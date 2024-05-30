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Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«Вы увидите знаменитый Чемал, исследуете загадочные петроглифы, покатаетесь на лошадях и окажетесь среди фантастических марсианских пейзажей с землей красно-оранжевого цвета и следами древних моллюсков»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Вас ждет неделя единения с природой и общения с лошадьми, отдых в палатках и вкусная костровая пища, а также жаркая сибирская банька»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы пройдете по прикаракольской тайге, выйдете в зону альпийских лугов и увидите замечательные панорамы»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Калейдоскоп Алтая. Тур-комфорт
Начало: С. Манжерок
«Конная экскурсия на гору Чертов Палец»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 102 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
«Общий конный переход 6-7 часов»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к подножью Белухи
Начало: село Манжерок
«Верхом на послушных алтайских лошадках вы будете вдыхать свежий горный воздух, любоваться окружающей красотой и наполняться силой природы»
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на край земли. Конный тур для новичков
Начало: с. Манжерок
«Научиться кататься верхом на лошади и почувствовать себя первопроходцами»
29 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 58 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур. Южно-Чуйское кольцо
Начало: с. Манжерок
«Первая часть пути преодолевается на лошадях, примерно половина, затем пешком подъем в гору по "сыпухе" (мелкие камни)»
7 авг в 10:00
59 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«После завтрака движемся на лошадях до Замка горных духов»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
К вершине мира. Поход для всех: сплав, конная прогулка и экскурсии
Начало: село Манжерок
«Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда»
14 авг в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае
Начало: село Манжерок
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
79 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай. Конный тур
Начало: село Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 50 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Погружение в Алтай и Нижняя Катунь. Конно-водный тур
Начало: село Манжерок
«А после неспешного общения с алтайскими лошадками, гостей Алтай ждет всплеск адреналина, вы станете покорителями белой воды, отправившись на рафтинг по реке Катунь»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 54 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадями и распределение их между туристами»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Приключения на Алтае. Сокращенная программа
Начало: село Манжерок
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
66 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Конный тур в верховья Катуни к заповедному озеру Тальменье проходит по местам, где туристы бывают редко»
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Улаганское нагорье. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Инструктаж по технике безопасности в конном туре, распределение лошадей»
19 июня в 10:00
26 июня в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
Начало: С. Элекмонар
«Возвращаемся к лошадкам и продолжаем путь в сторону Замков Горных духов, овеянных множеством сказаний и легенд»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
44 500₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Алтай - страна чудес. Конный поход
Начало: с. Элекмонар
«Утром запланировано посещение Каракокшинской пещеры, далее движемся через «живое болото» – одеваем все самое грязное, лошадок не чистим»
22 июня в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтай для новичков или к Каракольским озерам налегке. Конный тур
Начало: с. Элекмонар
«Лошади уверенно везут Вас к Каракольским озерам около полутора часов, после чего остаются на заслуженный отдых»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Ан’ылу - конный тур к высокогорным озерам Алтая
Начало: с. Элекмонар
«Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному»»
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
64 200₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Начало: с. Элекмонар
«По приезду – инструктаж, размещение в палатках, баня вечер у костра, сопровождаемый рассказами инструкторов о местном быте, лошадях, нашем маршруте и многом другом»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Семейный тур на Алтай без рюкзаков
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Прокатимся на лошадях, сплавимся на рафтах, попаримся в настоящей алтайской баньке, а для больших эмоций – желающие смогут прокатиться на квадроциклах по диким лесам Алтая вместе с профессиональным гидом»
27 июля в 10:00
17 авг в 10:00
115 200₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай - перезагрузка. Конный премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Выше облаков, наравне с ветром, в компании людей, чьи сердца горят любовью к Алтаю и лошадям, в местах, недоступных простому туристу пройдет этот конный премиум-тур»
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Большой Алтай. Обзорный тур-комфорт по Алтаю до границы с Монголией
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии и мероприятия: мероприятие на выбор (конная прогулка в горы за дополнительную плату/прогулка по долине – входит в стоимость тура), село мастеров – Аскат»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
94 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимнее погружение в Алтай. Конный тур
Начало: г. Горно-Алтайск / с. Манжерок
«Знакомство с алтайскими лошадками и распределение их между туристами»
4 янв в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Зимние выходные в горах Алтая
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«в 12:00 уже запланирован первый выезд на лошадях»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майские праздники и осенние дни на Алтае
Начало: с. Элекмонар
«Первый ознакомительный выезд на лошадях от села Анос вдоль реки Катунь к смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на храм на острове Патмос, ГЭС, устье реки Чемал и перспектива извилистой Катуни»
14 сен в 10:00
19 сен в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зимний Алтай. Конный тур
Начало: Россия, Республика Алтай, Чемальский район, село Э...
