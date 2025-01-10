2 день

Катаемся на лошадках и посещаем Долину горных духов

Сегодня освоим еще один алтайский транспорт — лошадок! Научимся держаться в седле и в сопровождении инструкторов отправимся на небольшую прогулку по противоположному берегу Катуни.

Посетим каменные ванны — небольшие озера в протоках реки. Тут можно искупаться!

После обеда на трансфере отправимся в Долину горных духов. Так называют урочище Че-Чкыш. Посмотрим на водопад Че-Чкыш, оставим подарки духам в трех пещерах и поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на Катунь.

А еще сегодня прогуляемся к Ороктойскому мосту — это подвесной мост в самом узком и глубоком (70 м) месте Катуни. Всего второй день похода, а у нас уже тысяча невероятных фото!