Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Мы прикоснёмся к прошлому человечества: побываем на Пазырыкских курганах и узнаем о древних погребальных традициях, выясним, зачем алтайцы установили памятник суслику и почему нельзя произносить название вершины Уч-Энмек.
Вас ждёт высадка на «алтайский Марс», прогулка по дну бывшего моря и посещение места силы — Каракольской долины.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 900 ₽
Описание
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. В гостинице «Расул», турбазах «Хуторок», «Зеленый мох» в селе Акташ, 2-местные номера с удобствами. Возможны турбазы аналогичного уровня. С доплатой возможно размещение в отеле «Речные Земли».
Питание. В программу включены 2 завтрака и 2 ужина.
Транспорт. Land Сruiser, Nissan XTrail, Range Rover или другие внедорожники.
Программа тура по дням
Каракольская долина
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска или заберём вас в городе по запросу. Начнём путешествие с Чуйского тракта — древнего торгового пути. По дороге преодолеем живописный Семинский перевал — один из самых высоких в районе.
Затем отправимся в Каракольскую долину. Полюбуемся на гору Уч-Энмек, священную для алтайцев: её название нельзя произносить, к ней нельзя подходить близко и фотографировать. Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой.
Следующая точка маршрута — перевал Чике-Таман. Дойдём до смотровой площадки на вершине, откуда открывается завораживающий вид на громады Теректинского хребта.
Если территория Калбак-Таш, знаменитого археологического комплекса, будет открыта для посещения, исследуем стоянки древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Вечером поужинаем и заселимся в туркомплекс в селе Акташ.
Пазырыкские курганы и долина Чулышман
Позавтракаем в отеле, разместимся во внедорожнике и двинемся в путь. Остановимся у «Красных ворот» — высокие красные скалы здесь словно расступаются перед дорогой и пропускают путников дальше. Цвет горных пород сформировался из-за присутствия в них соединений ртути.
Полюбуемся на озеро Киделю на южном склоне Улаганского перевала, в лазури которого живописно отражаются горные вершины, и поедем дальше. Следующая остановка — Пазырыкские курганы, где находятся погребальные объекты скифского периода 5-3 века до н. э. В древности захоронения были частично разграблены, но многие предметы быта дошли до нас почти в первозданном виде благодаря «естественному холодильнику».
Насладимся панорамным видом на озеро Уч-Кёль, обрамлённое бесконечным полотном лесов, и отправимся дальше. Преодолеем перевал Кату-Ярык, откуда открываются захватывающие пейзажи, и спустимся в долину Чулышман. В зависимости от погодных условий мы можем прогуляться до водопада Куркуре, дойти до каскадного водопада Чул-Оозы или подняться на смотровую площадку к водопаду Кулузун.
Поужинаем и вернёмся на турбазу в Акташе.
Гейзерное озеро и инопланетная долина Кызыл-Чин
После завтрака поедем на озеро у подножия Курайского хребта. Необычным цветом водоём обязан родникам, которые выбрасывают в воду смесь голубой глины и песка. Они размазываются по дну и образуют причудливые сине-голубые узоры. Полюбуемся озером и, в случае хорошей погоды, поедем в долину Кызыл-Чин. Остановимся на обзорной площадке и полюбуемся Северо-Чуйским хребтом: неприступными вершинами в снежных шапках.
Затем высадимся на «алтайский Марс» в долине, где когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно.
В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине.
По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске. Время прибытия: 19-21 ч.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях (цена тура указана за одного человека при двухместном размещении)
- Трансферы по программе
- 2 ужина и 2 завтрака
- Услуги гида-экскурсовода, в том числе, в формате гида-водителя
Что не входит в цену
- Одноместное размещение (цена по запросу)
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Обеды
- Размещение в отеле «Речные Земли» (стоимость по запросу)