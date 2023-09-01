1 день

Переезд до поселка Тюнгур

Встреча участников похода в Бийске в 08:00, в аэропорту Горно-Алтайск в 10:00, переезд до поселка Тюнгур – началу пешей части нашего маршрута.

Дорога идет сначала вдоль одной из самых красивых рек на Алтае – Катунь, затем после Семинского перевала уходит в сторону горных вершин.

Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.

В пути будет несколько остановок для обеда.

К вечеру группа прибывает в п. Тюнгур и размещается на туристической базе в палатках.

Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.