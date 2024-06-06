Групповые туры Горно-Алтайска

Найдено 67 туров в категории «Групповые» в Горно-Алтайске, цены от 19 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
11 отзывов
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
19 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за человека
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
25 отзывов
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
30 июня в 08:00
5250042 000 за человека
Автотрип по знаковым местам Алтая
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
11 отзывов
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
6941159 000 за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
9 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500 за человека
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900 за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500 за человека
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500 за человека
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
29 900 за человека
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 900 за человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
56 666 за человека
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля в 08:00
104 900 за человека
На Алтай за чудесами, энергией и видами
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
На Алтай за чудесами, энергией и видами
Увидеть, как сливаются реки, загадать желание на острове Патмос и побывать в «Долине горных духов»
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
45 000 за человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
162 900 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
53 300 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг в 08:00
125 000 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Авторский тур
8 дней
Путешествие к подножию горы Белуха с казахстанской стороны
Начало: Г. Усть-Каменогорск, Казахстан
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115 000 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
3 авг в 11:00
103 400 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Авторский тур
12 дней
«Две половинки одного целого»: этнотур по Алтайскому краю и Республике Алтай
Познакомиться с культурой алтайцев, побывать на этнической свадьбе и в знаменитой Денисовой пещере
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени ...
15 июня в 10:00
103 000 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
12 июня в 09:00
26 июня в 09:00
37 500 за человека
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Возрождающая сила Алтая: ретрит-тур в женской компании
Пройти очищение с шаманским бубном, помедитировать под звуки аурафона и обрести единство с природой
Начало: Горно-Алтайск, 12:00, точное место встречи - по до...
22 июня в 12:00
6 июля в 12:00
85 000 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
22 июня в 10:00
30 июня в 10:00
51 800 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
114 900 за человека
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
10 дней
Активное приключение на Алтае: поход к Шавлинским озерам
Пожить неделю среди гор в палатках, сплавиться по Катуни и пройти Телецкое озеро на катере
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
5 июля в 08:00
69 500 за человека
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
111 000 за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
67 900 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
91 000 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
59 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Нашим гидом была Инна. Очень доброжелательная и общительная девушка, легко нашли контакт. Очень интересно рассказывала про местность, на все наши вопросы давала ответ. Путешествовали в семиместном минивэне, было комфортно. Природа великолепная, поездкой все остались довольны
  • С
    Сузана
    4 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Фантастический тур! Алексей крутой гид, оказался не просто проводником, но и другом на всю поездку. Очень хорошо провели время, заезжали в некоторые места не указанные в туре, если позволяло время. Все мега понравилось, буду советовать друзьям!
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
    читать дальше

    впала просто всостояние шока и превратилась в глаза/уши/нос. Унесла с собой самые красивые виды и неповторимые запахи алтайской природы. Я была в составе группы из 3 человек, и нас возил по локациям сам гид Алексей. И это было просто волшебно. Настолько эрудированного, подвижного и отзывчивого проводника я еще не встречала. Я считаю, что мне очень повезло с выбором этого тура! Благодарю всех, кто причастен к нему, и обязательно буду рекомендовать!

  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
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    гид очень интересно рассказывал и про места и истории, связанные с Алтаем, историей, народом, хорошие интересные разговоры в машине тоже были) Заезжали в магазины и останавливались во вкусных аутентичных местах на обед. по надобности. За нами машина приехала прямо в отель и потом также завезли. Очень рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень приятный и интересный собеседник, умеющий создать комфортный микроклимат в группе. Спасибо организаторам за красивый и познавательный тур!
    Все было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, оченьВсе было отлично! Отдельное спасибо Алексею: прекрасно владеет историей и географией Алтая, четкий, структурированный организатор, очень
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
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    дали полезную информацию, что необходимо взять с собой в путешествие. С погодой нам повезло, мы провели в Горном Алтае три удивительных дня, получили массу положительных впечатлений. Нам показали удивительные места и Вам действительно удалось влюбить нас в Алтай!!!! Хочется еще вернуться, так как там есть еще что посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
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    в уютных благоустроенных базах, что очень радует после насыщенного дня. Также понравилось, что группа небольшая. Это был мой первый опыт в одиночной поездке. Познакомилась с такими же любителями природы и путешествий. Как-нибудь приеду осенью, хочу увидеть Катунь во всей ее красе) Рекомендую!

