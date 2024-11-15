Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни

Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Многие заповедные места на Алтае невозможно увидеть за пару дней.

В этом туре мы уедем подальше в горы, чтобы посетить труднодоступное озеро, где редко встречаются путешественники.

Будем останавливаться в домиках с видом
читать дальше

на Северо-Чуйский хребет, побываем в самом сердце Алтая и увидим топ локаций — прогуляемся по Алтайскому Марсу, встретим закат у Гейзерного озера, прокатимся по Чуйскому тракту и отправимся на моторафтинг по Катуни! Рассмотрим наскальные рисунки и пласты «слоёного пирога». Будем путешествовать группой до 7 человек на комфортабельном автомобиле.

5
12 отзывов
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Ближайшие даты:
21
июн3
июл13
июл23
июл3
авг9
авг15
авг
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.

Проживание. В 2-местных номерах в домиках на базах Алтая в горах. По возможности — с удобствами в комнате. Остановимся посреди высокогорной Курайской степи в уютном доме, прямо с балкона сможем любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами. Есть общая кухня со всем необходимым, весь второй этаж полностью наш (без посторонних людей).

Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.

Транспорт. Группа до 7 человек — Hyundai Grand Starex. Есть возможность увеличить число участников до 19 человек (в этом случае едем на комфортном автобусе Mercedes-Benz).

Дети. От 5-ти лет.

Программа тура по дням

1 день

Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь

Встречаемся в 11:00 в Горно-Алтайске (точное место по договорённости). На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе «Hyundai Grand Starex» командой до 7 человек.

Наша первая остановка будет у главной водной артерии Горного Алтая — реки Катунь. Отправимся на моторафтинг! После обеда в кафе нас ждёт живописный Семинский перевал, высота которого более 1800 метров над уровнем моря. Будем делать остановки для фотографий и созерцания. Подышим чистейшим алтайским воздухом и насладимся панорамами из окна авто. Вероятно, встретим на полях лошадей, коров и других домашних животных. Ближе к вечеру посетим дикие места, куда редко доезжают туристы — слияние рек Урсул и Катунь около так называемой «дачи Путина».

Остановимся на ночь на базе в районе села Онгудай в горах.

Моторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и КатуньМоторафтинг по Катуни, Чуйский тракт и слияние рек Урсул и Катунь
2 день

Природные богатства Алтая и священные места

Начнём насыщенный день с сытного завтрака и отправимся к горному перевалу — Чике-Таман. Далее доедем до кордона Кур-Кечу, где насладимся видом на Большой Ильгуменский порог с огромных каменных глыб. Послушаем ревущий поток воды, увидим последствия древнего катаклизма и место слияния Катуни и Чуи. Встретим на пути неприступную скалу «Белый Бом» и сходим к памятнику народного героя, водителя Чуйского тракта — Кольки Снегирёва. Заедем на обед в кафе.

Встретим закат у разноцветного Гейзерного озера на южном склоне Курайского хребта. Здесь шаманы устанавливают связь с космосом и видят пророчества. Водоём питается подземными ключами и горными ручьями. На поверхности — причудливые узоры. Как они образовываются, расскажет гид. Аналогичное озеро можно увидеть только в Йеллоустонском парке в США.

Остановимся на ночлег посреди высокогорной Курайской степи. Прямо с балкона дома можно любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами Северо-Чуйского хребта!

Природные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные местаПриродные богатства Алтая и священные места
3 день

Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины

После завтрака отправимся на машинах повышенной проходимости к труднодоступному озеру Джангысколь, куда редко доезжают путешественники. Место обладает мощной энергетикой и может похвастаться живописными картинами со всех сторон.

К обеду вернёмся на базу отдыху. Затем нас ждёт Алтайский Марс, где мы сделаем фотографии на фоне космических пейзажей. Рассмотрим пласты яркой глины, алевритов, известняков, гравия, песка и щебня, которые образуют «слоёный пирог». Узнаем о происхождении «марсианских гор» на Алтае. Пройдёмся по тоннелям и поднимемся повыше.

По пути к гостинице насладимся пейзажами Курайской степи, понаблюдаем за парящими в небе беркутами и рассмотрим снежные вершины Северо-Чуйского хребта.

Заповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершиныЗаповедное озеро, Алтайский Марс, Курайская степь и снежные вершины
4 день

Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак

Встретим последнее утро нашего путешествия среди гор и отправимся в село Акташ, где позавтракаем в проверенном кафе. Наберём родниковой воды и выдвинемся в обратный не менее живописный путь. По дороге посмотрим ещё на несколько интересных объектов: Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки, водопад Ширлак. Если потребуется, сделаем остановку у сувенирного рынка на одном из горных перевалов.

