пути. По дороге преодолеем живописный Семинский перевал — один из самых высоких в районе.

Затем отправимся в Каракольскую долину. Полюбуемся на гору Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.

Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до смотровой площадки на вершине, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.

Если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.

Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ.