«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Авторский тур в Горно-Алтайске

Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере

Путешествие 2 в 1: посвятим 12 дней исследованию двух частей Алтая: Алтайского края и Республики Алтай.

Без машины времени перенесёмся в XIX век в Бийске и увидим, как жили крестьяне, станем участникам традиционной алтайской свадьбы, почувствуем себя настоящими кузнецами в Белокурихе и познакомимся с национальными промыслами.

Вас ждут поездка в Каракольскую долину, водопады реки Шинок, Денисова пещера и, конечно, высадка на «Марс»!
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Ближайшие даты:
15
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет103 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отелях в Бийске и Горно-Алтайске. Во время передвижения по маршруту мы будем останавливаться в гостевых домах (в большинстве из них предусмотрено 2-местное размещение).

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсий возможен обед в ланч-боксах.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие походы на расстояние около 7 км. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе или минивэне Mercedes-Benz Vito.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Связь может отсутствовать. Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.

Программа тура по дням

1 день

Алтайский край: Бийск

Встретим вас в аэропорту и отправимся в Бийск. Здесь был построен Бикатунский острог и Бийская крепость, ставшая основой для образования города. Мы прогуляемся по улочкам старого Бийска и полюбуемся каменными строениями XIX-XX веков.

Вечером заселимся в отель.

Алтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: БийскАлтайский край: Бийск
2 день

Архиерейское подворье и город-курорт Белокуриха

Позавтракав, пойдём в музей Архиерейского подворья. Экспозиция перенесёт нас в XVIII-XIX века. Узнаем много интересного об истории Алтая и роли Алтайской духовной миссии в ней, секреты подвалов архиерейского дома.

После этого отправляемся в горы. По пути увидим северные остроги Чергинского и Семинского хребтов. Сделаем остановку в городе-курорте Белокуриха. Заглянем в кузницу, где понаблюдаем за процессом ковки и желающие смогут почувствовать себя кузнецами, выковав себе сувенир самостоятельно. Затем проследуем в Белокуриху-2 по серпантину с 62 поворотами. Поднявшись на смотровую площадку увидим, как горы обнимают степи. Зайдём в трактир XIX века, посетим дом знахарки, винокурню и дом хлеба, чтобы получить представление о том, как жили крестьяне на Алтае в XIX веке.

Ближе к вечеру приедем в посёлок Искра и заселимся в гостевой дом.

Архиерейское подворье и город-курорт БелокурихаАрхиерейское подворье и город-курорт БелокурихаАрхиерейское подворье и город-курорт БелокурихаАрхиерейское подворье и город-курорт БелокурихаАрхиерейское подворье и город-курорт Белокуриха
3 день

Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев

Цель нашего сегодняшнего маршрута — деревня Сибирячиха. Именно там живут потомки старообрядцев, сохранившие традиции, обряды и фольклор. Мы посетим горницу, полную предметов быта, костюмов, молебных книг и икон местных жителей. Послушаем фольклорные песни и примем участие в традиционном застолье. У нас будет удивительная возможность посмотреть реконструкцию фрагмента свадьбы, проведённую по всем канонам.

Вернёмся в п. Искра, чтобы переночевать.

Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцевДеревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев
4 день

Водопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и Жираф

Этот день посвятим единению с потрясающей природой Алтайского края. Отправимся в поход к водопадам реки Шинок. Первый водопад, который мы увидим — Нежная иллюзия высотой 10 метров. В полукилометре от него расположился второй — Йог. Его высота составляет уже 28 метров. Потоки воды, устремляясь вниз, образуют искрящееся облако брызг. Конечная цель маршрута — самый высокий водопад Алтая Жираф высотой 72 метра. Путь до него заставит нас переходить реку вброд, но оно того стоит.

Вечером вернёмся в наши гостевые дома в посёлке.

Водопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и ЖирафВодопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и ЖирафВодопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и ЖирафВодопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и Жираф
5 день

Дорога в Республику Алтай: Денисова пещера

Утром собираем вещи и выезжаем в Республику Алтай. По пути заглянем в Денисову пещеру. Во время археологических раскопок здесь было найдено более 80 тысяч предметов: орудия труда, оружие, украшения и многое другое. Особую известность это место получило в 2008 году, когда исследователи обнаружили окаменелую фалангу пальца девушки. Анализ ДНК показал, что находка может свидетельствовать об особой ветви эволюции человека — денисовцах.

После этого пересечём границу между Алтайским краем и Республикой Алтай — земле народа алтай-кижи. Доберёмся до Чуйского тракта через Канскую степь и несколько перевалов, а потом свернём в Каракольскую долину.

Ночь проведём в доме местной жительницы и сможем ближе познакомиться с культурой и укладом жизни алтайцев. Вас ждут традиционный ужин и концерт горлового пения в сопровождении национальных музыкальных инструментов: топшура и комуса.

Дорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещераДорога в Республику Алтай: Денисова пещера
6 день

Каракольская долина, село Кулада и озеро Ару-Кем

Сегодня исследуем Каракольскую долину: посетим сакральные места, увидим петроглифы и древние курганы. Сделаем остановку у родника и узнаем о ритуале повязывания дьялама. Затем заглянем в село Кулада, на въезде в которое установлены деревянные скульптуры. Зайдём в небольшой местный музей. Пообедав, отправимся на прогулку к озеру Ару-Кем, затаившемуся в лесу.

Ночь проведём в гостевых домах.

Каракольская долина, село Кулада и озеро Ару-КемКаракольская долина, село Кулада и озеро Ару-КемКаракольская долина, село Кулада и озеро Ару-КемКаракольская долина, село Кулада и озеро Ару-КемКаракольская долина, село Кулада и озеро Ару-КемКаракольская долина, село Кулада и озеро Ару-Кем
7 день

Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень

Едем в село Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути нас ждёт несколько интересных локаций.

Доберёмся до села Купчегень, чтобы зайти в Центр народных промыслов. Увидим, как местные мастера сохраняют традиции шорно-седельного дела, тиснения кожи, чеканки, резьбы по кости и валяния.

Следующая остановка — Калбак-Таш. Здесь мы посмотрим на петроглифы разных эпох.

Продвигаясь по маршруту, остановимся полюбоваться перевалом Чике-Таман, слиянием рек Чуи и Катуни и мостом в селе Иня.

Вечером доедем до Кош-Агача и остановимся на ночь в доме с видом на Чуйскую степь.

Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе КупчегеньКош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень
8 день

В гостях у теленгитов

Нас ждёт ранний подъём, ведь мы отправляемся на «Марс-1» (Кызыл-Чин). Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После их осмотра спустимся обратно по узкому каньону.

После обеда мы посетим этноаил в селе Ортолык. Познакомимся с традициями народа теленгитов и вновь посмотрим фрагмент алтайской свадьбы.

Переночуем в гостевом доме.

В гостях у теленгитовВ гостях у теленгитовВ гостях у теленгитовВ гостях у теленгитовВ гостях у теленгитов
9 день

Чуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-Аул

Часть дня посвятим исследованию Чуйской степи. Отправимся в долину реки Юстыд, где расположено множество захоронений. Увидим необычные творения древних степных жителей: каменные круги, треугольники и другие фигуры, предназначение которых остаётся неизвестным.

Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа.

После посетим казахскую деревню Жана-Аул, где местные жители расскажут нам, когда и почему казахи поселились в Чуйской степи.

Ночлег проведём в гостевом доме.

Чуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-АулЧуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-АулЧуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-АулЧуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-Аул
10 день

Тархатинский мегалитический комплекс

Утром заедем посмотреть на уникальную достопримечательность — Тархатинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория.

Остановимся на ночь в гостевом доме в селе Калмак.

Тархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплекс
11 день

Знакомство с Горно-Алтайском

С утра отправимся на прогулку по ботаническому саду, а затем поедем в Горно-Алтайск — столицу Республики Алтай. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Республики Алтай.

Переночуем в местном отеле.

Знакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-АлтайскомЗнакомство с Горно-Алтайском
12 день

Окончание тура

После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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