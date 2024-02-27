Новые знакомства, куча фотографий и бесценные моменты станут приятным багажом, который Вы увезете с собой с Алтая вместе с душистыми чаями и мёдом.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
г. Новосибирск - п. Мульта
Встреча группы в 06:30 в Новосибирске.
По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.
В дороге краткий брифинг, по пути остановки в кафе.
По прибытии размещаемся на территории базы отдыха в п. Мульта в палатках.
В дороге вы уже успели оценить красоту гор Алтая, но самое главное еще впереди!
Приготовим ужин и познакомимся со всеми участниками.
Ведь нам предстоит целое горное путешествие рука об руку.
Оз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат Шумы
Утром на машине повышенной проходимости едем до долгожданных озёр, первое из которых – Нижнее Мультинское.
Дорога – уже само по себе приключение.
Мы проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам.
По прибытию разбираем вещи и идем 3 км по тропе, любуясь окрестными видами, к месту нашей первой ночевки и лагеря на ближайшие несколько дней, который разобьем на берегу Среднего Мультинского озера.
Дальше готовим обед и отдыхаем после трудной дороги.
Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая перекат Шумы.
Этот водопад представляет собой естественную плотину – моренный вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов.
Водой озера наполняются за счет таяния ледников.
В вечернее время прогуляемся до переката Шумы.
Основательно поставим палатки, как следует растянем и укрепим.
Это нужно для комфортного проживания на случай непогоды.
Приготовим ужин и сварим чай на ледниковой воде из озера.
Авто: 22 км, пешком: 3 км с рюкзаками, проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка на Ср. Мультинском озере - оз. Верхнее Мультинское - стоянка на Ср. Мультинском озере
Сегодня будем любоваться алтайскими красотами – озёрами, реками, снежными пиками гор – и поднимемся к Верхнему Мультинскому озеру.
Снова ранний подъем и поездка на лодках до кордона.
Теперь идем по тропе вдоль реки Мульта, где ждет нас озеро Верхнее Мультинское.
Найдем уютное местечко с прекрасным панорамным видом и устроим обед на поляне.
К вечеру возвращаемся в наш лагерь близ переката Шумы.
Пешком: 16 км налегке, перепад высот: 160 м., проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка на Ср. Мультинском озере - оз. Поперечное, водопад - стоянка на Ср. Мультинскои озере
Сегодня у нас снова ранний подъем, ведь в горах с утра чаще всего отличная погода.
Возьмем с собой только перекус и вещи на случай непогоды.
Отправляемся по озеру до кордона на лодках и далее продолжаем путь пешком.
Идем вдоль реки Мульта до её слияния с рекой Поперечная, тропа заповедная, здесь часто можно встретить звериные следы, а если повезет, то и самих зверей.
В месте устья рек Мульта и Поперечная поворачиваем налево и поднимаемся к озеру Поперечное.
По пути увидим водопад, где вода низвергается с высоты 25 метров.
У озера устроим пикник, время на фотосессию, отдых.
Желающие смогут искупаться.
Вода в озере очень холодная, но это того стоит.
Возвращаемся в лагерь, готовим ужин.
Пешком: 17 км налегке, перепад высот: 250 м., проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.
Стоянка на Ср. Мультинском озере - оз. Нижнее Мультинское
Предыдущие дни были очень насыщены.
Поэтому до обеда мы будем релаксировать, купаться в озере и гулять по берегу.
А во второй половине дня вернемся на берег Нижнего озера, где поставим лагерь на две ночи.
Желающие могут заказать баню.
Пешком: 3 км с рюкзаками, перепад высот: 30 м, проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.
Оз. Нижнее Мультинское - долина Куйгук, водопад и озеро Куйгук - оз. Нижнее Мультинское
Вновь ранний подъем.
Преодолеем вброд небольшую реку и отправимся в соседнюю долину Куйгук.
Долина очень живописна, а водопад Куйгук и озеро с одноименным названием и с насыщенным бирюзовым цветом впечатлят даже искушенных туристов.
Пикник прямо на берегу озера.
Желающие отдохнуть от трекинга могут выспаться вдоволь и остаться на дневку в лагере.
Здесь можно покататься на катере, позагорать, прогуляться по окрестностям.
Нижнее Мультинское озеро вполне годится для купания: вода на его поверхности прогревается летом до +15°C.
Рыбалка здесь не запрещена, поэтому любители могут наловить хариусов.
Кроме того, туркомплексы предлагают джип-туры для рыболовов.
В лесу много грибов, черники, брусники, жимолости, кедровых шишек с орехами.
Пешком: 20 км налегке, перепад высот: 400 м, проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.
Оз. Нижнее Мультинское - п. Мульта
Крайнее утро на берегу горного озера посреди величественных гор.
Утренний туман, вкуснейшая каша и аромат свежесваренного кофе – еще долго мы будем вспоминать эти моменты.
Скажем горам: «До скорой встречи! ” и отправимся в п. Мульта.
Располагаемся на базе.
