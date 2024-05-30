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Авторский тур
6 дней
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
162 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля в 08:00
104 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг в 08:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
15 июня в 10:00
103 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700₽ за человека
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
18 июля в 10:00
97 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
- ВВалентина26 мая 2024Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
- ТТатьяна23 мая 2024Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
- ААлина11 мая 2024Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
- ААлександр16 сентября 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторВсе было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
- ВВиктория10 июня 2023Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный турЧудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
- ЕЕкатерина26 мая 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторБыло очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
- GGancholi15 мая 2023Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструкторЯ заказывала индивидуальную экскурсию для группы из двух человек. Это было прекрасное путешествие! Мы посетили сказочно красивые природные уголки Республики
- ЮЮлия18 февраля 2023Новый год по-алтайски: тур на семь днейАлтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!
- ММихаил15 февраля 2023Новый год по-алтайски: тур на семь днейОрганизовали тур по Алтаю с гидом Алексеем. Доволен абсолютно всем, посетили множество мест, впечатлений уйма, больше уложить, мне кажется, было невозможно. Организаторы все время были на связи, отвечали на все вопросы. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Алтай»
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