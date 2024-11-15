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Предлагаем вам уникальный тур-конструктор по Алтаю, программу для которого мы построим по вашим пожеланиям.



Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждут сногсшибательные пейзажи и потрясающие творения природы, погружение в национальную культуру и историю, огромный выбор вариантов активного отдыха. Алтай — это многогранная сокровищница!