По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Авторский тур в Горно-Алтайске

Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения

Отправляемся колесить по Алтаю, любуясь бесконечными лесами, запорошенными вершинами и лазурными озёрами.

Мы прикоснёмся к прошлому человечества: побываем на Пазырыкских курганах и узнаем о древних погребальных традициях, выясним, зачем алтайцы установили памятник суслику и почему нельзя произносить название вершины Уч-Энмек.

Вас ждёт высадка на «алтайский Марс», прогулка по дну бывшего моря и посещение места силы — Каракольской долины.
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
7
мая
9
мая
10
мая
14
мая
17
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Проживание. В гостинице «Расул», турбазах «Хуторок», «Зеленый мох» в селе Акташ, 2-местные номера с удобствами. Возможны турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли».

Питание. В программу включены 2 завтрака и 2 ужина.

Транспорт. Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover или другие внедорожники.

Программа тура по дням

1 день

Каракольская долина

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём путешествие с Чуйского тракта — древнего торгового пути. По дороге преодолеем живописный Семинский перевал — один из самых высоких в районе.

Затем отправимся в Каракольскую долину. Полюбуемся на гору Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.

Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до смотровой площадки на вершине, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.

Если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.

Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ.

Каракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долина
2 день

Пазырыкские курганы и долина Чулышман

Позавтракаем в отеле, разместимся во внедорожнике и двинемся в путь. Остановимся у «Красных ворот» — высокие красные скалы здесь словно расступаются перед дорогой и пропускают путников дальше. Цвет горных пород сформировался из-за присутствия в них соединений ртути.

Полюбуемся на озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала, в лазури которого живописно отражаются горные вершины, и поедем дальше. Следующая остановка — Пазырыкские курганы, где находятся погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. В древности захоронения были частично разграблены, но многие предметы быта дошли до нас почти в первозданном виде благодаря «естественному холодильнику».

Насладимся панорамным видом на озеро Уч-Кёль, обрамлённое бесконечным полотном лесов, и отправимся дальше. Преодолеем перевал Кату-Ярык, откуда открываются захватывающие пейзажи, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости от погодных условий мы можем прогуляться до водопада Куркуре, дойти до каскадного водопада Чул-Оозы или подняться на смотровую площадку к водопаду Кулузун.

Поужинаем и вернёмся на турбазу в Акташе.

Пазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина ЧулышманПазырыкские курганы и долина Чулышман
3 день

Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин

После завтрака поедем на озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры. Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин. Остановимся на обзорной площадке и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом: неприступными вершинами в снежных шапках.

Затем высадимся на «алтайский Марс» в долине, где когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно.

В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине.

По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске. Время прибытия: 19-21 ч.

Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-ЧинГейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях (цена тура указана за одного человека при двухместном размещении)
  • Трансферы по программе
  • 2 ужина и 2 завтрака
  • Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение (цена по запросу)
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды
  • Размещение в отеле «Речные Земли» (стоимость по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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