В Горно-Алтайске будем к 20:00. Обратные билеты домой лучше брать на следующий день.

Акташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад ШирлакАкташ, Чуйский оленный камень, древние наскальные рисунки и водопад Ширлак

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет44 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе
  • Встреча в аэропорту/гостинице/на автовокзале Горно-Алтайска
  • Экскурсии и посещение объектов по программе
  • Проживание
  • Услуги гида
  • Моторафтинг по Катуни
  • Аренда транспорта повышенной проходимости
Что не входит в цену
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • 1-местное размещение - по запросу, доплата 3000 рублей за весь тур
  • Питание - 300-350 рублей за 1 приём
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
Завершение: Г. Горно-Алтайск, 20:00 (место по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
A
15 ноя 2024
Всё было супер
Александрина
1 окт 2024
Очень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практически идеальным. Гиды четко знают свою работу: тайминг четкий, оптимальный, ненавязчивый; все мелочи продуманы, подбор локаций - всё самое интересное в этом направлении. Проживание - с изумительными видами. Спасибо за полученное удовольствие!
Очень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практическиОчень понравилась экскурсия. Гиды - Андрей и Анна высококомпетентные. Путешествие получилось ярким, невероятным, комфортным и практически
Евгения
23 сен 2024
Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!

Гиды Анна и Андрей очень здорово знают особенности местной природы и культуры, интересно и подробно рассказывают, и отвечают на любые вопросы! Делятся с туристами
читать дальше

уникальными знаниями и делают всё, чтобы путешествие было интересным и комфортным. Видно что люди влюблены в природу и в свою работу! Очень чётко распланирован маршрут и тайминг, иногда хотелось остаться подольше, но следующая локация была столь же удивительной. Для такого короткого путешествия идеальное распределение мест и времени. Безумно благодарна и рада что выбрала этот тур!

Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!Отличное путешествие для знакомства с республикой Алтай!
Ирина
6 сен 2024
В этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безгранично благодарна Андрею за то, что он смог открыть для нас Алтай с самых красивых,
читать дальше

запоминающихся и захватывающих видов, интересных рассказов и потрясающих впечатлений! Не было ни одного дня, который бы разачаровал в этом грамотно организованном туре. Было и комфортное, спокойное перемещение и активные прогулки в горы и слегка экстремальный моторафтинг, и очень энергичная встряска в "буханке" 😁 Очень понравилась спокойная и комфортная база в Онгудае, и расслабляющая, особенно после поездки к труднодоступному озеру, банька в Курае👌! Андрей очень чуткий, вежливый человек, интересный и увлекательный рассказчик, опытный гид и очень аккуратный водитель (на протяжении всех 4 дней не было ни одного рискованного обгона или сумашедшей езды🙌).
Рекомендую 100% всем этот тур для начального ознакомления с Горным Алтаем! Обязательно вернёмся ещё 🫶

В этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безграничноВ этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безграничноВ этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безграничноВ этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безграничноВ этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безграничноВ этом году наконец-то смогли осуществить свою мечту и посетить прекрасный Горный Алтай! И я безгранично
Лилия
2 сен 2024
Если боитесь влюбиться и оставить на Алтае свое сердце, этот маршрут точно не для вас.
А для бесстрашных с открытым сердцем и душой могу однозначно рекомендовать этот маршрут и прекрасную слаженную команду гидов Андрея и Анну. Все продумано и организовано до мелочей. Ребята очень ценят свою родину, с любовью и профессионализмом относятся к своему делу.
Александра
16 авг 2024
Поездка была потрясающая! Я под огромным впечатлением от Алтайской республики и Алтайского края (да, это не одно и то же, нас научили)! Такие живописные места, приятная компания и отличные гиды,
читать дальше

которым важнее всего комфорт туристов!

Анна и Андрей, Андрей и Анна, вы невероятные люди! Я очень рада была с вами познакомиться и спасибо вам за это волшебное путешествие!

Программа рассчитана на 4 дня, за которые вы посмотрите природные красоты, от которых захватывает дух! Я однажды даже растрогалась от того, что такое можно увидеть в реальной жизни, что это не сказка. . во время пути все четко продумано ребятами-гидами, вы не переутомитесь, не будете голодными, и погуляете, и посозерцаете, и пройдёте 12 км при желании либо просто посидите на живописном берегу озера или реки. Обязательно гиды вам поведают об истории мест, особенностях края и республики и всегда поделятся любой информацией, которая вас заинтересует.

