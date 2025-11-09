В этом путешествии вы прикоснетесь
Программа тура по дням
Встреча. Чуйский тракт
10:00-12:30 Встреча участников похода на автовокзале и в аэропорту г. Горно-Алтайска.
Трансфер до села Акташ.
По пути любуемся пейзажами Чуйского тракта.
По версии журнала National Geographic, дорога занимает пятое место в списке красивейших дорог мира.
Заселение на турбазу.
Знакомство группы с инструктором.
Инструктаж и подготовка к походу: сортировка и упаковка вещей в арчемаки.
Ужин, отдых.
Впечатления дня: Семинский перевал, перевал Чике-Таман, река Катунь и Чуя. Сложность дня: километраж ~350 км. Время в пути ~ 7 часов.
К истокам Мажоя
Утром завтракаем и выезжаем на авто повышенной проходимости с турбазы к месту начала похода – мосту через реку Чуя (около 20 км), где нас будет ждать конный караван.
Погрузка основных вещей на коней, отправляемся в путь.
Пеший переход с постепенным набором высоты по таежной тропе в верховья реки Мажой.
Открываются виды на ледники Северо-Чуйского хребта и его наивысшую точку – г. Маашей-баши (4173 метра).
В пути пикник на природе.
Ставим палаточный лагерь на берегу реки Мажой.
Вечером приготовим ароматный ужин на огне, соберемся вокруг потрескивающего костра и насладимся душевными разговорами.
Время для отдыха и обмена впечатлениями в кругу новых друзей.
Сложность дня: переход с отдыхом и остановками около 17 км.
Погибшее озеро
После сытного завтрака нас ждет захватывающее путешествие к месту, где когда-то раскинулось великолепное озеро Маашей.
Природная катастрофа 2012 года, когда мощный селевой поток унес воды озера после размыва естественной плотины, оставила здесь неповторимые следы.
Сейчас с этого места открываются красивейшие виды на ледники, вершины Маашей-Баши и Карагем-Баши, по дну бывшего озера извиваются многочисленные ручейки, которые, возможно, когда-нибудь сумеют возродить это красивейшее озеро.
Пикник в таком необычном месте позволит в полной мере насладиться моментом и сделать незабываемые фотографии.
Возвратившись в лагерь, готовим вкусный ужин, проводим вечер у костра.
Сложность дня: Пеший переход около 8 км.
К Каракабакским озерам
После завтрака собираем лагерь и отправляемся в путь к высокогорным Каракабакским озёрам.
Маршрут проходит по живописной долине реки Каракабак, по кедровой и лиственничной тайге.
В пути нам откроются восхитительные виды: место слияния рек Маашей и Каракабак, а также величественные белоснежные вершины Северо-Чуйского хребта.
По прибытии мы организуем лагерь неподалёку от одного из Каракабакских озёр, где позже нас ждёт ужин и заслуженный отдых.
Сложность дня: Пеший переход около 16 км. Перепад высот на пути составит примерно 400 метров.
Отдых на Каракабакских озерах
Дневка на Каракабакских озерах.
Главной особенностью озер является их чарующая голубая палитра, которая словно играет красками в зависимости от освещения и погоды.
Фотоснимки, сделанные здесь, поражают контрастом между темно-синей водной гладью и белоснежными вершинами Северо-Чуйского хребта, создавая удивительную картину природного совершенства.
Сложность дня: озера расположены на высоте 2300 метров н. у. м., возможен перепад температур, холодный ветер.
Дневка. Резервный день
Дни отдыха на озерах.
Резервные дни на случай непогоды.
Возвращение
Собираем лагерь, завтракаем и спускаемся в долину реки Чуя, где нас будет ждать авто повышенной проходимости.
На нем мы отправимся обратно в село Акташ, где расположена база.
По возвращении нас ждет приятный отдых – посещение бани, чтобы расслабиться после активного путешествия.
А вечером – сытный ужин, который станет отличным завершением нашего приключения.
Сложность дня: Пеший переход около 14 км.
Отъезд
Утренний трансфер в Горно-Алтайск.
Прибытие ориентировочно в 14:00 ч.
Проживание
Во время пешей части маршрута ночевки в 1-2-3 местных палатках. Снаряжение: палатки и карематы выдается в день начала тура.
В день приезда и по возвращении из похода размещение в летних домиках на турбазе.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Летние домики
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Горно-Алтайск - Акташ - Горно-Алтайск
- Заброска на авто повышенной проходимости к мосту через р. Чуя и обратно
- Аренда коней для перевозки снаряжения, вещей и продуктов
- Сопровождение конюха, гида-проводника
- Питание на пешей части маршрута
- 2 ночевки в домиках на турбазе: в день приезда и по возвращении
- Предоставление необходимого снаряжения: палатки, спальники, карематы, костровая посуда
- Баня, 1 раз
- Оплата рекреационных сборов во время похода
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
- Питание в кафе в первый и последний день тура оплачивается самостоятельно, средний чек 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплый комплект одежды: куртка ветрозащитная утепленная, свитер или толстовка;
- спортивные брюки, легкая шапочка, несколько пар теплых носков;
- комплект непромокаемой одежды: плащ-дождевик или непромокаемый костюм с капюшоном, ботинки с мембраной, или непромокаемые бахилы-дождевик на обувь;
- непромокаемая накидка на рюкзак;
- летние походные удобные вещи: несколько футболок, рубашек, шорты, легкие брюки, носки, головной убор от солнца - кепка или бандана;
- трекинговые палки по желанию;
- обувь – удобные, хорошо разношенные трекинговые ботинки, сменная обувь: сланцы или сандалии для отдыха;
- небольшой рюкзак для вещей, которые понадобятся в течение дня во время пеших переходов, объем около 20 л;
- фонарик;
- предметы личной гигиены, небольшое полотенце;
- купальник;
- индивидуальная аптечка: возьмите лекарства с учетом особенностей своего здоровья;
- бутылка 0,5 л под воду;
- солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, бальзам для губ (высокая солнечная активность);
- сиденье туристическое (хоба);
- наличные деньги (на маршруте можно купить свежее молоко, лепешки, заказать баню).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое будет питание в туре?
Какие природно-климатические условия?
Какие рекомендации по физической подготовке?
Специальной подготовки не требуется, принять участие могут люди разных возрастных категорий в нормальной физической форме, без серьезных заболеваний.
Переходы на маршруте не сложные, но продолжительные – 15 - 17 км в день. Группа идет налегке, не спеша, в своем темпе, отдыхаем, привалы, перекусы, поэтому переходы вполне под силу здоровому человеку. Перед поездкой рекомендуются пешие прогулки и подъемы по лестнице для подготовки к походу.
Какие условия конного сопровождения?
1) С лошадьми работают 1-2 конюха.
2) На пешей части маршрута группу сопровождают вьючные лошади и перевозят основной груз: палатки, спальники, костровое оборудование; продукты питания; часть личных вещей, общим весом до 5 кг на каждого участника похода.
Вещи должны быть упакованы в пакеты. Практичнее упаковать вещи в несколько небольших пакетов, чем в один большой. Так Ваши вещи будет легче распределить в сумках для перевозки на лошадях. Основной груз упаковывается в арчемаки - специальные сумки для перевозки на лошадях.
3) Личные вещи, которые превышают вес 5 кг турист несет самостоятельно. Рекомендуем оставить с собой только небольшой рюкзачок с вещами, которые понадобятся в течении дня на переходах (бутылка с водой, дождевик, куртка- ветровка, аптечка, перекус и др.)
4) Чемоданы и дорожные сумки остаются до конца похода в камере хранения в месте размещения 1-го дня.