Туры из аэропорта Горно-Алтайска

Найдено 62 тура в категории «Из аэропорта» в Горно-Алтайске, цены от 21 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
5 дней
28 отзывов
Популярное предложение
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
5625045 000 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
20 отзывов
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
21 000 за человека
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
19 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
Завтра в 08:00
5 июля в 08:00
32 900 за человека
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
12 отзывов
Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
Завтра в 08:00
9 июля в 08:00
6941159 000 за человека
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
42 000 за человека
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
11 отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
7647065 000 за человека
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
29 900 за человека
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
119 000 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
4 июля в 08:00
7 июля в 08:00
42 900 за человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
5 июля в 08:00
9 июля в 08:00
34 900 за человека
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 июля в 08:00
6 июля в 08:00
69 900 за человека
Алтайские активности и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
52 500 за человека
По знаковым местам Чуйского тракта
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
10 отзывов
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
31 500 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
4 июля в 08:00
1 авг в 08:00
4000032 000 за человека
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
9 июля в 09:00
30 июля в 09:00
69 900 за человека
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
17 июля в 10:00
24 июля в 08:00
56 666 за человека
Горный Алтай. Путешествие на край России
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
8 июля в 10:00
80 300 за человека
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
Снегоходное сафари: Альбаган, Каракольские озёра и Долина туров
Покататься по снежным просторам и увидеть главную вершину северо-восточного Алтая
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
65 500 за человека
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур
12 дней
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем ...
15 июля в 08:00
29 июля в 08:00
162 900 за человека
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
На снегоходах к вершинам Северо-Чуйского хребта
Пожить вдали от цивилизации и подъехать почти вплотную к подножиям могучих гор
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
99 500 за человека
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
7 дней
Зов диких троп: Алтай на джипах, квадроциклах и лошадях
Пересечём пять районов Алтая, увидим перевалы, Гейзерное озёро и попробуем парение в сибирских чанах
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт
8 июля в 09:30
12 авг в 09:30
90 000 за человека
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Женский ретрит-вдохновение. Алтай
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
6 июля в 10:00
20 июля в 10:00
85 000 за человека
Алтай. Перезагрузка. Шавлинские озёра
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Алтай. Перезагрузка. Шавлинские озёра
Начало: Россия, Новосибирская область, аэропорт Новосибирс...
Завтра в 10:00
16 июля в 10:00
22 000 за человека
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Авторский тур
5 дней
Затаив дыхание: тур по захватывающим алтайским достопримечательностям
Погулять по Каракольской долине, полюбоваться бирюзой Гейзерного озера и марсианскими ландшафтами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
37 500 за человека
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Авторский тур
7 дней
Дух Алтая: путешествие по знаковым локациям
Прогуляться по Телецкому озеру, изучить петроглифы и побывать в парке «Уч-Энмек»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 09:00-10:00. Возможна вст...
10 июля в 09:00
24 июля в 09:00
54 800 за человека
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Авторский тур
9 дней 1 час
Алтай - Земля Духов (тур на 8 или 10 дней)
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт
7 июля в 09:00
21 июля в 09:00
от 82 200 за человека
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Насыщенный тур в инопланетный край: сплав по Катуни, Телецкое озеро и долина Чулышман
Совершить поход к леднику, устроить интернет-детокс и проплыть Телецкое озеро с юга на север
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, утро
12 июля в 08:00
22 июля в 08:00
81 000 за человека
Алтай: топовые места и скрытые уголки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Алтай: топовые места и скрытые уголки
Прокатиться по Телецкому озеру, рассмотреть «каменные грибы» и древние петроглифы
Начало: В аэропорту Горно-Алтайска, встреча до 11:00. Мы т...
27 июля в 11:00
17 авг в 11:00
103 400 за человека
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
По Алтаю на снегоходах: Каракольские озёра, Замки горных духов и Каракокшинская пещера
Насладиться скоростью, покорить перевалы и пожить в уютных деревянных домиках у озера
Начало: Барнаул, аэропорт, 05:00-07:00/ж. - д. вокзал, до ...
18 мар в 08:00
45 000 за человека
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
Выходные на Алтае: активность и релакс по-сибирски
Отдых в горных шале, парение в чанах с травами, поездки верхом и на квадроцикле
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
53 300 за человека
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Калейдоскоп впечатлений: Телецкое озеро, Патмос, «Долина горных духов» и погружение в культуру Алтая
Прокатиться на катере по озеру, пройти по шаманской тропе и попробовать алтайскую кухню
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 11:00
25 июля в 08:00
8 авг в 08:00
69 900 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
6 июля в 08:00
9 июля в 08:00
44 900 за человека
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Алтаю: от Телецкого озера до Чуйского тракта через Марс и Чулышман
Увидеть каменные грибы, покататься по Телецкому озеру на катере и заглянуть в алтайское жилище
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 08:00-10:00
15 июля в 08:00
19 авг в 08:00
77 300 за человека
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Бирюзовые Мультинские озёра: треккинг налегке с проживанием в палатках
Проснуться с видом на горы, погулять среди кедров и раствориться в лазурно-изумрудных красках Алтая
Начало: Г. Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
6 июля в 10:00
1 авг в 10:00
54 000 за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
🚶 Пешая
Авторский тур
13 дней
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт
Насладиться горным воздухом, рассмотреть наскальную живопись и полюбоваться уникальными водоёмами
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
17 авг в 08:00
125 000 за человека
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Золотое кольцо Алтая: долина Чулышман, Телецкое озеро и треккинг к труднодоступному водопаду
Добраться до одной из самых труднодоступных достопримечательностей и исследовать древние петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
114 900 за человека
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Успеть всё за 11 дней: насыщенное путешествие по главным местам Алтая с активностями
Проехаться по Чуйскому тракту, сплавиться по Катуни и влюбиться в инопланетные пейзажи Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
111 000 за человека
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
15 июля в 14:00
52 500 за человека
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
8 дней
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
91 000 за человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
3 июля в 08:00
7 июля в 08:00
67 900 за человека
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Авторский тур
7 дней
Майские праздники на Алтае: Чемал, Чуйский тракт и Телецкое озеро
Познакомиться с маралами и прокатиться по Телецкому озеру на теплоходе-легенде
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 10:00
1 мая в 08:00
4 мая в 08:00
69 900 за человека
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Комфортабельный тур на Алтай со сплавом, моторафтингом и пешими прогулками
Сплавиться по Катуни, прокатиться на моторафтах и зарядиться силой Алтая
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии го...
7 июля в 08:00
14 июля в 08:00
59 000 за человека
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
К самому большому леднику Алтая с комфортом. Премиум-тур
Начало: Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно...
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
148 000 за человека
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
🚶 Пешая
Авторский тур
12 дней
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13...
13 июля в 08:00
104 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Никита
    20 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Заказывал тур для мамы, хотелось в максимально короткий срок показать всю красоту Алтая. Выбрал этот тур, мама в восторге, организатор
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    оперативно отвечал на все мои вопросы, гид очень интересно все рассказывал, побывали во всех местах из тур+ останавливались дополнительно на смотровых площадках! Всем рекомендую данный тур, если ещё доведётся посетить Алтай, обязательно буду выбирать туры у этого организатора!!