Все желающие могут прогуляться до реки Катунь или по п. Мульта.
Ночевка на территории базы п. Мульта в домиках.
Авто: 22 км. Пешком: 3 км с рюкзаками, 1 км налегке. Проживание: домики. Питание: завтрак, обед, ужин.
Сплав по Катуни
Чтобы ваше путешествие по Горному Алтаю стало совсем полноценным, вам обязательно нужно познакомится с Катунью поближе.
Сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой.
Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.
Если вы боитесь воды или просто не хотите на сплав, в этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.
Вечером возвращаемся на базу в Мульту, где нас будет ждать горячая баня.
Проживание: домики, питание: завтрак, обед, ужин.
п. Мульта - г. Новосибирск
Утренний подъем и отъезд в Новосибирск.
При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск.
По пути сделаем несколько остановок в кафе и на сувенирном рынке.
С Алтая никто не должен уехать без сувенира.
Прощание с участниками перед отправлением домой.
Ориентировочное время приезда в Новосибирск – 22:00.
Билеты из Новосибирска домой советуем брать после 00:00.
Автобус: 800 км, питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 3-4-х местных палатках на облагороженных стоянках на территории заповедника и в кемпинге в п. Мульта. При желании размещаться отдельно вы можете взять свою палатку. Последние 2 дня размещение в п. Мульта в 5-местных домиках на территории благоустроенной базы с удобствами.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно
- Переезд на ГАЗ-66 от п. Мульта до Н. Мультинского озера и обратно
- Прокат лодок от Средней Мульты до кордона (2 раза)
- Сплав на рафтах по р. Катунь
- Проживание на территории базы в п. Мульта (1 ночь в палатках, 2 ночи в домиках)
- Проживание на стоянках заповедника (5 ночей)
- Питание на активной части тура (готовим все вместе)
- Работа инструкторов
- Групповое снаряжение: 3-4-х местные палатки, газовое оборудование, котлы, газ, аптечка
- Средства связи и навигации
- Разрешение на посещение заповедника
- Баня в последний день
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска/ Горно-Алтайск и обратно
- Питание в кафе в дороге
- Страховка от н/с
- Конные прогулки, баня, индивидуальное размещение вне программы
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Этот список поможет вам собраться:
- Рюкзак 70–80 л с жесткой спинкой и поясной системой;
- Накидка на рюкзак от дождя;
- Коврик туристический;
- Спальный мешок (температура комфорта 0);
- Треккинговые палки;
- Хоба (сидушка туристическая);
Одежда и обувь:
- Ботинки трекинговые высокие с фиксацией голеностопа;
- Гамаши ("фонарики");
- Сандалии спортивные;
- Куртка штормовка (непродуваемая, она же может и влагозащитной, лучше мембрана 10000/10000);
- Штаны ветрозащитные (непродуваемые);
- Пуховик (теплая куртка);
- Кофта флисовая;
- Термобельё (нательное белье);
- Футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1–2 футболки;
- Штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
- Балаклава + маска ветрозащитная;
- Панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- Перчатки флисовые;
- Носки треккинговые 2–3 пары, теплые носки;
- Нижнее бельё;
Что ещё взять:
- Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож - не керамические, спички в гермоупаковке);
- Средства личной гигиены (Всё в МАЛЕНЬКИХ тюбиках и упаковках. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- Очки солнцезащитные непропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
- Фонарь налобный + комплект запасных батареек;
- Крем от загара (SPF начиная от 50–60);
- Помада гигиеническая с SPF;
- Термос 0,7 – 1 л;
- Индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор;
Документы:
- Паспорт;
- Медицинский полис;
- Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.);
Дополнительно:
- Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости;
Можно взять, но это лишний груз:
- Фотоаппарат, видеокамера;
- Зарядные устройства.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Рафтинг: что это такое?
Этот вид отдыха представляет собой сплав на рафтах (надувных лодках) в команде из 6 – 12 человек под руководством опытного инструктора.
Чаще всего рафтинговые туры пролегают по бурным порожистым рекам, сплав по которым гарантирует вам шквал впечатлений и отличные фото.
В нашем туре мы сплавимся на рафтах чуть ниже п. Тюнгур до реки Аккем, которая берет свое начало под Белухой. Опыт не обязателен, все необходимое снаряжение получим на месте.
Если вы патологично боитесь воды или просто не хотите на сплав, этот день вы можете остаться на базе, отдохнуть, неспешно погулять по окрестностям.
Есть ли какие-то особенности маршрута?
Поход проходит в приграничной зоне. Для россиян оформление пропуска не требуется, только наличие паспорта РФ. Иностранным гражданам мы помогаем оформить пропуск в погранзону. Для этого необходимо заранее предоставить нам паспортные данные. Сроки оформления пропуска – не менее 2-х месяцев, поэтому заранее планируйте свой маршрут.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией экскурсии по маршруту Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт. Мы передадим Ваш отзыв о работе водителя нашим коллегам в регионе. Обязательно проведём работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!