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за одной девочкой в отель и поехали путешествовать. У нас получился такой, своего рода, девичник. Между разговорами Татьяна очень ненавязчиво и в тоже время доступно рассказывала о истории, культуре, традициях Алтайского края. А ещё Таня просто супер водитель. Была очень аккуратная и в тоже время достаточно динамичная поездка. Останавливались во всех запланированных местах. Ночевали на турбазах "Путник Алтая" и "Зелёный мох". База "Путник Алтая" очень маленькая и уютная, находится в стороне от дороги. Хозяйка, просто очаровательная девушка, очень вкусно вас накормит и всегда учтет ваши пожелания и предпочтения. В номерах чисто, тепло. Есть чайник, чашки, чай, фен, одноразовые зубные щётки, тапочки, гель для душа, шампунь, телевизор, wifi. А главное, там тишина. В "Зелёном мхе" тоже очень уютные номера, но там попрохладней, что компенсируется тёплыми одеялами. Достаточно шумно. В номере есть чайник, фен, полотенца, тапочки, телевизор. В идеале, если вам попадётся домик с окнами на гору и лес, тогда ваше утро будет идеальным. Обедали в кафешках по пути. Хочу отметить, что, если собираясь путешествовать по Алтаю, вы ожидаете какие-то гастрономические изыски, то лучше вам не сюда. Чем выше, тем проще. И об этом нужно помнить. А так это путешествие стало своего рода перезагрузкой. Спасибо огромное Наталье за организацию тура и Татьяне за проведение. Всем знакомым буду вас рекомендовать. Вы просто супер.