  • Т
    Татьяна
    20 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Для тех, кто впервые на Алтае отличный тур. Организовано всё супер! Наш гид Андрей за столь непродолжительное время смог много показать, рассказать и заинтересовать нас. Будем готовиться к новому путешествию на Алтай. Спасибо большое! Всем рекомендую
  • Д
    Денис
    20 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на это предложение. Заинтересовала активная
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    программа и не высокая стоимость. Руководитель тура быстро отвечал на все вопросы четко и по-существу. По прибытии в аэропорт Барнаула встретил на комфортабельном микроавтобусе, на котором мы ездили все 5 дней. Гид Андрей интересно рассказывал о всех местах которые мы посещали, обладает широким кругом знаний об Алтайском крае и Республике Алтай, историческими данными, сведениями о культуре местного населения. Размещение комфортабельное на базах в очень живописных местах, питание разнообразное в разных кафе, в том числе по желанию группы. Все путешествие прошло великолепно! Буря позитивных эмоций, организация тура на высшем уровне. Однозначно рекомендую, 5 из 5!

    Давно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал наДавно мечтал побывать на Алтае, и наконец решился. Долго выбирал тур в интернет и попал на
  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Алтайские активности и главные достопримечательности
    В июне 2024 года мы провели 6 незабываемых дней путешествуя по Горному Алтаю в компании замечательного гида Алексея. Горный Алтай
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    нас восхитил своими красотами, чистейшим воздухом, реками, бескрайними горами. Если вы любите природу, её неповторимые пейзажи, то Вам именно сюда. О работе команды Константина остались только положительные эмоции. Они работают слаженно ориентируясь на запросы клиента. Любые заданные вопросы получали ответы. Тур оправдывает своё название конструктор. Всё что вы пожелаете увидеть, посетить, запечатлеть будет учтено и грамотно спланированно. Координатор Ирина поможет с бронированием жилья, экскурсий. В случаи форс-мажоров быстро реагируют на изменения и предлагают варианты продолжения путешествия. Уезжая домой, мы точно знали, что хотим вернуться и продолжить знакомство с Горным Алтаем в компании Алексея.