В общем, 10 из 10)

Поездка была потрясающая! Я под огромным впечатлением от Алтайской республики и Алтайского края (да, это неПоездка была потрясающая! Я под огромным впечатлением от Алтайской республики и Алтайского края (да, это неПоездка была потрясающая! Я под огромным впечатлением от Алтайской республики и Алтайского края (да, это не
В
15 авг 2024
Прекрасные гиды, прекрасный маршрут, отличная организация! Масса впечатлений, фото и эмоций! Очень рекомендую.
Мария
10 авг 2024
Отличная программа для первого знакомств с Алтаем! Организаторы просто волшебники, очень внимательны, доброжелательны! Комфортное размещение на базах, интересные локации (наш топ- труднодоступное озеро), приятная компания! Определенно рекомендуем данную программу и гида!
И
22 июл 2024
Решение о поездке на Алтай и заказ тура у гидов Андрея и Анны были спонтанными, и мы ни разу не пожалели. Все прекрасно организованно, программа насыщенная, но не чрезмерная. Главное гиды настоящие энтузиасты своего дела, очень тщательно подготовили все этапы тура. Открыли для нас красивейшие места.
Настоящая перезагрузка!
Решение о поездке на Алтай и заказ тура у гидов Андрея и Анны были спонтанными, иРешение о поездке на Алтай и заказ тура у гидов Андрея и Анны были спонтанными, иРешение о поездке на Алтай и заказ тура у гидов Андрея и Анны были спонтанными, и
Анна
14 июл 2024
Чудесная поездка! Это мой первый приезд на Алтай и я очень рада, что выбрала гида Андрея, и этот план тура. Отдельная благодарность второму гиду Анне, которая помогала создать душевную и
читать дальше

дружелюбную атмосферу в группе, добавляла свои интересные факты об Алтае и местах посещения. Самое важное для меня - это отношение людей к своему делу. Андрей очень ответственный водитель, аккуратный, очень вежливый, но при этом он четко выдерживал план маршрута по времени, мы все успевали посетить и вечером отдохнуть на базах. Локации все были очень красивые, сам Чуйский тракт- это просто нескончаемый вернисаж пейзажей, один другого лучше. ⛰️ Моторафтинг добавил острых ощущений и адреналина😁 Запомнилось всё: чистейшие горные реки и озера, горные снежные хребты на закате, виды с перевалов. 🥰
Наши гиды показывали нам чистейшие источники, где алтайцы набирают воду и пьют для лечения.
Хочу отметить, как тщательно были выбраны кафе и столовые для нашего питания, только проверенные места, за что отдельное спасибо! 😄 И конечно, отдельная благодарность за выбор турбаз и номеров. На Алтае не так много мест с привычными удобствами (туалет, душ). Мы смогли пожить в разных местах, но везде были красивые места, удобные, очень заботливые хозяева турбаз. Один хозяин в селе Курай даже проводит свои небольшие экскурсии на своей базе, показывает уникальные вещи.
После поездки, я ещё жила сама несколько дней в горном Алтае и у меня была возможность сравнить разные турбазы и кафе. Андрей очень старался обеспечить нашей группе комфорт и отдых на протяжении всей поездки.
Могу сказать, что гиды Андрей и Анна - прекрасные проводники в мир Алтая. У нас была душевная группа, всех вспоминаю с радостью и благодарностью. Алтай - место природной чистоты и силы, и в него невозможно не влюбиться! 🥰 Хочется вернуться и изучать Алтай дальше. Однозначно рекомендую всем туры Андрея и Анны.
Благодарю за незабываемые впечатления 🙏🥰

Лилия
12 июл 2024
Экскурсия на Алтай для тех, кто любит природу, дикие заповедные места. Спешите, уже очень много туристов и заповедность скоро закончится. Спасибо нашему экскурсоводу за то, что он смог провести нас по тем местам, где не столь многолюдно. Красота природы Алтая завораживает
Яна
8 июл 2024
Алтай- потрясающий😍Андрей показал его со всех лучших ракурсов😍
Алтай- потрясающий😍Андрей показал его со всех лучших ракурсов😍Алтай- потрясающий😍Андрей показал его со всех лучших ракурсов😍

Похожие туры из Горно-Алтайска

Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
29 отзывов
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
17 фев в 08:00
25 000 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
На машине
Конные прогулки
9 отзывов
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или город, 9:00-10:00
19 мая в 09:00
26 мая в 09:00
44 900 за человека
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
На машине
скидка
20%
14 отзывов
7 дней
Алтай по максимуму: горные перевалы, прогулка по Телецкому озеру и высадка на Марсе
Увидеть на Гейзерное озеро, послушать древние легенды и проехаться по Чуйскому тракту
Начало: В 7:10 в аэропорту Барнаула; в 7:50 на ж/д и автов...
4 мая в 08:00
11 мая в 08:00
8125065 000 за человека