    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
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    Нам безумно повезло застать и жаркую погоду, и грибной дождик, и туман, который парил над землей, обнимая горы колечком. В общем, не описать словами, приезжайте и насладитесь Алтаем воочию! Особенно вам повезет, если окажетесь в надежных руках гида Татьяны! Она прекрасно знает родные места, флору и фауну региона, поэтому с радостью и любовью расскажет об увиденных на склонах растениях и животных. Еще она знает отдаленные уголки и площадки, откуда открываются невероятные виды! А еще с Татьяной не соскучиться, в самом хорошем смысле этого слова, - с ней даже поездка по Чуйскому тракту длинной в 6 часов пролетит незаметно и весело, т. к. у Татьяны есть свои секретики (не будем раскрывать их все:) В общем произошел полный метч и гармония! Казалось, что приехали в гости к старым-добрым друзьям! Немножко жаль, что маральник почти совсем отцвел, так как весна была ранняя, но и в этом были свои плюсы, - все излюбленные туристами места были не такими заполненными, как в жаркий сезон. В общем уехали в полном восторге и с миллионом фотографий, которые навсегда захочется сохранить в сердечке и на пленке, чтобы пересматривать и расплываться в теплом улыбке ☺️ Приезжайте тоже! Вам понравится! 🫶

    Были в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах маяБыли в туре в 20ых числах мая
  • А
    Алина
    11 мая 2024
    В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
    Активный тур для непоседливых, любящих природу и приключения, радующихся любой погоде путешественников. Нашим гидом и проводником в красочный мир весеннего
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    Алтая был Константин. Хотите влюбиться в Алтай, узнать про его историю, географические и этнографические нюансы- вы на правильном пути! Наша группа состояла из трёх путешественников, на протяжении маршрута мы передвигались на комфортном внедорожнике, в местах локаций с бездорожьем мы пересаживались на УАЗик/ буханку. У нас был интересный маршрут, продуманный до мелочей. Мы наслаждались великолепными пейзажами Алтая, верхом на лошадях наблюдали за маралами на расстоянии нескольких метров, с диким восторгом пронеслись (со стороны проползли конечно) по виа-феррате под присмотром внимательного инструктора, прогулялись по цветущим весенними цветами лесам, долинам и горам, любовались водопадом, покатались на моторафте по Катуни, прошлись по старому Чуйскому тракту. Самыми яркими воспоминаниями для нашей небольшой группы стало пребывание на базе Актру - восхождение на вершины, треккинг по снежным тропам и каменным моренам. Сочетание яркого голубого неба, белоснежных вершин и солнца- эти моменты будут долго радовать и напоминать об этой поездке, снегопады и дожди внесли свою лепту в наши впечатления о путешествии. Самый вкусный кофе в турке был приготовлен для участников путешествия Костей в горах с видом на ледник. В каждой локации мы проводили достаточно времени, чтобы насладиться местом - всегда была возможность не просто выйти из автомобиля и посмотреть вокруг, но и прогуляться по местности. Не было ощущения "гонки", при этом мы успевали посмотреть все запланированные достопримечательности и ещё увидеть что-то интересное по пути. Большую часть достопримечательностей мы посетили в отсутствие толп туристов, что придавало особую атмосферу уединенности с природой. Для любителей весенней природы начало мая это сказочное время для путешествий по Алтаю - цветущие фиолетово- розовые облака маральника навсегда покорили мое сердце, яркие колокольчики прострелов и кандыка, ирисы и горные тюльпаны на протяжении всех прогулок радовали взгляд. Мы продегустировали национальные блюда из барашков и маралов, купили на местном заводе сыры, отдельное спасибо за вкусняшки Косте - монгольскую колбаску и другие ништяки. Костя! Спасибо за интересную и насыщенную программу, яркие эмоции от поездки, заботу об участниках путешествия! Рекомендую всем посетить Алтай и другие локации с Константином. PS:Внимательно читайте описание тура и включённые активности, требующие небольшой физической подготовки и грамотно собранного по списку вещей "чемодана".

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Групповые»

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