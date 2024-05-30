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Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
«На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex командой до 7 человек»
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«Всего за неделю вы увидите самые красивые места Горного Алтая, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на микроавтобусе»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 89 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
- ВВалентина26 мая 2024Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
- ТТатьяна23 мая 2024Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
- РРадик1 сентября 2023Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
- ЛЛюдмила30 августа 2023Алтай - это чудо! Сказка! Восторг!
- ДДмитрий19 августа 2023Интересный тур, показывает разнообразие природы Горного Алтая и знакомит с его историей.
- ААндрей18 августа 2023Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
- ВВалерия12 августа 2023Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
- ИИрина19 июля 2023Огромное спасибо организаторам тура за знакомство со сказочным Алтаем. Все было на высшем уровне. И размещение в комфортабельных номерах турбаз
- ННаталья22 мая 2023Осень на Алтае. Экскурсионный турПринимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На микроавтобусе»
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