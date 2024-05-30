Туры на микроавтобусе в Горно-Алтайске с гидом по низким ценам

Найдено 4 тура в категории «На микроавтобусе» в Горно-Алтайске, цены от 22 680 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
«На протяжении всего тура передвигаемся на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex командой до 7 человек»
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680 за человека
Символы Алтая. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Символы Алтая. Экскурсионный тур
Начало: с. Манжерок
«Всего за неделю вы увидите самые красивые места Горного Алтая, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на микроавтобусе»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 89 500 за человека
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
🚐 На микроавтобусе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
Экскурсионный тур «Цветение маральника. Майские праздники на Алтае» на 4 дня
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
44 100 за человека
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Покормить огонь по алтайской традиции, попробовать чай с талканом и ощутить мощь Катуни
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
55 555 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и
  • В
    Валентина
    26 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
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    дали полезную информацию, что необходимо взять с собой в путешествие. С погодой нам повезло, мы провели в Горном Алтае три удивительных дня, получили массу положительных впечатлений. Нам показали удивительные места и Вам действительно удалось влюбить нас в Алтай!!!! Хочется еще вернуться, так как там есть еще что посмотреть.

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
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    в уютных благоустроенных базах, что очень радует после насыщенного дня. Также понравилось, что группа небольшая. Это был мой первый опыт в одиночной поездке. Познакомилась с такими же любителями природы и путешествий. Как-нибудь приеду осенью, хочу увидеть Катунь во всей ее красе) Рекомендую!

    Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представленоЭто было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено
  • Р
    Радик
    1 сентября 2023
    Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
    Всё было на высшем уровне, очень понравилось. Спасибо организаторам за поход!
  • Л
    Людмила
    30 августа 2023
    Символы Алтая. Экскурсионный тур
    Алтай - это чудо! Сказка! Восторг!
  • Д
    Дмитрий
    19 августа 2023
    Символы Алтая. Экскурсионный тур
    Интересный тур, показывает разнообразие природы Горного Алтая и знакомит с его историей.
  • А
    Андрей
    18 августа 2023
    Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию Алтая, местное население, обычаи….)
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    и рассказывает туристам. Сразу видно человек любит свою работу и природу. Меню разрабатывает сама, каждый раз разные блюда, ни разу не повторялись. Сама заготавливает, сушить свои выращенные овощи (из них готовили еду). Чаи заваривали из разных местных трав, собирали там же. Всё подскажет, покажет, научит и посоветует по походному быту. Всем рекомендую

    Ходили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географиюХодили в поход с 06.08-14.08.2023. Гид Крылова Татьяна, это лучший гид, который всё знает (про географию
  • В
    Валерия
    12 августа 2023
    Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
    Ходила в поход на Шавлинские озера. Хочу поблагодарить невероятную работу гидов Юны и Ксении. Профессионалы своего дела, такие чуткие! Ксения просто
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    самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!

  • И
    Ирина
    19 июля 2023
    Символы Алтая. Экскурсионный тур
    Огромное спасибо организаторам тура за знакомство со сказочным Алтаем. Все было на высшем уровне. И размещение в комфортабельных номерах турбаз
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    «Таежник»,»Кочевник»,«Алтын-Кёль», и питание(особенно хочу отметить завтраки и ужины в «Кочевнике»). И вне всяких похвал обеды в кафе по пути следования маршрута. Отдельная благодарность гиду Сергею за его интересные рассказы о природе, об истории и обычаях Алтая. Сергей, огромное вам спасибо за ваш профессионализм, заботу и внимание, за оперативное решение всех вопросов. Вы лучший) И огромное спасибо водителю Александру за аккуратное и бережное вождение. Александр-вы профессионал) Очень хорошо спланирован тур. Длительные переезды не утомляют. Все сбалансировано. Алтай прекрасен, невозможно передать в двух словах очарования им, его надо увидеть. Он в моих фотографиях, воспоминаниях и в песнях Добрыни Сатина.

  • Н
    Наталья
    22 мая 2023
    Осень на Алтае. Экскурсионный тур
    Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!
    Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!Принимающая сторона профессионалы! Ответственность, внимание и компетентность! Отличный гид!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  2. Символы Алтая. Экскурсионный тур
  3. Цветение маральника. Майские праздники на Алтае
  4. Этнический тур на Алтай в мини-группе: места силы, ритуалы и проживание в юртах
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 тура от 22 680 до 89 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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