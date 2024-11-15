Предлагаем вам уникальный тур-конструктор по Алтаю, программу для которого мы построим по вашим пожеланиям.
Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждут сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы, погружение в национальную культуру и историю, огромный выбор вариантов активного отдыха. Алтай — это многогранная сокровищница!
Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждут сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы, погружение в национальную культуру и историю, огромный выбор вариантов активного отдыха. Алтай — это многогранная сокровищница!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Индивидуальный гибкий маршрут
Выбирайте продолжительность путешествия, расскажите нам о ваших пожеланиях — и мы все спланируем. За один день вы успеете посетить:
- Чемал и его окрестности (природные достопримечательности + конная прогулка в маральнике/моторафтинг/треккинг/виа-феррата), • или, если хотите все и сразу, «слетаете» до слияния Чуи с Катунью и насладитесь пейзажами одной из самых красивых дорого мира — Чуйского тракта. Правда, такая поездка кому-то покажется тяжелой (ранний выезд и позднее возвращение). Лучше заложить на это развлечение 2-3 дня и к тому же посетить множество любопытных локаций. Если же вы хотите по-настоящему прочувствовать энергетику Горного Алтая, рекомендуем программу на 4-7 дней. Можно включить в маршрут сплав, рыбалку, треккинг к ледникам Актру, конные прогулки, катание на собачьих упряжках, горловое пение и даже полет на воздушном шаре — добавьте активностей по вкусу!
- Пример программы на первый день.
- Стартуем рано утром. Разомнемся прогулкой до Камышлинского водопада или доберемся до него на моторафте по Катуни. Дальше держим путь на живописный Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира. Ощутим мощь Ильгуменского порога, полюбуемся панорамой с перевала Чике-Таман, изучим петроглифы святилища Калбак-Таш и помедитируем над слиянием Чуи с Катунью. По пути заедем к Гейзеровому озеру удивительного цвета, а если поторопимся, успеем совершить заброску на знаменитый «Алтайский Марс», к необычным ландшафтам красноватых оттенков. Вечером заселимся на уютную турбазу или в глэмпинг, разведем костер и будем делиться впечатлениями, накопленными за этот день и предвкушать то, что ждет нас завтра.
- Что можно делать в остальные дни на Алтае.
- Можно преодолеть бездорожье и подняться до Акташского ретранслятора. Добраться до перевала Кату-Ярык и впечатлиться видами долины реки Чулышман. Посетить Улаганские озера и Пазырыкские курганы. Заглянуть к полноводному водопаду Куркуре, отыскать, где растут Каменные грибы и совершить переправу по живописному Телецкому озеру — и это еще не всё! Скажите нам, сколько дней готовы посвятить знакомству с Алтаем и мы составим оптимальный маршрут с гарантированным набором впечатлений! Важно знать• Питание в проверенных кафе по маршруту. Иногда завтраки организованы в отелях. При желании возможно совместное приготовление завтрака или ужина, в том числе и на костре.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем Горный Алтай и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов.
- Стоимость экскурсии указана за одни сутки, максимальная продолжительность тура — до 14 дней.
- Экскурсия проходит на хорошем автомобиле — кроссовере, внедорожнике или минивэне. Если идем в горы, в программу включаем страховку с покрытием «Активный Отдых», группа регистрируется в МЧС.
Любой день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Марсианские пейзажи
- Гейзерное озеро
- Семинский перевал
- Ильгуменский порог
- Перевал Чике-Таман
- Слияние Чуи с Катунью
Что включено
- Услуги гида (стоимость указана за 1 сутки),
- Трансфер (стоимость указана за 1 сутки),
- Разработка программы,
- Подбор и бронирование жилья при необходимости,
- Проживание в палатках и общественное снаряжение, если на маршруте есть удаленные от цивилизации локации.
Что не входит в цену
- Проживание в гостиницах и на базах отдыха (от 3000 руб. /сутки за номер с удобствами),
- Питание (например, обед в кафе на Чуйском тракте 300-500 руб.),
- Внедорожные заброски (от 1000 до 8000 руб.),
- Паромные переправы (76 км с юга на север Телецкого озера - от 12 000 руб. за машину),
- Дополнительные активности (катера, лошади, рафтинг, воздушный шар и т.д. - от 500 до 30 000 руб.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или заберем из отеля
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска
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