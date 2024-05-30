читать дальше

«Таежник»,»Кочевник»,«Алтын-Кёль», и питание(особенно хочу отметить завтраки и ужины в «Кочевнике»). И вне всяких похвал обеды в кафе по пути следования маршрута. Отдельная благодарность гиду Сергею за его интересные рассказы о природе, об истории и обычаях Алтая. Сергей, огромное вам спасибо за ваш профессионализм, заботу и внимание, за оперативное решение всех вопросов. Вы лучший) И огромное спасибо водителю Александру за аккуратное и бережное вождение. Александр-вы профессионал) Очень хорошо спланирован тур. Длительные переезды не утомляют. Все сбалансировано. Алтай прекрасен, невозможно передать в двух словах очарования им, его надо увидеть. Он в моих фотографиях, воспоминаниях и в песнях Добрыни Сатина.