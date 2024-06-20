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20%
Авторский тур
5 дней
Популярное предложение
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
5625045 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
32 900₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
42 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
7647065 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
119 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
31 500₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
4000032 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
9 июля в 09:00
30 июля в 09:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
17 июля в 10:00
24 июля в 08:00
56 666₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
8 июля в 10:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля в 08:00
29 июля в 08:00
162 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
85 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Алтай. Перезагрузка. Шавлинские озёра
Начало: Россия, Новосибирская область, аэропорт Новосибирс...
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
7 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 82 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
17 авг в 11:00
103 400₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
53 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
25 июля в 08:00
8 авг в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
6 июля в 08:00
9 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
15 июля в 08:00
19 авг в 08:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
6 июля в 10:00
1 авг в 10:00
54 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг в 08:00
125 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
114 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
111 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
91 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
67 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
148 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля в 08:00
104 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННикита20 июня 2024Заказывал тур для мамы, хотелось в максимально короткий срок показать всю красоту Алтая. Выбрал этот тур, мама в восторге, организатор
- ТТатьяна20 июня 2024Для тех, кто впервые на Алтае отличный тур. Организовано всё супер! Наш гид Андрей за столь непродолжительное время смог много показать, рассказать и заинтересовать нас. Будем готовиться к новому путешествию на Алтай. Спасибо большое! Всем рекомендую
- ДДенис20 июня 2024Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на это предложение. Заинтересовала активная
- ООльга19 июня 2024В июне 2024 года мы провели 6 незабываемых дней путешествуя по Горному Алтаю в компании замечательного гида Алексея. Горный Алтай
- ММария18 июня 2024Всё отлично, рекомендую! Организация Натальи отличная, гид Татьяна прекрасна!
- ННаталья17 июня 2024Алтай прекрасен! Мы проехали по всем основным местам, но самые яркие впечатления остались от двухдневной поездке по Чуйскому трактору. Нашим
- ССветлана17 июня 2024Путешествовали по Алтаю. Организован тур был отлично! 🔥🔥🔥 Интересные места, красивые виды, небольшие рассказы!!! Тур прошёл «на ура!», даже с тем
- ССветлана16 июня 2024Была в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как и договорились, потом заехали ещё
- ТТатьяна16 июня 2024Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
- ООльга13 июня 2024Тур и организация путешествия превзошли наши ожидания. Еще до начала тура нам прислали список необходимых вещей, что очень пригодилось, так
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из аэропорта»
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