«Проводится по аналогии с классической царской охотой – привязав неподалеку лошадей, участники рассаживаются по «номерам», а в это время команда инструкторов проводит загон зверя»
26 дек в 10:00
2 янв в 10:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника и места силы Алтая, 5 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«мастеров Аскат, конная прогулка в горы (оплачивается отдельно) или прогулка по экотропе»
26 апр в 10:00
27 апр в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весна на Алтае. Цветение маральника, 7 дней
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Экскурсии: конная прогулка в горы (дополнительная оплата), экскурсия на о»
19 апр в 10:00
26 апр в 10:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
«После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях»
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Познавай Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Сегодня весь день мы проведем в тайге верхом на лошадях»
13 июля в 10:00
104 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Незабываемый Горный Алтай: Чуйский тракт, Телецкое озеро и Алтайский Марс
Увидеть топовые достопримечательности, совершить конную прогулку и переплыть Телецкое озеро
Начало: Горно-Алтайск, 09:00
«Вас ждут конная прогулка и паромная переправа по Телецкому озеру, посещение пасеки и шаманский обряд, горловое пение и релакс в сибирской бане»
14 июля в 09:00
21 июля в 09:00
9600086 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
«Далее вас ждёт конная прогулка вдоль левого берега Катуни»
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Ездили в рамках данного тура в мае. Тур очень понравился, программа насыщенная, увидели много живописных мест. Все базы, в которых мы останавливались,
- ММаргарита20 мая 2024Обалденная поездка!! Лучшая!!
- ССергей14 мая 2024Тур прервали не по вине организаторов, но то, что успели - очень понравилось. Хотим дойти до конца на следующий год)
- GGennady10 мая 2024Добрый день, уважаемые дамы и господа! Несколько слов о туре в Горный Алтай "Цветение маральника" 20-26 апреля 2024. Эмоционально все
- ММарина8 мая 2024Для начала сухая статистика.) В реализации задумки мне помогли: Госпожа Удача, операторы Анастасия и Анна, менеджер Юлия Некрылова, гид Николай, водитель Юра
- ААнастасия5 мая 2024Все очень понравилось, прекрасные локации. Нашей группе очень повезло с гидом Николаем. Всем советую постить Алтай, но все таки выбирать летнее время, так как мы успели, и замерзнуть, и погреться на солнышке с начале мая.
- ААнастасия1 мая 2024Благодарю за прекрасное путешествие! Горы, реки, водопады, лошади, экскурсии, прогулки — все это было. Много положительных эмоций. Люди встретились хорошие:
- ННикита18 февраля 2024Все прошло легко и без накладок.
- ННикита18 февраля 2024Море впечатлений и эмоций! Очень насыщенный тур где тебе дают попробовать и посмотреть по максимуму. Смотреть на горы и пить
- ЕЕвгений14 января 2024Организация на хорошем уровне, гид прекрасен. Были некоторые вопросы к размещению (не к качеству, а именно размещению, но несущественны). Кормят замечательно. В общем все отлично, но маловато…
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Конные прогулки»
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Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Горно-Алтайске. Максимально сближение с природой Горно-Алтайска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024