Программа тура по дням
Встречаемся, знакомимся, едем
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, знакомимся с гидом и товарищами по походу.
На трансфере выезжаем к поселку Чемал. Ехать всего ничего — полтора часа. Поселок стоит на берегу Катуни.
Обустраиваемся в кемпинге, ставим палатки, знакомимся с походным бытом через приготовление обеда.
Сегодня прогуляемся по поселку, восхитимся видами гор. С теми, у кого остались силы с дороги, отправимся кататься на квадроциклах по лесным дорожкам (оплачивается отдельно). Катаемся в сопровождении опытного инструктора.
Вечером соберемся у костра, как следует познакомимся и поделимся ожиданиями от похода.
- Переезд 1,5-2 часа.
- Ставимся в кемпинге возле Чемала.
Катаемся на лошадках и посещаем Долину горных духов
Сегодня освоим еще один алтайский транспорт — лошадок! Научимся держаться в седле и в сопровождении инструкторов отправимся на небольшую прогулку по противоположному берегу Катуни.
Посетим каменные ванны — небольшие озера в протоках реки. Тут можно искупаться!
После обеда на трансфере отправимся в Долину горных духов. Так называют урочище Че-Чкыш. Посмотрим на водопад Че-Чкыш, оставим подарки духам в трех пещерах и поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на Катунь.
А еще сегодня прогуляемся к Ороктойскому мосту — это подвесной мост в самом узком и глубоком (70 м) месте Катуни. Всего второй день похода, а у нас уже тысяча невероятных фото!
- Прогулка на лошадях 2,5 часа с купанием.
- Переезды до 30 минут.
Зубы Дракона и палеонтологический музей
Продолжаем осмотр достопримечательностей.
Сегодня нас ждут Зубы Дракона — скалы, торчащие посреди Катуни, точно там на дне и правда лежит какое-то доисторическое чудище. Здесь тоже расположен невероятно фотогеничный подвесной мост.
Кстати, о чудищах. Чтобы узнать о них побольше, посетим палеонтологический музей — это крупнейший по количеству палеонтологических экспонатов музей в Сибири, здесь есть даже археологический парк под открытым небом.
Накупим сувениров домой: мёд, кедровые орешки, сыр. А вот мороженое съедим на месте!
Вечером нас ждет жаркая и ароматная алтайская банька.
- Баня по плану.
- День драконов и динозавров.
День отдыха, но это не точно
Мы так насыщенно отдыхаем, что поры бы и… Отдохнуть.
Поспать подольше, поваляться на берегу реки или поиграть, устроить день творчества.
Неспешно прогуляемся к горе Верблюд —она расположена недалеко от Чемала и имеет высоту всего 928 метров. Зато с вершины открывается потрясающая панорамам на Чемальское водохранилище, окрестные горы и долину Катуни.
Тем же, кто не хочет сидеть на месте, мы предложим поездку к Каракольским озерам.
- Выбираем отдых по вкусу.
- Возможна поездка на Каракольские озера одним днем.
Сплав по Катуни и подводим итоги
Мы так долго смотрим на Катунь, что пора бы и поближе познакомиться с её быстрыми водами.
Грузимся на рафт и отправляемся на сплав. Катунь здесь спокойная и безопасная. Наслаждаемся видами, учимся грести и обжигаемся ледяными брызгами.
С воды осмотрим крошечный остров Патмос — скалу посреди Катуни к которой ведет… Очередной подвесной мост! На острове расположен Иоанно-Богословский скит, легенду о котором мы вам обязательно расскажем.
Днем можем прогуляться к этому острову и все посмотреть (если не успели это сделать ранее). А вот вечером закатим шикарный прощальный ужин, вспомним все наши приключения и начнем считать дни до новых.
- Рафтинг по «детскому маршруту» на 1,5 часа.
- Прогулка по Козьей тропе и к острову Патмос.
Собираем лагерь и едем в Горно-Алтайск
Пора разъезжаться. Завтракаем, сворачиваем палатки и садимся в трансфер, который довезет нас до Горно-Алтайска.
Не забудьте докупить сувениры и обменяться контактами. Уверены, что эти пять дней подарят вам и вашим детям не только незабываемые впечатления, но и новых друзей!
- Переезд 1,5-2 часа.
- До новых встреч!
Проживание
Группа проживает на берегу Катуни на территории базы в палатках в обустроенном кемпинге.
Там же есть вариант размещения в домиках, при необходимости можно забронировать самостоятельно, контакты сообщим по запросу.
На территории есть детская площадка, беседки, туалет, вода. Можно будет зарядить телефон или пауэрбанк у администратора.
Стоимость детям от 4 до 7 лет – 35 700 рублей.
Стоимость детям от 8 до 12 лет – 44 900 рублей.
Варианты проживания
Кемпинг на берегу Катуни
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Весь трансфер по программе маршрута
- Оплата проживания в комфортабельном кемпинге
- Завтраки, ужины и перекусы (готовим сами)
- Групповое снаряжение (групповая аптечка, ремнабор, игры для детей, спортинвентарь и пр.)
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Канцелярия и материалы для творчества
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
- Баня на маршруте
- Сплав на рафте по реке Катунь
- Катание на лошадках
- Услуги наших зажигательных и заботливых инструкторов
Что не входит в цену
- Билеты на самолет до Горно-Алтайска (стоимость порядка 25-30 тысяч рублей туда-обратно из Москвы)
- Обеды в кафе (включены только завтраки, ужины и перекусы)
- Поездка на Каракольские озера и иные места не по программе
- Личные расходы (сувениры, кафе, проживание до или после выезда)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя и своего ребенка от возможной непогоды и холодного дыхания гор.
Все переходы налегке, рекомендуем отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу и для прогулок.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- кроссовки.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос (1 л);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- медицинский полис;
- банное;
- детская индивидуальная аптечка;
- средство от клещей.
Рекомендуем добавить:
- пуховик (теплая куртка);
- хоба (сидушка туристическая);
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- очки солнцезащитные.
Почему тур больше подходит детям именно с 4 лет?
На самом деле в это путешествие можно поехать и с детьми намного младше, но не будет возможности организации дневного сна.
Как правило, самая активная часть программы попадает на дневное время. Тут встает вопрос перед родителями, готовы ли они носить спящего ребенка по горам или отказываться от части программы в пользу дневного сна и оставаться в лагере.
Мы уверены, что родители и лучше нас знают, подойдет ли данное путешествие их ребенку, или нет.
Насколько тяжелыми будут переезды? Это безопасно?
Все переезды на маршруте продолжительностью до 2 часов (считали время с запасом).
Автобусы для переездов мы выбираем максимально комфортные.
Сотрудничаем только с опытными водителями, которые давно уже возят по этим дорогам, знают все особенности пути и не будут подвергать опасности наших маленьких пассажиров.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодный(ой)?
На завтраки, ужины и перекусы еду полностью предоставляет турклуб. Обеды приходятся, как правило, на переезд, поэтому мы останавливаемся в кафе (стоимость питания в кафе не включена).
В нашем меню делаем упор на локальные, свежие продукты: сезонные овощи, фрукты, сыр и другие изделия с фермерских хозяйств по соседству.
Готовят еду участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Что и как готовить мы подскажем, от вас — готовность влиться в этот увлекательный процесс.
Мы учтем все ваши комментарии по еде, которые вы оставите в предпоходной анкете. Вегетарианцев голодными тоже не оставим:)
А помыться можно будет?
По программе планируется 1 баня, а также есть возможность принимать горячий душ на территории кемпинга за отдельную плату.