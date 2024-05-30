Алтай – туры в Горно-Алтайске

Найдено 24 тура в категории «Алтай» в Горно-Алтайске, цены от 22 680 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400 за человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
162 900 за человека
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Авторский тур
5 дней
Раскрытие Таинственного пятого элемента в местах силы Горного Алтая
Начало: Г. Новосибирск, ул. Восход 15
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
55 000 за человека
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля в 08:00
104 900 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг в 08:00
125 000 за человека
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Авторский тур
12 дней
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
15 июня в 10:00
103 000 за человека
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
от 82 200 за человека
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня 1 час
Путешествие на Алтай. 5-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 57 800 за человека
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней 6 часов
Путешествие на Алтай и Телецкое озеро. 7-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 70 700 за человека
Алтай без границ. Тур на 12 дней
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
11 дней 4 часа
Алтай без границ. Тур на 12 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
16 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 141 000 за человека
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Авторский тур
6 дней
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
9 июля в 10:00
6 авг в 10:00
89 000 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Авторский тур
8 дней 8 часов
Золотое кольцо Алтая. 9-дневный тур
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
19 июня в 09:00
3 июля в 09:00
от 112 000 за человека
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Авторский тур
5 дней 5 часов
Золотое кольцо Алтая. Экспресс-тур на 6 дней
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
22 июня в 09:00
6 июля в 09:00
от 76 500 за человека
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Семейный дог-треккинг по Куехтанарской долине
Отдохнуть с собаками в горах, подняться к Куехтанарским озёрам и пожить в палатке
Начало: Кош-Агачский район, база отдыха, вторая половина д...
18 июня в 12:00
19 авг в 12:00
23 000 за человека
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (пере...
14 сен в 10:00
129 000 за человека
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
Алтай для активных: тур по знаковым локациям с треккингами, сплавом и конной прогулкой
Погулять по ущелью Актру, сплавиться по Катуни и прокатиться верхом по тайге
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
5 июля в 09:00
19 июля в 09:00
58 200 за человека
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Авторский тур
11 дней
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
18 июля в 10:00
97 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
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    дали полезную информацию, что необходимо взять с собой в путешествие. С погодой нам повезло, мы провели в Горном Алтае три удивительных дня, получили массу положительных впечатлений. Нам показали удивительные места и Вам действительно удалось влюбить нас в Алтай!!!! Хочется еще вернуться, так как там есть еще что посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
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    в уютных благоустроенных базах, что очень радует после насыщенного дня. Также понравилось, что группа небольшая. Это был мой первый опыт в одиночной поездке. Познакомилась с такими же любителями природы и путешествий. Как-нибудь приеду осенью, хочу увидеть Катунь во всей ее красе) Рекомендую!

    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
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    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

  • А
    Александр
    16 сентября 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Все было просто замечательно. Хорошая организация и пластичный график, все можно было поменять в зависимости от погоды, наших предпочтений и
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    впечатлений в прошедшие дни. Особенно порадовала постоянная взаимосвязь с Константином, что почему-то в последнее время бывает нечасто. Отдельное спасибо хочется сказать гиду Сергею, за совместно проведенные дни которые оставят яркие воспоминания. Это человек который знает и любит свою работу, расскажет и покажет много интересного и зарядит позитивом.

  • В
    Виктория
    10 июня 2023
    Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
    Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Было очень мало дней на отдых, поэтому групповые туры не подходили. Константин составил индивидуальную программу, максимально насыщенную, с 9 утра
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    до 9 вечера мы ездили, взбирались, любовались с замечательным гидом Димой. Даже в начале мая Алтай нереальный. А полное погружение позволило обнулиться и вернуться домой с новыми силами и целями! Рекомендую.

  • G
    Gancholi
    15 мая 2023
    Ваш идеальный Горный Алтай. Тур-конструктор
    Я заказывала индивидуальную экскурсию для группы из двух человек. Это было прекрасное путешествие! Мы посетили сказочно красивые природные уголки Республики
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    Алтай! Программа путешествия была составлена с учетом всех наших пожеланий. В связи с погодными условиями, программа немного менялась с предварительного согласования с нами, предлагались достойные альтернативы. Перед поездкой мы получили подробную консультацию, какие вещи с собой брать, как одеваться. Это было весьма полезно с учетом часто изменчивой погоды Алтая. Нас сопровождал профессиональный гид, очень внимательный, заботливый, интересный и эрудированный. Мы путешествовали на надежном джипе, безупречно чистом и технически оснащенном. С уверенностью рекомендую команду Константина Роговцова для организации незабываемых путешествий!

  • Ю
    Юлия
    18 февраля 2023
    Новый год по-алтайски: тур на семь дней
    Алтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!
  • М
    Михаил
    15 февраля 2023
    Новый год по-алтайски: тур на семь дней
    Организовали тур по Алтаю с гидом Алексеем. Доволен абсолютно всем, посетили множество мест, впечатлений уйма, больше уложить, мне кажется, было невозможно. Организаторы все время были на связи, отвечали на все вопросы. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Алтай»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 24
  1. В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
  2. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  3. На Алтай за чудесами, энергией и видами
  4. Алтай: топовые места и скрытые уголки
  5. Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Алтай" можно забронировать 24 тура от 22 680 до 162 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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