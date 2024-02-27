2 день

Оз. Нижнее Мультинское, стоянка на Ср. Мультинском, перекат Шумы

Утром на машине повышенной проходимости едем до долгожданных озёр, первое из которых – Нижнее Мультинское.

Дорога – уже само по себе приключение.

Мы проедем по лугам и таёжным лесам к горным озерам.

По прибытию разбираем вещи и идем 3 км по тропе, любуясь окрестными видами, к месту нашей первой ночевки и лагеря на ближайшие несколько дней, который разобьем на берегу Среднего Мультинского озера.

Дальше готовим обед и отдыхаем после трудной дороги.

Из Среднего в Нижнее озеро с шумом прорывается река Мульта, образовывая перекат Шумы.

Этот водопад представляет собой естественную плотину – моренный вал длиной около 150 метров, сложенный из крупных валунов.

Водой озера наполняются за счет таяния ледников.

В вечернее время прогуляемся до переката Шумы.

Основательно поставим палатки, как следует растянем и укрепим.

Это нужно для комфортного проживания на случай непогоды.

Приготовим ужин и сварим чай на ледниковой воде из озера.

Авто: 22 км, пешком: 3 км с рюкзаками, проживание: палатки, питание: завтрак, обед, ужин.