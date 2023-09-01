Для разгрузки участников похода на части маршрута предусмотрено конное сопровождение, которое переносит групповое снаряжение и провизию.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до поселка Тюнгур
Встреча участников похода в Бийске в 08:00, в аэропорту Горно-Алтайск в 10:00, переезд до поселка Тюнгур – началу пешей части нашего маршрута.
Дорога идет сначала вдоль одной из самых красивых рек на Алтае – Катунь, затем после Семинского перевала уходит в сторону горных вершин.
Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.
В пути будет несколько остановок для обеда.
К вечеру группа прибывает в п. Тюнгур и размещается на туристической базе в палатках.
Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
Дорога до Кучерлинского озера
Сегодня предстоит насыщенный день.
После завтрака заброска на автомобиле повышенной проходимости до поляны Изекерю, где нас будут ожидать кони, готовые принять большую часть нашего груза — палатки, продукты и прочее общественное снаряжение.
До Кучерлинского озера останется около 14 км, которые туристы пройдут налегке по живописной долине горной реки.
Вид на Кучерлинское озеро с вала древней морены никого не оставит равнодушным!
Треккинг вдоль озера Кучерла
После завтрака часть продуктов оставляем в схроне на обратную дорогу и выходим вдоль Кучерлинского озера до живописных стоянок в кедрах.
Тропу нельзя назвать простой, тут уже не ходят кони из-за каменных осыпей, поэтому не спеша и аккуратно пройдем сегодня небольшое количество километров.
Вечером предстоит гиду разведать и найти оптимальное место для брода через разливы реки Иолдо-Айры.
Треккинг до озера Дарашколь
Ходовой день начнется с ободряющего брода через рукава реки, далее предстоит довольно затяжной подъем по кедровому лесу до озера красивейшего озера Дарашколь, которое так и переводится с алтайского языка – «красивое озеро».
Установить лагерь предстоит в потрясающем по красоте месте, являющемся одной из жемчужин нашего похода, откуда будем совершать радиальные выходы.
Дневка
Отдых на берегу прекрасного озера.
Ледник Немыцкого
Сегодня запланирован радиальный выход на ледник Немыцкого.
Перевал «Сайлянкина грива»
Совершаем переход от озера Дарашколь через перевал «Сайлянкина грива» (1А, 2500м) до водопада Кони-Айры.
Отдых
Сегодня дневка! Гуляем, отдыхаем, фотографируемся.
Озеро Кучерлинское
Передвигаемся от водопада Кони-Айры до озера Кучерлинского.
Кедровые стоянки
Совершаем треккинг по тайге от озера Кучерлинское до Кедровых стоянок, которые находятся на высоте почти 2000 метров, на границе зоны леса, у подножия перевала Каратюрек.
Перевал Каратюрек
Сегодня предстоит штурм перевала Каратюрек, его высота 3060 метров над уровнем моря, сложность — 1А.
Ужинать будем уже на Аккемском озере.
Сегодня мы увидим красавицу Белуху совсем близко!
Ледник Аккемский
Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход к леднику Аккемский.
Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи — Западную и Восточную.
Вечером возвращаемся в лагерь на Аккемском озере, сегодня запланирована баня.
Спуск по Аккему
Наше пребывание на Аккемском озере подходит к концу, мы собираем наш лагерь и начинаем спуск вдоль реки Аккем до стоянки «Три Березы».
Затем переезжаем на ГАЗ-66 через перевал Кузуяк в поселок Тюнгур на турбазу.
Дорога домой
Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону аэропортов, вокзалов, дома.
Проживание
Первый и последний день тура – проживание в палатках на турбазе в с. Тюнгур (за дополнительную плату возможно размещение в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест).
Остальные дни тура – проживание в палатках на маршруте.
В туре предусмотрены банные процедуры на берегу высокогорного озера - 1 раз.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Конное сопровождение группы до Кучерлинского озера, кони несут продукты, общественное снаряжение, палатки
- Вертолетная или конная заброска части продуктов на Аккемское озеро
- Заброска на автомобиле повышенной проходимости до поляны Изекерю во 2-ой день тура
- Выброска через перевал Кузуяк на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 в 13-ый день тура
- Медицинская страховка на активной части тура
- Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Банные процедуры на берегу высокогорного озера - 1 раз
- Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор и тд.)
- Палаточное проживание в поселке Тюнгур на турбазе в первую и заключительную ночи
Что не входит в цену
- Трансфер до с. Тюнгур от Бийска (Горно-Алтайска) - 9600 руб. с человека туда и обратно
- Авиа - и ж/д билеты до Бийска (Горно-Алтайска) и обратно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- каска;
- рюкзак;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое;
- треккинговые палочки;
- налобный фонарик.
Одежда, обувь, аксессуары:
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (например, кроссовки);
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- головной убор;
- солнцезащитные очки.
Бытовые и гигиенические принадлежности:
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис.
Где собирается группа?
- 08:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9);
- 10:00 – 11:00 в Горно-Алтайске в аэропорту (если вы прибыли в Горно-Алтайск заранее есть возможность с утра забрать вас из отеля или турбазы);
- 20:00 на месте начала тура в с. Тюнгур.
Трансфер от Бийска (Горно-Алтайска) не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно – 9600 руб. с человека туда и обратно. Если вы не бронируете трансфер, то добираетесь до места начала тура самостоятельно.
Откуда отправляемся домой?
Отъезд – самостоятельно в последний день тура из села Тюнгур.
Если трансфер заказан у нас, то улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Возможны ли изменения в программе тура?
Возможны изменения из-за погоды, состояния троп и дорог, акклиматизации участников и других факторов.
Какие особенности бронирования для иностранных граждан?
Для иностранных граждан необходимо подать документы за 30 рабочих дней до начала тура, т. к. тур предполагает посещение приграничных территорий.
Какое питание в туре?
Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).
Страховка входит в стоимость тура?
В стоимость включена медицинская страховка на активной части тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Ксения просто самый отзывчивый, самый терпеливый Гид. Я очень благодарна за наш поход! Если бы не Ксения -думаю я бы не дошла)Всегда поможет, всегда подержит и все расскажет. Человек с большой буквы. Очень надеюсь, что компания отблагодарит Ксению за такую невероятную работу! Нам очень повезло! Все просто супер!