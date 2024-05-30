Туры на лошадях в Горно-Алтайске

Найдено 35 туров в категории «Конные прогулки» в Горно-Алтайске, цены от 32 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Конный поход к Каракольским озерам
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Вас ждет неделя единения с природой и общения с лошадьми, отдых в палатках и вкусная костровая пища, а также жаркая сибирская банька»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000 за человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы пройдете по прикаракольской тайге, выйдете в зону альпийских лугов и увидите замечательные панорамы»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000 за человека
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
«Конная экскурсия на гору Чертов Палец»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000 за человека
Конный тур к Шавлинским озерам
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
«Общий конный переход 6-7 часов»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000 за человека
Конный тур к подножью Белухи
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы будете вдыхать свежий горный воздух, любоваться окружающей красотой и наполняться силой природы»
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500 за человека
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Начало: с. Манжерок
«Научиться кататься верхом на лошади и почувствовать себя первопроходцами»
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 58 500 за человека
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
«Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по "сыпухе" (мелкие камни)»
7 авг в 10:00
59 500 за человека
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000 за человека
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
«Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда»
14 авг в 10:00
72 000 за человека
Приключения на Алтае
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500 за человека
Погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000 за человека
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
«А после неспешного общения с алтайскими лошадками, гостей Алтай ждет всплеск адреналина, вы станете покорителями белой воды, отправившись на рафтинг по реке Катунь»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000 за человека
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000 за человека
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000 за человека
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Конный тур в верховья Катуни к заповедному озеру Тальменье проходит по местам, где туристы бывают редко»
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 000 за человека
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Возвращаемся к лошадкам и продолжаем путь в сторону Замков Горных духов, овеянных множеством сказаний и легенд»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500 за человека
Алтай - страна чудес. Конный поход
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
«Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» – одеваем все самое грязное, лошадок не чистим»
22 июня в 10:00
92 000 за человека
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
«Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800 за человека
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
Начало: с. Элекмонар
«Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному»»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
64 200 за человека
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
«По приезду – инструктаж, размещение в палатках, баня вечер у костра, сопровождаемый рассказами инструкторов о местном быте, лошадях, нашем маршруте и многом другом»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000 за человека
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, а для больших эмоций – желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом»
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200 за человека
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Выше облаков, наравне с ветром, в компании людей, чьи сердца горят любовью к Алтаю и лошадям, в местах, недоступных простому туристу пройдет этот конный премиум-тур»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000 за человека
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии и мероприятия: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы за дополнительную плату/прогулка по долине – входит в стоимость тура), село мастеров – Аскат»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900 за человека
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами»
4 янв в 10:00
58 000 за человека
Зимние выходные в горах Алтая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000 за человека
Майские праздники и осенние дни на Алтае
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
«Первый ознакомительный выезд на лошадях от села Анос вдоль реки Катунь к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм на острове Патмос, ГЭС, устье реки Чемал и перспектива извилистой Катуни»
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000 за человека
Зимний Алтай. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
«Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя»
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«мастеров Аскат, конная прогулка в горы (оплачивается отдельно) или прогулка по экотропе»
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900 за человека
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии: конная прогулка в горы (дополнительная оплата), экскурсия на о»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Познавай Алтай
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
12 дней
Познавай Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сегодня весь день мы проведем в тайге верхом на лошадях»
13 июля в 10:00
104 900 за человека
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
«Вас ждут конная прогулка и паромная переправа по Телецкому озеру, посещение пасеки и шаманский обряд, горловое пение и релакс в сибирской бане»
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400 за человека
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Далее вас ждёт конная прогулка вдоль левого берега Катуни»
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
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    очень ухоженные, чистые, с красивыми видами, что тоже не могло не порадовать. Также здорово, что есть разнообразие активностей (и пешком походить, и в горы подняться, и на лодке покататься, и на лошадях поскакать). В общем, скучать точно не придётся:)

    Ездили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в маеЕздили в рамках данного тура в мае
  • М
    Маргарита
    20 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Обалденная поездка!! Лучшая!!
  • С
    Сергей
    14 мая 2024
    Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
    Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
  • G
    Gennady
    10 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
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    великолепно: дедушка Алтай красив, таинственен и велик! Организационно-тоже замечательно! Тур компактный и динамичный. Все как я люблю. Все посещенные локации-из перечня must see. Хорошо,что это начало туристического сезона. Еще нет толп нашего брата-туриста, а красота есть: маральник зацвел, снега есть, летнее солнце побаловало. Команда веселая и позитивная! Одним словом, все ожидания оправдались. Рекомендовать тур буду однозначно! Спасибо!

  • М
    Марина
    8 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
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    (микроавтобус Мерседес), гостиничный комплекс "Кедр" и команда гостей "Соотечественники". Ожидание не равно реальность. Но! Все зависит от того, что ждать от путешествия. Да, оно было не таким, как представлялось. Оно было совершенно другим, но не менее захватывающим! Мы, с сестрой, оставив дома мужей, детей, собак, оторвались на сколько могли - веселились, покупали, что понравилось, впитывали воздух, солнце, дождь, снег. Нам было весело, интересно. Собралась отличная команда и супер гид Николай. Ему отдельная огромная благодарность за то, что не давал скучать, за знание самых лучших инста-камней, запил видосиков и кучу-кучу интересных мест, историй и легенд:))) Менялись маршруты по ходу смены погоды! Всё было во время! И рафтинг, и прогулка верхом, и вершина со снегом. Даже нашли цветущий маральник в пасмурный день! Пять дней пролетели на одном дыхании. Собирались жить в кемпинге в лесу, но поселили в гостиничный комплекс в середине населенного пункта. Но, отличные виды из окна. Гулять по населенному пункту даже времени не было. График посещений разных мест был очень плотный, просто не успевали выдохнуть. Поэтому качественный душ и отдых, отменная домашняя кухня были как нельзя кстати.

    Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)Для начала сухая статистика.)
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
    Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить АлтайВсе очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
    Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
    читать дальше

    гид Юля, водитель Олег, команда, местные жители, все, у кого мы останавливались в кафе/гостиницах. Спасибо большое! С наилучшими пожеланиями с Волгограда!

  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Конный тур к подножью Белухи
    Все прошло легко и без накладок.
    Все прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладокВсе прошло легко и без накладок
  • Н
    Никита
    18 февраля 2024
    Приключения на Алтае
    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
    читать дальше

    воду с рек - это прекрасно) Отличным дополнением были банные вечера с окунанием в горные реки - каеф. Особенная благодарность гиду Валентине и коноводу Аргымаю!

    Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. СмотретьМоре впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть
  • Е
    Евгений
    14 января 2024
    Конный тур к подножью Белухи
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
    Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именноОрганизация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 35
  1. Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
  2. Конный поход к Каракольским озерам
  3. Каракольские озера - Нижняя Катунь
  4. Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
  5. Конный тур к Шавлинским озерам
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 35 авторских туров от 32 800 до 115 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Горно-Алтайске. Максимально сближение с природой Горно-Алтайска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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