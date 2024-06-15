Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отелях в Бийске и Горно-Алтайске. Во время передвижения по маршруту мы будем останавливаться в гостевых домах (в большинстве из них предусмотрено 2-местное размещение).

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсий возможен обед в ланч-боксах.

Уровень сложности. Программа предусматривает пешие походы на расстояние около 7 км. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе или минивэне Mercedes-Benz Vito.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Связь может отсутствовать. Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.