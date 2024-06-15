Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Без машины времени перенесёмся в XIX век в Бийске и увидим, как жили крестьяне, станем участникам традиционной алтайской свадьбы, почувствуем себя настоящими кузнецами в Белокурихе и познакомимся с национальными промыслами.
Вас ждут поездка в Каракольскую долину, водопады реки Шинок, Денисова пещера и, конечно, высадка на «Марс»!
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|103 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отелях в Бийске и Горно-Алтайске. Во время передвижения по маршруту мы будем останавливаться в гостевых домах (в большинстве из них предусмотрено 2-местное размещение).
Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсий возможен обед в ланч-боксах.
Уровень сложности. Программа предусматривает пешие походы на расстояние около 7 км. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе или минивэне Mercedes-Benz Vito.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Связь может отсутствовать. Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.
Программа тура по дням
Алтайский край: Бийск
Встретим вас в аэропорту и отправимся в Бийск. Здесь был построен Бикатунский острог и Бийская крепость, ставшая основой для образования города. Мы прогуляемся по улочкам старого Бийска и полюбуемся каменными строениями XIX-XX веков.
Вечером заселимся в отель.
Архиерейское подворье и город-курорт Белокуриха
Позавтракав, пойдём в музей Архиерейского подворья. Экспозиция перенесёт нас в XVIII-XIX века. Узнаем много интересного об истории Алтая и роли Алтайской духовной миссии в ней, секреты подвалов архиерейского дома.
После этого отправляемся в горы. По пути увидим северные остроги Чергинского и Семинского хребтов. Сделаем остановку в городе-курорте Белокуриха. Заглянем в кузницу, где понаблюдаем за процессом ковки и желающие смогут почувствовать себя кузнецами, выковав себе сувенир самостоятельно. Затем проследуем в Белокуриху-2 по серпантину с 62 поворотами. Поднявшись на смотровую площадку увидим, как горы обнимают степи. Зайдём в трактир XIX века, посетим дом знахарки, винокурню и дом хлеба, чтобы получить представление о том, как жили крестьяне на Алтае в XIX веке.
Ближе к вечеру приедем в посёлок Искра и заселимся в гостевой дом.
Деревня Сибирячиха: знакомство с укладом жизни старообрядцев
Цель нашего сегодняшнего маршрута — деревня Сибирячиха. Именно там живут потомки старообрядцев, сохранившие традиции, обряды и фольклор. Мы посетим горницу, полную предметов быта, костюмов, молебных книг и икон местных жителей. Послушаем фольклорные песни и примем участие в традиционном застолье. У нас будет удивительная возможность посмотреть реконструкцию фрагмента свадьбы, проведённую по всем канонам.
Вернёмся в п. Искра, чтобы переночевать.
Водопады реки Шинок: Нежная иллюзия, Йог и Жираф
Этот день посвятим единению с потрясающей природой Алтайского края. Отправимся в поход к водопадам реки Шинок. Первый водопад, который мы увидим — Нежная иллюзия высотой 10 метров. В полукилометре от него расположился второй — Йог. Его высота составляет уже 28 метров. Потоки воды, устремляясь вниз, образуют искрящееся облако брызг. Конечная цель маршрута — самый высокий водопад Алтая Жираф высотой 72 метра. Путь до него заставит нас переходить реку вброд, но оно того стоит.
Вечером вернёмся в наши гостевые дома в посёлке.
Дорога в Республику Алтай: Денисова пещера
Утром собираем вещи и выезжаем в Республику Алтай. По пути заглянем в Денисову пещеру. Во время археологических раскопок здесь было найдено более 80 тысяч предметов: орудия труда, оружие, украшения и многое другое. Особую известность это место получило в 2008 году, когда исследователи обнаружили окаменелую фалангу пальца девушки. Анализ ДНК показал, что находка может свидетельствовать об особой ветви эволюции человека — денисовцах.
После этого пересечём границу между Алтайским краем и Республикой Алтай — земле народа алтай-кижи. Доберёмся до Чуйского тракта через Канскую степь и несколько перевалов, а потом свернём в Каракольскую долину.
Ночь проведём в доме местной жительницы и сможем ближе познакомиться с культурой и укладом жизни алтайцев. Вас ждут традиционный ужин и концерт горлового пения в сопровождении национальных музыкальных инструментов: топшура и комуса.
Каракольская долина, село Кулада и озеро Ару-Кем
Сегодня исследуем Каракольскую долину: посетим сакральные места, увидим петроглифы и древние курганы. Сделаем остановку у родника и узнаем о ритуале повязывания дьялама. Затем заглянем в село Кулада, на въезде в которое установлены деревянные скульптуры. Зайдём в небольшой местный музей. Пообедав, отправимся на прогулку к озеру Ару-Кем, затаившемуся в лесу.
Ночь проведём в гостевых домах.
Кош-Агач и Центр народных промыслов в селе Купчегень
Едем в село Кош-Агач по Чуйскому тракту. По пути нас ждёт несколько интересных локаций.
Доберёмся до села Купчегень, чтобы зайти в Центр народных промыслов. Увидим, как местные мастера сохраняют традиции шорно-седельного дела, тиснения кожи, чеканки, резьбы по кости и валяния.
Следующая остановка — Калбак-Таш. Здесь мы посмотрим на петроглифы разных эпох.
Продвигаясь по маршруту, остановимся полюбоваться перевалом Чике-Таман, слиянием рек Чуи и Катуни и мостом в селе Иня.
Вечером доедем до Кош-Агача и остановимся на ночь в доме с видом на Чуйскую степь.
В гостях у теленгитов
Нас ждёт ранний подъём, ведь мы отправляемся на «Марс-1» (Кызыл-Чин). Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После их осмотра спустимся обратно по узкому каньону.
После обеда мы посетим этноаил в селе Ортолык. Познакомимся с традициями народа теленгитов и вновь посмотрим фрагмент алтайской свадьбы.
Переночуем в гостевом доме.
Чуйская степь, долина реки Юстыд и казахская деревня Жана-Аул
Часть дня посвятим исследованию Чуйской степи. Отправимся в долину реки Юстыд, где расположено множество захоронений. Увидим необычные творения древних степных жителей: каменные круги, треугольники и другие фигуры, предназначение которых остаётся неизвестным.
Заедем в село Кокоря в Историко-этнографический музей теленгитов Чуи. Здесь хранится множество экспонатов, которые погрузят нас в культуру теленгитов и историю этого народа.
После посетим казахскую деревню Жана-Аул, где местные жители расскажут нам, когда и почему казахи поселились в Чуйской степи.
Ночлег проведём в гостевом доме.
Тархатинский мегалитический комплекс
Утром заедем посмотреть на уникальную достопримечательность — Тархатинский мегалитический комплекс. Это археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория.
Остановимся на ночь в гостевом доме в селе Калмак.
Знакомство с Горно-Алтайском
С утра отправимся на прогулку по ботаническому саду, а затем поедем в Горно-Алтайск — столицу Республики Алтай. Здесь нас ждёт обзорная экскурсия по городу и посещение Национального музея Республики Алтай.
Переночуем в местном отеле.
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно