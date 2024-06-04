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Авторский тур
3 дня
Популярное предложение
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
«А в конце нас ждет высадка на Алтайском Марсе с невероятными инопланетными пейзажами»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
32 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и окажемся в живописном месте, где реки Чуя и Катунь сливаются в одну, демонстрируя мощь природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
Начало: Г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б), 8:...
«Осмотрим уникальные природные объекты, курумы, или «каменные грибы»»
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
6941159 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Алтайский максимум: все главные достопримечательности за неделю
Насладиться спокойствием Телецкого озера и проехать по красивейшей дороге России
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Вдоволь нагулявшись и зарядившись красотой природы, вернемся в отель и обсудим впечатления в нашем дружеском кругу»
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
119 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
«Представьте заснеженные верхушки гор, густые хвойные леса, шумные водопады, безлюдные степи, гладь озёр»
Завтра в 08:00
23 июня в 08:00
7000059 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Алтайский «Марс» и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Начало: Горно-Алтайск, утро
«За два дня мы увидим самую красивую дорогу России — знаменитый Чуйский тракт, — высадимся среди марсианских пейзажей и исследуем древние петроглифы эпохи неолита»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По знаковым местам Чуйского тракта
Преодолеть перевалы, рассмотреть узоры на дне Гейзерного озера и совершить экспедицию на «Марс»
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Пейзажи здесь настолько завораживающие, что вся дорога — одна из главных достопримечательностей Алтая»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
31 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«Но новые места и живописные пейзажи восполнят этот недостаток»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Алтайские активности и главные достопримечательности
Побывать в топовых местах, прокатиться верхом, сплавиться по реке и совершить треккинг к водопадам
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
«В путешествии вы не только полюбуетесь природой Алтая, которая манит сюда всё больше гостей, но и познакомитесь с ним через активные развлечения»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
52 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтай: подальше от цивилизации, путешествие в долину Чулышман
Полюбоваться Телецким озером и совершить треккинг к Каменным грибам
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Алтай притягивает красотой гор, фантастическими природными пейзажами и бурлящими реками»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
В горах Алтая: рафтинг, треккинги и дополнительные активности
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Начало: Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
«Алтай заряжает красотой природы и гор: и чем дальше забираешься, тем больше этой энергии»
12 авг в 08:00
3 янв в 08:00
74 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
«С доплатой возможно размещение в отелях: эко-отель «Природа», глэмпинги, коттеджи «Камышла Парк», «Чепош Парк», «Речные Земли»»
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге и невероятная природа
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«Это трехдневное путешествие полностью переключит вас от городских забот и суеты: будем жить в глэмпинге среди природы и при этом с комфортом, любоваться звездами, вдыхать ароматы горных трав и наслаждаться плеском воды горной реки»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Загадки алтайского кольца: Чуйский тракт, перевал Кату-Ярык, Каменные грибы и Телецкое озеро
Насладиться видами живописных перевалов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска
«С доплатой возможно размещение в отелях: Pinewood resort, Природа, Чепош Парк, Камышла Парк, Марсель, других отелях повышенной комфортности»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
По Чуйскому тракту и перевалу Кату-Ярык с ветерком: трип на внедорожнике
Зарядиться энергией, побывать на «алтайском Марсе» и увидеть скифские захоронения
Начало: Горно-Алтайск, время встречи зависит от рейсов уча...
«Вы прогуляетесь по этнокультурному парку, увидите сакральные места и следы древних культур, узнаете, зачем местные жители установили памятник суслику, и насладитесь нетронутой природой»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Активное путешествие без палаток: рафтинг, треккинг и вечера под звёздами
Устроить рафтинг по Катуни, проплыть по Телецкому озеру на катере и насладиться костровой ухой
Начало: Аэропорт Барнаула до 07:00, аэропорт Горно-Алтайск...
«Большинство туристов сюда не добираются, поэтому мы сможем побыть наедине с природой и без спешки прогуляться, вдыхая свежий воздух и фотографируя»
2 июля в 09:00
9 июля в 09:00
69 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
«После завтрака отправимся гулять по Марсу и делать фотографии на фоне космических пейзажей»
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
2520022 680₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный поход к Каракольским озерам
Начало: Село Манжерок
«Природа оказалась на редкость щедра к этому удивительному уголку Сибири»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Начало: Село Манжерок
«После завтрака пешая экскурсия на Муехтинский водопад»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Конный тур к Шавлинским озерам
Начало: с. Манжерок
«Наш путь пройдет по высокогорным плато и лесным дорогам к Шавлинским озерам»
22 июня в 10:00
29 июня в 10:00
57 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Треккинг к озерам Маашей и Каракабак. Рафтинг по Чуе
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«На этом маршруте вы не только увидите красивейшие горные озера, бурные реки, водопады, белоснежные пики и ледники, но и почувствуете на себе мощь порогов своенравной Чуи»
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Треккинг к Белухе и рафтинг по всей Катуни
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Взору открываются удивительные по красоте озёра, образующие цепочку бирюзовых блюдец, многочисленные водопады, цветущие высокогорные луга, белоснежные вершины»
5 июля в 10:00
25 июля в 10:00
92 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Пеший тур в долину Маашей и озерам Каракабак
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«После слияния Катуни и Чуи дорога устремляется вдоль долины реки Чуя, где Вы станете свидетелями неистовства порогов горной реки»
26 июня в 10:00
16 июля в 10:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Конный тур к Каракольским озерам и нижняя Катунь
Начало: г. Барнаул, г. Новосибирск, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«В народе об этом творении природы сложено немало легенд и историй»
30 июня в 10:00
10 июля в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Пеший поход к Шавлинским озерам
Начало: село Манжерок
«Шавлинские озера — своеобразная святыня любителей гор»
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Погружение в Алтай: кони, сплав и треккинг
Начало: село Манжерок
«Конная и местами автомобильная дорога идет по территории природного парка Уч-Энмек ровно без подъёмов и спусков, лишь изредка пересекая ручьи и речки вброд или по мостам»
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Золотое кольцо Алтая. Экскурсионный автотур
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Бийск, г. Горно-Алт...
«Проезжая Республику с севера на юг, мы будем знакомиться с бытом и верованиями коренного населения, историей и памятниками природы»
23 июня в 10:00
30 июня в 10:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Приключения на Алтае. Треккинг и рафтинг
Начало: село Манжерок
«Желающие могут продолжить путешествие к другим озерам, а кто не хочет – может остаться на первом и наслаждаться первобытной красотой и тишиной природы»
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
73 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Озеро Тальменное. Конный тур на Алтай
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Отличается восхитительными по красоте панорамами горных хребтов и долин, практически не освоен туристами, будет особенно интересен любителям дикой, первозданной природы, редких видов растений, а также рыбакам»
7 июля в 10:00
22 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Мультинские озера
Начало: г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
«Насладитесь чистым горным воздухом и окружающим пейзажем, познавая эти уникальные озера»
10 июня в 10:00
19 июня в 10:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джип-тур по Алтаю с треккингом на водопад Учар
Начало: г. Горно-Алтайск
«Он манит своей загадочностью, древностью, природой и отдалённостью»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
135 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Начало: г. Белокуриха
«Считается, что эти природные объекты обладают особой энергетикой, и чтобы получить от них максимальную пользу, необходимо иметь правильный настрой и веру в их силу»
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 50 900₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Крепкие озера на Алтае
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
«Рядом с ним находятся еще четыре озера, которые вместе с Крепким образуют природный комплекс – Крепкие озера»
28 июня в 10:00
42 200₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Горный Алтай. Путешествие на край России
Начало: Республика Алтай, аэропорт Горно-Алтайск
«Эта местность еще не туристическая и не развита инфраструктура, поэтому здесь все девственно и нехоженная природа»
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
80 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай особенный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера»
27 июня в 10:00
21 июля в 10:00
146 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай удивительный
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Проживание в красивых отелях в живописных местах, обеды на природе с лучшими видами, вечера с играми у костра и, конечно же, непередаваемая атмосфера»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летние каникулы в Горном Алтае
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«По пути мы увидим смену природных зон и климата, а также поразимся разнообразию горных цепей»
27 июня в 10:00
25 июля в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ожерелье Горного Алтая
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Пикники на природе, профессиональный гид»
17 июня в 10:00
77 300₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Алтай настоящий
Начало: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
«А главное, здесь повстречаете настоящих людей, живущих в суровой местности, приравненной к районам Крайнего Севера и бесконечно любящих и почитающих природу и мудрость предков»
11 июля в 10:00
27 июля в 10:00
138 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Тур выходного дня на Алтай. По Чуйскому тракту
Начало: Алтайский край, Белокуриха / г. Горно-Алтайск
«Она прекрасна как по качеству дорог, так и по живописным пейзажам, которые будут поражать вас с каждым новым километром»
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
19 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Озеро Тайменье и восемь перевалов. Пеший тур на Алтай
Начало: Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, пос. Усть-Кок...
«Самые дикие места, вокруг первозданная красота природы и отсутствие следов человека»
7 июля в 10:00
3 авг в 10:00
57 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Таинственный Укок. На квадроциклах по Алтаю
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Погружайтесь в удивительный мир природы и открывайте для себя красоту каждого момента этого захватывающего путешествия»
3 июля в 10:00
17 авг в 10:00
177 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Тысячеликий Алтай. Авто-пеший тур с палатками
Начало: г. Горно-Алтайск
«Мы будем ночевать в палатках, чтобы быть ближе к природе»
16 июля в 10:00
8 авг в 10:00
106 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг на Алтай. Мультинские озёра
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Между озерами природа создала живописный перекат воды среди огромных камней – Шумы»
6 июля в 10:00
6500058 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Горный лагерь на Алтае. Путешествие к Мультинским озёрам налегке
Начало: Республика Алтай, Горно-Алтайск
«Цвет озера – классический изумруд, природа Алтая уж точно не пожалела красок для своих водоемов»
1 авг в 10:00
5400048 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина4 июня 2024Всем привет! Если вы хотите впервые посетить Алтай - это идеальный тур. Мои ожидания были настолько превышены, что от восторга я
- ДДарья3 июня 2024Красивые места, разноплановые не только виды, но и места с историей, тур выстроен очень гармонично, хорошие остановки гостиницы на ночь,
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
- ВВалентина26 мая 2024Андрей и Анна! Огромное вам спасибо! Организовано все отлично! Еще за несколько дней до начала тура нас сориентировали по погоде,
- ТТатьяна23 мая 2024Это было великолепно! Огромное спасибо Анне и Андрею! Алтай в мае прекрасен, локаций больше, чем представлено в описании тура. Ночевали
- ООльга21 мая 2024Были в туре в 20ых числах мая, У нас остались просто прекрасные эмоции и воспоминания от поездки. Алтай нас побаловал своим гостеприимством:
- ММаксим15 мая 2024Гиды Дима и Аслан топ)
- ББулыгина15 мая 2024Организовано все по высшему разряду)
- ТТатьяна13 мая 2024Все очень понравилось! Гид Ирина и ее супруг водитель Игорь просто как к родным относились к нам, такие душевные и
- ТТатьяна12 мая 2024Все отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Природа и пейзажи»
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