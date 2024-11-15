Рекомендуем взять удобные кроссовки, ветровку и тёплые вещи на случай похолодания. Будем находиться в горах, где всегда прохладнее, а погода переменчива. Также, лучше снять наличные деньги, так как не везде возможна оплата картой.

Проживание. В 2-местных номерах в домиках на базах Алтая в горах. По возможности — с удобствами в комнате. Остановимся посреди высокогорной Курайской степи в уютном доме, прямо с балкона сможем любоваться закатом и рассветом над снежными вершинами. Есть общая кухня со всем необходимым, весь второй этаж полностью наш (без посторонних людей).

Питание. На завтраки, обеды и ужины будем заезжать в кафе, где каждый сможет выбрать блюдо на свой вкус. Питание в стоимость не входит.

Транспорт. Группа до 7 человек — Hyundai Grand Starex. Есть возможность увеличить число участников до 19 человек (в этом случае едем на комфортном автобусе Mercedes-Benz).

Дети. От 5-ти лет.