  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Всё отлично, рекомендую! Организация Натальи отличная, гид Татьяна прекрасна!
  • Н
    Наталья
    17 июня 2024
    Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
    Алтай прекрасен! Мы проехали по всем основным местам, но самые яркие впечатления остались от двухдневной поездке по Чуйскому трактору. Нашим
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    гидом был Олег, который оказался не только хорошим гидом, но и интересным человеком. Олег рассказывал много об Алтае, о людях, о жизни, но при этом не перегрузил нас цифрами и датами. Олег хорошо знает маршрут, знает где вкусно поесть, где сделать красивые фото. Дополнительный бонус- у Олега хорошая машина, при таких переездах мы даже не устали. Так что, рекомендую

  • С
    Светлана
    17 июня 2024
    Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
    Путешествовали по Алтаю. Организован тур был отлично! 🔥🔥🔥 Интересные места, красивые виды, небольшие рассказы!!! Тур прошёл «на ура!», даже с тем
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    условием, что погода вмешивалась и пыталась испортить впечатление, но команда Константина находила выход, всегда была на связи и поддержке💪. Огромное им спасибо🔥💪💪💪. Появились новые мысли и места, которые хотим посетить в следующий раз!!! Обязательно воспользуемся услугами Константина и его команды!!! 🔥 Поскольку будем точно уверены, что получим лучшее🔥🔥🔥

  • С
    Светлана
    16 июня 2024
    Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
    Была в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как и договорились, потом заехали ещё
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    за одной девочкой в отель и поехали путешествовать. У нас получился такой, своего рода, девичник. Между разговорами Татьяна очень ненавязчиво и в тоже время доступно рассказывала о истории, культуре, традициях Алтайского края. А ещё Таня просто супер водитель. Была очень аккуратная и в тоже время достаточно динамичная поездка. Останавливались во всех запланированных местах. Ночевали на турбазах "Путник Алтая" и "Зелёный мох". База "Путник Алтая" очень маленькая и уютная, находится в стороне от дороги. Хозяйка, просто очаровательная девушка, очень вкусно вас накормит и всегда учтет ваши пожелания и предпочтения. В номерах чисто, тепло. Есть чайник, чашки, чай, фен, одноразовые зубные щётки, тапочки, гель для душа, шампунь, телевизор, wifi. А главное, там тишина. В "Зелёном мхе" тоже очень уютные номера, но там попрохладней, что компенсируется тёплыми одеялами. Достаточно шумно. В номере есть чайник, фен, полотенца, тапочки, телевизор. В идеале, если вам попадётся домик с окнами на гору и лес, тогда ваше утро будет идеальным. Обедали в кафешках по пути. Хочу отметить, что, если собираясь путешествовать по Алтаю, вы ожидаете какие-то гастрономические изыски, то лучше вам не сюда. Чем выше, тем проще. И об этом нужно помнить. А так это путешествие стало своего рода перезагрузкой. Спасибо огромное Наталье за организацию тура и Татьяне за проведение. Всем знакомым буду вас рекомендовать. Вы просто супер.

    Была в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как иБыла в туре с 14 по 16 июня. Гид Татьяна встретила меня на вокзале, как и
  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Сакральные места Алтая и программа на выбор
    Только вернулась из тура Сакральные места Алтая! Впечатлений и мыслей море! Очень понравилась поездка, отличный вводный курс в природу Алтая. Удалось
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    от всей души окунуться в бескрайнее море лугов,холмов и ущелий, погода радовала солнечностью и замечательными грозами, смотровые площадки - зрелищностью, теплая компания - уютом. Спасибо огромное Инне, нашему отличному гиду, за ее внимательность, гибкость, дружелюбие, готовность услышать наши просьбы и помочь в нужную минуту. Было очень приятно ездить по маршруту на минивэне в маленькой общительной компании. Поездка прошла гладко, мирно и тепло.

  • О
    Ольга
    13 июня 2024
    Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
    Тур и организация путешествия превзошли наши ожидания. Еще до начала тура нам прислали список необходимых вещей, что очень пригодилось, так
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    как мы никогда не были до этого на Алтае, а погода часто менялась. Гидом была Инна, она же водитель. Перемещались на комфортабельном и чистом автомобиле. Останавливались на базах со всеми удобствами. Завтраки и ужины были разнообразные и вкусные. Инна интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. Старалась, чтобы всем в нашей мини-группе (6 человек) было комфортно. Мы великолепно отдохнули и насладились красотами Горного Алтая!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
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  3. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  4. Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
  5. Путешествие на авто по знаковым местам Алтая
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
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  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Чемальская ГЭС
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